Edgar Tello, congresista electo: «Perú Libre postula un cambio de modelo económico con una nueva Constitución»

La segunda vuelta electoral en Perú está prevista para el próximo 6 de junio, jornada en la que se enfrentarán Pedro Castillo, de Perú Libre, y Keiko Fujimori, de Fuerza Popular.

En entrevista en Voces sin Fronteras, conducido por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk, el congresista electo por Perú Libre, Edgar Tello, destacó que su partido postula un cambio de modelo económico con una nueva Constitución «para poner al servicio de toda la población calidad de vida, industrializar el país, darle mayor participación al Estado, que no sea solo un Estado promotor, regulador, sino que sea también un Estado empresario».

Por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk

ET: Un saludo desde el Perú a la hermana República de Chile, al pueblo chileno, por esta invitación. Y bueno, ya compartir la experiencia que el Perú está atravesando en este momento, de dar ese gran cambio y escribir la nueva historia que el pueblo peruano espera tener con una esperanza, con el magisterio a la presidencia de la República, y con el magisterio también en el Congreso que ya ha sido elegido prácticamente, y darle un cambio, y terminar pues con el modelo económico neoliberal que lo único que está generando son grandes brechas de desigualdad, saqueo de los recursos naturales, abandono del Estado y, sobre todo, la institucionalización de la corrupción en todos los niveles del Estado que retrasa y, de alguna manera, genera el abandono que genera el Estado y prácticamente elimina el desarrollo que debe tener nuestro país para generar calidad de vida para todos los peruanos.

BS: ¿Cómo nace Perú Libre? ¿Cuál es su historia, sus propósitos y cómo han ido conquistando los corazones de las personas en Perú?

ET: Perú Libre es un partido que nace hace cinco años aproximadamente en la región del centro de nuestro país, que es la región Junín, donde tiene a su fundador y actual secretario general, el doctor Vladimir Cerrón Rojas, y Perú Libre postula un cambio de modelo económico con una nueva Constitución para poner al servicio de toda la población digamos calidad de vida, industrializar el país, darle mayor participación al Estado, que no sea solo un Estado promotor, regulador, sino que sea también un Estado empresario.

Como actualmente la Constitución del 93 en el país establece que la inversión privada es libre, pero no solamente debe ser la inversión privada sino también la pública, y esto indudablemente no tenía la acogida que tiene ahora porque faltaba más difusión, más información sobre el plan de Gobierno.

El magisterio al realizar la huelga del 2017 genera toda una expectativa a nivel nacional e internacional desenmascarando un modelo económico que estaba en crisis social, económica, política, y que genera una esperanza de cambio. Y el magisterio, visto ello y visto también la postergación y el abandono al sector educación, al sector salud, al sector agricultura y otros sectores, los maestros organizados en la Fenate Perú (Federación Nacional de Trabajadores de la Educación del Perú), en un primer instante con el análisis, debate, y toda una contradicción al interior, pero al final primó la razón y se determinó que los maestros debemos dar un paso importante en la lucha política y es que se aprueba la licencia del compañero Pedro Castillo para que postule la presidencia, y cada región debería, los delegados, elegir a sus candidatos para que representen en el Congreso de la República, y es así que los maestros deciden postular a través de Perú Libre donde se realice una alianza entre el magisterio nacional y el partido Perú Libre, basados en puntos que el magisterio tenía como acuerdos, el cambio de Constitución, por una Constitución popular, con mercados, y esto indudablemente hace que el magisterio pueda también encarnar el ideario y el plan de Gobierno de Perú Libre.

Esto ha generado que el magisterio a nivel nacional pueda ser parte de este partido Perú Libre y llevar al profesor Pedro Castillo a la presidencia, y esta alianza es la que se mantiene como un solo puño, y es el magisterio nacional es el que ha movilizado a nivel de todo el país la campaña austera, franciscana, y seguimos en ese camino para obtener que el profesor Pedro Castillo este 6 de junio pueda ser el próximo presidente del Perú, un maestro de a pie, que vive la realidad y conoce al igual que en otros países como Chile y toda Latinoamérica.

Una precisión, el partido fue fundado por el señor Vladimir Cerrón Rojas, un médico, un doctor, él fundó hace cinco años en la región de Junín, el centro del Perú, y dadas las condiciones, el abandono, el magisterio decidió participar de este proceso político y se da una alianza entre el magisterio nacional y Perú Libre, y esa alianza es la que actualmente está funcionando, recogiendo el sentir y la confianza y la esperanza que el país tiene para poder generar el cambio que todos los peruanos desean, al igual que en toda Latinoamérica lo viene haciendo, como Chile, Bolivia, y otros países que están generando esos cambios a través de la organización, y esa alianza es la que actualmente está sacando adelante la candidatura del compañero Pedro Castillo.

