Entretien avec le ministre vénézuélien des Affaires étrangères Jorge Arreaza: la défense de la démocratie au milieu de la tempête parfaite

Venezuela : défendre la démocratie au milieu de la tempête parfaite.

«En ce moment d’inflexion historique, soit nous construisons un système qui peut structurellement surmonter le capitalisme, soit le capitalisme détruit non seulement l’humanité mais aussi Mère Nature dans sa véracité».

Entretien avec le Ministre des Affaires Étrangères Jorge Arreaza.

Notre sujet aujourd’hui est la situation au Venezuela. Après une année très difficile, le blocus, l’embargo et la pandémie de COVID-19, le pays est désormais en avance sur un jour électoral clé : les élections législatives du 6 décembre. Pour nous donner un résumé des événements de cette année, nous avons adressé une invitation très spéciale à l’un des principaux dirigeants de la révolution bolivarienne. Nous allons donner la bienvenue ministre des Affaires Étrangères Jorge Arreaza Montserrat.

Merci beaucoup. Un honneur, Bruno et Denis, à partager avec vous, et avec «Voces sin Fronteras».

BS : Bienvenue Chancelier.

DR : L’honneur est à nous.

BS : Pour commencer, nous voulons vous interroger sur un fait qui est apparu ces dernières heures : où un nouveau rapport est apparu. Dans ce cas, le rapport de l’OEA, qui décrit les violations des droits de l’homme au Venezuela et cherche à traduire diverses autorités devant la Cour pénale internationale. Mais il semble prémédité, que cela sort seulement 4 jours avant les élections que le Venezuela vivra. Et nous avons vu comment les médias alliés des États-Unis ont commencé à faire écho à ce rapport sans contexte. Nous savons qu’une grande partie de ce rapport, Chancellor, a été rédigée à distance (c’est-à-dire un fait clé) et a été rédigée en coopération avec des ONG de droite finement financées par les États-Unis.

Nous voulions vous demander de donner votre avis sur cette question, puisque nous avons écouté le président lui-même et vous-même, pour inviter l’ONU à prendre contact avec ses déclarations en personne.

Ce n’est pas du tout que cela semble prémédité, c’est prémédité et sans aucun doute, cela fait partie de la stratégie que chaque fois qu’il y a des élections au Venezuela, les ennemis du peuple vénézuélien s’en vont (systématiquement), cependant Bruno, pour nous, l’OEA n’a aucune importance. Nous nous sommes retirés de l’OEA l’année dernière. Aussi, celui qui est le secrétaire général de l’OEA, que j’ai appelé «le tueur à gages général de l’OEA» parce qu’il a détruit l’organisation. Depuis le Secrétariat Général, il a été chargé, en bon agent des agences de renseignement des États-Unis, d’attaquer le Venezuela, le Nicaragua et de détruire. L’OEA est redevenue la même qu’elle était il y a 20 ans, un ministère des colonies pour les États-Unis, dominé et financé par Washington. De bien entendu la responsabilité d’experts pour protéger, ce qui est une doctrine qui ne sont pas couverts par la Charte des Nations Unies et ce serait donner le pouvoir aux États d’intervenir dans les États où sont violés les droits de l’homme.

Ce qu’ils veulent ouvrir les portes à une intervention militaire au Venezuela, c’est l’obsession de M. Almagro, mais en fait c’est un rapport sans aucune rigueur méthodologique. Ces gens ne sont pas venus ici et ce n’est pas que nous n’ayons pas invité l’ONU à venir, c’est que le bureau de la haute commissaire aux droits de l’homme, Michelle Bachelet, est au Venezuela permanent depuis plus d’un an. Il a du personnel ici et élargit son personnel. Si vous lisez les rapports, du premier fait par Mme Bachelet lorsqu’elle nous a rendu visite et n’avait personne sur le terrain, vous verrez comment ils ont modéré, modifié et adapté dans la mesure où son équipe a pu connaître la réalité des droits humains au Venezuela.

Les Nations Unies sont là et ce type de manœuvre politique de dernière minute, dû au désespoir des élections au Venezuela, ne va ni ne vient.

DR : Monsieur Chancelier, cette année a été très dure pour le Venezuela, en termes de blocus, des interventions des États-Unis, mais quelles ont été les mesures les plus coercitives des États-Unis et de leurs alliés ? Et quel type d’assistance avez-vous pu recevoir de vos partenaires et alliés stratégiques ?

