“Puerta giratoria fronteriza”: Jara expone las contradicciones de Kast sobre migración irregular en el último debate

A días de la segunda vuelta del 14 de diciembre, Jeannette Jara (Unidad por Chile) y José Kast (Partido Republicano) protagonizaron un debate especialmente tenso al abordar la migración irregular. Fue en ese eje donde Jara expone las contradicciones de Kast, cuestionando sus cambios de postura y la falta de una línea clara.

El intercambio comenzó cuando los moderadores solicitaron precisión sobre qué ocurrirá con las más de 330 mil personas migrantes en situación irregular que permanecen en Chile. Jara le recordó a Kast que sus posiciones habían variado en distintos debates y le dijo:

“Primero los ibas a expulsar, después los ibas a invitar y ahora les vas a negar beneficios”, evidenciando la oscilación de su propuesta.

La respuesta del republicano —“Todas las anteriores ahora juntas”— incrementó la tensión y abrió paso al concepto que marcaría el resto de la conversación sobre migración en el debate.

La “puerta giratoria fronteriza”: el concepto con que Jara sintetizó la postura de Kast

Tras la declaración de Kast, Jara buscó ordenar el conjunto de afirmaciones contradictorias en una sola imagen política: “Puerta giratoria fronteriza. Esa es la nueva propuesta”, afirmó. Con esa frase, la candidata instaló la idea de que el republicano no ha presentado una política coherente, sino un conjunto de medidas cambiantes, superpuestas y sin dirección.

El cruce no se limitó a las propuestas. Kast insistió en responsabilizar al Presidente Gabriel Boric por no implementar un corredor humanitario. Jara emplazó al republicano a tratar el tema con respeto:

“Ten un poco de respeto, estás hablando conmigo y tranquilízate un poquito”.

Kast replicó que dirigiera sus comentarios al Mandatario, a lo que Jara respondió:

“Cuando quieras hablar con el presidente Boric, habla con él”.

Empadronamiento y orden: la propuesta de Jara frente a la indefinición del republicano

A continuación, la candidata profundizó en su plan para enfrentar la situación de las personas migrantes sin registro oficial. Jara reiteró la necesidad de empadronar a quienes hoy se encuentran en condición irregular, para luego avanzar hacia un proceso ordenado de regularización o, en caso de incumplimiento, evaluar medidas de expulsión.

En este punto, también recordó que figuras de la derecha, como Johannes Kaiser, habían planteado ideas similares, destacando que no se trata de una propuesta aislada ni improvisada.

Su mensaje fue directo:

“Lo peor que nos puede pasar es que no sepamos quién está a cargo de Chile”.

Kast, por su parte, reafirmó su posición respecto a los hijos chilenos de personas en situación irregular, indicando que sus padres deberán optar entre salir del país junto a ellos o dejarlos bajo tutela estatal:

“Queremos siempre cuidar y resguardar el valor de la familia. Pero cuando hay personas que han infringido la ley, tienen que tomar una decisión”, sostuvo.

Cuando Jara expone las contradicciones de Kast, deja en evidencia un modelo sin rumbo

El concepto de “puerta giratoria fronteriza” sintetizó el mensaje que Jara buscó transmitir durante todo el segmento: que la postura del candidato republicano no constituye una política pública, sino una serie de declaraciones contradictorias que cambian según el momento.

Con esa interpelación, Jara expone las contradicciones de Kast mostrando que:

sus propuestas sobre expulsiones, invitaciones y restricciones no siguen un hilo conductor;

no existe una ruta clara para el manejo de la migración irregular;

la improvisación se impone por sobre la planificación.

Jara contrastó esa indefinición con su propia propuesta de empadronamiento, presentada como una medida básica de orden estatal para enfrentar un fenómeno complejo sin caer en la confusión ni en la retórica punitiva sin sustento.