Daniel Jadue, alcalde de Recoleta: “Tenemos que tener una ética en el servicio público muy por sobre la ética promedio”

Daniel Jadue, arquitecto, sociólogo, alcalde de Recoleta, y eventual candidato a la presidencia de Chile, ha revolucionado la forma de hacer gestión municipal en el país.

En entrevista en Voces Sin Fronteras, conducido por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk, subrayó que la izquierda tiene que tener “una ética en el servicio público que tiene que estar muy por sobre la ética promedio”.

“La izquierda tiene que ser mucho más dura con la transparencia, con la probidad y con la corrupción, y también tiene que aprender a tomar como propios temas tan relevantes como la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos”, agregó.

Por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk

BS: Hay muchas personas diciendo que Daniel Jadue es la persona mejor preparada para ser el futuro presidente de Chile, que aplauden su gestión municipal, pero que no votarían por él por el hecho de ser comunista. ¿Cómo harías entender a la ciudadanía que el comunismo no es una ideología de dictadura como la pinta la derecha?

DJ: Es una pregunta difícil, porque los prejuicios son mucho más difíciles de cambiar que incluso la realidad, porque un prejuicio es un preconcepto, un concepto que se hace antes del conocimiento, es un concepto o un juicio que uno tiene y que no está fundamentado en nada racional, sino más bien es un juicio que está fundamentado en convicciones irracionales, en una fe ciega y, por lo tanto, es mucho más difícil cambiar un prejuicio que efectivamente la realidad.

Sin embargo, a mí me preguntan esto y lo primero que digo es ¿tú estás contento con el Chile de hoy?, la respuesta siempre es no, y mira qué extraño en Chile nunca han gobernado los comunistas, es decir, la pobreza, la falencia en salud, en educación, la falta del derecho a vivir dignamente, la desigualdad, la profunda injusticia en la que vive nuestro pueblo no tiene como antecedente que los comunistas jamás hayan estado en la toma de decisiones.

Por lo tanto, es complejo que alguien pueda opinar más que sobre todas estas caricaturas que se inventan sobre el comunismo. Además, muchos se quedan con lo que fue la experiencia soviética que para mí no es la definición de comunismo, y siento que eso no nos amarra.

Además, la teoría del marxismo, el materialismo dialéctico que afirma que lo único permanente es el cambio siempre va incorporando y se va actualizando, va actualizando sus ideas de libertad, de diversidad, de justicia y, por lo mismo, creo que tratar de combatir el prejuicio no le sirve a nadie.

Yo la verdad que creo que la mejor manera es plantearse acciones concretas y mostrar con acciones concretas qué es lo que piensan los comunistas y cómo actúan los y las comunistas hoy día cuando son Gobierno, y en eso Recoleta es un bastante buen laboratorio para poder dar esa batalla.

Jadue. Foto: @danieljadue.

Lo último, siempre se habla de proyectos y los proyectos están referidos siempre a modelos ideales que nunca se cumplen en la realidad y por lo tanto yo sí invito más que a pensar en proyectos y modelos ideales, a pensar en trayectos, es decir, en una dirección en la cual la sociedad debe moverse, que es la dirección de la justicia social, de la resolución final de la contradicción capital-trabajo, el avance en resolver definitivamente la contradicción de género y la destrucción del patriarcado, y todo aquel paso que nos vaya acercando en esa dirección es un programa de Gobierno mucho más fértil, creíble, sensato, que tratar de plantearse un modelo ideal que siempre se confrontan con la realidad.

DR: En el marco del año súper electoral que afrontamos, los expertos en la materia han señalado que para la oposición no es conveniente enfrentar la papeleta en listas separadas, que se necesita la unidad, sobre todo para la elección de los constituyentes. ¿Por qué a la fecha tenemos varias listas?

