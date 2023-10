Claudia Sheinbaum, candidata de Morena a la Presidencia de México: «Tenemos el reto de modificar la Constitución para que jueces y ministros de la Corte Suprema sean electos por el pueblo»

En una nueva edición de la «Entrevista Ciudadana», el fundador de El Ciudadano, Bruno Sommer (BS) y el periodista de El Ciudadano México, Jorge Hernández Aguilera (JA), conversaron durante el IX Encuentro del Grupo de Puebla, con Claudia Sheinbaum, candidata presidencial de Morena en los comicios que se celebrarán en la nación azteca en 2024.

Será la primera vez que una mujer enfila la carrera a la presidencia de México como clara favorita. La exjefa de Gobierno capitalina, con una carrera política de más de dos décadas junto al actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, tiene por delante casi un año para afianzar la propuesta que presentará a la ciudadanía de cara a las elecciones.

La científica, escritora y académica fue consultada sobre diferentes temas, entre los que destacan, la continuidad de la «Cuarta Transformación» de México, luego que finalice la administración de López Obrador; así como los retos que podría asumir una mujer presidenta de izquierda.

BS: Ciudadanos y ciudadanas, sean bienvenidos a este espacio de entrevistas, en vivo, desde el encuentro del Grupo de Puebla, el noveno encuentro, y tenemos el honor de tener entre nosotros a la doctora Claudia Sheinbaum.

CS: Muchas gracias

BS: Bienvenida Doctora. Para iniciar esta conversación, quería preguntarle lo siguiente: queda menos de un año para el término del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿cómo continuar, después de ello, la Cuarta Transformación?.

CS: Pues, primero con los principios, que nos da la esencia de nuestro movimiento. Nosotros decimos que no somos un partido político, somos un movimiento social, porque nosotros estamos permanentemente en movimiento, movilizando al pueblo de México por demandas. No porque llegas al gobierno, debes dejar de movilizarte. Nosotros tenemos principios. Nuestros principios básicos son no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, y eso nunca puede modificarse. Al mismo tiempo, lo que deja el presidente Andrés Manuel López Obrado, que es mucho, en estos que van a ser seis años, y de ahí, partir a lo que yo llamo el segundo piso de la Transformación o el segundo escalón de la Transformación, que en esencia tiene que ver con seguir construyendo lo que son los derechos del pueblo de México. Porque la educación pública es un derecho del pueblo; porque el acceso a la salud es un derecho; porque el acceso a la vivienda digna es un derecho; porque el salario digno es un derecho; porque el empleo digno es un derecho; porque el apoyo al campo es un derecho.

Entonces, si construimos por los derechos del pueblo de México, entonces, si construimos sobre los derechos del pueblo de México, nunca vamos a equivocarnos. Y, al mismo tiempo, seguir fortaleciendo la democracia participativa en nuestro país.

Nosotros hoy, tenemos un gran reto, que nos lo hemos puesto, que es modificar la Constitución para un cambio fundamental, que, en América Latina, y en nuestro país, es muy significativo, la modificación del Poder Judicial, para que jueces y ministros de la Corte Suprema de Justicia de la nación, sean electos por el pueblo. Eso es un elemento central que estamos planteando.

BS: Un avance para fortalecer la democracia.

CS: Así es.

JA: Doctora, como mexicanos alcanzamos la democracia representativa en 1917, con el derecho al voto después de la consumación de la Revolución mexicana. Las mujeres (alcanzaron el voto) hasta 1953, 36 años después. Lo que es muestra gráfica de que la legislatura es machista, de facto, ¿qué representa la posibilidad, no la posibilidad, el momento próximo de una mujer presidenta, una mujer de izquierda?.

CS: Primero, ha cambiado mucho, en el país, en estos años con el presidente López Obrador, y entre otros cambios, las mujeres tenemos mucha mayor participación en la sociedad. La mitad del gabinete del presidente son mujeres. La mitad del Congreso son mujeres. La mitad de la Cámara de senadores son mujeres. Hay 10 mujeres electas como gobernadoras en nuestro país, de las 32 entidades de la República, y eso ha hecho que, ya en México, la mujer tenga un espacio ganado. ¿En qué sentido? Pues ya no parece tan extraño tener una mujer presidenta, si ya hay gobernadoras, si hay en el Banco de México, si hay en la Suprema Corte, ya parece algo que es elemento sustantivo de nuestra democracia, Primero, claro que es un símbolo que una mujer llega a la presidencia y más una mujer de la Transformación, pero hay que caminar todavía más, porque nosotros lo que queremos es la igualdad sustantiva de las mujeres.

A mí no me gusta este término de que ‘una mujer rompe el techo de cristal’, porque parece que es el esfuerzo personal de una mujer por llegar a un lugar. Claro, que nuestras abuelas nos abrieron brecha, nuestras madres nos abrieron brecha, y nosotras les abrimos brecha a nuestras hijas y a nuestras nietas, pero no es un asunto de una mujer, lo de romper el techo de cristal, es un asunto de un movimiento social por la igualdad, y también de la igualdad de las mujeres.

JA: En ese sentido, la doctora Claudia Sheinbaum, es una mujer feminista, y podríamos decir, por el bien de todos, primero las mujeres, pero antes de eso, por el bien de todos, primero las mujeres pobres.

CS: Si, nosotros decimos, por el bien de todos, primero los pobres. Pero, por el bien de todas, primero las pobres. Porque, en efecto, las mujeres vivimos violencia, a veces no importa en qué decil de ingreso estemos, o en qué nivel económico estemos, o en dónde trabajemos, porque hay una historia que ha hecho que las mujeres vivamos, hasta cierto punto, sometidas, por un régimen muy autoritario y muy discriminatorio, pero en esencia, dentro de las mujeres, hay mujeres que sufren más. Las mujeres indígenas tienen un mayor sufrimiento porque también viven violencias, sino porque también ellas son las que sustentan a sus familias en condiciones de pobreza. Entonces, por eso nosotros hablamos de que, primero queremos erradicar toda forma de discriminación. Discriminación contra la mujer, pero discriminación por el color de la piel, discriminación por motivos económicos, por eso nos llamamos humanistas, porque nosotros queremos pensamos que todos somos iguales. Por supuesto, que hay que luchar por la igualdad.

BS:¿ Doctora, este proceso de transformación social, finalmente, será feminista o no será?.

CS: Ya es feminista.

BS: Ya es. Entonces, quería, por favor, si usted podría dirigirle, ahí a esa cámara, a todas compañeras, las mujeres de toda Latinoamérica, que están siguiendo esta transmisión, un mensaje y, de la importancia de dar la pelea, ¿no es cierto? Desde el cerebro y corazón de mujer.

CS: Si. Primero como mujeres, que nunca nos rindamos. No importa la condición en la que estemos viviendo, que sepamos que valemos mucho, porque a veces la violencia, la discriminación contra nosotras nos hace minimizarnos, y hay que salir de ahí. ¿Cómo podemos salir de ahí? Juntándonos con otras mujeres, y, en segundo lugar, es un asunto que tiene que ver con la igualdad de las mujeres, pero es un asunto que tiene que ver con la igualdad de todos y de todas. Luchamos por un país más justo. Luchamos por un continente más justo. Luchamos por un mundo más justo.

BS: Maravilloso. Darle las gracias por haber estado aquí en El Ciudadano, que nació en Chile pero que ya, ahora, está en México para romper el cerco informativo.

Entrevista completa en: https://www.youtube.com/live/5wy4SQ8PTPw?si=xpstEmlszRIghH5a

