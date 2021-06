En quoi consiste la «transformation de la police» de Duque en Colombie ?

Depuis 2019, plusieurs secteurs nationaux et internationaux ont appelé à la fin de la militarisation des manifestations en Colombie et ont dénoncé l’usage excessif de la force par les porteurs d’uniforme.

La politique de sécurité du président Iván Duque a pris un nouveau tournant dans le contexte des manifestations, suite à son annonce de la «transformation» et de la «modernisation» de la police du Ministère de la Défense, qui coïncide avec la visite de travail d’une commission de la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) en Colombie et sur fond d’appels à la fin des violences policières contre les manifestants.

Dimanche dernier, le président colombien Ivan Duque a annoncé que le 20 juillet prochain, il présenterait au Congrès le ‘Projet de Loi Sur le Statut Disciplinaire de la Police’. Cette initiative a été annoncée lors d’une cérémonie de promotion à l’école de cadets de la police ‘General Santander’ à Bogota, qui a subi une attaque de l’Armée de Libération Nationale (ELN) en janvier 2019, ce qui a signifié un durcissement des politiques de sécurité du Gouvernement.

Le président a déclaré que son administration prévoit de procéder à la «transformation complète» de la police nationale, qui dépend du ministère de la défense, et à la «modernisation» de ce portefeuille dirigé par Diego Molano.

L’annonce présidentielle intervient plus d’un mois après le début des manifestations antigouvernementales dans plusieurs villes, qui ont été fortement réprimées par les forces de police et ont été caractérisées par des plaintes d’organisations sociales concernant l’usage excessif de la force. L’exécutif a répondu aux demandes par une augmentation du personnel en uniforme dans les rues et par le «déploiement militaire maximal», ordonné par Duque dans la Ville de Cali, épicentre des manifestations, après une journée violente où treize personnes ont trouvé la mort.

Face à l’augmentation du nombre de décès, différentes organisations de défense des droits de l’homme ont publié leur propre bilan des victimes : l’ONG Defender la Libertad avance le chiffre de 76 homicides, dont 34 auraient été perpétrés par les forces de sécurité, tandis que Temblores en dénombre 45 et Indepaz 66. Pour sa part, le Bureau du Procureur Général parle de 48 décès, dont 20 seraient directement liés aux manifestations.

Quels sont les points principaux ?

Cette proposition inclut parmi ses bases l’incorporation des pratiques et des normes internationales en matière de «recours légal et légitime à la force», qui ont été demandées à plusieurs reprises par les Nations Unies (ONU) dans leurs rapports sur la situation des droits de l’homme dans le pays sud-américain.

Le recours excessif aux actions des agents de sécurité et l’abus d’autorité lors des manifestations en Colombie ont suscité un débat intense dans le pays et ont été une clameur parmi les différentes organisations depuis le début des protestations en 2019 jusqu’à aujourd’hui.

Cette annonce de «transformation» de la police intervient deux jours avant l’arrivée attendue de la CIDH, qui sera à Bogota et à Cali pour rencontrer différents secteurs afin «d’observer la situation des droits de l’homme dans le contexte des manifestations qui ont débuté le 28 avril», selon un communiqué. Cette visite intervient après une controverse sur la date et un changement de position de la Colombie sur son approbation.

La question de la sécurité de l’État, en plus de l’endiguement des manifestations, a été à l’ordre du jour après qu’il a été révélé au Parlement que la Police Nationale a ouvert un processus de passation de marché de près de dix millions de pesos (équivalent à 2,44 millions de dollars) pour l’achat de munitions non létales pour l’Escouade Mobile Anti-Emeute (Esmad), ce qui a suscité de vives critiques parmi les congressistes de l’opposition en raison de la situation économique complexe du pays et de l’augmentation de la pauvreté en raison de la pandémie. La police a répondu que cette acquisition était prévue depuis 2019.

Qu’est-ce qui est nouveau ?