DJ: Lo principal es reconocer que esa forma tiene un antecedente concreto que es la cultura binominal en la que Chile se desarrolló durante más de 30 años, entonces aquí todo el mundo piensa de manera binaria, hombre-mujer, blanco-negro, de manera gobierno-oposición, y yo creo que es una cultura que hay que empezar a desmantelar y a deconstruir en nuestra sociedad.

Porque hay Gobierno y el Gobierno tiene un solo relato, pero hay distinta oposición, hay una parte de la oposición que es contraria al modelo neoliberal y al Gobierno, y otra parte que es contraria al Gobierno, pero no al modelo neoliberal. La pregunta del millón es si esas dos oposiciones tienen que ir unidas y si yendo unidas logran convencer a sus propios seguidores de que, efectivamente, están comprometidos con su ideario, yo creo que no, creo que tratar de confundirnos todos en una lista, los defensores de un modelo como los demócrata cristianos con los contrarios al modelo como los comunistas, no le da una buena señal a la ciudadanía.

Por lo tanto, yo efectivamente creo que tenemos que ir coordinados pero no unidos, no creo en una sola lista, porque además no he escuchado a ningún partido que diga ‘yo renuncio a los cupos que me tocan’, y nadie puede meter a 16 partidos en una lista que en los distritos de tres diputados va a tener cuatro candidatos, entonces mientras yo no escuche decir a alguien que renuncia a todos sus cupos para darle paso a los independientes y a los dirigentes sociales, no voy a creer esos cantos de sirena que hablan de la necesidad de lograr la unidad.

Creo que tienen que haber dos listas, una anti neoliberal, que reúna a toda la izquierda, y una que reúna a la socialdemocracia neoliberal que gobernó este país durante 30 años y que tiene un proyecto distinto, y que efectivamente nos coordinemos, cada uno trate de llegar a toda su base electoral, que si se juntan perderían ambas una parte de esa base, y luego nos coordinemos en un conjunto de contenidos mínimos en los cuales creo que estaremos de acuerdo si ponemos al centro la convicción de que la Constitución que vamos a construir lo primero que tiene que hacer es responder a las demandas ciudadanas.

BS: Hay un proyecto de ley muy interesante y tiene que ver con el cambiar parte del acuerdo hecho con los dos tercios para aprobar dentro de la futura convención constitucional las distintas discusiones. Sin embargo, lo que hemos visto es que un grupo de la derecha ha salido a tildarlo de antidemocrático. ¿Qué opinión tienes de esta iniciativa?

DJ: Lo primero, develar la incongruencia, el doble estándar y la hipocresía de aquellos que plantean que ese proyecto de Camila Vallejo con otros diputados es antidemocrático. Los antidemocráticos son ellos porque parece que parten de la base de que todos pueden presentar proyectos para cambiar el acuerdo menos los comunistas, menos la Camila, lo que me parece una discriminación burda.

Desde que este proyecto se aprobó, por una parte del sistema político, ha empezado a ser corregido por las demandas sociales y por la expresión del pueblo de Chile con los partidos que no lo firmaron y esto va a seguir intentándose y nadie le puede quitar el derecho a hacerlo a los diputados y diputadas comunistas, o a los que lo firmen, lo han firmado también este proyecto diputados y diputadas de la exconcertación.

El tema central es que aquellos que están tan amarrados a los dos tercios son los defensores del modelo, los que gobernaron este modelo, y yo solo voy a recordar algunas cosas para los que no las saben.

Los economistas que le entregaron el ladrillo, este libro con la propuesta de reformas económicas a Pinochet, a la dictadura militar de la década del 70, eran demócratas cristianos muchos de ellos. Cuando empezó la dictadura, el primer ministro de Justicia de la dictadura, era demócrata cristiano, en tiempos donde se negaba y se denegaba la justicia, en tiempos donde se denegó todos los recursos de amparo y de protección que se ponían frente a la gente que estaba siendo sustraída, desaparecida forzosamente, torturada, eran demócrata cristianos.

Jadue. Foto: @danieljadue.

