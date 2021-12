Eduardo Artés, profesor: «Es la hora de que se pongan en el centro los intereses de la mayoría y que se camine junto a las mayorías»

Durante este año, la izquierda ha cosechado varias victorias en América Latina. Para el profesor y luchador social de Chile, Eduardo Artés, los Gobiernos progresistas deben trabajar por un proyecto de superación en definitiva del capitalismo.

Considera que para poder realmente defender procesos democratizadores en las naciones de la región es fundamental poner la organización y la movilización popular en el centro, con un fortalecimiento de los sindicatos y las organizaciones como las de estudiantes y campesinas.

«Es la hora de que se pongan en el centro los intereses de la mayoría y que se camine junto a las mayorías», subrayó en entrevista en Voces sin Fronteras, conducido por Denis Rogatyuk.

Por Denis Rogatyuk

DR: Por todos lados hemos visto noticias sobre que supuestamente Rusia estaría al punto de invadir Ucrania, ¿qué le parece a usted todo este sentimiento ruso fóbico de hacer estas falsas alarmas?

EA: Yo creo que en la medida en que las contradicciones a nivel internacional se agudizan, por un lado, y por otro lado tenemos a Estados Unidos, a la Europa occidental, a la OTAN, etc., tienen que buscar algún pretexto para ir indiscutiblemente a crear una opinión pública y presionar justamente a lo que es Rusia, la Federación rusa, a los aliados también que buscan digamos su propia existencia, desarrollo y que no están dispuestos… yo creo que la Rusia actual, en la cual todavía están las sombras del socialismo, algunos dicen que desapareció todo, y no, ahí hay sombras del socialismo que son muy importantes, no está dispuesta a entregar su independencia y su soberanía.

El hecho de que ellos no van a dejar solos ni van a permitir que Ucrania se transforme en una cabeza de playa de la OTAN y el imperialismo norteamericano para atacar a Rusia, eso es verdad, pero de ahí a que Rusia esté por sí y ante sí inventando o viendo la manera de invadir a Ucrania, sin ninguna justificación, eso es falso, lo que pasa es que Rusia tiene que defender indiscutiblemente su soberanía y su independencia.

DR: Ucrania ha sido clave para EE. UU. y para la Unión Europea como una plataforma de provocaciones para Rusia…

EA: Absolutamente, y eso uno lo ha notado a nivel internacional, ha repercutido indiscutiblemente en Chile, hay sectores nazis o nostálgicos del nazismo dentro de Ucrania que han actuado y aquí los sectores de la ultraderecha chilena han aplaudido esos grupos, incluso en los momentos en que hicieron barbaridades cuando en la capital de Ucrania quemaban las sedes del Partido Comunista, quemaron vivos inclusive a militantes comunistas que no es menor, y de eso poco la prensa occidental por lo más hablan, ni siquiera cuenta eso, porque cuando hablan de derechos humanos pareciera ser que son solamente cuando ellos los cuentan, pero los derechos humanos de los comunistas, de los pueblos trabajadores no existen.

Entonces, sí, Ucrania desgraciadamente se está prestando, digo yo, la oligarquía ucraniana, no digo el pueblo ucraniano, para ser cabeza de playa de las provocaciones contra Rusia, eso es grave, y estoy seguro que sí, los rusos con paciencia, con firmeza van a aguantar, o sea no van a caer en el juego, o sea no van a actuar en forma prepotente, pero le van a decir mira aquí estamos nosotros y no te pases películas porque para acá no vas a pasar.

DR: Todas estas noticias que salen, incluso el propio Biden, ha dicho que ya tienen la fecha de cuándo Rusia invadirá a Ucrania… A mí esto me parece como la construcción de la imagen para que la próxima vez si Rusia hace algo que parece como una agresión eso sería como una excusa para poner más sanciones…

EA: Yo creo que ya de hecho hay algunas sanciones, pero creo que el imperialismo norteamericano está jugando con fuego, por una cosa muy simple, Alemania, por ejemplo, entre otros países de Europa occidental requiere del gas ruso… Entonces, los europeos tienen que también ver hasta dónde acompañan al imperialismo norteamericano porque si no, como dijo Putin, con qué se van a calentar, los inviernos son crudos, y la vida y la producción, etc., etc., tendrían que volver a qué, a la leña como hacia Putin, bueno tendrían que venir a buscar los bosques también acá y tampoco, o sea es imposible.

