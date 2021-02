Ecuador: el eurodiputado Manu Pineda narra todas las irregularidades que vio como observador electoral

El eurodiputado español Manu Pineda estuvo en Ecuador como observador del proceso electoral que se llevó a cabo el domingo 7 de febrero, en el que Andrés Arauz, candidato de Unión por la Esperanza, coalición que aglutina al correísmo, obtuvo la mayoría de votos y aseguró su pase a la segunda vuelta que se realizará el próximo 11 de abril.

En entrevista con El Ciudadano, por Denis Rogatyuk, relató las irregularidades de las que fue testigo, entre ellas la constitución de las mesas más tarde de la hora prevista y colas kilométricas, sin ningún tipo de organización, en las que la gente tardaba tres o cuatro horas en conseguir llegar a votar.

“Muchísimos ciudadanos y ciudadanas que quisieron ejercer su derecho al voto no lo pudieron hacer porque las colas eran tan largas que a las cinco de la tarde cerraron”, dijo.

Por Denis Rogatyuk

DR: Quería empezar la entrevista conversando sobre el intento de parte del CNE de quitar su credencial después de su llegada a Ecuador. ¿Qué le parece todo esto?

MP: Yo no sé cuándo lo intentó este hombre (Enrique Pita, vicepresidente del CNE) porque a mí no me ha llegado una comunicación oficial, pero sí sé a través de periodistas y a través de declaraciones de él mismo en las redes sociales, que el vicepresidente Pita solicitó que se me quitara la acreditación en base a que era un activista de izquierda.

Creo que un hombre que precisamente él está demostrando una parcialidad, está demostrando que está actuando de parte, él es un hombre que es vicepresidente porque lo designó el señor (Guillermo) Lasso para entrar en el CNE, o sea él le debe su puesto al señor Lasso y está pagando bien la deuda, está actuando de parte y entendemos que es una cuestión absolutamente irregular.

Los miembros del CNE tienen que ser exquisitos en la neutralidad con la que tratan las cosas y eso lo hemos visto en el caso nuestro, en el que tanto a Juan Carlos Monedero como a mí intento recusarnos, como lo hemos visto después cuando cinco minutos después que la presidenta del CNE anunciara unos resultados en los que en el segundo puesto era para un candidato que no era el señor Lasso, él cinco minutos después por su cuenta y riesgo hace unas declaraciones diciendo que el segundo puesto era del señor Lasso. Este un hombre ya tuvo un problema en el pasado, en septiembre yo estuve aquí, tuve la oportunidad de reunirme con cuatro de los cinco miembros del CNE, él era uno de ellos, fue una reunión cordial, lo mismo que lo fue con los restos de miembros con los que me reuní, pero yo a la salida le planteé lo que le planteé a los demás, que me parecía preocupante que al final se llevara a efecto aquello que se estaba intentando, que era excluir a una candidatura que casualmente era la que tenía más apoyo popular y es la que ha ganado las elecciones ahora.

Ahí había un intento de eliminar esa candidatura, afortunadamente no prosperó, pero el señor Pita fue el único que votó a favor de eliminar esa candidatura, y cuando yo me reuní con él en los días previos a esto y le manifesté mi preocupación por esto, y luego además en redes también publiqué esto que me preocupaba la falta de receptividad del señor Pita ante nuestra preocupación, pues salió prácticamente poniéndome de colonizador, diciendo que el eurodiputado español Manu Pineda parece no haberse enterado de que Ecuador ya no es una colonia española sino tal, tal… Entonces yo creo que es una cuestión de falta de carácter democrático de parte de este hombre, yo no venía aquí a decirle a nadie lo que tenía que hacer, yo venía aquí ejerciendo mis funciones y manifestando una preocupación que tenía, que es que la manera de ganar una elección no es eliminando a todos los contrincantes, es ganarle en las urnas, y entonces en aquel momento tuve aquello, esta vez consideré que eran preocupantes algunas actuaciones, y en este último tuit que intenta revocar mi acreditación yo no estaba denunciando siquiera actuaciones del CNE, estaba denunciando que se le estaba presionando a ellos para que aplazaran las elecciones, pero en fin yo creo que en una situación como la que se ha vivido, que han habido irregularidades tremendas como la impresión errónea de seis millones doscientas mil papeletas, con un coste de más de medio millón de dólares, los problemas que han habido para que voten los ciudadanos en el extranjero, han habido un sinfín de irregularidades que creo que merecen más la atención de los miembros del CNE, en concreto del señor Pita, más que tuit de un observador que además lo que estaba era ejerciendo mi obligación de denunciar irregularidades o presiones que me parecían ilegítimas.

DR: Tuviste la oportunidad de estar en varios puntos de votación en Quito el 7 de febrero, ¿qué te pareció todo el proceso electoral?