Entonces, aquí la concertación le mintió a nuestro país, o al menos le ocultó una verdad incómoda y que es que una parte importante de la concertación de partidos por la democracia había vivido un proceso de convergencia ideológica en lo económico con la dictadura militar y que, por lo tanto, no estaban disponibles para cambiar el modelo sino que lo iban a profundizar y eso no se lo dijeron. Le prometieron a Chile cambiar el modelo y nunca estuvieron comprometidos con aquello, de hecho aceptaron , siendo mayoría electoral y social, ser minoría parlamentaria permanente y esto es una de las trampas que ellos aceptaron a sabiendas de que iba a ser así, para tener siempre una excusa para no cambiar el modelo.

Creo que el pueblo de chile se ha ido dando cuenta de esta inconsistencia y, por lo tanto, creo yo que es bien relevante entender al servicio de qué intereses actúa cada diputado cuando actúa. Y si tú me preguntas al servicio de qué intereses actúa la diputada Camila Vallejo, junto con los otros, bueno ellos están actuando en defensa de los intereses del pueblo movilizado, los otros están actuando en defensa de los intereses de la derecha que le impuso en el acuerdo los dos tercios para poder dar su brazo a torcer.

DR: Te hemos escuchado decir que antes de ser el candidato presidencial querías ser el mejor alcalde del país, ¿crees que se logró ese objetivo y qué queda por hacer en Recoleta?

DJ: Creo que lo primero es que en esta inercia del sistema político, los municipios venían, desde la salida de la dictadura, haciendo un tipo de gestión meramente administrativa en donde, con algunas brechas de mejoramiento de algunas cosas esenciales, siempre hacían lo mismo y no innovaban y tampoco estaban disponibles para intervenir el modelo buscando la forma de resolver necesidades de sus vecinos y vecinas.

Por lo tanto, el impacto que genera Recoleta es ser absolutamente disruptiva con el modelo, porque pone al centro de la discusión al ser humano, a los vecinos y vecinas, algunos problemas que de no resolverlos nosotros no los iba a resolver el mercado porque éste nunca esta interesado en resolverle los problemas a la gente, el mercado está siempre interesado en la rentabilidad de corto plazo y nada más. Por lo tanto, creo que ahí hay un tremendo salto adelante en la discusión acerca de la gestión municipal que detona además una carrera de todos los municipios por empezar a innovar y una carrera por empezar a resolver problemas comenzando a ampliar la mirada y a discutir fundamentalmente el rol de los gobiernos locales en la administración del Estado, y eso ha redundado en una serie de políticas que han ido escalando hasta el nivel nacional y que han permitido impactar en las vidas de las personas, mejorándolas, simplificándolas, abaratándolas, pero además resolviendo problemas que estaban a la espera de ser resueltos hace más de 30 años.

DR: Recoleta ha sido internacionalizada con tu gestión.

DJ: Yo creo que sí, pero aquí hay que ser honestos, y mandarle un saludo a los compañeros de Inglaterra, sobre todo, porque nosotros hemos aprendido de la Inglaterra pre Thatcher. Aquí la única diferencia es que lo que antes Inglaterra entregaba en un estado de bienestar social que era potente, que tenía musculo, que defendía y cuidaba a sus ciudadanos, y que fue desmantelado por el proyecto neoliberal que encabezó Margaret Thatcher que además tuvo una muy buena relación con la dictadura militar y siguió el modelo chileno para llevarlo a Inglaterra, hoy día lo tenemos que asumir los gobiernos locales porque estamos más cerca de la gente y entendemos mejor sus problemas, sus necesidades, sus angustias y sus dolores.

Entonces, efectivamente Recoleta podía estar siendo internacionalizada pero la experiencia que nosotros tenemos viene de los países más desarrollados y de las luchas que han dado otros movimientos de trabajadores a lo largo del mundo, de los cuales hemos aprendido.

