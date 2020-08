Dina Bousselham, directora de La Última Hora: «La ciudadanía española merece emprender el camino constituyente»

Por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk

La fuga del Rey emérito, Juan Carlos I, puso a tambalear aún más a la monarquía española con varias acusaciones de corrupción que se acumulan en el historial. Dina Bousselham, directora de La Última Hora, espera que en este contexto se abra el debate que lleve a la ciudadanía española a emprender un camino constituyente para determinar qué tipo de Estado quiere.

En entrevista en Voces Sin Fronteras, conducido por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk, analiza los detalles que se conocen de la huida del Rey emérito y habla sobre el contexto actual de la política española y el papel de los medios de comunicación.

DR: ¿Por qué el Rey Juan Carlos I eligió el exilio en lugar de enfrentar la justicia en España?

DB: El Rey emérito ha decidido no exiliarse sino fugarse, huir del país, en pleno proceso en el cual está siendo investigado tanto por la justicia suiza como por la justicia española por presunta corrupción, no solo de la figura del rey sino en torno a la monarquía, porque estos actos de corrupción salpican a la monarquía en su conjunto, incluso al actual rey Felipe VI que también está involucrado en todo este proceso de corrupción, presuntamente.

El Rey emérito ha decidido darse a la fuga porque nadie sabe en España su paradero, está en un paradero desconocido, de hecho él ha dado la orden de que no se conozca, no se publique, es decir, con total opacidad la monarquía actualmente está siendo partícipe de esta decisión que dicen que es personal del Rey Emérito y que hace que no sepan los ciudadanos españoles donde está el Rey emérito que durante tantos años ha representado a todos los ciudadanos españoles.

Creo que esa falta de transparencia, esa opacidad, refleja muy bien todo lo que se ha visto, lo que se ha leído en los últimos días, y digo se ha leído pero no mucho aquí en España, porque los medios de comunicación han sido cómplices de ese silencio que ha existido durante mucho tiempo, durante décadas en torno a la figura del rey y en torno a la monarquía. Es más, han sido cómplices de regalos y prebendas de parte del Rey emérito, por ejemplo en sus viajes a Abu Dabi a los Emiratos Árabes, a Arabia Saudita, los propios medios de comunicación y los periodistas ahora han salido diciendo, reconociendo que habían recibido regalos y prebendas.

En torno a la cuestión legal que se está investigando, tiene varias patas que se van conociendo poco a poco y, sobre todo, a través de los medios de comunicación en el extranjero. Por ejemplo, fue gracias a una publicación que hizo The Telegraph que supimos de una supuesta donación que recibió el Rey emérito por parte de Arabia Saudí y que tenía depositada en una cuenta y a raíz de ahí supimos también que esa cuenta estaba en un paraíso fiscal y además conocimos pues las dos principales fundaciones opacas completamente. En en los papeles de la fundación de una de ellas explícitamente figura el nombre del actual rey de España, Felipe VI, por eso decía que lo que está salpicando ahora al Rey emérito está salpicando a toda la monarquía, directa o indirectamente están siendo cómplices tanto de esa decisión personal de fugarse de España, sin decir a dónde va, como también de todo lo que se va conociendo de los últimos años de los chanchullos, de los negocios del rey que han sido negocios turbios y que, presuntamente, pues ha habido en torno a ellos desde cuentas en paraísos fiscales, y delitos fiscales que algunos de ellos por desgracia han prescrito. Hace poco conocíamos que los fiscales del Tribunal Supremo están investigando la presunta comisión de delitos contra Hacienda Pública pero a partir de 2015, y a raíz de ahí tirando del hilo se podría ver también la posibilidad de un supuesto delito de blanqueo, como sabéis los delitos de blanqueo no prescriben en cinco años sino que tienen una duración de diez años, con lo cual podríamos estar hablando incluso del año 2010.

Espero que la justicia haga su trabajo, pero sobre todo creo que la ciudadanía española se merece que la monarquía se ponga a disposición y se pueda elegir mediante democracia, que se pueda llevar a cabo un referéndum y que sean los ciudadanos españoles quienes decidan si quieren tener una monarquía o si quieren tener una República.

BS: Si bien la monarquía española viene siendo empañada por escándalos de corrupción ya hace bastante tiempo, ¿crees que esta fue la razón original por la que el rey Juan Carlos I abdicó en favor de su hijo el año 2014?

