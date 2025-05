“Usaron la plata de la educación en otros negocios”: grave denuncia desde el Colegio María Auxiliadora de Porvenir

Desde hace varios meses se ha registrado una situación de extrema gravedad que afecta al Colegio María Auxiliadora de Porvenir, de la Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes.

Los reiterados incumplimientos en el pago de sueldos y cotizaciones previsionales a 40 funcionarios, por parte del sostenedor del establecimiento, la Fundación Ex Ducere (vinculada a FIDE XII y el Obispado) han puesto en riesgo la continuidad educativa de más de 300 estudiantes.

Los trabajadores han acusado a la Fundación de actuar con falta de transparencia, ofreciendo compromisos que luego no son cumplidos y entregando respuestas evasivas o contradictorias.

«Esta situación comenzó primero con el no pago de las cotizaciones previsionales desde el mes de septiembre de 2023. En ese momento nosotros nos empezamos a dar cuenta que nuestras cotizaciones previsionales no estaban siendo pagadas tanto la AFP, el seguro de salud, Fonasa o Isapre y además de algunas cajas de compensación, la gente que tenía créditos también, entonces obviamente uno confía en que si en tu liquidación de sueldo te sale que te descuentan estas cosas, se van a pagar. Sin embargo cuando nos damos cuenta que habían varios meses de desfase, donde llegamos a tener más de trece meses sin cotizaciones, empezamos a notar que algo extraño estaba ocurriendo», explicó en conversación con El Ciudadano Nicolás Vargas Barrientos, presidente del Sindicato de Trabajadores del Colegio María Auxiliadora de Porvenir.

Posteriormente, la situación fue escalando hasta llegar a una paralización de actividades y un proceso complejo que llevó a que en diciembre de 2024, y tras la conformación del primer sindicato en los 100 años de historia del colegio, fuera posible llegar a un acuerdo con el sostenedor del establecimiento.

El acuerdo firmado en la Dirección del Trabajo en Punta Arenas, comprometió el pago de las cotizaciones previsionales adeudadas, por el orden de los $160 millones, para poder retomar las clases con normalidad y asegurar un cierre adecuado del año escolar.

La crisis financiera y administrativa que atraviesa el Colegio María Auxiliadora de Porvenir ha encendido las alarmas entre autoridades, trabajadores y la comunidad educativa.

En ese momento se estableció que la deuda previsional sería pagada en dos etapas: un 50% en diciembre y el restante entre enero y febrero de 2025, quedando formalizado en un acta de mérito ejecutivo ate la Inspección del Trabajo. Sin embargo esto no se cumplió.

«La administración nueva de la fundación nos pidió una prórroga de este acuerdo. Se firmó y quedó para el 4 de abril, a partir de ahí nos dijeron que entre sesenta, noventa días, ellos no iban a poder subsanar la deuda y no tenían ninguna respuesta u oferta para pagar deuda que se tiene con los trabajadores», señaló Vargas Barrientos.

La crisis del Colegio María Auxiliadora de Porvenir llegó a un clímax, cuando los funcionarios no recibieron el pago de su salario correspondiente a abril de 2025, lo que los llevó a tomar la decisión de ir a un paro indefinido que se llevó a cabo entre el 5 y el 26 de mayo.

Tras haber sostenidos varias reuniones para buscar solucionar el conflicto, finalmente el obispo Oscar Blanco (presidente del directorio de FIDE XII), le indicó a los integrantes del Sindicato que justamente el lunes 26 de mayo recibirían el pago del mes de abril, lo que fue ratificado por la directora de la Fundación. Tras recibir el monto correspondiente a los salarios, los trabajadores del colegio volvieron a sus funciones normales.

“Las platas de la subvención llegaron de forma íntegra, es decir, se utilizaron para otras cosas que no sea educación”, indicaron desde el Sindicato de Trabajadores del Colegio María Auxiliadora de Porvenir.

“Usaron la plata de la educación en otros negocios”

Sin embargo, el centro de la preocupación de quienes laboran en el colegio se concentra en el destino de los recursos públicos que deben garantizar el funcionamiento del establecimiento.

El propio obispo Oscar Blanco reconoció que los recursos provenientes de la subvención escolar del Estado, correspondiente al mes de abril y que suman $64 millones, fueron utilizados para fines distintos a la educación, lo que vulnera la ley y el derecho de las comunidades escolares.

«Es importante recalcar que la Fundación recibe una un dinero del Estado, que es la subvención escolar, que es justamente para educación y cuando nosotros conversamos con el empleador nos dijo que estas platas para educación habían sido utilizadas para otras cosas, otros negocios que tienen ellos y esa era la razón por la que nos quedamos sin recibir el pago de sueldos. El obispo nos confirmó que esas platas de educación se habían utilizado para otras cosas», señaló el presidente del Sindicato de Trabajadores.

«La subvención de $64 millones alcanza para los sueldos y alcanza también para mantener. A nosotros nos decían que no alcanzaba, que el colegio estaba en números rojos, que nunca alcanzó, pero obteniendo más información, la Seremi de Educación no dijo que la subvención llegó íntegra y tanto la sostenedora como el obispo Oscar Blanco, de la congregación de acá de Magallanes, nos confirmaron que esa plata de educación habían sido utilizadas para, entre comillas lo digo-porque ellos lo dijeron así- para cosas más urgentes», enfatizó en diálogo con El Ciudadano.

A la espera del pago de salarios

En la más reciente reunión con el obispo, además de indicarles del pago del mes de abril, se apuntó que el día 30 de mayo, es decir este viernes, se pagaría el mes en curso. Sin embargo, los trabajadores permanecen en estado de alerta, a la espera de que en esta oportunidad se cumpla cabalmente con lo pactado.

