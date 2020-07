Entrevista a John Shipton, padre de Assange: «La opresión de Julian es el gran crimen del siglo XXI»

Por Denis Rogatyuk

John Shipton ha estado a la cabeza de la defensa de su hijo, Julian Assange, de la persecución política, los cargos falsos, el acoso y la calumnia por parte de figuras políticas, medios corporativos y el Gobierno de Estados Unidos. Aquí comparte con nosotros sus pensamientos y sentimientos sobre la lucha por traer a su hijo a casa.

Julian permanece en la prisión de máxima seguridad de HMP Belmarsh, en Londres, Reino Unido. A pesar de estar en mal estado de salud, la audiencia para su juicio de extradición a los Estados Unidos está programada para el 7 de septiembre de 2020.

La siguiente entrevista fue realizada por Denis Rogatyuk en colaboración con Australianos para Assange:

DR: La lucha por traer a Julian a casa ha sido un desafío monumental desde su injusta condena, pero ciertamente se ha vuelto mucho más difícil desde su expulsión de la Embajada ecuatoriana en marzo de 2019. ¿Cuáles han sido las principales acciones que usted y la campaña han emprendido desde entonces?

JS: Julian es un artefacto histórico. Nunca un periodista, editor o publicación enfrentó una embestida de esta intensidad. Cayeron contra él del Reino Unido, Suecia, los Estados Unidos y Australia, el descenso de todas las fuerzas que pudieron reunir.

Violaron todas las leyes de Derechos Humanos y el debido proceso al enviar a Julian a los Estados Unidos y destruirlo [como humano]. Ante nuestros ojos hemos visto el asesinato gradual de Julian a través de la tortura psicológica, la interrupción incesante de los procedimientos y el debido proceso. Eso es contra lo que luchamos.

Durante la última audiencia, el juez Barrett le pidió a Julian que probara que no estaba bien porque no apareció en el video. Entonces, de nuevo, vemos que un proceso que presenciamos una y otra vez es culpar a la víctima en el caso de Australia. Los australianos dicen que han ofrecido asistencia consular. Y la asistencia consular consiste en ofrecer el periódico de la semana pasada y ver si aún estás vivo. De eso se trata. El DFAT sostiene que han hecho 100 ofertas [en asistencia consular]. Bueno, este es un profundo testimonio del fracaso.

Ahora son once años. Julian ha sido detenido arbitrariamente once años.

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria declaró que Julián fue detenido arbitrariamente y que debería ser compensado y liberado de inmediato. El último informe fue en febrero de 2018. Ahora es 2020 y Julian sigue en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh bajo encierro las 24 horas del día.

DR: ¿Cómo describirías la relación entre la campaña actual para su liberación y la organización Wikileaks?

JS: WikiLeaks continúa su trabajo y mantiene la biblioteca más extraordinaria de la diplomacia estadounidense desde 1970. Es un artefacto extraordinario que cualquier periodista o historiador, cualquiera de nosotros pueda buscar los nombres de aquellos que han estado involucrados en la diplomacia de Estados Unidos en sus propios países o con los Estados Unidos. Este es un gran recurso. Se sigue manteniendo.

WikiLeaks lanzó otro conjunto de archivos, por lo que WikiLeaks continúa su trabajo. Las personas que defienden a Julian y Wikileaks incluyen cien mil personas en todo el mundo que trabajan constantemente para lograr la libertad de Julian y detener esta opresión de la prensa libre, de publicación, de editores y periodistas. Trabajamos constantemente para hacer eso. Hay alrededor de 80 sitios web en todo el mundo que publican y agitan por la libertad de Julian. Y alrededor de 86 páginas de Facebook dedicadas a Julian, así que hay muchos de nosotros y el aumento de la ayuda continúa hasta que el Gobierno de Australia y el Reino Unido reconozcan que este es el crimen, la opresión de Julian es el gran crimen del siglo XXI.

DR: La última acusación contra Julian es con respecto a la supuesta conspiración con piratas informáticos «anónimos» no identificados, lo que parece ser otro intento de acelerar su extradición. ¿Crees que este es un síntoma de desesperación por parte del Departamento de Justicia?