Por lo tanto, aquí yo creo que hay un aprendizaje sobre todo de la clase trabajadora a nivel mundial, que tiene que reconocer cuáles son las tendencias que el neoliberalismo está implementando para poder asegurar la mantención de las tasas de ganancia ante esta tendencia decreciente en la utilidad, y combatir esas tendencias que nos llevan por un mundo en donde incluso la clase trabajadora sobreexplotada del siglo pasado podría convertirse en una clase trabajadora irrelevante si es que se proyecta al futuro esta tesis de reemplazar la mayor cantidad de puestos de trabajo por maquinas, porque efectivamente los seres humanos van a ser menos necesarios para el modelo de producción.

Entonces aquí lo que vamos a poner al centro de la discusión es cómo cambiamos el modo de producción y creo que el fortalecimiento de los gobiernos locales es una de las variantes que el nuevo modo de producción va a tener que poner al centro.

BS: ¿Ustedes piensan sistematizar la experiencia llevada adelante en Recoleta en algún libro, como crear algún tipo de manual de la gestión municipal que pueda servir a otros municipios?

DJ: La estamos sistematizando, esperamos durante el próximo año poder sacar no un manual pero sí un libro de la experiencia de Recoleta, que no parte con la gestión de Recoleta, parte con el proceso de acumulación de fuerza del Partido Comunista de Recoleta que tenía hace 20 años el 2 % de los votos y, por lo tanto, da inicio a un proceso planificado desde la base para reconstruir las confianzas, para hacer transitar al pueblo de Recoleta desde la desconfianza inconsciente hacia la confianza inconsciente primero, luego a la confianza consciente, para terminar en la conciencia de vanguardia, entendiendo que con la organización, la unidad, y la lucha se puede construir un mundo mejor y avanzar hacia un punto que ponga en el centro el ser humano y su dignidad.

BS: Piñera ha decidido llevar el segundo retiro de la AFP al Tribunal Constitucional y hay quienes dicen que debería ser declarado interdicto. ¿Qué opinas de este tipo de declaraciones y qué te parece las medidas que está tomando?

DJ: Son manotazos de ahogado de un Gobierno que ya no gobierna. Piñera está la verdad en una situación en donde lo único que pretende es ganar tiempo para ver si puede terminar su mandato.

Yo soy bien critico también de la oposición, en qué sentido, es bien duro esto que quiera llevar al Tribunal Constitucional el proyecto del segundo retiro del 10 %, pero yo creo que es bastante más duro las violaciones a los derechos humanos y el mal manejo de la pandemia, entonces no fueron capaces de defenestrar al presidente Piñera a través de una acusación constitucional cuando habían argumentos muchos más sólidos que el de hoy.

Poor lo tanto, en este contexto créeme que más allá de estar en profundo desacuerdo por cómo él se relaciona con el sistema político, con los intereses, con las necesidades, con los dolores de nuestro pueblo, no estoy de acuerdo con esto de declararlo interdicto porque creo que hay mecanismos legales que hay que hacerlos y se pueden ejecutar, pero para eso no hay que hablarle a la galería, hay que hacer lo que hay que hacer.

Jadue. Foto: @danieljadue.

A mí me llama profundamente la atención que efectivamente los mismos que no quisieron aprobar la acusación constitucional por la violación a los derechos humanos y por el mal manejo de la pandemia, hoy día estén pesando en acortar el mandato por el retiro del 10 %, creo que la escala de valores y la relación que tienen los valores aquellos que están en ese hoy día es bastante discutible.

DR: Todavía existen muchas personas encarceladas, luego del estallido social en Chile. ¿Qué propone para todas esas persones que han sido víctimas de violaciones a los derechos humanos?