DB: Lo que pasó en realidad con la abdicación fue la gota que colmó el vaso después de ya no poder seguir sosteniendo la figura del rey en España, con todo lo que se estaba conociendo desde el viaje a Botsuana, que yo creo que ese fue el principio del fin del declive del rey y también el principio del fin de esa descomposición de la monarquía que lleva ya un tiempo, y creo que desde la abdicación del rey Juan Carlos I hasta hoy con su huida, con su fuga podemos ya certificar que esa descomposición está llegando a un nivel que nunca se había visto en la historia democrática de nuestro país.

Sobre si es posible hacer un referéndum o no, claro que es posible. Como bien saben, todo es cuestión de voluntad política, si este Gobierno, luego lo podemos debatir con la posición de Pedro Sánchez, con la posición que está teniendo por desgracia el Partido socialista Obrero Español (PSOE), quisiese hay margen para poder hablar de todo, abrir un debate que ya está en las calles y creo que ese debate sobre la idea, el modelo de Estado en España creo que se podría materializar fácilmente, se reforma la constitución que permitiría además llevar a cabo un referéndum, convocatoria de elecciones con ese objetivo, y que los ciudadanos alcen su voz y voten.

Cuando aquí en España muchos monárquicos dicen que España es monárquica, yo me pregunto por qué no se atreven a poner en marcha ese referéndum si tan seguros están. Además, creo que votar está en la esencia de la propia democracia, no se le puede negar a una democracia consolidada como la española, ese derecho que está solicitando el pueblo español, sobre todo en un momento en el que la monarquía está deslegitimada absolutamente.

Todas las encuestas indican ese desprestigio, esa poca credibilidad que tiene la monarquía. A pesar de que para algunos ha sido el sostén de esa transición española, la figura del rey, hemos visto como con el paso de los años ha ido perdiendo pues toda legitimidad y toda credibilidad y creo que el escenario se abre ahora mismo, el PSOE tendrá ahora mismo un papel relevante en esa decisión y esperemos a ver qué pasa.

DR: ¿Cuáles son verdaderamente las razones por las que algunas regiones están mucho más a favor de la República que otras?

DB: En el fondo de lo que estamos hablando es de la monarquía y de cómo una persona está haciendo o está representando a una institución que no responde a la ciudadanía, puede ser cierto que haya regiones más proclives en relación a Cataluña o al País Vasco, regiones más soberanistas que tradicionalmente siempre han mostrado su simpatía a un modelo republicano, tanto a nivel territorial suyo como a nivel de España en este caso. Pero yo no creo que ese sentimiento sea simplemente algo regional que tenga que ver con la cuestión nacional en Cataluña o en el País Vasco, yo creo que si llegamos a abrir el debate y realmente se abran las urnas a un referéndum no veo la razón por la que un toledano no esté a favor de un modelo como la República, yo estoy segura que en Toledo también hay republicanos al igual que habrá en Cataluña monárquicos.

Creo que en el fondo es eso, la capacidad que tienen los valores republicanos de poder ser dominantes o no dependerá de la posibilidad de que se pueda abrir o no la urna y poder votar.

Es inexplicable que no se apoye ese referéndum, que no se apoye a la democracia, porque al fin y al cabo votar es parte de la democracia y ojalá esto también sirva para estar un poquito más cerca de esa idea de referéndum para que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a opinar y a decidir el futuro de nuestro país, el modelo de Estado de nuestro país.

BS: ¿Cómo este tema va a terminar uniendo o separando al Gobierno de coalición en este momento? ¿Cómo crees que se vaya a solucionar? ¿Estarán ellos preparados para avanzar en democracia hacia un referéndum? ¿Esto va a unir o va a cercar aun más al Gobierno de coalición de estos momentos en España?

DB: Por un lado, es evidente que el Gobierno de coalición es un Gobierno plural, desde el momento en que Unidas Podemos da el paso de formar parte de un Gobierno con el Partido Socialista sabe también las consecuencias que puede tener, más que las consecuencias la idea en este sentido, pues la diferencia entre el PSOE y Unidas Podemos en torno a la monarquía, porque al final el PSOE lo que ha hecho estos días es una operación de encubrimiento y un apoyo simbólico al Rey emérito, en este caso, y a la monarquía en general. Evidentemente, incluso dentro del PSOE se está dando un debate porque sus propios documentos, su propia filosofía parte del reconocimiento de esos valores republicanos. Sin embargo, es contradictorio que por un lado se haya estado negociando la salida, la huida del Rey emérito, y encima siendo cómplice de esa huida, y al mismo tiempo en tus documentos teóricamente te estés guiando por los valores republicanos.