JS: No, yo no (…) A las personas que trabajan en el Departamento de Justicia se les paga si tienen éxito o no, si Julian es extraditado se les paga, si él no es extraditado todavía se les paga. Todavía se van a casa, toman una copa de vino, llevan a los niños al cine y luego vienen a trabajar al día siguiente y piensan en otro instrumento de tortura para Julian. Este es su trabajo.

Al Departamento de Justicia le gustaría ver el juicio retrasado hasta después de las elecciones estadounidenses. Por lo tanto, los abogados de la corte apelarán ante el hecho de que no han tenido tiempo de acomodarse para que el juez cambie la fecha de la audiencia. Eso es lo que me imagino. Pero no creo que sea un acto de desesperación en absoluto.

En todo caso, nos están dando a quienes defendemos a Julian más cosas de las que preocuparnos, de modo que nuestras energías no se centren singularmente en sacar a Julian, mientras que la conversación deriva a esta nueva acusación y sobre quién está incluido en ella. Son Ziggy y Sabu, quienes no son testigos creíbles. Ziggy es un convicto de sexo o estafador famoso que robó $ 50,000 de Wikileaks, etc. No hay testigos creíbles [de estas acusaciones]. Supongo que es para retrasar la audiencia o para hacer que la conversación se desvíe de lo que es importante.

DR: Se ha investigado y publicado mucho sobre la vida y los primeros días de Julian como hacker en la década de 1990. Me gustaría discutir los aspectos de su vida que le han dado la capacidad de recuperación y la fuerza para resistir los desafíos que enfrenta ahora. Julian está increíblemente comprometido a decir la verdad en sus entrevistas, es muy articulado y muy cuidadoso al comunicar y elegir las palabras exactas para describir las cosas. ¿Es algo que su familia le enseñó o es algo especial de Julian?

JS: Sabes que eso es un regalo que me gustaría tener a mí. Entonces no sé de dónde vino. Supongo que tendrías que preguntarle a los dioses.

Julian es su propio hombre por completo. Y el camino que ha forjado es distinto y claramente suyo. Lo admiro y estoy orgulloso de él por su capacidad de adaptación. Y su capacidad para continuar luchando a pesar de once años de incesante tortura psicológica, no tiene costo. Sin embargo, creemos que prevaleceremos.

Y Julian podrá regresar a Australia y quizás vivir un poco en Mullumbimby o en Melbourne. Solía ​​vivir aquí abajo de la esquina.

DR: Julian mostró una increíble capacidad de recuperación física y mental en los últimos 9 años, particularmente en los casi 8 años que pasó en la embajada ecuatoriana y el año pasado en la prisión de Belmarsh. ¿De dónde cree que proviene esta fuerza: sus convicciones morales y políticas o algo que desarrolló en su vida temprana en Australia?

JS: No lo sé. Creo que es otro regalo que él tiene. Que continuará luchando por lo que cree. Y si hay elementos de verdad en lo que está luchando, bueno, entonces nunca se rinde. Es un aspecto del personaje.

No me importa pelear por mí mismo, pero me fortalece luchar por Julian y cada insulto u ofensa contra Julian aumenta mi determinación de prevalecer y la determinación de los partidarios de Julian de prevalecer. Cada insulto aumenta nuestra fuerza y ​​como cuando la segunda gran cantidad de acusaciones fueron derribadas la semana anterior, sus partidarios en todo el mundo alzaron sus voces con incredulidad y comenzaron a aumentar la conciencia de la situación de Julian. Entonces, es realmente interesante. El Departamento de Justicia podría pensar una cosa que nos hace fracturarnos, pero lo que realmente sucede es que la afluencia de apoyo continúa sin cesar.

DR: John, deseo hacerte una pregunta personal. ¿Cómo se siente ser el padre de un hombre como Julián, ver a su hijo pasar por todas estas dificultades y calumnias, y seguir viajando y luchando por su liberación en todo el mundo?