DJ: Nosotros hemos sido partidarios de una Ley de Amnistía para todos ellos y que se acabe la prisión política en nuestro país. Es inaceptable que haya gente que esté en prisión administrativa sin juicio, sin investigaciones que terminan durante un año, y creo que esto debe tener una resolución política, no una judicial, porque además la justicia actúa con un rasero distinto. De todas las denuncias de violación a los derechos humanos, creo que hay dos, tres juicios que se han terminado, los otros todavía están a la espera y la justicia sencillamente no tiene capacidad para procesar todo esto y hay jóvenes que están privados de libertad sin fundamentos reales.

Aquí la prisión preventiva y la prisión administrativa fueron utilizadas con absoluto abuso de esa institución por el Estado para perseguir y criminalizar la protesta social y eso es seguir sin entender nada.

Ahora, el tema es que yo no espero que este Gobierno entienda lo que estamos discutiendo, no lo entiende, no está en su ADN.

BS: Respecto a la futura definición que tendrá la República en esta futura Constitución, ¿te hace sentido la idea de Plurinación Federal de Chile? O bien dirías, ¿Plurinación de Chile?

DJ: Yo creo en un Estado Plurinacional e Intercultural de Chile, no creo en el tema federal por la escala de nuestro país, yo no creo que tengamos ropa para decirle a los chilenos y chilenas que vamos a gastar plata del erario público en poner parlamentos regionales. En la Región de Magallanes tendríamos que poner un Parlamento pa 200 mil personas, en regiones que son absolutamente pequeñas en términos de su dimensión. Yo creo que no nos da la escala de país para ser país Federal, los que lo son tienen 200, 300 millones de habitantes en donde un Estado tiene más población que la que tiene Chile completa. Entonces me parece que sería sobrecargar las arcas fiscales para mantener una burocracia estatal que además hoy día está tan desprestigiada por su poca capacidad de resolver los problemas y creo que no es el camino.

Creo que un país descentralizado, desconcentrado, un país que efectivamente redistribuye las potestades, las facultades y los recursos para que haya equidad territorial y se generen más elementos de democracia directa que permitan que la ciudadanía permee el sistema político cada vez que lo sienta necesario es mucho más eficiente y eficaz que un Estado Federal, con su sistema semipresidencial en una República Plurinacional e Intercultural creo que sería lo más adecuado desde mi perspectiva.

Ahora, creo que estos temas los va a definir la mayoría ciudadana en la Convención Constitucional y creo que vamos a respetar, sin duda, lo que diga la mayoría.

DR: ¿Cómo evalúa el funcionamiento del Banco Central de Chile y qué cambios le harías si fueras presidente del país?

DJ: Son dos preguntas que tienen dos aristas completamente distintas, yo creo que cuando uno habla de poner al centro al ser humano y su dignidad es entender que la dignidad es el derecho de todo ser humano a ser feliz en un marco de autonomía plena, es decir, que nadie te tenga que regalar nada, pero que tú con tu ingreso puedas resolver todas tus necesidades básicas materiales e inmateriales.

En ese sentido, la Constitución va a tener que asegurar un catálogo de derechos sociales y los municipios van a tener que trabajar mucho más para simplificar, abaratar y facilitar la vida de las personas.

Hay propuestas como el reconocimiento constitucional del trabajo doméstico que tenemos que empezar a discutir, y ojalá a nivel mundial y a nivel latinoamericano particularmente, y esto comprende un golpe bastante en la línea de flotación al modelo, que es un modelo que genera mucha pobreza porque extrae la riqueza de donde se genera, que es en el trabajo, para dársela al capital, y yo creo que eso es lo que hay que cambiar.

Respecto al tema de la banca central, creo que efectivamente no estoy muy de acuerdo con la banca central autónoma, creo que tiene que ser semiautónoma y que tiene que estar coordinada con los Gobiernos de turno para poder potenciar el desarrollo económico y es lo que han hecho la mayor cantidad de los países desarrollados hoy día cuando estaban en el nivel de desarrollo en el que estamos nosotros hoy.

Pregunta del público: ¿Qué opinas de la rivalidad con Pamela Jiles?