Parmi les organes à créer, selon ce projet de loi, figurent le Vice-Ministre de la Sécurité Citoyenne (Ministère de la Défense) et la Direction et l’Observatoire des Droits de l’Homme (Police). En outre, il y aura un nouveau Statut Disciplinaire qui prévoit la restructuration de l’Inspection Générale, la supervision et le contrôle du service de police et un nouveau système de réception, de traitement et de suivi des plaintes et des dénonciations.

Le point qui a suscité le plus de controverses, de la part de ceux qui le qualifient de «changement cosmétique», a été la nouvelle couleur de l’uniforme de la police urbaine, qui passera du vert olive au bleu foncé, comme cela a été établi dans d’autres pays. Grâce à cette rénovation, le nom, le badge et l’insigne de l’agent seront plus visibles, selon Duque. En outre, les voitures de patrouille seront également bleues, il y aura des drones de surveillance, les officiers utiliseront des caméras corporelles dans leurs procédures et il est prévu d’avoir plus tard un Code QR visible sur la combinaison qui pourra être scanné par les citoyens.

Une autre des questions couvertes par ce projet, qui a également été soulevée précédemment, est la participation des citoyens au processus de «transformation» et la création de quadrants de quartier comme «nouveau modèle de police». Pour certains, cela aurait dû être fait avant et non après l’annonce.

Dans son discours, Duque a également évoqué le «renforcement» de la réglementation sur «l’utilisation, le port et le commerce d’armes moins meurtrières», et a déclaré que «toutes les normes en matière de lutte contre les émeutes et le vandalisme sont également renforcées par la coopération internationale». Dans ce contexte, le scénario reste indéfini face aux allégations d’utilisation d’armes létales contre les manifestants et la présence de civils armés qui ont accompagné les officiers pour contenir les marches.

Cette initiative permettra également de tester l’installation d’un centre des normes de la police et d’une nouvelle université de la police.

Un long débat en Colombie

Depuis 2019 en Colombie, il y a eu environ six initiatives législatives pour réformer la Police Nationale et dissoudre l’Esmad, qui n’ont pas passé le premier débat au Congrès, malgré le fait qu’à chaque vague de mobilisations, la question revient au centre, surtout après la mort du jeune manifestant Dilan Cruz et de l’avocat et chauffeur de taxi Javier Ordóñez, attribuée à des agents en uniforme.

Les appels à la réforme de la police n’émanent pas seulement des secteurs nationaux, mais aussi du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme (ACNUDH), qui demande depuis un an un changement urgent de l’Esmad.

Dans un document publié en 2020, l’organisation internationale a déclaré que l’institution policière n’a pas respecté les normes internationales sur l’usage de la force, en utilisant un fusil de calibre 12 chargé de munitions de type ‘beanbag’, avec lesquelles Cruz a été touché ; on a également dénoncé les mauvais traitements et la torture contre les manifestants et les journalistes, ainsi que les détentions arbitraires.

Les recommandations de l’ONU au Gouvernement comprenaient l’arrêt de la militarisation des manifestations et le transfert de la Police au Ministère de l’Intérieur, puisqu’elle est désormais rattachée au Ministère de la Défense. Ces demandes ont déjà été formulées par des législateurs de l’opposition et des organisations sociales qui ont dénoncé à plusieurs reprises la réponse excessive des forces de sécurité aux situations d’ordre public et aux conflits entre groupes armés illégaux dans différentes régions du pays où les civils sont touchés.

Des voix contre la Colombie

Parmi les critiques formulées par certains législateurs et experts de l’opposition figurent l’absence de consultation des citoyens avant le projet de loi, la nécessité d’enquêter sur les allégations de violations des droits de l’homme et la demande répétée de détacher la Police du portefeuille de la Défense, qui n’a toujours pas été satisfaite.

De même, on a été qualifiée de «tardive» car «on intervient alors que la confiance dans l’institution s’est détériorée», selon le directeur du Centre de Recherche et d’Etudes sur les Conflits Armés, Jorge Restrepo, qui souligne également qu’on est «insuffisante» car «il n’y a pas de réforme de la sécurité et «on n’est pas articulée avec l’enquête sur les abus».