MP: En primer lugar, nos encontramos con que muchas mesas se constituyeron mucho más tarde de la hora prevista, algunas a las 8: 30 incluso, y eso en algunos casos era porque no se habían presentado los vocales que habían sido designados para eso, eso fue en un colegio privado alemán en un barrio de clase alta donde no aparecieron los vocales y tuvieron al final que constituirlas con suplentes y sin la totalidad de los miembros, y eso hizo que se retrasara.

En otros casos, fue que no había llegado el material a tiempo, no se había preparado las papeletas, los censos, y eso ha supuesto que muchas mesas se constituyeran tarde. Eso no es una cuestión anecdótica y ahora explicaré porqué, nosotros hemos visto también cómo a lo largo del día, sobre todo en las zonas más populares, las zonas donde había más clase trabajadora, más campesinos, más indígenas, había problemas serios de aglomeración en los colegios, en algunos casos vimos colas kilométricas sin ningún tipo de organización en las que la gente tardaba tres o cuatro horas en conseguir llegar a votar, y luego veíamos cómo los que conseguían acceder al centro después de estas tres o cuatro horas, no lo conseguían porque no estaba incluido en el censo, tenían que haber ido a otro colegio, pero no había una información para eso, algunas de las personas que estaban en la cola viendo esta situación se acercaron en primer lugar a nosotros, pero nosotros no estábamos autorizados a informarles de nada, entonces se acercaban a los soldados que eran los que estaban custodiando el proceso y los soldados al final decían pues mire usted en internet, no todo el mundo sabe cómo buscar esto en internet, de hecho no todo el mundo tiene internet ni habilidades con los temas informáticos, entonces creemos que eso es grave.

Luego, otro tema es que muchísimos ciudadanos y ciudadanas que quisieron ejercer su derecho al voto, no lo pudieron hacer porque las colas eran tan largas que a las cinco de la tarde cerraron, y muchísimos, muchísimos, miles y miles de ellos no pudieron votar, y no pudieron votar porque el sistema no es lo suficientemente fluido y ahí es donde quería decir que tenía importancia que las mesas se constituyeran tarde porque eso ha supuesto un retraso a lo largo de todo el día, pero en vez de permitirles que las mesas quedaran abiertas un tiempo equivalente al que habían tenido de demora la constitución, lo que hicieron fue cerrar el acceso e impedir que todos estos ciudadanos pudieran votar.

DR: También hemos observado irregularidades similares en el caso del voto exterior. ¿Cuál cree que fue la razón de toda esta desorganización en el proceso electoral?

MP: Me veo obligado a especular, o sea no debo de hacerlo, pero sí parece evidente que desde el Gobierno, o desde el propio CNE, no había mucho interés en facilitar el voto exterior, y hay que tener en cuenta que la mayoría del voto exterior eran de la candidatura que encabezaba el señor Arauz, puede ser el motivo, puede no serlo, eso ya sería entrar en juicio de intenciones y no me corresponde, pero se suman dos cosas, las dificultades que se le han puesto para votar y después que se ha decidido que el recuento no se hace en los sitios donde se votaron, sino que las papeletas sin ninguna custodia por parte de representantes de las candidaturas eran trasladadas desde Madrid, desde Barcelona, desde Roma, desde Milán, eran trasladadas aquí a Ecuador y aquí era donde se contaban, con lo cual cabe la posibilidad de que hayan sido manipuladas por el camino porque no ha habido nadie evitando que no se manipule, cabe pensar en la buena fe, en la buena voluntad, en la limpieza del soldado de turno, pero también cabe pensar lo contrario. Entonces yo creo que eso ya ha pasado, pues eso no se puede arreglar, pero sí deberían tomar medidas para que no se repita en la segunda vuelta.

DR: Tú también has sido observador en otras elecciones en Latinoamérica, en Bolivia, en Venezuela. ¿Cómo comparas el proceso electoral en esos dos países con lo que has visto aquí en Ecuador?

MP: Yo creo que los dos países a los que te refieres, tanto Bolivia como Venezuela, tienen unos sistemas electorales muy garantistas, muy impermeables a cualquier tipo de manipulación externa, me imagino que siempre habrá algún modo, no sé, pero yo los he visto sistemas totalmente cerrados, bloqueados a que puedan ser manipulados desde fuera a unos niveles que nos dan envidia, o sea a mí me gustaría que el sistema electoral español se pareciera al venezolano, es mucho más garantista, allí no se abren estas brechas para la manipulación que estoy comentando aquí, allí las papeletas no se trasladan de un lado a otro y es un soldado, dos soldados los que lo trasladan y hay que confiar en que no van a hacer nada, no, allí tu votas de forma electrónica, se te da un papelito con lo que has votado, ese papel lo depositas en una caja, el voto ya queda registrado por lo cual tenemos la información inmediatamente, pero cabría la posibilidad de que alguien pensara que se puede manipular de forma informática, que los hackers, entonces como tu voto queda reflejado en un papelito que lo depositas en una urna se tiene que confrontar el voto telemático con el papelito en la urna y luego no es que allí allá derecho al voto secreto es que es obligatorio el voto secreto.