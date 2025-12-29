Álvaro Kemp rompe el silencio: El padre que pasó Navidad fuera del Juzgado de Familia esperando volver a ver a su hijo

Álvaro Kemp ha decidido visibilizar el dolor con el que carga por no poder ver a su hijo desde hace más de un año, tres meses y 25 días. En un acto que él califica como “simbólico”, decidió pasar Navidad en las afueras del Tercer Juzgado de Familia de Santiago esperando poder volver a ver a Nico.

Kemp se instaló con una silla y un cartel en el que se dejaba leer: “Querido Santa. En esta Nochebuena deseo que el Tercer Juzgado de Familia y la madre de mi hijo me lo devuelvan. Se llama Nico y lo secuestraron hace un año, tres meses y 25 días. Muchas gracias, su papá“.

Varias personas que transitaban por el lugar, decidieron hacerle compañía, incluso carabineros. Otros padres en situaciones similares grabaron videos y los subieron a redes sociales. Su acción motivó comentarios de la abogada Valeria Oportus quien señaló “La historia de Kemp no es excepcional. Es el reflejo de una falla estructural del sistema de familia, donde la inacción y la demora judicial terminan vulnerando derechos. En materia de infancia, el tiempo no es neutro: cuando no hay decisiones efectivas, también se convierte en daño”.

El Ciudadano decidió tomar contacto con el afectado padre que lo único que quiere es volver a ver de forma regular a su hijo, mientras la madre en “rebeldía” a lo ordenado por el tribunal, lo impide. Aquí su historia.

– Has realizado una manifestación pública pues entiendo que estás privado de ver a tu hijo más de un año y 3 meses. ¿Por qué decidiste hacerlo ?

-Más que manifestación pública yo le llamaría “un acto simbólico” ya que no llevé panfletos, megáfono, nada de eso, solamente el cartel para que se entienda mi situación y simbólico es porque justamente esta Navidad me correspondía estar a mi con Nico según mediación y el Juzgado no ha solucionado nada. Lo decidí ya que hace más de un año que llevo siguiendo los “conductos regulares” como abogados, escritos, documentos, demanda, tribunales etc. y aún no veo a mi hijo siendo que nunca me dieron orden de alejamiento por algo y nunca se suspendió mi relación directa y regular por parte del juzgado de familia. Ósea , se ha hecho todo bien, no se ha demostrado nada en mi contra y sin embargo sigo desvinculado de la vida de mi hijo. Entonces pensé en algo distinto para crear conciencia de esta triste realidad que aparte de aquejar a mi familia, a mi hijo y a mi le ocurre a miles de personas de manera injusta, muchas veces con consecuencias muy tristes para esos niños separados a la fuerza de su papá o mamá.

– ⁠En tu caso en particular, ¿quién determinó que no puedes ver a tu hijo y por cuánto tiempo te afecta esta medida, a raíz de qué fue el dictamen?

– La madre de Nico determinó que no podría ver más a mi hijo, de un día para otro, sin tener absolutamente argumentos para hacerlo, sin tener permisos de tribunal para hacerlo o haber conversado conmigo y decirme algo que estuviera ocurriendo. Nada, absolutamente nada. Ella llegó y decidió incumplir la mediación decretada por Tribunal de Familia el año 2022.

Entre el 2018 hasta agosto del 2024 nunca ocurrió nada para que ella haya hecho lo que hizo. Nunca una denuncia de algo en mi contra, nunca una constancia de algo en mi contra, nunca una advertencia escrita o legal donde me dijera algo negativo que estuviera ocurriendo o que yo estuviera fallando en algo. Absolutamente nada que pudiera sustentar la horrorosa, injusta e ilegal decisión que tomó de separarme de Nico. Por mi parte nunca dejé de ver a Nico los días acordados durante todos los años de separación, nunca fallé en ir a buscarlo durante todos los años de separación, nunca me atrasé en buscarlo o dejarlo durante todos los años de separación, nunca dejé de pagar algo (ya sea lo establecido o extras que corrían por cuenta mía) durante todos los años de separación. No hubo razón para hacer lo que hizo. Entre el 2018 y el 2022 era todo de palabra ya que no había mediación pactada ni divorcio, por lo que se hacía lo que logramos acordar o se hacía lo que ella quería o decía ya que lamentablemente es una persona poco flexible y muy rígida en temas relacionados a los tiempos entre mi hijo y yo. Siempre lo fue.

