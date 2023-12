Mariano Dev rapero poblano nominado en los IAMRAP Awards de España

La historia de Mariano Dev inicia formalmente durante la pandemia por Covid-19, donde el encierro y el tiempo libre hacen que se replanteara su proyecto musical con el que llevaba haciendo música en conjunto con otras personas; este era el momento ideal para ser solista.

“Durante este tiempo comencé a escribir canciones,veía lo que pasaba a mi alrededor y quería expresar que no todo era malo, entonces escribía sobre pasar el tiempo con amigos, disfrutar de la vida y un tanto sí reflexionar que debemos aprovecharla”

El estilo de Mariano Dev va más allá del rap, su proyecto musical mezcla diversos géneros para dar como producto final una canción con sonidos bajos (Lo-Fi), ritmos rápidos (Hip-Hop) y también un poco de electrónica (deep-wave). En sus palabras, busca “innovar el rap, que no todo sean versos fuertes, sino causar el impacto con el sonido y la letra”.

Para Mariano Dev es importante crear una experiencia audiovisual en su proyecto musical. En su canal de YouTube, se encuentran tres videos musicales con gran dicrección y realización, mientras que los covers de sus singles también cuentan historias, como su último lanzamiento Vacaciones V1. creado con Inteligencia Artificial.

“Fue una idea de ELÁMBXS, con quien colaboró en la canción, el resultado terminó gustándole a muchas personas, más de lo que me imaginaba. Sinceramente no me gusta hacer uso de la IA para fines musicales ya que uno debe imprimir su esencia en las canciones, pero al final todos somos libres de hacer lo que queramos y si hay alguien que haga música 100% de Inteligencia Artificial, está bien, pero deberá aceptar la respuesta de su trabajo”

Mariano Dev