Le précédent rapporteur sur les mesures coercitives unilatérales du Conseil des Droits de l’Homme de l’ONU, daté de 2001, aux premières mesures coercitives des États-Unis contre le Venezuela. De toute évidence, depuis 2014, une série d’actions a commencé, des lois ont été approuvées au Congrès, la barrière légale a été ouverte, en 2015 Barack Obama a déclaré le Venezuela une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis, imaginez, quelque chose absurde et tiré par les cheveux. Et bien sûr, les décrets, les lois, qui ont affecté nos cœurs. L’économie vénézuélienne a un cœur qui est l’industrie énergétique et pétrolière. Ils ont affecté notre capacité à produire du pétrole, à exporter et à recevoir des paiements pour le pétrole que nous produisons mais aussi, ils ont essayé de nous lier les mains pour importer tout intrant pour la production, tout produit ou bien fini: que ce soit de la nourriture, que ce soit des médicaments, que ce soit intrants de base pour la production au Venezuela.

Tout cela, il est aujourd’hui un défi pour le Venezuela pour aller au marché et le faire, parce que d’abord, l’État vénézuélien a été soumis à ce qu’ils appellent des «sanctions» qui ne sont rien de plus que des mesures illégales, mais depuis qu’ils ont le contrôle du commerce et le système financiers, ils ont un effet néfaste sur la marge de manœuvre du Venezuela, et maintenant, ils s’en prennent aux tiers : entreprises, tiers qui fournissent des services au Venezuela . Hier, ils ont sanctionné une entreprise chinoise, qui porte avec nous des projets importants pour le bien des Vénézuéliens et il faut se demander, Denis… Quand un Vénézuélien atteint d’une maladie comme le cancer va subir une radiothérapie et ils lui disent qu’il ne peut pas parce que l’accélérateur linéaire est endommagé et il y a un remplacement et il y a une garantie et un logiciel qui ne peuvent pas être mis à jour parce que ces entreprises (Philips, Siemens) ne veulent pas venir au Venezuela parce qu’elles peuvent le sanctionner.

Quand vous dites à un Vénézuélien qu’il va subir une opération chirurgicale et qu’il a besoin d’une prothèse ou qu’il a besoin de quelque chose en particulier et qu’il ne peut pas le faire. Quand un homme d’affaires veut importer pour un projet conjoint avec l’État vénézuélien et qu’il ferme ses comptes à l’étranger et sanctionnent sa famille, c’est une chose inhumaine et cruelle et pour cette raison, nous avons pris les responsables de l’administration Trump et même avant, qui ont signé ou déclaré l’une de ces mesures devant le peuple vénézuélien, nous les avons portées devant la Cour Pénale Internationale et un examen préliminaire a été ouvert et il y a plus qu’assez de mérites pour que la Cour Pénale enquête sur les États-Unis pour crimes contre l’humanité. Ils commettent des crimes contre l’humanité avec ces mesures parce que les vénézuéliens décédés et les vénézuéliens qui sont tombés malades et n’ont pas reçu leurs traitements médicaux et leur nourriture à temps et c’est la responsabilité de Washington et ils devront répondre à la justice divine et humaine international.

BS : Pour moi, c’est incroyable et je voulais commenter la façon dont les Nations Unies publient les rapports et ferme les yeux sur les violations des droits de l’homme que nous avons vues au Chili, qui continuent à se produire à ce jour, fait la sourde oreille à cela. Mais, je veux vous interroger sur la question du COVID, qui est une question clé, vous venez de souligner que les enfants, les vénézuéliens, ont finalement été victimes de violations des droits de l’homme en raison de ce blocus criminel et vous avez cependant eu une gestion assez bon et exemplaire, je veux savoir comment le gouvernement bolivarien a réussi à contenir la propagation du coronavirus et en quoi le blocus a-t-il violé le droit humain d’accès à la santé dans ces circonstances ?

Merci beaucoup, Bruno, en effet, jusqu’à hier, nous avons 901 personnes qui sont mortes, mais au Brésil, 901 personnes ou plus meurent chaque jour et en Colombie des centaines de frères colombiens meurent chaque jour, au Chili, même au Mexique.

