Director del Congreso América Digital, Lesley Robles: «Estoy a favor de no tener restricciones en la comunicación»

El 7 y 8 de septiembre se realizará en Santiago de Chile el 7 Congreso Latinoamericano Tecnología y Negocios América Digital 2022, uno de los eventos de innovación más importantes del continente. Sputnik es ‘media partner’ del congreso y conversó con su director, Lesley Robles, acerca del impacto del evento en los innovadores sudamericanos.

El congreso vuelve a la presencialidad en Espacio Riesco, en el sector norte de la capital chilena, tras estar dos años en la modalidad online producto de la pandemia. En esta oportunidad reunirá más de 5.000 asistentes, entre los que destacan los principales tomadores de decisiones en materia de telecomunicaciones, bancos, retail, industrias, educación y autoridades de gobierno que lideran la innovación y transformación digital de sus organizaciones.

Desde la organización señalan que el impacto económico del evento asciende a los 500 millones de dólares, al reunir profesionales que comparten experiencias, establecen contactos y realizan importantes negocios.

Congreso Latinoamericano Tecnología y Negocios América Digital © Foto : Gentileza de América Digital

—¿Cómo impactó la pandemia en el desarrollo de tecnologías e innovaciones?

—Impactó brutalmente. Por ahí se dice que el mayor acelerador de la transformación digital fue el COVID-19. Nosotros como organización fuimos una de las industrias más impactadas. Hacemos un congreso presencial con una feria de tecnología en la cual no te podías reunir, como le pasó a la industria de restorán, hotelería, transporte y otros.

Nos vimos en la necesidad de acelerar nuestra transformación digital. De hecho, tuvimos que migrar a un modelo online, tuvimos que migrar hacia un trabajo remoto. Nos ayudó mucho tener ya hace un tiempo muchos procesos a nivel online. Una cultura que ya trabajaba a través de tecnologías cloud, lo cual esa cultura definía más las herramientas tecnológicas que ya nos permitían trabajar de manera remota junto a plataformas tecnológicas, en este caso de evento, nos permitió continuar haciendo los congresos de manera online y nosotros mismos vivimos esta aceleración digital.

—Entendiendo la importancia que adquirió la digitalización de todos los servicios, ¿cómo el monopolio digital occidental afecta la libertad de expresión?

—¿A qué te refieres con el monopolio occidental de la digitalización?

—Me refiero, principalmente, a la censura que se impuso a los medios digitales rusos con respecto a la libertad de información y circulación de información durante estos últimos siete meses.

—Yo creo que en general el internet y los medios digitales y las redes sociales han democratizado el acceso a información. Así que en ese sentido, yo creo que la tecnología y los medios digitales han democratizado el acceso a información independiente, que a lo mejor por circunstancias políticas en algún país se determinase se restrinja ciertos medios u otros. Eso es lo que yo te puedo comentar al respecto.

— ¿Qué le parece que se restrinja la información digital en algunos países?

—Yo creo que en general no son buenas las restricciones, creo que es bueno otorgar la libertad. En lo personal creo mucho en la libertad individual. Y la libertad individual tiene que ver también con no pasar más allá de la libertad del otro. Estoy a favor de no tener restricciones en la parte comunicacional.

Congreso Latinoamericano Tecnología y Negocios América Digital © Foto : Gentileza de América Digital

—¿Cuál es su percepción de la brecha digital que existe actualmente en América Latina? ¿Se podría implementar algún plan o una política que pudiera reducirla durante los próximos años?

—Yo creo que la brecha digital hoy en día es algo mental y cultural. Como te comentaba, nosotros, una empresa de unos 40 personas, vivimos la pandemia, estamos expandiendo en Estados Unidos, en México tenemos el próximo año el congreso y hoy en día todas las tecnologías están al alcance de la mano. No hay un tema de barrera financiera. Hoy en día la tecnología cloud software las puede hacer a muy bajo costo así es como aparecen startups que compiten con grandes corporaciones.

Tiene que ver más con una mentalidad digital, un querer acceder a un proceso más óptimo a través de tecnologías digitales. ¿Hoy día las tecnologías están disponibles? Sí, a veces puede haber marco regulatorio en países que impiden la democratización de la tecnología, así como la democratización de los medios por restricciones de ciertas normas absurdas o marcos regulatorios que no hacen sentido, que no van acordes con la modernidad que se está viendo.

Hoy en día tú tienes acceso a software, a tecnología de última generación, a muy bajo costo y tiene que ver con cómo tu armas equipo, cómo armas cultura que absorban esta tecnología, que generen modelos de negocio innovadores. Así que la verdad, la brecha digital es algo que está en la cabeza de cada uno y en la cultura organizacional de la empresa.

—¿Cuáles son los beneficios de asistir a este 7º Congreso América Digital?

—Las oportunidades son únicas. Este 7 y 8 de septiembre en el Espacio Riesco, más de 10.000 metros cuadrados de inspiración networking, donde por un lado tú puedes asistir a la feria de tecnología donde te vas a poder reunir con proveedores globales de energía escasamente disponible en América Latina. Conversar con su web y su gerente de empresas como Google Cloud, Adobe, Oracle, Darktrace que da clases en el área de ciberseguridad.

Tendrás más de 200 proveedores globales y locales con los cuales puedes descubrir nuevas tecnologías que te pueden ayudar a innovar en tu proceso de gestión e innovar en tu proceso productivo y encontrar una tecnología a muy bajo costo que literalmente a una minera o a una compañía de energía puede significar millones de dólares en ahorro de costos.

Por otro lado, tenemos zonas de networking donde puedes tener reuniones uno a uno a través de la aplicación del congreso. Tú puedes buscar por los perfiles de LinkedIn, buscar por cargo, nombre, y solicitar reuniones ahí en general. Además, puedes acceder a más de 100 conferencias en estos dos días.

La verdad es que es una oportunidad de inspiración, de tecnología, networking, compartir experiencia, hacer más negocio en dos días que en un año y la posibilidad de prácticamente en dos días hacer un MBA [máster] en tecnología digital. Eso es como el resumen de los beneficios de asistir.

—¿Cuán importante es este congreso para que los innovadores locales den a conocer sus trabajos y herramientas tecnológicas y también puedan ir a ayuda de las comunidades?

—De eso se trata, el congreso es para mostrar soluciones tecnológicas y otras también. Hay soluciones transversales y tecnología en big data, en inteligencia artificial, en internet de las cosas, que tienen múltiples aplicaciones.

América Latina es una región del mundo donde tenemos problemas de transporte, delincuencia, educación y vivienda. Entonces, hay una gran oportunidad de innovar en modelos de negocio para dar soluciones a esta problemática, donde probablemente la forma más óptima de generar un modelo de negocio innovador es a través de esta incorporación de tecnologías disruptivas como big data, inteligencia artificial. Aquí es donde se reúne con los stakeholders del ecosistema para poder moldear soluciones a estas grandes problemáticas que hay en América Latina. Y ese es uno de los objetivos principales del congreso.