BS: ¿Muchos de los candidatos son profesores?

ET: Así es, primera vez en la historia del Perú que orgánicamente presentamos candidatos en las 26 regiones del país, y tenemos ahora representantes del magisterio nacional en el Congreso, como el que habla que es un congresista electo por Perú Libre, representando al magisterio de Lima Metropolitana, la capital, y así en las diferentes regiones del país.

BS: ¿Por cuántos profesores, maestros, va a estar integrado el Congreso?

ET: En total, somos una bancada de 37 congresistas de Perú Libre, de los cuales, en promedio, hay 20 profesores.

BS: ¿Cómo ahora este camino de un proceso constituyente va a ser posible? Y, ¿por qué es tan importante?

ET: Todo camino no es fácil, es parte de un proceso de lucha, y a nivel del magisterio nacional, y a nivel gremial, hemos venido analizando la necesidad de ese cambio constitucional, que lo único que viene generando es el abandono del Estado de los sectores sector educación, salud, agricultura, y veíamos que la única manera que pueda asignarse mayor presupuesto a educación, salud, y otros sectores importantes, era con el cambio del modelo económico y cambio también de la Constitución, y esto parte digamos de esta necesidad que ya no solamente era de los maestros sino comprometer a todo el pueblo para que tengamos calidad de vida.

Por ello, hemos alzado esa bandera de lucha, que sabemos que no va a ser fácil porque ya la derecha, los grupos ligados a la Confiep (Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas), a la corrupción y a los medios de comunicación de la capital ya han comenzado a responder a todo el que atenta contra el modelo económico que somos terroristas, que somos radicales, que somos del Movadef, de Sendero Luminoso, es decir, en el fondo están preocupados y desesperados que no toquemos el modelo, pero eso es parte de lo que la población desea, al igual que en Chile y en otros países están luchando para cambiar este modelo económico salvaje que no beneficia a las grandes mayorías.

El otro día me encontraba, por decir, en la ciudad de Iquitos y me llevaron a visitar el asentamiento humano Santa María, Alejandro Toledo, en el cual me comentaban que la población en plena emergencia sanitaria vive con el desagüe en las calles y esa visita ha sido bastante dura, fría, cómo niños y personas adultas, ciudadanos, viviendo en condiciones infrahumanas y no solamente en Iquitos sino en todo el país, acá en Lima Metropolitana también vemos, y eso la prensa aquí en la capital y los grupos de poder dicen si gana el profesor Pedro Castillo nos convertiremos en una Venezuela, pero indudablemente que en el Perú esas condiciones que vemos son peor que Venezuela y hasta incluso a niveles equivalentes al país de Haití, donde hay una profunda crisis, y vemos que este modelo económico neoliberal está llevando a la población a ese nivel de vida, y eso creo que la población y todos los que queremos el cambio vamos a luchar por ello así nos digan lo que nos digan, seguimos para adelante.

BS: En el Perú, esta oleada neoliberal por toda Latinoamérica, ¿a cuánto llevó el salario mínimo? ¿Cuánto gana en promedio un trabajador de la familia peruana?

DR: ¿Cuál es el plan del profesor Castillo, su propuesta, para cambiar esto?

ET: Acá en el Perú digamos no está lejos de la realidad de Chile, el sueldo mínimo en el Perú está en aproximadamente 270 dólares, que son algo de 930 soles, la canasta básica familiar nada más, de acuerdo a las instituciones del Estado, está bordeando los cuatro mil soles, que son más o menos mil cien dólares aproximadamente, para poder digamos que una familia pueda mantenerse durante un mes.

Entonces, el boom económico acá en nuestro país no ha llegado para las grandes mayorías sino simple y llanamente para los sectores empresariales de las grandes empresas y los grupos de poder que aquí en el Perú existen. El modelo exitoso que Chile nos ha exportado al Perú no tiene nada de exitoso, cada vez hay más precariedad laboral, hay abandono en los sectores de educación, salud, agricultura, hay despidos masivos, eliminación de derechos, y todo ello para justificar la salida, la salvación entre comillas, que la única salvación es privatizar las instituciones del Estado, las empresas y también los servicios.