Nous avons fait un grand effort avec nos ongles comme on dit familièrement. Nous avons demandé au FMI un financement au début de la pandémie, de 5.000 millions de dollars, ils l’ont nié, ils n’en ont même pas discuté, car c’était le Venezuela qui le demandait. La Banque Interaméricaine de développement ne reconnaît pas maintenant le gouvernement vénézuélien en raison de l’influence du gouvernement des États-Unis, les autres agences ou agences de financement ne travaillent pas avec le Venezuela par peur des États-Unis et nous avons 10 milliards de dollars bloqués dans les banques aux États-Unis et L’Europe.

Nous avons 2 milliards à la Banque d’Angleterre, en or vénézuélien, que nous ne pouvons pas utiliser. La Banque Centrale du Venezuela a ordonné à la Banque d’Angleterre de déposer l’équivalent de cet or au Venezuela, elle a refusé et nous leur avons dit : «Très bien, faites-le au PNUD pour qu’il puisse faire les achats de ce dont le Venezuela a besoin pour faire face à la pandémie» et ils ont également refusé. Ce sont des crimes contre l’humanité, cruels et criminels, et ces institutions doivent rendre des comptes à la justice.

Et qu’est-ce qu’on a fait ? Répondre avec une stratégie : une quarantaine rigide au début (qui n’était pas avec un couvre-feu, avec imposition militaire) volontaire, du peuple vénézuélien et puis, nous nous sommes progressivement assouplis, avec une stratégie unique au monde, avec 7 jours de flexibilité et 7 jours de quarantaine stricte, c’est-à-dire que nous tournons et que nous avons ainsi obtenu le contrôle.

Nous avons eu le soutien de nos alliés, la République Populaire de Chine, qui nous ont envoyés et nous avons acheté avec nos ressources des tests pour le diagnostic du coronavirus, des traitements, des ventilateurs, des combinaisons de protection. De même la Russie, la Turquie… de grands efforts que nous avons faits.

Un masque pour le Venezuela peut être 2 à 3 fois plus cher, malgré tous les obstacles que le gouvernement des États-Unis met en place pour que nous puissions l’acheter que dans tout autre pays et si nous l’achetons sur le marché.

C’est pourquoi nous nous sommes appuyés sur nos capacités. L’Organisation des Nations Unies a également apporté son soutien à travers ses agences, non pas avec de grandes choses, pas avec l’alarme qu’elles ont soulevée au cours des 12 dernières années de «l’aide humanitaire». Toutes les portes ont été ouvertes et au final, seules des gouttes sont arrivées de ces pays donateurs des Nations Unies… Mais c’est ce que nous avons réalisé, avec un peu plus de 100.000 cas, un taux de mortalité de 1%. Je pense que nous sommes parmi les exemples à suivre et nous espérons pouvoir continuer à le maintenir.

Ce mois est celui d’une grande flexibilité … Il y a des élections et Noël, et enfin c’est le mois de décembre et il sera évalué avec la commission présidentielle et avec le président Maduro, qui a été à la pointe du processus, pour voir si la flexibilité est maintenue en janvier Ou nous devrons retourner au confinement de quarantaine mais nous allons pas à pas, en évaluant avec l’aide de nos alliés dans le monde et du peuple vénézuélien, qu’ils ont agi avec une conscience enviable. Je lève mon chapeau à mon peuple à bien des égards, mais cette année, ils nous ont donné une leçon.

DR : Le Venezuela est un exemple pour nous depuis longtemps, et maintenant c’est un exemple pour gérer cette pandémie brutale, avec la République sœur de Cuba. Une partie de la stratégie des États-Unis est d’étouffer l’économie du Venezuela, comme cela a été fait avec le Chili sous le gouvernement Allende. Nixon, arrangé pour sceller l’économie chilienne. Vous avez déjà mentionné certains de ces actes. Nous assistons à des actes de piraterie moderne contre le Venezuela. Le vol de son or au Royaume-Uni, le pétrole iranien destiné aux raffineries vénézuéliennes, le pétrole saisi et ce qui est arrivé à la société CITGO aux États-Unis.

Comment le gouvernement vénézuélien a-t-il résisté à ces actions ? Et comment mettre fin à ces mesures unilatérales et ces listes grises ?