DJ: Yo no conozco a Pamela, nos hemos topado dos veces y, por lo tanto, yo no tengo ninguna rivalidad con ella, ni siquiera la conozco tanto como para poder tener una opinión acerca de ella. Creo que ella ha jugado un rol bastante importante en estos dos retiros del 10 % y eso efectivamente le ha generado un reconocimiento social y yo estoy disponible para ir a primarias con toda la gente que esté disponible a apoyar lealmente a quien gane la primaria, con los que estén de acuerdo con esa tesis y sean confiables, es decir, se puede establecer una relación que sea más recíproca, efectivamente yo no tengo ningún problema, aquí hay que dejar que hable la ciudadanía y yo en eso no me pierdo, ni me perderé jamás, y voy a ser el primero en ponerme a disposición del que gane una primaria de esas características.

Pero aprobando además muchas cosas que ha hecho Pamela, yo no comparto las formas que ella tiene de actuar en política, creo que el dialogo tiene que ser un poco más democrático y más respetuoso porque uno no puede andar por la vida criticando a todo el mundo, digamos siempre, y entrando en una dinámica que se parece a experiencias que en Chile no queremos repetir, pero yo no tengo ningún problema en ir a primarias con todas y todos los que quieran llegar con candidatos únicos anti neoliberal a ofrecerle al pueblo de Chile la posibilidad de un Gobierno democrático y popular.

DR: Próximamente se van a celebrar en Venezuela las elecciones parlamentarias y en febrero las presidenciales en Ecuador. Si gana la izquierda es muy probable que empiece de nuevo el rumor malintencionado de fraude. ¿Qué podemos hacer para prevenir ese tipo de situaciones?

DJ: Gobernar mejor que la derecha, eso es lo único que tiene que hacer la izquierda para prevenir esto y cuidarse de la derecha que es capaz de estudiar a cada uno de los liderazgos que tiene la izquierda en América Latina hasta encontrarle su punto débil, si le gusta la plata, si le gusta el sexo, si le gusta el juego, si le gusta lo que sea, y hacerlos caer por ahí.

Nosotros tenemos que tener una ética en el servicio público que tiene que estar muy por sobre la ética promedio. La derecha en América Latina nunca ha tenido problema para votar por corruptos, por ladrones, por sinvergüenzas porque está en su ADN, pero efectivamente nosotros tenemos que como izquierda hacernos la autocrítica de cuáles son los problemas en los que hemos incurrido en los procesos progresistas de América Latina.

Primero, no hemos sido capaces de cambiar la base productiva de nuestras naciones, nos hemos dedicado a repartir sí con más equidad y justicia la renta nacional que proviene de los recursos naturales, eso no es suficiente para no caer y nos ser combatidos por la extrema derecha que intenta poner Gobiernos neoliberales que solo para poder mantenerlos tienen que ser Gobiernos muy utilitarios como los Bolsonaro, los Trump, los Piñera.

Lo segundo es que la izquierda en su proceso ha sido, de una u otra manera, un poco laxo con dos temas que son centrales: la transparencia y la probidad, que dicho sea de paso, a diferencia de los votantes de derecha que no les molesta cuando hay falta de transparencia y de probidad en sus candidatos, la izquierda no lo tolera. Por lo tanto, la izquierda se ha hecho un flaco favor al ser laxa con estos temas, por lo tanto, la izquierda tiene que ser mucho más dura con la transparencia, con la probidad y con la corrupción, y también tiene que aprender a tomar como propio temas tan relevantes como la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos, nosotros no podemos intentar disputar el mejor derecho a guiar a la sociedad si no somos capaces de gobernar mejor que aquellos a los que le queremos arrebatar la posibilidad de guiar la sociedad y en eso creo que hemos sido un poco débiles.

Jadue. Foto: @danieljadue.