Obviamente, si alguien aquí quiere estudiar tiene que pagar, el que quiere atenderse la salud tiene que pagar, indudablemente todo le cargan al ciudadano, al trabajador, y mientras los grupos de poder se llevan el dinero recaudado del Estado en camiones, como hemos visto aquí en el Perú, la corrupción, que se han llevado pues en camiones las comisiones como el caso Odebrecht, y otros casos que hemos tenido en el Perú como los cuellos blancos, el club de la construcción, entre otros, instituciones, otras bandas criminales, como lo han calificado en las denuncias los fiscales, para poder saquear los recursos del Estado en el Perú.

DR: ¿Qué te explica la popularidad del profesor Castillo en las zonas rurales y de qué manera su campaña está tratando de organizarse en las zonas urbanas?

ET: Lo que está caracterizando la campaña del profesor Pedro Castillo es que la humildad de un maestro, campesino, rondero, esté candidateando en la Presidencia de la República, y ello ve a la población de que un legítimo representante del pueblo está disputando el poder para que el pueblo sea quien, a través de él, gobierne nuestro país, porque ya basta de la rotación de cargos de personas que defienden el mismo modelo económico neoliberal, y hoy se ve como contraparte a la candidata del modelo económico neoliberal que lo único que representa es la continuidad, porque no es una candidata nueva, ya ha sido gobierno con su padre en la década de los 90, ha sido mayoría en el Congreso de la República, y lejos de sacar leyes en favor del pueblo, por el contrario, ha sacado leyes a favor de las grandes empresas, eliminando derechos de los trabajadores, y lo que hemos visto es la institucionalización de la corrupción, tiene investigaciones pendientes, el fiscal está pidiendo 30 años por corrupción, la familia Fujimori ha estado involucrada en la corrupción con la donación de ropa, esterilizaciones forzadas, hemos visto que son una jefatura que a través de un chat, la botica, el mototaxi, generaban pues las órdenes a sus congresistas electos.

Por ello, las encuestas también no reflejan la verdadera intención del voto del ciudadano, mientras el profesor Castillo llena plazas, a la ciudad, a la región que visita, de manera espontánea, la población sale a recibirlo, a participar, vemos que lejos de poder contrarrestar de la misma manera, la candidata de la continuidad, de la corrupción, del modelo económico neoliberal, al no poder contrarrestar con el apoyo popular lo que pretende hacer es manipular las encuestas, generar una campaña de la política del miedo, y también ahora llevarlo a su terreno del debate, para que a través de ellos su equipo de prensa, que son los medios de comunicación abierta en nuestro país, a pesar de que la transmisión y el primer debate fue prácticamente la aclaración que dio el profesor Pedro Castillo, sin embargo, los medios de comunicación que se han convertido en los medios de prensa de la señora Fujimori, han dicho todo lo contrario, con todos sus analistas y especialistas, han dicho que la señora Fujimori es la mejor candidata y tiene las mejores propuestas, cuando no han explicado por qué muchos asentamientos humanos en el Perú no tienen agua hace más de 25 años, por qué no se genera trabajo, por qué el sueldo mínimo está prácticamente por debajo de lo que debe ganar un ciudadano, por debajo de la canasta básica familiar, por debajo de la Unidad Impositiva Tributaria, la UITI, que regula el sistema financiero, que equivale aquí a 4.200 soles en promedio, y de esta manera lo único que está haciendo es ofrecer que va a entregar el 40 % del canon a los peruanos, el peruano no quiere asistencialismo, quiere trabajo digno para poder generar calidad de vida para sus familias, y eso está entendiendo la población.

En la capital, obviamente por los medios de comunicación que tienen un fuerte arraigo, está siendo un poco duro, pero ya la población está también comprendiendo y está tomando conciencia de la realidad, y vemos cada día que antes apoyaba a la señora Fujimori esas bases se están pasando a las filas del pueblo, porque ven un candidato natural del pueblo, y esa es la mejor carta de presentación sumado al plan de Gobierno que ofrece un cambio real, que la población espera y necesita.

BS: ¿Qué importancia le ve usted a que la izquierda recupere la figura del Cristo histórico, respetando a toda la gente que tiene un pensamiento laicista, que no es creyente?

ET: Cristo también fue un luchador social, indudablemente que eso es un ejemplo, buscaba también la paz social, la justicia social, y la democracia es eso, respetar las opiniones, los credos, y parte de la política del Estado que va a aplicar Perú Libre con el profesor Pedro Castillo es respetar las creencias que cada ciudadano tiene.