Premièrement, ces mesures sont dites unilatérales parce qu’elles ne sont considérées comme valables dans aucun instrument du droit international. Les mesures coercitives ou sanctions qui pourraient avoir une validité ne sont que celles prises par le Conseil de Sécurité des Nations Unies. Récemment, nous avons le cas des mesures contre nos frères en République Populaire Démocratique de Corée et auparavant contre l’Irak. Dans le cas du Venezuela, cela n’est pas discuté ou le sera, car les sanctions contre le Venezuela ne seraient jamais viables au Conseil de Sécurité, nous parlons donc d’un cadre illégal et en effet, les empires ont les caractéristiques et les comportements de pirates.

L’empire britannique lors de sa formation avait des caractéristiques de pirates et les pirates n’étaient pas des mercenaires qui agissaient pour eux-mêmes, il y avait toujours la couronne britannique et ses intérêts. Et de cet empire britannique surgit, son fils, l’empire américain et a des attitudes de piraterie. L’or qui nous a été confisqué à la Banque d’Angleterre, les 10 milliards de dollars saisis dans les banques du monde entier, les pétroliers qu’ils font changent de cap et n’apportent pas le pétrole que le Venezuela a déjà payé, les entreprises qu’ils persécutent, qui menacent pour ne pas venir au Venezuela, pour échanger un produit ou pour emporter du pétrole vénézuélien… C’est quelque chose d’inhabituel que le système international du 21ème siècle permette que cela se produise et que les Nations Unies par peur des États Unis, laissez cela arriver. Plus de deux ou trois appellent à des mesures coercitives, qui ne font rien dans la pratique pour l’empêcher. Nous dépendons de nous-mêmes.

Comment lever les sanctions ? Cela dépend des États-Unis et de leur élite dirigeante. Nous apprenons à contourner les sanctions, à développer notre économie avec nos alliés dans le monde, et nous en déconnectant de plus en plus le système d’influence américaine, même près d’ être notre pays de leur territoire, nous nous désengageons, en fonction de nos propres capacités et nos alliés en Amérique Latine, dans les Caraïbes et dans le monde. C’est le chemin.

Si demain les États-Unis changent d’attitude et décident de respecter le droit international, la Constitution Vénézuélienne et les droits de l’homme vénézuéliens, cette rectification serait la bienvenue et nous espérons pouvoir maintenir des relations de coopération et de respect avec eux.

BS : Chancelier, il semble que les États-Unis aient une grande haine dans leur cœur car le Venezuela a décidé de suivre sa propre voie dans une partie de la construction de ce monde multipolaire, il s’est ouvert à de nouveaux partenaires commerciaux, la Russie, la Chine, etc. Et seulement ils voulaient être les propriétaires, les seuls partenaires en Amérique latine qu’ils considéraient toujours comme leur arrière-cour.

Je voulais vous demander, que pensez-vous de la relève de la garde à la Maison Blanche et de l’arrivée au pouvoir de Biden ? Cela va-t-il signifier un changement dans les relations du Venezuela avec les États-Unis ? Qu’attendez-vous, vous et le président Maduro, de la politique étrangère de Biden ?

Cela dépendra d’eux, nous avons un chemin déjà tracé. Nous allons construire un système indépendant économiquement, car il est indépendant politiquement. Nous avons le grand défi de l’intégration de notre Amérique. Nous avons le défi de pouvoir construire notre socialisme démocratique avec la participation des secteurs privés et multipartites au Venezuela, pour le consolider. C’est un long processus.

Il n’y a qu’un seul empire, Eisenhower lui-même a déclaré qu’aux États-Unis, sa préoccupation était que les décisions soient prises par un complexe militaire industriel et qu’il s’agit d’un complexe qui s’est développé financièrement, spéculativement, a la technologie, a de nouvelles capacités. C’est l’empire le plus puissant qui ait jamais existé, qui a des visages politiques et l’un d’eux est la personne qui occupe le bureau ovale, d’autres sont en Europe, d’autres en Asie, au Japon, par exemple, dans certains gouvernements soumis en Amérique Latine.