En Unidas Podemos, por su parte, han sido claros desde el principio, siempre han apostado por ese referéndum, siempre han apostado porque el modelo de Estado de España lo decidan los españoles, ya sea Monarquía, ya sea República, si bien desde Unidas Podemos son republicanos.

No le veo como algo problemático en el sentido que se va a romper mañana el Gobierno de coalición, pero sí que está bien que haya un debate dentro del propio Gobierno en el que haya un ala progresista, representada por Unidas Podemos, y un ala menos progresista que es la que representa Pedro Sánchez y, en torno a eso, que la ciudadanía debe empujar para que ese debate pueda llevarse a cabo o culmine con que se inicie el proceso constituyente con ese referéndum para decidir quién va a representar a los ciudadanos españoles. Al fin y al cabo el Rey emérito en estos 40 años de reinado ha sido la máxima representación, mucha veces de manera vergonzosa, de todos los españoles.

DR: ¿Qué están buscando los nacionalistas catalanes, en tu opinión, en esta crisis institucional de la monarquía?

DB: En mi opinión personal, creo que si no hubiese una monarquía presuntamente corrupta, una monarquía absolutamente sin legitimidad y un Gobierno que no es cien por cien progresista, creo que muchos catalanes no se querrían ir de España y me baso en los datos. El incremento del sentimiento catalán en los últimos diez años ha ido en detrimento de cómo las instituciones de nuestro país se han descompuesto, es decir, que a mayor corrupción, a mayor poca credibilidad en las instituciones, mayor es el sentimiento nacionalista en Cataluña y en otras zonas. Por lo tanto, creo que ambas cosas están relacionadas, me parece bien que partidos soberanistas en estos momentos estén poniendo el foco donde hay que ponerlo, el foco no es el Rey emérito que ha huido y ya está, hay que contextualizar quién es el Rey emérito y sobre todo contextualizarlo dentro de la monarquía. Como decía al inicio, ésta ha sido partícipe y cómplice de todos los negocios que ha hecho Juan Carlos I, es decir que estamos hablando de una institución española, que representa a los españoles, que se está viendo involucrada en un escándalo sin precedentes y que por desgracia además no se está contando en España, los medios de comunicación no están siendo neutrales y no están contando las razones, los motivos que han posibilitado que el Rey emérito allá decidió ya in extremis, porque no tenía otra alternativa que salir huyendo del país sin querer decir además dónde se encuentra. Esto lo hemos sabido por medios extranjeros, se ha hablado más de las grabaciones entre Corinna (Larsen), la examiga del Rey, con (José Manuel) Villarejo, que es un mafioso que está siendo investigado en España como parte de una organización criminal, hemos sabido también las dos fundaciones de las cuales formaba parte, las supuestas cuentas offshore del Rey emérito y todo eso ha salpicado a toda la monarquía.

Creo que la ciudadanía española no merece que una institución así esté en manos de alguien que no responde ante la ciudadanía.

BS: Este rey ahora es un fugitivo de cierta forma, no se sabe en qué lugar está.

DB: Ni se quiere saber, es decir, no lo van ni lo quieren contar. Decían que la Zarzuela no va a pedirle explicaciones al Rey de por qué no quiere dar su paradero, porque también se especulaba, se decía que la Casa Real iba a emitir un segundo comunicado para explicar dónde se encontraba Juan Carlos I, ahora parece ser que reculan y no van a decir dónde se encuentra y van a respetar su decisión personal. Creo que es absolutamente una vergüenza que en una democracia consolidada como la nuestra estemos teniendo que abrir portadas extranjeras en las que posicionan a España con lo que estamos viviendo.

BS: ¿Es para ustedes un ejemplo el proceso constituyente que está llevando adelante el pueblo de Chile? ¿Es para ustedes una alternativa para finalmente convertirse en una República como tal y dejar atrás la monarquía, no el referéndum sino el iniciar un proceso constituyente en España que termine con la redacción de una nueva Constitución?

