Bloguera Olesia Oblachnaya: «Escribimos a nuestro Consulado en Perú y también en España, y nos dijeron que un traslado era imposible»

Самый ужасный автостоп. Ещё собака эта. Огромная, красивая как тигр с медовыми глазами. Привязалась, когда мы пытались поймать машину в Эль Чальтен. Думала, из-за нее не берут, но пес ушел, а результат не изменился. . 5 часов простояли. Лицо сгорело, как в Африке. ПЯТЬ часов и ни одной остановившейся машины. НИ ОДНОЙ. Хотя трафик отличный, большинство ехало без пассажиров. Зато с каменными лицами. . Пришлось вернуться и взять автобус. 1200р за 200км. . Что там, в аргентинской Патагонии заговор против автостопщиков? . #аргентина #патагония #elchalten #patagonia #argentina #elcalafate #автостоп