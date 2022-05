Inicia recorrido primer autobús eléctrico en tres universidades privadas

Estudiantes de la Universidad Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad del Valle de México (UVM), todas las instituciones con sus campus en Puebla, se verán beneficiadas con el primer minibús eléctrico, el cual comenzará este miércoles 4 de a mayo a hacer viajes gratuitos.

El director de la aplicación All Ride, Pablo Alvéstegui, indicó que este medio de transporte es sustentable y patrocinado por la empresa Vemo, el cual permitirá a estudiantes planificar sus viajes y ver el recorrido de las rutas para hacer sus abordajes.

Señaló que este transporte funciona 100 por ciento con energía eléctrica y no tiene emisiones, por lo que no contamina, también no hace ruido a comparación de un vehículo tradicional.

Asimismo, comentó que, a través de su aplicación, los estudiantes podrán verificar la tasa de ocupación y en dónde se encuentra la unidad.

Indicó que los vehículos incluyen protocolos de género para que sean seguras para los estudiantes, además tienen con una perspectiva amplia y universal para el abordaje, pues el autobús tiene una rampa para acceso a sillas de ruedas.

Las cuentan con 20 lugares, así como dos exclusivos para personas con capacidades diferentes, las puertas son tipo metro, el piso es bajo, aire acondicionado y cámaras.

Las unidades cuentan con aire acondicionado y cámaras para seguridad de los pasajeros. / Foto: Armando Aguilar.

Pablo Alvéstegui garantizó la seguridad de los jóvenes que aborden los camiones, pues hay un botón de pánico, el cual, si es presionado, registra la fecha, hora, parada, datos del conductor y de todos los pasajeros.

Comentó que buscan que las universidades públicas se sumen para que este proyecto sea replicado.

Por otra parte, comentó que se realizan dos rutas, una que es entre semana y otra diferente el sábado, pues se dirige a Cholula.

Cuentan con dos rutas y hasta el momento se están haciendo tres corridas. / Foto: Armando Aguilar

Dijo que hasta el momento hacen tres corridas diarias, pero buscarán expandirlas, pues los recorridos son de 20 y 21 kilómetros.

Foto: Armando Aguilar

Recuerda suscribirte a nuestro boletín

📲 bit.ly/2T7KNTl

📰 elciudadano.com