JS: Es difícil creer lo que la gente dice sobre él. Como aquellos políticos estadounidenses que hablaban de dispararle, empleados globales de EE. UU. en España que debieron cuidar la seguridad de la embajada ecuatoriana que especularon sobre cómo envenenar a Julian a instancias de la CIA, el Mossad o Sheldon Adelson.

¿Como llamarías a ese montón de cosas que te ponen los pelos de punta?, pero sabes que lo ignoro. No le tomo la más mínima atención. Me sorprende que las personas pongan sus energías en luchar por Julian y nunca lo hayan conocido. Nunca lo hayan visto. Algunas personas encuentran el tiempo y la energía para escribir cosas escurridizas. Estoy muy sorprendido de que la gente ponga sus energías en ese tipo de cosas.

No cuento el costo ni siquiera por un minuto. Hago lo que estoy haciendo aquí hoy contigo, hago lo que viene antes que yo y luego paso a lo siguiente, pero nunca cuento los costos.

DR: Desde que comenzaron las audiencias de extradición, el gobierno de los Estados Unidos, particularmente Trump, Mike Pence y Mike Pompeo, han estado duplicando sus ataques contra Julian y Wikileaks. Pompeo incluso lo llamó «un servicio de inteligencia hostil no estatal, a menudo promovido por actores estatales como Rusia»¿Cuál crees que debería ser la estrategia de activistas y periodistas en los Estados Unidos para desafiar esto?

JS: Bueno, en primer lugar, Mike Pompeo es un fallido Secretario de Estado, un fallido director de la CIA, que declaró la guerra a WikiLeaks para obtener el apoyo de la CIA para sus futuras ambiciones de postularse a la presidencia. Y ahora se muda de Secretario de Estado para intentar postularse (sin éxito) para el Senado en Kansas.

En realidad, no es que un Secretario de Estado sea una posición importante. Sin embargo, Mike no me parece una personalidad históricamente significativa, ya que el establecimiento de los Estados Unidos debe estar en línea con lo que la CIA quiere y piensa.

Pompeo en ese discurso el 23 de abril de 2017 deseaba obtener el apoyo de todos sus trabajadores en su candidatura a la presidencia y también intimidar a periodistas, editores y publicaciones de todo el mundo cuyo único objetivo es arruinar su capacidad de llevar al público ideas e información. Y nuestra capacidad como miembros del público para hablar entre nosotros y clasificar las cosas a través de la conversación entre nosotros sobre lo que debemos hacer y cómo debemos vivir la vida. Solo quieren tener esto a su manera, declarar la guerra a quien sea, asesinar a otro millón de personas, destruir Yemen, destruir Libia, destruir Irak, destruir Afganistán, destruir Siria, la lista continúa. Millones de personas refugiadas inundan el mundo y se mudan a Europa.

El Magreb en agitación. El Levante en agitación. Palestinos asesinados. Este es su objetivo. Entonces, para nosotros, dependemos de usted para que nos brinde información veraz para que podamos tener opiniones justas sobre cómo se está moviendo el mundo a nuestro alrededor. Lo que Pompeo quiere es lo que ve que se cree.

Puedes ver su historia, dicen que puede haber hasta cinco millones de personas desde 1991 que murieron como resultado de que Estados Unidos y sus aliados invadieron a Irak en una guerra ilegal. Puedes ver asesinato colateral y puedes ver a un buen samaritano arrastrando a un hombre herido a su auto para llevarlo al hospital, llevando a sus hijos camino a la escuela. Asesinado ante tus ojos. Los pilotos del helicóptero pidieron instrucciones para poder disparar a un hombre herido: dos niños y dos buenos samaritanos. Sin embargo, dependemos de ustedes, periodistas, editores, publicaciones, para que nos traigan los crímenes que comete el Gobierno, para que tengamos energía para que podamos poner nuestros hombros para prevenir estos asesinatos.