«Se cumplió con el pago de sueldo del mes de abril, pero con la subvención de mayo. Estamos a la espera de que este 30 de mayo se pueda cumplir con la fecha de pago. En esa misma reunión con el obispo, ellos dijeron que iban a tratar por todos los medios de conseguir los recursos para que el día 30 de mayo se pagara entonces el mes en curso, pero el problema es que ellos usaron la subvención de ahora de mayo para pagar abril, entonces nosotros preguntamos si tenían alguna alternativa y ellos dijeron que iban a tratar por todos los medios y buscar una solución para que el día 30 estén pagos los sueldos de manera íntegra», planteó Nicolás Vargas Barrientos.

«Nosotros bajamos el paro, la paralización, pero seguimos movilizados y en estado de alerta porque hay algunos incumplimientos que todavía están y que queremos resolver lo antes posible. Por ejemplo, la fecha concreta de la subsanación de esta deuda histórica de las cotizaciones y también diferentes compromisos que faltan», apuntó.

La deuda previsional de los trabajadores del Colegio María Auxiliadora de Porvenir supera los $50 millones.

Millonaria deuda previsional

Consultado por la suma de la deuda previsional, el presidente del Sindicato, explicó que actualmente, los trabajadores acumulan un monto estimado de $50 millones, lo que representa un 25% de la deuda total reconocida por el sostenedor».

También se refirió a las graves consecuencias que ha generado este conflicto dentro del establecimiento y sus trabajadores y familias.

«Obviamente que es todo un desgaste emocional, psicológico y por supuesto físico, también está la inestabilidad laboral para los trabajadores, porque no hay certeza en este momento de los pagos mensuales, ya lo vimos con abril y lo que sucederá este viernes genera desconfianza. Esto no solamente se traduce con los trabajadores, todo este déficit económico que hay también impacta la calidad de la educación que entregamos. En el colegio hasta el día de hoy faltan los insumos básicos como tinta, como masters (…) vienen a cortar la luz porque no la pagan, vienen a cortar el agua también, y obviamente también la continuidad. Y lo más importante, la ruptura de la confianza del trabajador en el sostenedor porque han sido tantas promesas falsas que no han llegado a nada. Tanta falta de documentación, de respuestas formales, de incumplimientos reiterados, que todo eso también hace que hoy en día no le creamos nada al empleador y obviamente también esto daña la imagen institucional del colegio», describió.

“Nos encontramos en una situación que es insostenible y que es reiterada, que es grave y donde no solamente se han vulnerado los derechos laborales de los trabajadores, sino también de los estudiantes y además se ha hecho uso irregular de fondos públicos que fueron destinados a la educación», indicó en conversación con El Ciudadano Nicolás Vargas Barrientos, presidente del Sindicato de Trabajadores del Colegio María Auxiliadora de Porvenir.

Sindicato: «Nos encontramos en una situación insostenible»

La grave crisis financiera y administrativa que atraviesa el Colegio María Auxiliadora de Porvenir ha encendido las alarmas entre autoridades, trabajadores y la comunidad educativa. La situación que comenzó con reclamos por incumplimientos en los pagos previsionales, ha escalado hasta una investigación formal por parte de la Superintendencia de Educación, tras revelarse que los recursos entregados por el Estado, por medio de la subvención escolar, no habrían sido utilizados para cumplir con los compromisos laborales del establecimiento.

De hecho, la Superintendencia de Educación ofició a la entidad sostenedora para informe sobre las medidas adoptadas tras las irregularidades denunciadas, un proceso que se encuentra en revisión de antecedentes y derivación a fiscalización.

A la par, desde el Sindicato evalúan emprender acciones judiciales contra el sostenedor por apropiación indebida, vulneración de derechos fundamentales y daño moral a los trabajadores.

«Hay una sensación de injusticia, de vulnerabilidad. En estos días que estuvimos sin sueldo, por supuesto que se acrecentaron las deudas. Hay familias, por ejemplo, que son papá y mamá, que son profesores, que trabajan acá en el colegio y esta es principal fuente de sustento, entonces el descontento es generalizado. Nadie se va a hacer cargo del interés que produjeron las deudas, nadie se va a hacer cargo de todo este tiempo que nosotros estuvimos sin sueldo. Estamos a la espera de los pagos y también de los compromisos restantes y vamos a evaluar si lo llevamos lo judicial, para que contemos con plazos fijos y algo que sea mucho más concreto y que nos asegure también el cumplimiento de los compromisos», planteó el presidente de la organización sindical.

Para cerrar, extendió un mensaje a las autoridades a estar atentas a este tipo de irregularidades que afectan a los trabajadores de los establecimientos de educación e incrementar las acciones de fiscalización.

“Nos encontramos en una situación que es insostenible y que es reiterada, que es grave y donde no solamente se han vulnerado los derechos laborales de los trabajadores, sino también de los estudiantes y además se ha hecho uso irregular de fondos públicos que fueron destinados a la educación. Dónde está la fiscalización, donde está la responsabilidad institucional cuando se incumplen los pagos. Las autoridades esperan a que uno esté aquí en el clímax de la situación par recién tomar acción, fiscalizar e interesarse por el caso, Nosotros exigimos que se fiscalice, que se garantice que este proyecto educativo siga. No nos vamos a callar, porque lo que está en juego no es solo nuestro sueldo y las cotizaciones, sino también la forma de trabajar dignamente, tanto para los docentes, como también para los asistentes de la educación y demás trabajadores, afirmó Nicolás Vargas Barrientos.