El último punto, innovación y participación. Tampoco la izquierda se ha caracterizado, con algunas excepciones como es el caso de Bolivia en América Latina, en poner estos temas al centro que son súper relevantes para recuperar la confianza, primero del votante de izquierda, que la hemos perdido, y segundo de la ciudadanía.

BS: ¿Cómo crees que va a terminar la trama de las elecciones en EE. UU? ¿Crees que Biden podrá cambiar algo las relaciones con América Latina?

DJ: Depende del Gobierno que tengamos, si tú me planteas si con un Gobierno de derecha va a cambiar o no va a cambiar, si me planteas si con un Gobierno de la socialdemocracia neoliberal que gobernó durante 20 años en este país va a cambiar, tampoco va a cambiar. Recuérdate que la socialdemocracia neoliberal de Chile fue cómplice del Grupo de Lima, del golpe de Estado en Venezuela en el 2002, son cómplices de la intervención norteamericana en América Latina que se da hasta el día de hoy y, por lo tanto, ni con la derecha ni con la socialdemocracia neoliberal, que hoy día en Chile lo representa la concertación de partidos por la democracia, es posible cambiar la relación con América Latina. Para eso, las y los chilenos tienen que darse a la tarea de construir un Gobierno democrático, con una voluntad transformadora mucho más honesta y definida, y creo que eso no lo puede representar ni la derecha ni la concertación.

BS: Yo te preguntaba si el que resulte electo Biden cambia algo la relación de EE. UU. con América Latina.

DJ: Para nada. A eso me refería, la relación de América Latina con Estados Unidos no va a cambiar porque cambie el presidente de EE. UU., los que tienen que cambiar son los presidentes de América Latina.

Nosotros no podemos seguir cayendo en la trampa de responsabilizar de nuestro problemas a otros, nuestros problemas los tenemos que resolver nosotros, entonces si queremos una relación distinta con EE. UU. somos nosotros los que tenemos que plantear una relación distinta a EE. UU. con Gobierno distintos.

DR: ¿Qué debe suceder para terminar con ese genocidio perpetrado contra el pueblo de Palestina?

DJ: Eso tampoco va a cambiar con Biden a la cabeza de EE. UU. Es muy lamentable, yo creo que la única solución al tema y a la cuestión Palestina es la superación del modelo capitalista, porque el tema del modelo capitalista y cómo éste se relaciona en todo el mundo con los pueblos originarios implica que tengan que pasar por sobre los pueblos originarios, los pueblos que habitan los territorios, para poder instalar en ellos sus negocios y poder ampliar su cobertura empresarial de tal manera de mantener las tasas de ganancias que están acostumbrados.

Uno podría decir el caso de Bolivia, allí el golpe de Estado no se da porque sea un país con crisis, porque haya gente en la calle pidiendo mejores condiciones de vida, se da en un país que tiene excelentes cifras macro y micro económicas y donde, entre comillas, el Gobierno ha hecho muy bien su tarea, pero el golpe se da porque las empresas del mundo presionan porque ese territorio que está fuera del proyecto neoliberal vuelva a quedar dentro a través de un golpe de Estado.

Por lo tanto, es tremendamente relevante el triunfo que ha tenido el pueblo de Bolivia de restaurar la democracia y un proyecto trasformador que lo vuelve a sacar, entiendo que en los próximos días vamos a ver al presidente Luis Arce derogando una serie de decretos a través de los cuales el Gobierno dictatorial de Jeanine Añez instaló el neoliberalismo en Bolivia y estos van a ser revertidos y eso es una buena noticia no solo para Bolivia sino para toda Latinoamérica y todo el mundo, pero eso es un tema que hay que entender que van de la mano.

Igual es el problema más grande, y muchos palestinos esparcidos por toda la tierra son muy enemigos del imperio cuando están en Palestina, cuando ponen un pie fuera de Palestina son todos amantes del imperio, y eso creo que genera una contradicción muy grande.