Donc, le fait qu’il y ait une personne ou une autre, un parti ou un autre, de seulement deux partis qui existent dans cette grande démocratie qui est censée être un exemple pour tous, peut-être que peu de choses peuvent changer les choses, Pourtant, nous leur avons toujours tendu la main, le président Maduro et les mains, les bras, les étreintes… pour le peuple américain et même pour ceux qui le gouvernent car c’est une affaire intérieure. S’ils ont décidé de conserver cette constitution et de maintenir cette élite dirigeante au pouvoir, c’est l’affaire des Américains. Nous avons toujours promu des relations respectueuses avec tous les pays du monde, même si j’ai moi-même rencontré Elliot Abrams et d’autres porte-parole, pour construire des ponts avec l’administration Trump, ce qui était très compliqué et difficile à réaliser et cela a été démontré.

Maintenant, si l’administration Biden veut que nous construisions des ponts communs, voulait respecter le Venezuela et rechercher un mécanisme de dialogue, nous y sommes ouverts. Nous n’avons pas de grandes attentes et s’il existe des nuances favorables au respect du droit international et du peuple vénézuélien, bienvenue.

DR : Monsieur Chancelier, je voudrais revenir sur le sujet de l’OEA, en tant qu’instrument clé de l’impérialisme américain. L’année dernière, nous avons assisté à son action lors du coup d’État contre le président Evo Morales, mais pensez-vous que cette année, le pouvoir de cette institution s’est affaibli ? Et pensez-vous qu’il y a un nouvel espoir pour UNASUR 2.0 avec la victoire du MAS en Bolivie ?

L’OEA est dans une phase terminale, je pense qu’Almagro s’est consacré à enterrer l’OEA. Il n’y a aucun moyen de revenir en arrière dans ce sens, pour nous l’OEA n’existe pas et j’ai découvert le rapport sur Twitter et il y a quelques semaines il y a eu une réunion et j’ai découvert parce qu’ils m’ont appelé d’un autre pays pour me demander ce que nous pensions et j’ai dit : «Nous ne pense rien, ça n’existe pas». Ils ne sont rien et aussi, après ce que l’OEA a fait en Bolivie, poser les conditions du coup d’État avec un argument aussi frauduleux que celui des armes de destruction massive en Irak, ce que Colin Powell a dû nier plus tard.

Dans ce cas, Monsieur Almagro est tellement arrogant qu’il n’ose pas dire qu’il n’y a pas eu de fraude l’année dernière en Bolivie et vous avez vu la réponse du peuple bolivien et la différence s’élargit. La seule différence qui garantit la paix en Bolivie est celle qui s’est produite lors des élections d’octobre de l’année dernière. L’OEA doit apprendre de cet exemple bolivien

C’est là que nous devons renforcer, notre communauté d’États d’Amérique Latine et des Caraïbes, la CELAC, qui est le projet du Libérateur Simon Bolívar, qui reflète l’esprit du congrès de Panama que Bolívar a convoqué en 1224 et s’est à peine réalisé en 1826 et quelques semaines plus tard, il a été saboté par les empires de l’époque.

L’UNASUR n’est pas mort, ce que ces sujets de l’empire américain, qui sont présidents dans plusieurs pays et perdent le pouvoir un à un, ont été d’essayer de le neutraliser et de créer une chose parallèle mais sans réelle répercussion et espérons-le bientôt, suivre les élections en Équateur et bientôt au Chili et au Brésil.

Ce n’est pas que nous voulons des gouvernements de gauche, chacun qui décide mais que ce sont des gouvernements qui respectent le principe de l’union de notre Amérique. Les coûts de ne pas être unis dans un monde en voie de mondialisation ne sont pas quantifiables. Nous sommes un pôle potentiel de pouvoir, nous avons les capacités de relever tous les défis ensemble et que tous nos peuples vivent avec leurs besoins de base satisfaits.

Le tout, d’Argentine et du Chili, et même de Californie, car l’Amérique Latine atteint déjà les États-Unis. Espérons que ces changements politiques continueront de se produire et que nous pourrons reconstruire l’UNASUR, renforcer la CELAC. À travers l’histoire et la géopolitique, nous sommes appelés à devenir un pôle de pouvoir en Amérique Latine et dans les Caraïbes.

BS : Nous sommes du bon côté de l’histoire, nous le verrons dans la vie et ce sera le meilleur héritage pour les générations futures.