DB: Totalmente, y no solamente Chile, el modelo ecuatoriano, en Bolivia, etc., hemos visto cómo es posible convocar con voluntad política, siempre con voluntad política es posible conseguir todo, si hay voluntad política y está el pueblo empujando detrás no hay miedo a nada porque se está llevando a cabo la voluntad de todo el pueblo.

El modelo chileno, el modelo ecuatoriano, vemos que claro que es posible emprender un camino a un proceso constituyente, que en nuestro caso no solo abriría el debate del modelo de Estado sino que también permitiría hablar del modelo territorial, de un montón de cuestiones, de blindar realmente todos los derechos sociales que hoy en día en España muchos de ellos no se están cumpliendo, como por ejemplo el derecho a una vivienda digna. Yo creo que España y la ciudadanía española merecemos emprender ese camino constituyente, sobre todo en el contexto actual, un contexto de descomposición no solo de la monarquía sino del propio régimen del 78, el cual hemos visto pues que ha resultado estar siendo calificado por lo peor, por los calificativos que no se merece un país como el nuestro.

DR: Los medios de España tienen una conexión y un vínculo muy fuerte no solo con la Casa Real y el Rey sino también con el Estado español. ¿Cómo rompemos el cerco mediático en este caso?

DB: En este país, en los últimos días con mucha más fuerza que nunca, hemos visto cómo las élites, tanto políticas y económicas y mediáticas, han reafirmado de nuevo que su destino está ligado al destino de la monarquía, al destino de la corona, por eso todos los artículos que han salido, todos los discursos tanto de los líderes políticos que defienden el régimen del 78 como los directores de grandes medios de comunicación, lo que han hecho es reafirmar su posición de protección, de defensa a su propio statu quo, es decir se estaban defendiendo ellos mismos defendiendo el régimen del 78, por eso hemos visto cómo han abierto portadas hablando de que el rey abandona, el rey se va, el rey se marcha, con eufemismos en lugar de contar lo que pasa en realidad que es que el rey ha huido, se ha fugado y los motivos son que se ha visto salpicado, se ha visto en una situación comprometedora por todo el escándalo de corrupción que supuestamente está protagonizando.

Por eso decía que muchas veces hemos tenido que ver los medios extranjeros para poder informarnos de lo que estaba pasando aquí en España.

No obstante, también es cierto que existen medios de comunicación alternativos, medios progresistas, medios que no se deben al poder mediático, medios que no se financian con grandes cantidades de dinero provenientes de grandes empresas ni de bancos, que al igual que La Última Hora no nos financiamos con dinero de empresas ni de bancos y, por tanto, no tenemos ningún problema en señalar, en hablar y en dar una información veraz, que creo que tiene que estar siempre al servicio de la ciudadanía y no al servicio de otros intereses, como en este caso pues intentar tapar la corrupción de una institución que cada día está más deslegitimada, tiene menos credibilidad y cada día se ha visto mayormente envuelta y salpicada en supuestos casos de corrupción.

Creo que los medios de comunicación tienen el deber fundamental de defender no al régimen del 78 como están haciendo algunos, sino defender la propia democracia, por eso es importante también que exista pluralidad en los medios de comunicación, que existan medios de comunicación que no estén al servicio de fondos buitre, que no estén financiados a través de cuentas offshore, o de fondos de dudosos entramados económicos y financieros, o se deban a grandes empresas o a bancos, porque luego la libertad de expresión de ese medio de comunicación depende de la libertad que le permita el que ha puesto el dinero.

Espero que esta situación sirva para abrir el debate sobre los medios de comunicación.

BS: ¿Si alguien quiere informarse en medios republicanos, democráticos de la España cuáles son los medios alternativos e independientes que debiese leer y cuáles son los medios monárquicos que defienden esta postura del Rey para que la gente tenga claro el panoramo informativo?

DB: Recomiendo leer medios como el Salto, Cuarto Poder, Infolibre, Público y creo que los medios pro monárquicos, pero sobre todo medios que están desinformando e intentando defenderse defendiendo al régimen del 78, pues tenemos a El Mundo, La Razón, ABC, que son medios que durante estos últimos años por desgracia han sufrido, al igual que los grandes medios de comunicación, procesos de concentración que han puesto menor grado de libertad y mayor concentración de financiación en manos de empresas privadas, de bancos, y la libertad de expresión ha quedado sujeta a los dueños de la publicidad, a los dueños de los bancos.