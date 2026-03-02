Rut Hurtado, líder del Partido Republicano, visita China tras conflicto por cable submarino China–Chile

En medio de las tensiones diplomáticas y estratégicas generadas por el proyecto de cable submarino entre China y Chile, la líder del Partido Republicano, Rut Hurtado, realizó una visita oficial a la República Popular China, abriendo un nuevo capítulo en el debate político nacional sobre infraestructura crítica, soberanía tecnológica y relaciones internacionales.

La visita ocurre en un contexto marcado por cuestionamientos en sectores políticos y empresariales respecto del rol de China en proyectos estratégicos de telecomunicaciones en América Latina. El cable submarino -considerado clave para fortalecer la conectividad digital entre Asia y Sudamérica- ha sido objeto de análisis geopolítico en vez de evaluarse el impacto económico y técnico para Chile.

Los cuestionamientos al cable han nacido luego de que Estados Unidos desatara una intensa agenda para evitar se den los permisos que buscaba la nación de China.

Contexto del proyecto

Chile ha buscado consolidarse como un hub digital en el Pacífico Sur. La propuesta de un cable directo hacia Asia se enmarca en esa estrategia, en competencia con otras alternativas, como la de Estados Unidos con Google. China, como uno de los principales socios comerciales de Chile, ha mostrado interés en participar activamente en el desarrollo de infraestructura digital regional.

El debate se intensificó cuando sectores políticos plantearon dudas sobre eventuales riesgos estratégicos asociados a la participación de compañías tecnológicas chinas en infraestructura considerada crítica.

Señales políticas

La presencia de Rut Hurtado en China es interpretada por analistas como un movimiento político relevante, dado que el Partido Republicano ha mantenido posturas firmes en materias de soberanía, seguridad y relaciones exteriores. Observadores señalan que la visita podría buscar:

Recabar información directa sobre el proyecto.

Establecer canales diplomáticos propios.

Evaluar oportunidades comerciales y tecnológicas.

Reforzar una posición política de cara al debate interno en Chile.

Hasta ahora, no se han detallado públicamente los acuerdos o reuniones sostenidas durante la gira.

El conflicto por el cable submarino se inserta en un escenario global donde las telecomunicaciones se han transformado en un campo estratégico de competencia entre potencias. Infraestructura como cables submarinos, centros de datos y redes 5G son considerados activos críticos que influyen en comercio, defensa y soberanía digital.

Impacto interno

La visita también podría tener repercusiones en el debate político nacional. Mientras algunos sectores consideran que mantener diálogo con China es pragmático y coherente con la realidad económica del país, otros advierten sobre la necesidad de establecer estándares estrictos de transparencia y control en proyectos estratégicos.

La gira de Hurtado, en ese sentido, abre interrogantes sobre el posicionamiento del Partido Republicano frente a China y sobre cómo se articulará esa postura en el Congreso y en la agenda pública.

El Ciudadano