Pour nous, les élections législatives au Venezuela semblent être un grand pas vers le rétablissement de l’Assemblée nationale et le rétablissement de l’ordre politique. L’opposition a tout fait pour la délégitimer, boycotté, brûler les machines électorales, j’espère que les observateurs vérifieront ce fait car c’est vraiment grave. Ils ont appelé à une intervention militaire, etc., et dans ce processus en même temps, ils semblent divisés.

Quelles perspectives voyez-vous pour le Venezuela du 21e siècle après les résultats du 6 décembre ? Et comment évaluez-vous les déclarations en Europe du ministre chilien des Affaires étrangères Andrés Allamand, qui a déclaré que le Chili ne reconnaîtrait pas les élections ?

Nous avons besoin de toute urgence d’une opposition latino-américaine indépendante de Washington qui puisse prendre ses propres décisions, qui puisse conclure des accords, s’affronter dans le monde des idées et de la politique, de la démocratie, même si elle a un projet néolibéral mais qui est une opposition qui répond aux intérêts du Venezuela.

En ce moment, cela pourrait être l’opposition qui atteint l’Assemblée Nationale, les candidats de l’opposition qui ont osé désobéir à Washington et participer aux élections de dimanche prochain, ont exposé leurs projets, leurs ordres du jour législatifs et bien que, ils diffèrent profondément des nôtres, ils sont respectables et s’ils atteignent l’Assemblée Nationale, ils auront un large espace politique, s’ils viennent les présenter et l’année prochaine ils remportent des élections pour les gouverneurs, municipaux puis, comme correspond selon notre constitution, des élections présidentielles.

Il y a plus d’une opposition, celle qui a été laissée de côté lors de ces élections est celle qui répond fondamentalement à Washington, et même au sein de cette opposition, il y a des nuances, car il y avait une partie de celle-ci disposée à participer mais a cédé au chantage, des États-Unis et de la groupes d’opposition radicaux, et la constitution indique que les élections ont lieu le 6 et le 5 janvier une nouvelle Assemblée Nationale est installée, renforcée par le vote populaire et qui aura le rôle historique de reconstruire cet espace législatif, qui a été utilisé par Washington non pas pour légiférer, mais elle a été utilisée pour tenter de renverser le gouvernement du président Maduro et tenter d’imposer un gouvernement choisi par Twitter par Donald Trump. Ont-ils échoué ? Totalement, pour le bien de tout le pays, nous aurons nos pouvoirs entièrement reconstitués, le pouvoir législatif, judiciaire, électoral et populaire, et nous pourrons développer toute politique en termes civilisés, en termes de bien commun.

En effet, nous avons cette partie de l’opposition extrémiste. Il y a un an, ils ont incendié les entrepôts avec les machines électorales qui caractérisent le système électoral vénézuélien, que je crois être le meilleur système électoral au monde, pour mettre les élections en péril. Cependant, le CNE nommé cette même année par la TSJ (puisque l’Assemblée Nationale n’a pas voulu l’élire) en un temps record l’a amélioré et ces machines qui ont brûlé sont des machines d’une ancienne génération par rapport aux nouvelles, nous avons une nouvelle solution technologique, garantir la sécurité, le secret du vote, la transmission, le système de données et 17 audits, nous avons un système enviable pour le reste des pays du monde.

En ce qui concerne le Chancelier du Chili, j’avoue que j’ai coïncidé avec le Ministre Allamand en Bolivie, nous avons assisté à l’acte d’inauguration et aux discours du vice-président de la Bolivie, David Choquehuanca et du président Luis Arce. Nous nous sommes bien entendus, et il m’a semblé un homme respectable, une conversation fluide mais je comprends… Je comprends la situation au Chili, un gouvernement mourant acculé par son propre peuple, qui exige un changement de système, où une société aussi riche peut se développer démocratiquement à partir du point de vue spirituel, intellectuel et social. Je comprends qu’en raison de leurs difficultés internes, ils décident de continuer à attaquer le Venezuela, qui était l’agenda de ces pays, ce qu’ils appellent «le Groupe de Lima».

