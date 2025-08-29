Sindicato de la Fundación del Magisterio de La Araucanía prepara votación de huelga legal: más de 1.000 trabajadoras y trabajadores denuncian nulo avance

Un inminente paro que podría paralizar la educación en más de un centenar de colegios se cierne sobre La Araucanía. El Sindicato San Francisco de Asís, que agrupa a más de mil profesores, profesoras y asistentes de la educación de la Fundación del Magisterio de la Araucanía, anunció que se encuentra en estado de llamar a votación sobre una huelga legal, tras el nulo avance de la Mesa de Negociación Colectiva.

El proceso que desembocó en esta crítica situación comenzó el pasado 21 de julio de 2025, cuando el sindicato presentó formalmente su proyecto de contrato colectivo. Según relatan las dirigentas, desde un inicio las propuestas estuvieron orientadas a dos pilares fundamentales: asegurar condiciones laborales justas para los trabajadores y, en paralelo, fortalecer la calidad del servicio educativo que se entrega en los establecimientos de la Fundación.

Sin embargo, denunciaron que estas propuestas “no han tenido acogida favorable”.

A través de un comunicado de prensa señalaron que el proceso de negociación no estuvo exento de obstáculos, ya que la Fundación del Magisterio intentó desconocer el derecho a negociar colectivamente, argumentando que, según el artículo 304 del Código del Trabajo, las instituciones financiadas en más de un 50% por el Estado estarían impedidas de hacerlo.

No obstante, la Inspección del Trabajo desestimó categóricamente esta postura y decidió acoger reclamo del Sindicato, rechazando incluso el recurso de reposición interpuesto por el empleador.

Ante la falta de acogida a sus demandas por condiciones laborales “justas y dignas”, el sindicato anunció oficialmente que se prepara para convocar a una votación de huelga legal, la medida de fuerza por excelencia contemplada en el Código del Trabajo.

Las dirigentas sindicales recordaron que, desde la presentación del proyecto de contrato colectivo el 21 de julio de 2025, han impulsado propuestas destinadas a asegurar condiciones laborales justas y dignas, además de fortalecer la calidad del servicio educativo que se entrega en los establecimientos de la Fundación. Sin embargo, denunciaron que estas propuestas “no han tenido acogida favorable”.

De concretarse la huelga, la paralización podría afectar el normal funcionamiento de más de 100 establecimientos educativos en toda la región.

Intento de bloqueo y fallo a favor de los trabajadores

El proceso de negociación no estuvo exento de obstáculos. La Fundación del Magisterio intentó desconocer el derecho a negociar colectivamente, argumentando que, según el artículo 304 del Código del Trabajo, las instituciones financiadas en más de un 50% por el Estado estarían impedidas de hacerlo. No obstante, la Inspección del Trabajo desestimó categóricamente esta postura, acogiendo el reclamo del Sindicato y rechazando incluso el recurso de reposición interpuesto por el empleador.

Frente a este escenario de tensión, la voz del sindicato ha sido clara y enfática en recalcar que su lucha trasciende lo netamente reivindicativo, sino que apunta a garantizar la calidad de la educción que se le brinda a los estudiantes de la región.

“Nuestro objetivo es que se reconozca el trabajo de cada docente y asistente de la educación, garantizando condiciones laborales dignas y el respeto que merecen. Los sindicatos no solo defendemos derechos laborales, también resguardamos la calidad de la educación que llega a toda la comunidad”, planteó la presidenta de la agrupación gremial, Johana Letelier.

Letelier además se encargó de despejar cualquier duda sobre la disposición al diálogo por parte del gremio y destacó que han «presentado propuestas reales, responsables y que buscan un equilibrio entre las necesidades de los trabajadores y el bienestar de los estudiantes».

«El sindicato es la herramienta que nos permite organizarnos y enfrentar juntos los desafíos de la educación en la región», enfatizó.

Llamado fa Fundación del Magisterio a abrir canales efectivos de diálogo

La advertencia de la agrupación gremial no es menor. De llegarse a concretar la huelga legal —tras la votación convocada—, la paralización de actividades afectaría el normal funcionamiento de más de 100 establecimientos educativos en toda La Araucanía, dejando en evidencia la magnitud del conflicto y el impacto en el sistema educativo en la región.

Antes de dar ese paso, el Sindicato San Francisco de Asís reiteró su llamado final a la Fundación del Magisterio para que abra canales efectivos de diálogo y retome la negociación con una voluntad real de llegar a acuerdos. Reafirmaron, su compromiso con «la educación pública de calidad, con la defensa de los derechos laborales y con el bienestar de toda la comunidad educativa de La Araucanía».