Esta pesadilla realmente comenzó el 16 de agosto del 2024, el día en que yo le envié un correo electrónico pidiendo regular nuevamente el régimen directo y regular para aumentar los tiempos entre Nico y su padre ya que la mediación actual estaba absolutamente desequilibrada en los tiempos y no había “tiempo de calidad” entre Nico y yo,era correr siempre por los tiempos y para cumplir los horarios. Debido a la poca flexibilidad de ella, era un estrés constante el asunto de ver tan poco a mi hijo y no poder organizar muchas cosas en beneficio de él debido a que no permitía nada que se saliera de la mediación pactada.

¿Qué hizo ella para tratar de sustentar su torpe e ilegal decisión de comenzar a obstruir nuestro hermoso vínculo y maravillosa relación que teníamos ?

Comenzó a llevar a mi hijo donde una psicóloga conocida de su hermana que comenzó a subir informes absolutamente sesgados y mentirosos a la plataforma del Poder Judicial hablando mal de mí y donde mi hijo supuestamente también hablaba mal de mí. Luego sumó a un psiquiatra, igualmente conocido de la hermana, quien empezó a extender certificados como por ejemplo cerrar el año académico de mi hijo en octubre del 2024 cosa que yo no pudiera acceder a él en su colegio.

Está medida adoptada tristemente por la madre de mi hijo nos afecta desde el 01 de septiembre del 2024 hasta este minuto. Nunca hubo un dictamen que autorizara lo que hizo, ella ha hecho y hace lo que quiere sin consecuencias legales hasta ahora.

Las únicas consecuencias que son las más graves, son que yo desde que dejé a Nico en su casa, por última vez el 01 de septiembre del 2024 a las 20:30 y le dije “chao peladito, te amo mucho, cuídate y nos vemos el miércoles”-Hasta ese día mi hijo era un niño felíz, un niño que admiraba y amaba a su papá y que no conocía de pastillas, psicólogos o psiquiatras.

A partir de esa fecha Nico comenzó a asistir a una psicóloga, comenzó a asistir donde un psiquiatra, le comenzaron a dar pastillas y le cerraron el año académico. Eso es vulneración de sus derechos como niño. Gracias a Dios este año 2025 sí le permitió asistir a su colegio que tanto le gusta.

– ¿⁠Qué es lo que realmente podría establecer el alejamiento de un padre o una madre de su hijo? ¿Es igualitaria la justicia en este sentido ?

-Creo que el alejamiento de un padre o una madre se da o por irresponsabilidad de uno o los dos progenitores que definitivamente no quieran la responsabilidad de ser padre/madre o sencillamente porque uno de los dos progenitores se esmere en separar al hijo del otro progenitor llevando a cabo la horrible y conocida práctica de alienación parental. Solamente se debería establecer el alejamiento de un hijo de su padre o madre si hay realmente circunstancias graves, pruebas contundentes, argumentos válidos, testigos neutros, exámenes a todos los involucrados y que sean concluyentes y todo lo anterior de la mano de buenas leyes que no se estén “interpretando” sino que se cumplan. La Justicia no es igualitaria en este sentido, en Chile, es evidente la obstrucción de las madres en estos procesos y ya teniendo ellas el cuidado personal del menor, tienen todas las de ganar en muchos aspectos.

– ⁠¿Qué cambio impulsarías en materia legislativa para que no se repitan historias como la que a ti y a tu hijo les afectan?