No como aquellos que están utilizando la religión, como el candidato López Aliaga que se autodenominaba representante de la Iglesia, que él respeta los valores, pero sin embargo públicamente ha salido a decir que va a apoyar a la señora de la corrupción, del neoliberalismo, y ha salido en una manifestación a pedir la muerte del secretario general del partido Perú Libre, el señor Vladimir Cerrón, la muerte del profesor Pedro Castillo, nuestro candidato presidencial, y eso no es natural de un ciudadano que se dice ser creyente, lo único que está generando es la violencia, y el terrorismo hacia buscar el atentado contra las vidas de los compañeros que están encabezando esta lucha, y eso es totalmente cuestionable y no se puede permitir en una sociedad democrática que hayan estas denuncias, estas amenazas, abiertamente ya induciendo a la población y ahí vemos el carácter de racismo, de un poco de odio, que no es la lucha de ideas en la cual esta campaña debe resaltar, y no este tipo de amenazas en el cual están cayendo los representantes del modelo económico neoliberal, los que defienden la corrupción y la continuidad de este modelo para mantenerlo a todo esos negocios que la población está cansada y está indignada.

DR: ¿Ve posible que algunas de las reformas y cambios que Evo Morales implementó en Bolivia puedan ser implementados en Perú por el profesor Pedro Castillo? Estoy hablando específicamente sobre la reforma de la renacionalización de los hidrocarburos, o de otras industrias privatizadas durante la época neoliberal, el reconocimiento de la madre Tierra y del carácter indígena.

ET: Al respecto, la única manera de generar calidad de vida a la población es renegociando los contratos, y eso pasa necesariamente por un cambio del marco constitucional para cambiar el modelo económico neoliberal, y no es que estemos en contra de la inversión privada, es necesaria, queremos inversión privada para que progrese nuestro país, pero se hace necesario renegociar los contratos.

No es posible que del cien por ciento de utilidades que pueda tener, se lleven el setenta por ciento las concesiones nacionales e internacionales y solamente quede el treinta por ciento para el Estado peruano, eso debe revertirse, al igual que la experiencia de Bolivia, de Ecuador, donde ha revertido y la inversión privada no se ha ido, se ha quedado, y eso garantiza que la ciudadanía pueda tener una mejor calidad de vida, trabajo digno para todos los habitantes, porque eso va a generar que se industrialice el país y también la necesidad de contar con profesionales especializados en cada rama, ingenieros, arquitectos, y toda la necesidad de profesionales, y para ello nuestros jóvenes van a tener oportunidades dónde desarrollar su profesión.

Por ello, Perú Libre y el profesor Pedro Castillo plantean el ingreso libre y gratuito a la universidad, que es el anhelo de todo padre de familia que sus hijos lleguen hasta la universidad, fortalecer también la educación técnica como parte de la necesidad de ese gran cambio que se va a hacer, y ello buscando pues el cambio que toda la población espera y necesita para poder tener un futuro mejor para nuestros hijos en este país llamado Perú, que es la esperanza de que el candidato del pueblo sea un maestro, el profesor Pedro Castillo.

BS: ¿Cree que durante el eventual gobierno del profesor Castillo se abra la posibilidad de formarse en una Asamblea Constituyente y redactarse una nueva Constitución más allá del espacio del Congreso?

ET: Si este boom económico nos ha llevado, como dicen los genios del neoliberalismo, a la prosperidad, pero la prosperidad solamente de un grupo de poder, de los empresarios de la Confiep, no de la población, y este modelo económico si dicen que es muy bueno debería en todo caso compararnos ya con la realidad de Japón, de Alemania, algo que estamos totalmente alejados. Entonces, con el profesor Pedro Castillo se pretende cambiar este modelo económico y es totalmente falso que con el cambio nos convirtamos en una Venezuela, porque acá el Perú sin necesidad de estar todavía con el triunfo del profesor Pedro Castillo ya hay problemas aquí, muy álgidos, que no se atienden, como el que les mencioné que ciudades y asentamientos urbanos en el Perú viven con el desagüe en las calles, un abandono total, es increíble que la región Loreto que está rodeada de agua, no tenga agua potable su población, y eso indudablemente que afecta bastante y es parte del abandono el modelo económico neoliberal.

Ahora, sobre la Asamblea Constituyente, aquí vamos a luchar, y hay varias formas pero la que hemos visto por conveniente, respetando el marco constitucional de acuerdo al artículo 206 de la Constitución política del Perú, que se puede hacer la reforma total o parcial de la Constitución, y esto sería a través de una iniciativa legislativa en el Congreso y por consenso poder lograr ese cambio constitucional por acuerdo del pleno del Congreso de la República, y el otro es recolectando cincuenta mil firmas como mínimo para poder plantear ante el órgano respectivo y pueda llevarse un referéndum y la población sea la que determine si cambiamos la Constitución o no la cambiamos.