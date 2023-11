Originario de Cholula, Puebla, Galo Barker es un joven de 21 años, quien en entrevista para Efervescente por El Ciudadano México contó cómo inició su pasión por la música.

Pero fue cuando llegó la pandemia por Covid-19 en 2020 que el joven tuvo que aislarse de su rutina diaria y buscar refugio en un pedazo de papel, su computador e instrumentos.

Galo cuenta que tuvo una banda antes de lanzarse como solista, proyecto que le dio las bases para aventurarse a escribir sobre sus vivencias, sueños de la niñez y situaciones que ve a su alrededor.

Sobre su presentación en el Festival Tecate Comuna, Galo confiesa estár tranquilo, a pesar de que es la primera vez que se presentará sobre un escenario tan grande.

“Muchos amigos me han preguntado que si estoy nervioso, pero realmente me siento tranquilo, ahora que he visto el armado del escenario donde me presentaré apenas entraron los nervios, pero más que nervios es emoción”

Galo Barker