-Que haya consecuencias a las falsas denuncias que finalmente entorpecen los procesos, hacen que todo sea lento, les dan más trabajo a jueces, consejeros, etc, colapsan el sistema que ya es complejo, consiguen alejamiento inmediato del progenitor denunciado sin que se haya investigado nada y un largo etc.

Debiese ser todo más ágil, más rápido, que no pasen más de 2 meses desde que a uno lo separan violentamente de su hijo y ya haya resolución al menos momentánea, pero escuchando a ambas partes por igual. No que por ser la madre, por ser mujer y por tener el cuidado personal tenga todas las de ganar y pueda hacer lo que quiera.

Que haya sanción a la primera, sanción inmediata cuando un progenitor interrumpa el vínculo, incumpliendo la mediación pactada. No puede ser que jueces y consejeros técnicos le digan a la madre “reanude el régimen” varias veces, luego de eso se les multa y aun así no cumplen dejando que el niño vea al padre y no hay consecuencias por ello. Así pasa y pasa el tiempo y los niños día a día absorben muchas veces toda la maldad del progenitor que está incumpliendo así como por parte de profesionales que lamentablemente se prestan muchas veces para esta maldad como lo son psicólogos (as) y doctores específicamente psiquiatras…(que es mi caso y el de muchos ).

También sería bueno que los juzgados de familia amplíen los horarios (extenderlos muchas más horas) ya que si están día a día sobrepasados, algo se debe hacer. Finalmente detrás de esa lentitud extrema hay personas que sufren.

Sería bueno igualmente que haya más personal en los juzgados, en los cargos que ellos vean donde no dan abasto, ya que debe ser proporcional la cantidad de personal v/s la cantidad de causas.

Además que las constancias en Carabineros si son falsas, tengan sanción, pero si son verdaderas sirva de algo hacerlas. Yo hice más de 20 y sencillamente me aburrí de seguir haciéndolas ya que no sirve prácticamente de nada. Son solo lo que su nombre dice, una constancia.

– ⁠Producto de los fallos en tu contra¿ has dejado de cumplir con los deberes económicos que asisten al padre o no?

-No han habido fallos en mi contra, todo lo contrario. El tema es que la mamá de mi hijo está en rebeldía y es ella quien no ha cumplido como señalé antes cuando en el tribunal le dijeron “reanude el vínculo”. Nunca he dejado de cumplir en absolutamente nada. Me separé de palabra, de común acuerdo con la madre de mi hijo a principios del año 2018 y hasta el año 2022 siempre les pagué a ambos el 100% en salud, a mi hijo el 100% en educación y más la pensión que pactamos de común acuerdo. Incluso yo la reajustaba por decisión propia. Extras siempre hubo por montones, siempre existieron Luego del divorcio y mediación legal llevadas a cabo el 2022, hasta el día de hoy, siempre he cumplido con la pensión de alimentos sin rebajar un peso ni atrasarme un día, la salud de mi hijo y su educación igualmente se ha cancelado en un 100% sin problemas ni atrasos. Incluso el mismo mes que me separaron de mi hijo perdí mi trabajo luego de estar en esa empresa por 18 años. Aún sin trabajo, no se tocó la pensión de alimentos y ninguno de mis compromisos adquiridos de salud y educación

– ⁠Qué esperas de la justicia, vas a interponer algún nuevo recurso

-Espero lo que toda persona de bien espera en cualquier conflicto que requiera de tribunales, que es precisamente que se haga justicia a la luz de todos los antecedentes que se han aportado y no que haya sesgos de ningún tipo que puedan entorpecer la causa y finalmente distorsionar la verdad. Yo confío en que la justicia finalmente resolverá bien a la luz de todos los antecedentes que ya se han aportado durante más de un año en mi afán sincero de recuperar a mi hijito que fue separado injustamente y violentamente de su papá y toda mi familia. En relación a presentar más recursos, eso lo va analizando mi abogado y lo vamos estudiando, pero sinceramente creo que se han aportado antecedentes de sobra como para que los Tribunales de Familia ya reanuden mi relación directa y regular sin que haya más obstrucciones de la contraria y se falle de forma definitiva…

