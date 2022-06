Lenguaje inclusive es eliminado en Buenos Aires: No más niñes ni amigxs

Según ha informado Página 12 , la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de prohibir el lenguaje inclusivo en las escuelas de todos los niveles empezó a cosechar rechazos institucionales. La Unión de Trabajadores de la Educación (UTE) sostuvo que la medida va a contramano de «la inclusión y el respeto a todas las identidades» de género y advirtió que el personal docente continuará «construyendo una escuela pública e igualitaria para todes».

La resolución apuntaría según ha señalado el anunciante a eliminar todas las barreras y distorsiones del lenguaje tanto en la enseñanza de parte de los docentes, como en las comunicaciones formales con las familias y en los carteles que se encuentran en el establecimiento. En concreto, todas las expresiones con la “e”, la “x” y el “@” quedan prohibidas más allá de en diálogos informales como en los recreos o en las salas de profesores.

«Un ataque al derecho a la identidad de todes»

El uso masivo del lenguaje inclusivo surgió desde hace años como producto de una necesidad de que más sectores de la sociedad queden incluidos en un léxico que restringe el género de una persona en el binarismo de masculino y femenino, expresados en el uso de la «o» y la «a».

Es por eso que la UTE advirtió que la provocativa decisión de Acuña rompe los «espacio de inclusión» construido para «todas las identidades». A su vez, añadió, «despliega nuevas formas de violencia hacia aquellas infancias y juventudes que no se reconocen en el masculino o el femenino como constitutivo de su identidad».

«Lo que no se nombra no existe: negar desde el lenguaje a las infancias y adolescencias trans y no binaries constituye un ataque al derecho a la identidad de todes y cada une, y a ser en un ambiente en el que la diversidad es respetada», añadió el comunicado del gremio liderado por Eduardo López.

Con información de Público