Con toda la determinación y la energía que podemos reunir para evitar el asesinato y la destrucción de todo un país. Si puedo recordarles que en Melbourne un millón de personas marchó contra la guerra de Irak. Creo que un total de 10 millones de personas en el mundo. No queremos la guerra. Nos mienten para tener guerras para satisfacer cualquier cosa. Escuchar el lamento de las viudas, los gritos de los niños. Es monstruoso. Y entonces necesitamos la información para decir no.

DR: La nueva Guerra Fría entre los Estados Unidos (y la UE) por un lado y China (y Rusia) por el otro amenaza con llevar a la gente común del mundo a otra confrontación en nombre de las élites políticas y económicas entre estos países. Según su experiencia de buscar apoyo internacional para Julian, ¿cuáles son las mejores formas de forjar la solidaridad a través de las fronteras?

JS: Creo que la mejor manera es hablar con tus amigos y discutir estas cosas para darse cuenta fuera de lo que los medios de comunicación masiva quieren que veamos y escuchemos.

Entonces, solo las conversaciones cara a cara y luego las conversaciones en las redes sociales son suficientes. En últimas dos semanas Facebook, YouTube y Twitter como plataformas eliminaron ciertos temas de discusión y ciertos canales. Los eliminan porque estamos teniendo éxito, no porque nadie los vea.

La Copa Mundial de Fútbol de Sochi fue un gran éxito de este ejemplo. Fabuloso éxito. Todos los que fueron a Rusia regresaron llenos de admiración por Rusia y la hospitalidad rusa. Bueno, esto es lo que se necesita para que las personas comunes y corrientes se conozcan y discutan asuntos importantes, sin depender de CNN o cualquier otra persona que hable sobre cómo debería sentirse sobre este o aquel tema. Simplemente hable con amigos, hable con grupos de personas, hablen, intercambien ideas, intercambien una forma de obtener buena información y las cosas cambiarán. Tengo una creencia inquebrantable en la capacidad y la bondad de la humanidad en general, y siempre tengo razón porque diez millones de personas marcharon contra la guerra de Irak, pero unos cientos manipularon a las naciones para destruir Irak. La gente común no quiere la guerra. Tenemos que poder hablar con nuestros amigos para cuidar a nuestras familias.

DR: La pandemia de COVID-19 no solo ha revelado las deficiencias del orden económico neoliberal, sino también su creciente inestabilidad y desesperación por mantenerse. Esto también es cierto con respecto a los prominentes Gobiernos de derecha de Estados Unidos, Brasil y Bolivia que buscan silenciar a los periodistas e informes sobre la mala gestión de la pandemia. Estamos viendo el periodismo independiente bajo ataque en todo el mundo, a través de la censura, la intimidación, las amenazas, los asesinatos. ¿Cuál debería ser la mejor manera de luchar contra ellos?

JS: Decirles a estos Gobiernos que no pueden vivir y cuidar a sus propias poblaciones, y mucho menos ordenar el mundo de manera decente, pues sus ambiciones son ordenar al mundo y ni siquiera puedan cuidar a la gente de Seattle (…) Por supuesto que oprimen a los periodistas. Por supuesto oprimen a las publicaciones. Por supuesto eliminan las garantías para permitirles transmitir en un determinado espectro. Las plataformas se eliminan porque seguimos entendiendo y exponiendo sus deficiencias penales.

De hecho, consideran que la frase inmunidad de rebaño es algo científico que realmente contempla permitir que mueran cientos de miles de personas mayores.

No te haces mayor y te mejoras. Te haces mayor y te pones un poco más enfermo.La contemplación real de eliminar la parte manchada de una sociedad altera la estabilidad de las personas. El joven lleno de vigor y el mayor lleno de precaución. Este es un equilibrio justo en la sociedad que les permite morir. Por cualquier razón que no podemos discernir. Ya no cuesta más dinero cuidar una sección de la sociedad. No pierdes nada de eso, de hecho obtienes acceso a la experiencia y el juicio de la sección más antigua de tu sociedad. Por lo tanto, es incomprensible cómo el neoliberalismo hace esto y nadie entiende por qué tuvimos que ponerlo allí.