On voit déjà ce qui se passe au Chili, on sait déjà ce qui se passe en Colombie, ce qui s’est passé au Pérou, qui existe depuis 4 présidents depuis la création du «Groupe de Lima», ils tomberont sous leur propre poids et dans le cas du Chili, je ne veux pas m’impliquer dans les affaires intérieures, mais il est évident que ce gouvernement est en train de mourir et avec cela, je ne veux pas justifier au monsieur Allamand, qui commet un outrage. Je ne peux pas reconnaître ou ignorer le référendum au Chili ou reconnaître ou ignorer le roi d’Espagne, c’est l’affaire de leurs gouvernements. Et si je disais que je reconnais ou ne connais aucun gouvernement ou institution, je commettrais une violation du droit international public et j’aurais très honte devant le monde. Le meilleur pour le Chili toujours, pour ce peuple bien-aimé.

DR : Enfin, je voudrais à faire plus une question de théorie : Le monde a changé de façon spectaculaire l à la dernière décennie et sont devenus plus évidents contradictions du capitalisme. À la suite de l’héritage du commandant Chávez, comment voyez-vous l’exercice pratique du socialisme du XXIe siècle pour la prochaine décennie au Venezuela et en Amérique Latine ?

Réflexion importante, le président Chávez, en janvier 2005, de Porto Alegre, a déclaré au monde que la seule voie valable est le socialisme, une nouvelle forme de socialisme, ce n’est pas le soviétique, ni le vingtième siècle, le vietnamien ou Chinois, ou cubains, chaque pays a son socialisme et à son moment historique ils ont émergé avec certaines caractéristiques.

Je ne peux pas dire qu’au Venezuela nous sommes dans le socialisme, parce que nous construisons, c’est un rêve et nous avons le droit de rêver et de le construire. Il n’a ni recette ni formule, il a des théories pour les emmener sur chaque terrain et situation pour évaluer comment les gens réagissent à un système humain qui place les intérêts de la nature et de l’être humain au-dessus de l’accumulation, les intérêts du profit. C’est un immense défi, mais nous avons vu qu’en Amérique Latine, comme à Cuba, ils avaient leur propre modèle et il a réussi.

En Bolivie, ils ont eu une pause d’un an, mais le peuple a de nouveau opté pour la construction du socialisme. En Équateur, il y avait une parenthèse qui semble se fermer bientôt et la construction revient.

Je pense que lorsque le président Chávez a commencé à périodiser la révolution depuis 1992, à un moment donné de la rébellion militaire qu’il a menée, mais principalement depuis 1999, 2000, 2010, 2020, 2030 … il s’est tourné vers l’horizon stratégique de 2030. I Je crois que le monde sera très différent en 2030, malgré le fait que le capitalisme a la force de résister au coup porté à l’économie que le capitalisme a reçu cette année, qui s’est effondrée lorsque les travailleurs ont cessé de travailler à cause de la pandémie parce que c’est le travailleur. Celui qui génère la richesse n’est pas le propriétaire des moyens de production, c’est l’être humain qui génère la richesse … Le capitalisme a reçu un coup mais aussi, les pays où l’État a été réduit à son minimum d’expression par le néolibéralisme, ont été dans l’incapacité totale de contrôler la pandémie et nous voyons les résultats dans le nombre de décès, de cas.

Dans les pays où l’État a de la force, on a pu avancer dans la maîtrise de la pandémie et le capitalisme a vu tous les défauts, cruautés et crimes et là, pourtant, il se réinvente, se regroupe.

C’est une tâche, une bataille difficile mais avec beaucoup de dialectique. Nous suivons une voie très claire et avec un objectif très clair où nous allons et cette décennie est cruciale et peut-être, d’ici 2030, nous serons plus proches d’un système socialiste ou nous serons dans un système pleinement socialiste. Les gens sauront comment conduire ces processus, ils sauront comment continuer à parier sur le processus chaviste bolivarien, comme il le fait depuis 1998 et d’autres pays d’Amérique Latine et du monde se joindront à ce projet. C’est une construction collective, un socialisme qui n’est pas importé, un socialisme qui se crée. C’est une création héroïque, comme dirait Mariátegui, c’est le socialisme ou la barbarie comme dirait Rosa Luxemburg.

En ce moment, de l’inflexion historique, ou nous construisons un système qui peut structurellement surmonter le capitalisme ou le capitalisme détruit non seulement l’humanité mais aussi la mère nature dans sa véracité. C’est à nous de mettre fin à ce système dévastateur.

BS : Cela dépendra des personnes organisées. Merci d’avoir participé à ce programme «Voces sin Fronteras»



