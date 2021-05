¡Más de cuatro años de deudas! Profesores de Til Til en paro demandan pagos de imposiciones y cotizaciones

Un total de 157 docentes, que conforman el Sindicato de Profesores, se encuentran movilizados desde este lunes en la comuna de Til Til, en la Región Metropolitana, para demandar el pago de las deudas previsionales que arrastran desde hace más de cuatro años.

Aunque la movilización está prevista que dure dos semanas, podría agravarse, porque los nueve colegios que conforman el Sindicato, pasen a manos de los llamados Servicios Locales de Educación.

“Si nosotros no tenemos las deudas pagadas, esto va a quedar como deuda histórica, y se va a transformar en lo mismo que pasó en los años ’80”, explica el profesor Richard Pizarro, citado por La Voz de los que sobran.

“Hay profesores que han muerto sin recibir su jubilación y sin que les hayan pagado sus imposiciones. Hay algunos que están esperando desde 2016 su bono de jubilación”, agregó.

En la manifestación, se pudo observar diferentes carteles, donde los profesores muestran la gran suma de dinero que se les debe por más de cuatro años, además, de participar algunos estudiantes que se sumaron a la manifestación.

“No queremos lo imposible. Queremos dignidad”, “Chile no ha cambiado” , “Basta de deudas y abusos”, son parte de las consignas que se pueden ver en los carteles de los profesores, que se encuentran desesperados, por lo que decidieron, por primera vez, salir a manifestar.

“De hecho, el ministro (Raúl Figueroa) nos trató hasta de flojos, nos dijo que estábamos de vacaciones, cuando trabajábamos de lunes a domingo, respondiéndole a los niños. Yo no sé qué hace el ministerio que entrega dineros y no pide cuentas, y si las pide y no le llegan, le da lo mismo”, apunta el docente.

Según denuncian los educadores, el Estado declaraba que pagaban las cotizaciones, pero no las depositaba, luego comenzaron a pagarlas, pero en períodos tardías, hasta que dejaron de pagarlas.

“Yo tenía un crédito social en una caja de compensación, y me lo descontaban, pero no lo pagaban”, explica el profesor Richard de Matemática y Lenguaje.

Hasta ahora, sin contar el mes de abril, Richard contabiliza 32 meses de deudas previsionales, lo que se traduce en cerca de 5 millones 600 mil pesos, refiere el portal web.

Esta decisión por parte del Estado ha generado que muchos profesores, en estos momentos de pandemia, no cuenten con una cobertura de salud.

Esto se evidencia en una de las pancartas de la manifestación, en el que señalan que le deben más de cinco millones de pesos, por lo que no ha podido cancelar su ISAPRE, siendo paciente inmunodeprimido.

Entrevistados por Hola Chile, una profesora, de nombre Sonya, mostró todas las deudas que se tiene con el sector docente, y a algunos se les debe hasta más de 13 millones de pesos, así como también indicó que, desde hace cinco años, se bajó los ingresos de la ley de Subvención Escolar Preferencial (SEP), que nada más se percibe el 60%, es decir, una reducción del 40%.

Otros profesores se manifestaron a través de las redes sociales, para exigir el pago de la deuda, con la etiqueta #yoapoyoalosprofesoresdetiltil