BS: Uno de los fantasmas que siempre echa a correr la derecha es que si nosotros avanzamos en este proceso constituyente o si Jadue gana la presidencia, los capitales, los inversionistas van a terminar huyendo del país y nos vamos a hundir en una profunda crisis económica. ¿Cómo respondes a ello?

DJ: Lo mismo decían en Bolivia cuando ganó Evo Morales con este proyecto transformador y cuando se inició la nacionalización de los hidrocarburos, todos amenazaban con que los capitales se iban, no se fue nadie y más encima multiplicaron por nueve veces el aporte que hacían las empresas de hidrocarburos al erario nacional, porque al igual que en Bolivia, en Chile las condiciones de explotación de los recursos naturales son tan, tan beneficiosas para quienes las llevan a cabo que incluso si se les suben mucho los impuestos sigue siendo rentable.

Ahora, tenemos que asumir que hay empresarios grandes, multimillonarios chilenos, que quieren mucho más su dinero que su país y, por lo tanto, muchos se van a ir pero nosotros tenemos la decisión de transformar el sistema económico chileno y vamos a tener que aprender a prescindir de aquellos empresarios que quieren más la plata que a Chile.

Creo que eso es un tema que tenemos que conversar, porque yo conozco a muchos empresarios, he estado en conversaciones con muchos empresarios, que están comprometidos a participar en el proceso de transformación que Chile requiere porque se han dado cuenta de que ya tienen más de lo que necesitan para vivir ellos y sus familias en diez generaciones y que lo que necesitamos resolver es la situación de aquellos que no saben lo que van a comer mañana, y creo que eso es fundamental.

Siempre va a haber un conjunto de empresarios que van a aportar al desarrollo del país porque quieren a su país más que a su bolsillo y otro con los cuales no vamos a contra.

Sesión de ping pong

BS: ¿Club de fútbol favorito?

DJ: Tengo el corazón partido. Palestino y Deportes Recoleta. Palestino por razones político ideológicas y Deportes Recoleta por lo mismo porque además lo creamos nosotros como municipalidad y además tiene un muy buen desempeño.

DR: Una canción con la que te identifiques.

DJ: El Necio, de Silvio Rodríguez.

BS: Filósofo favorito

DJ: Muchos.

DR: ¿Qué significa para ti la palabra sindicalismo?

DJ: Uno de los motores de la historia.

BS: ¿Qué significa para ti la palabra asambleísmo?

DJ: Peligros bastante grandes para la democracia.

DR: ¿Qué significa para ti la palabra comité central?

DJ: Es una estructura de toma de decisiones que se dan los partidos de izquierda para poder dar la discusión con la completa libertad de la discusión pero poniéndola en la acción.

BS: ¿Qué significa para ti la palabra Jesús?

DJ: Soy muy respetuoso de todas las religiones y de todas las fe, y creo que Jesús juega un rol fundamental en el desarrollo de la historia de la humanidad y de la religiones, de hecho mi familia viene de la ciudad donde nació Jesús. Yo no soy creyente, no creo que la religión de las respuestas que el mundo necesita, mas allá de las tremendas coincidencias que tengo con este último Papa que ha hecho una transformación profunda y ha iniciado una transición de la iglesia católica y de los cristianos a nivel mundial desde una visión antropocéntrica a una visión ecocéntrica. Sobre todo, en la última encíclica él plantea el tema de la propiedad privada de una forma que me parece formidable, que yo recomiendo a todos los que son cristianos y que odian al comunismo que la lean.

DR. ¿Qué significa para ti el compañero Jeremy Corbyn?

DJ: Un compañero de lucha y de sueños. Valoro mucho su posición para con Palestina y el Medio Oriente, es uno de los pocos políticos británicos que han asumido la responsabilidad de lo que ellos mismos generaron desde 1917 en adelante en la zona de Medio Oriente y creo que además tiene una propuesta de cambio, de modo de ejecución en Inglaterra que yo espero que algún día tenga la oportunidad de desarrollarse.