Creo que los norteamericanos, eso de colocar fecha, puede ser una cosa muy grave porque podría estarse maquineando una provocación y que bajo falsa bandera tratar de explicar que existe una agresión rusa hacia Ucrania y con eso justificar una reacción. No olvidemos lo que pasa en Bielorrusia también, es otro fenómeno que no es menor, la provocación que hay sobre ellos ha sido pero extraordinariamente fuerte. No obstante que el pueblo de Bielorrusia sigue junto al Gobierno y prueba evidente es que en cada elección salen reelectos y los candidatos de la reacción, y la oligarquía normalmente están desde Finlandia, desde otros lados, levantando sus candidaturas y no porque los persigan sino porque en realidad la población dentro de Bielorrusia tampoco los acompaña.

Así que creo que está en situación compleja, el imperialismo está en una situación que hoy día tiene que entender de que ya no es el mundo unipolar, y no lo quiere entender, entonces Biden toma de prestado algunas cuestiones de Trump, por ejemplo, Trump necesitaba blindar a Estados Unidos y desarrollar la industria fundamentalmente norteamericana, ahora está un poco Biden también en esa dirección, ataca a China, por ejemplo, hoy día frente a las olimpíadas hay una cuestión que es compleja, meter en el deporte, usar el deporte, para meter temas políticos, y justamente los países que más violan los derechos humanos, porque si hay un país terrorista, o sea, un Gobierno, una oligarquía terrorista es la norteamericana. Cómo ha participado en cuanto golpe de Estado, invasión, si creo que en la historia de Estados Unidos no tiene más de diez años que no ha invadido un país, siempre está invadiendo a todos los países.

Entonces, desde ese punto de vista, lo que está haciendo con China, por ejemplo, es una cosa que es gravísima, China ya no está en condiciones de solamente sacar una nota de protesta, hoy día China está en condiciones de algo más que una nota de protesta, y va a responder a las medidas y algunos países que son títeres de Estados Unidos pueden tener consecuencias inclusive económicas, perjudicando su propio desarrollo, a su propia población, por obedecer el bastón de mando de Estados Unidos.

Estamos en otro mundo, estamos hoy día en un mundo en que afortunadamente esto del súper imperialismo, del imperialismo que la lleva por todos lados, de que ya no hay posibilidad de un contrapeso, ya no, existe contrapeso y existe posibilidad para que los pueblos y los países luchemos por nuestra propia soberanía.

DR: Hablando sobre el tema de China ahí también vemos una situación paralela a la que vemos con Rusia y Ucrania, porque Taiwán ha sido utilizado como plataforma de provocaciones en contra de China…

EA: Sí, yo creo que son las justificaciones, pero hay una cosa que es real, Taiwán es territorio chino, ahí eso la República Popular China nunca ha renunciado a ese territorio porque es parte integral de China, ahí hubo una guerra civil, que un sector determinado derrotado en un continente se atrincheró en la isla, pero esa isla y eso es China, y en algún momento esa contradicción política debe resolverse.

Ahora, ¿cómo se va a resolver? China plantea, ha dado hasta fecha, para la reintegración del territorio taiwanés a la República Popular, como tal, administrativa, tal como lo hizo con Hong Kong, sin embargo, cómo se va resolver va a depender del grado de inteligencia y de la capacidad que tengan las fuerzas democráticas del mundo, particularmente dentro del propio Taiwán, y de la inteligencia que tenga el imperialismo norteamericano de no meterse en una guerra que sabe cuándo va a comenzar pero no sabe cómo va a terminar.

O sea, hoy día, por ejemplo, enfrentar a la República Popular China con el potencial militar y económico que tiene, unido a la simpatía que tiene la República Popular China en muchos países de Asia, de África, inclusive de América Latina, a los vínculos económicos y a las alianzas militares que tiene, por ejemplo, con Rusia, con la República Popular de Corea, en fin, inclusive el apoyo que ellos hacen por ejemplo hoy día al gobierno patriótico de Bashar al Assad en Siria, indiscutiblemente que enfrentarse a eso de parte de Estados Unidos significaría una aventura militarista que debe ser rechazada por los pueblos y por todas las fuerzas revolucionarias y democráticas y que están por la paz.

