¿Qué carrera vas a elegir?

Son muchos los jóvenes que se inquietan ante esa pregunta. Y es que para algunos de ellos, elegir una carrera no es una tarea fácil. Hay quienes enseguida manifiestan una gran seguridad en su decisión, mientras que otros no logran definirse, dudan entre dos opciones o no saben siquiera dentro de qué campo disciplinar les gustaría desarrollarse.