– ⁠Cómo imaginas debiesen ser los quiebres de una relación cuando hay hijos de por medio, de qué forma puede ayudar la institucionalidad cuando dos personas no logran entenderse pensando en el bien de los hijos

-A los niños nunca se les debe involucrar en los temas de adultos, ellos no pueden ser la “moneda de cambio” de uno de los progenitores para conseguir algo o sencillamente para dañar al otro. Finalmente los perjudicados son los niños en el día a día así como a largo plazo. Los niños necesitan de ambos padres, acá no se trata de hombre o mujer, no se trata de papá o mamá, no se trata de que el que tiene el cuidado personal sea “el dueño del menor” y decida lo que es bueno y lo que no, lo que se hace y lo que no etc etc, se trata del bienestar superior del niño en toda su magnitud. Por más separación que haya de la pareja, debe primar entre ambos el respeto mutuo y obviamente por los niños, la flexibilidad, el entendimiento, la buena comunicación, empatía y un largo etc. en pos de ese niño o niños que haya en común.

Finalmente los pequeños absorben todo por no tener criterio desarrollado y estar en constante crecimiento, y si hay maldad en eso que absorben crecen con una realidad desvirtuada y dañados de de su cabecita y también de su corazón, muchas veces envenenados por uno de los progenitores en contra del otro de manera totalmente injusta, solo por odio …Finalmente sacar ese veneno que les metieron es tarea de años y no siempre se logra, habiendo crecido ese niño sin una normalidad y armonía en su vida lo que es una vulneración espantosa a esos niños.

Creo que la institucionalidad debería aparecer desde el día uno que la pareja se separa. Existe el famoso cese de convivencia, existe el abandono del hogar de uno de los progenitores, existen separaciones en buenos términos, separaciones en malos términos, divorcios inmediatos o divorcios postergados, pero finalmente los niños no están al centro. Creo que lo más importante en una separación son ellos y que no salgan nunca perjudicados. Por eso debería haber una instancia previa a lo que es una mediación y que sea regular de forma inmediata, el día uno que se produce la separación, los tiempos de ambos padres con sus hijos, precisamente para que no ocurra lo que le ocurre a miles de padres (y madres en menor cantidad pero también ocurre) que es la obstrucción constante del vínculo. Al final esos niños crecen al lado de quien los obligó a estar siempre a su lado amparados por leyes que no están bien equilibradas entre papás y mamás

Yo demandé el año pasado por cuidado personal y/o aumento de régimen. Ella me demandó de vuelta por suspensión de régimen. Ósea que yo definitivamente NO pueda ver a Nico. En audiencia previa hubo un acuerdo colaborativo de las partes (para no comenzar el juicio) de ir a un centro autorizado por Tribunales de Familia e iniciar ahí la vinculación. Estuve 5 meses asistiendo de manera ininterrumpida, más de 20 veces, ella fue muy pocas veces, desconozco razones y mi hijo tuvo una asistencia más regular. Finalmente el centro terapéutico, a la luz de exámenes, entrevistas, test etc de todos los participantes (mamá, papá e hijo) determinó que lo mejor era revincular al papá con el hijo pero eso nunca ocurrió ya que la madre seguía interrumpiendo el vínculo y no creyendo en el proceso ni apoyando a Nico para que se acerque a mi.

Finalmente hay dos informes del 03 y 13 de octubre llamados “informe de dificultad de avance” que son categóricos en relación a que lo mejor para Nico era estar nuevamente conmigo, pero eso no pasó por obstrucción de la madre. Y nuevamente el psiquiatra conocida de ella y su hermana intervinieron para que yo no me relacione con Nicolás.