DR: El poder económico de China ha sido clave en la defensa de Irán contra las sanciones, en la recuperación o intento de la misma en Siria… Y también algo que hemos visto el caso de muchos países de África, pero por otra parte no veo un intento de Estados Unidos para tratar de parar el avance de China en una manera que no involucre el uso de armas, de agresión.

EA: No puede, Estados Unidos ya no puede, ya perdió por una cosa muy simple, ellos tenían la ilusión de que China iba a perder el norte político, de que el Partido Comunista chino se iba a disolver y no iba a mantener la unidad territorial y estatal y los objetivos por el socialismo dentro de China, esa ilusión hoy día se dan cuenta que era eso, una ilusión, y lo dicen en sus análisis, ellos no tomaron en cuenta, porque en su ignorancia no leyeron ni estudiaron, por ejemplo, que el propio Mao Tse Tung plantea lo que es la nueva democracia como un momento que sí forma parte de lo que es la construcción del socialismo, pero es un momento que podríamos decir anterior al socialismo.

Pero Mao Tse Tung dice que la nueva democracia debe ser bajo la dirección del Partido Comunista y lo que los chinos nunca han perdido ni han querido poner en duda es la dirección del Partido Comunista porque Mao dice que lo que importa en definitiva es el timonel, el barco puede estar en aguas muy turbulentas, media borrascosas, llenas de problemas y animales raros, tiburones, y cosas, pero si hay un buen timonel, que es el partido, eso va a llegar a buen puerto, eso estaba diciendo que va a haber un periodo de contradicciones sociales dentro de China, inclusive en que la forma de producción y de relación de producción capitalistas iban a ser las predominantes durante un periodo, pero lo que importa en definitiva era la dirección del partido para saber cómo llegó ahí, una acumulación aquello.

Ese análisis los norteamericanos no lo hicieron y creyeron, se compraron su tontera que después de la caída de la Unión Soviética ellos no fueron capaz de entender lo que pasó en Tianamén , no fueron capaces de entender que en Tianamén los chinos con toda esa paciencia y sabiduría dejaron que se expresaran las fuerzas más reaccionaras hasta que estas fuerzas reaccionarias se pusieron tan envalentonadas que pensaban que podían, con el asesinato de algunos policías, con quemar algunos carros militares con soldados del Ejército Popular de Liberación chino, etc., podían a partir de allí hacerse del poder y no entendieron que salieron los trabajadores, la clase obrera china a decirles hasta aquí llegaron, junto claro con el Ejército Popular, ellos no pueden entender que el Ejército Popular chino no obedece al Estado chino, obedece al Partido Comunista chino.

Entonces, los norteamericanos, los gringos, han leído los libros así al revés, entonces su lectura no calzó pero ahora ya es tarde, ahora es tarde, le pueden poner sanciones económicas a China y China está en condiciones de ponerle sanciones económicas a ellos, la producción inclusive de material militar dentro de Estados Unidos, partes y piezas de los equipos militares, son producidos en China, y de alta tecnología, espacial incluso, de la industria en general. Si China le cierra digamos la entrega ellos quedan con una situación muy compleja. Están muy preocupados entonces de tener y desarrollar su propia industria que el sistema neoliberal la destruyó, porque el sistema neoliberal destruyó parte de la industria de punta que tenía estados Unidos.

DR: Ha sido impresionante ver la incapacidad de EE. UU. de poder olvidar a su vieja mentalidad y tratar de entender cómo funciona el mundo ahora… Este año ha sido interesante, hemos visto ciertas victorias en varios países. Un retroceso de la derecha neoliberal conservadora este año ha sido muy notable, el próximo año vienen las elecciones en Colombia y Brasil. ¿Cree que este retroceso de la derecha tiene más que ver con su debilidad interna o ha sido cierta reivindicación de la izquierda en América Latina?

EA: Creo que sí tiene varios aspectos, pero hay un elemento que es fundamental, es la búsqueda que llevan adelante los pueblos de una salida y un término a los Gobiernos pro imperialistas y oligárquicos, con confusión, los pueblos no están claros todavía, pero buscan la superación de lo que es neoliberalismo, de la dominación imperialista.

