Preocupante: Los escolares expulsados durante 2022 superan los índices prepandemia

Según las estadísticas difundidas esta mañana por La Tercera, las expulsiones de escolares de establecimientos que reciben dineros del Estado registradas en 2022 superaron en un 24,7% las cifras de 2019, el año previo a la pandemia.

En 2018 fueron 115 los estudiantes expulsados; en 2019 subieron a 117, pero el año 2022 se disparó, alcanzando los 146 estudiantes que fueron despojados de sus matrículas. La mayoría fueron hombres (99) que cursaban 2° medio (29).

La mayoría de estudiantes expulsados estudiaban en instituciones particulares subvencionadas (88), el resto en colegios municipales (54), en establecimiento de Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) (3) y en administración delegada (1).

El alza no pereciera tan abismal si se considera los dos años de pandemia y educación remota donde casi no hubieron expulsiones, en 2020 no hubo ninguna y en 2021 apenas seis. Pese a que los números se mantienen más o menos estables para la mayoría de sostenedores, la educación particular subvencionada fue la que sufrió el alza más importante, de 48 en 2018 pasaron a 56 en 2019, hasta llegar a 88 en 2022.

Independientemente del tipo de sostenedor de sus establecimientos y sin especificar motivos, Santiago es la comuna que encabeza las expulsiones durante 2022, con 13, seguida por Puente Alto (12), San Bernardo (12), Maipú (11) y Providencia (9).

Si solo se analizan los establecimientos municipales, Providencia fue la comuna donde más alumnos se expulsó, con nueve, y luego Colina, con seis. Después vienen La Florida, Recoleta y San Bernardo, con tres cada una. El Liceo José Victorino Lastarria de Providencia es la institución que encabeza las expulsiones durante 2022 (ocho).

Luego aparecen el Liceo Bicentenario Italia de Santiago (cinco), el Liceo Politécnico Carlos Condell de La Cisterna (cinco), el Colegio Betterland School de Lo Barnechea (cuatro), el Colegio Padre José Kentenich de Puente Alto (cuatro), el Colegio Terraustral del Sol de Maipú (cuatro) y la Escuela Básica San Juan de Lampa (cuatro). Los seis tienen en común que son establecimientos particulares subvencionados.

En Providencia, ocho de sus nueves expulsados correspondieron a menores involucrados con el caso «La Manada», relacionado a amenazas de delitos sexuales y divulgación de fotos íntimas sin consentimiento de adolescentes de otros establecimientos educacionales de la comuna.

Fotografía: Escolares (referencial) | Emol