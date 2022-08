Investigaciones de egresados BUAP publicadas en revista internacional de Antropología

En su número especial correspondiente a junio aparecido en el volumen 46, Dialectical Anthropology–una revista académica internacional–nutrió sus páginas con los trabajos de egresados de la BUAP, resultado de la investigación y el debate crítico en ciencias sociales. Doce autores reunidos en esta edición -nueve egresados de algún grado en la institución, cinco con dos grados en la misma, ocho menores de 40 años y cinco mujeres-, todos parte del Seminario «Poder, clase y cultura», hoy convertido en una red internacional en la cual participan estudiantes y académicos de universidades de México, Centro y Norteamérica, Europa y Reino Unido.

El citado seminario, que nació en 2003, dentro del posgrado en Sociología, y en 2013 se integró a la Maestría en Antropología Sociocultural de la BUAP (ambos del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades “Alfonso Vélez Pliego”), a principios de 2020 se conformó como una red de trabajo internacional en la que participan estudiantes de licenciatura y posgrado, así como profesores e investigadores de varias instituciones de educación superior de México y el extranjero, entre estas la Máxima Casa de Estudios de Puebla.

El Seminario “Poder, clase y cultura” ha buscado el mejor entendimiento de los campos de poder en que se organiza y confronta la reproducción de la vida. Para ello, se estudian relaciones de poder concretas y la producción cultural específica en el presente etnográfico, que permite plantear trabajos inductivos en diálogo con discusiones teóricas.

El liderazgo académico ha rendido sus frutos en la formación de recursos humanos para la ciencia, cuyos resultados de investigación hoy conforman la totalidad de las páginas del número especial de Dialectical Anthropology, una publicación indizada que desde su fundación, en 1975 por Stanley Diamond, se ha dedicado a la transformación de la sociedad de clases, a través de la internacionalización de conversaciones acerca de los riesgos de las crisis contemporáneas y los medios para el cambio social.

Por décadas, las páginas de la revista han dado espacio a la crítica, acuerdos y desacuerdos, sobre asuntos importantes de nuestro tiempo, en los cuales también están las voces de egresados de la BUAP: Yessenia Patricia Álvarez Anaya, Etni Zoe Castell Roldán, Julieta Flores Montes, María de Lourdes Flores Morales, Edmundo Hernández Amador, Christian Pacheco Gómez, Andrés Sandoval Gil, Ulises Villafuerte Guillén y Marco Antonio Zagal Guzmán, así como Denisse Román Burgos y Rodolfo Alejandro Hernández Corchado, reunidos en su número especial, 46, en circulación en línea desde junio pasado y estará por llegar impreso a bibliotecas y suscriptores en este mes de agosto.

Varios de ellos han continuado posgrados en México y en instituciones del extranjero, como The City University of New York, NY, Estados Unidos; Dalhousie University, en Nueva Escocia, Canadá; Universidad de Barcelona, en Catalunya, España, por citar algunas, lo que da cuenta de la calidad educativa y la tutoría de los docentes para despertar vocaciones científicas comprometidas con nuestro tiempo.