Han habido levantamientos en América Latina pero inmensos, en Colombia, por ejemplo, las masas salieron por ciento, por miles, por millones a la calle, hay asesinatos de dirigentes sociales, indígenas, de campesinos, permanentemente, diariamente prácticamente en Colombia. En Ecuador levantamientos indígenas, populares enormes, la movilización social que pone fin al golpe de Estado miserable que se dio contra evo Morales en Bolivia y abre nuevamente la posibilidad de que el MAS y las organizaciones que lidera Morales nuevamente se hagan del poder, la movilización logra eso. En todo el mundo, pero particularmente en Bolivia, el levantamiento popular en Chile que fue una cosa impresionante, las movilizaciones en Perú que obligan a que se acepte, y a regañadientes por parte de la oligarquía, que asuma Pedro Castillo.

Ahora bien, los Gobiernos progresistas y democráticos si bien es cierto están dando cuenta de una necesidad de cambio, ya no pueden repetir nuevamente las falta de sustancia, la falta de firmeza, frente al golpismo y simplemente ceder, porque los pueblos hemos entendido claramente que a la fuerzas reaccionarias, del imperialismo y de la oligarquía, no se les paga conciliando con ellos, abuenándonos con ellos, este es un tema.

Entonces para poder realmente defender procesos democratizadores en nuestros países tenemos que poner la organización y la movilización popular en el centro, eso por ejemplo en Brasil donde hay un pueblo que ha luchado tanto, yo tengo algún conocimiento, en algún momento estuve en Brasil en los tiempos de la dictadura estuve varias veces, por ejemplo, metalúrgicos, San Bernando en Sao Paulo, de donde viene Lula, eran sectores obreros pero luchadores increíble y eso nuevamente debe tomarse, si no está el protagonismo en la gente, la oligarquía, y lo imperialista, ojo hablamos recién de las contradicciones de cómo Estados Unidos trata de ordenar a América Latina como su patio trasero, va a observar la debilidad de los Gobiernos progresistas y los va a voltear nuevamente.

Es decir, la única posibilidad, si es que hay intenciones sanas de los Gobiernos progresistas, es tener en cuenta la demanda popular y que solamente con un pueblo organizado, movilizado, hay que fortalecer los sindicatos, las organizaciones campesinas y estudiantiles, solamente con la organización es posible ser un polo de atracción para que el movimiento popular y las fuerzas más sanas, mas democráticas se operen de los reaccionarios que tratan tirarlos hacia allá, y centran toda su existencia en la conciliación, en la negociación, en el arreglín político por arriba a espaldas de la exigencia de nuestros pueblos.

Entonces, a nosotros nos parece que hay que tener cuidado porque ya hubo una oleada de Gobiernos progresistas y llamados de centro izquierda, o como quieran llamarlos, y que luego vino una oleada de regímenes derechistas, inclusive con golpes de Estado, impidiendo triunfos populares, inclusive en las urnas, porque viene un desgaste y si los Gobiernos progresistas no tienen un proyecto de sociedad, porque aquí hay un problema, los Gobiernos progresistas deben trabajar por un proyecto de superación en definitiva del capitalismo, así de simple.

De caso contrario, viene esta cosa de alternancia, hoy día te toca aquí que eres de derecha, otro le toca al centro, después a nosotros que somos medio de izquierda y eso crea en el seno del pueblo la idea de que, o ayuda mejor a fortalecer esa idea siniestra que la derecha tira todo el tiempo que es que la izquierda y la derecha es lo mismo, que da lo mismo los Gobiernos que existan, que en la política son todos iguales, y que el pueblo, por lo tanto, debe observar desde su casa y no meterse en política.

Eso podría ser fatal en esta nueva oleada, esperamos nosotros como unión patriótica y como Partido Comunista Acción Proletaria, apoyamos todos los procesos que sean democráticos y los impulsamos mas allá, pero también tenemos en cuenta sus limitaciones y sin entrar en una crítica destructiva si señalamos que es la hora de que se pongan en el centro los intereses de la mayoría y que se camine junto a las mayorías.