Escolar Patricia Martínez Villalba: “No entiendo porque no puede haber tantas mujeres como hombres en la ciencia”

Una niña andaluza consigue la victoria en la competición de cálculo mental SuperTMatik que congrega a centenares de miles de estudiantes de todo el mundo. Su secreto, más que memorizar, es aprender las matemáticas de manera alternativa y tomarse la competición como un juego.

Patricia Martínez Villalba tiene apenas 12 años, le gustan las series de intriga policiales, practica todo tipo de aficiones, desde natación a caballo o fútbol y tiene alma rockera, le apasionan bandas de la vieja escuela como 091 o actuales como Vetusta Morla. Hasta aquí, todo normal, pero Patricia posee un talento especial: piensa y calcula como el rayo.

Tras su uniforme escolar y su mascarilla se encierra una mirada enérgica que no para de escrutar, analizar y adivinar. Acaba de ganar el Campeonato de Cálculo Mental SuperTMatik en la modalidad online de este 2020. No es un logro baladí, Patricia se ha impuesto a los más de 6.000 participantes de todo el mundo que concurrían en su categoría.

La campeona estudia un curso equivalente a 2º de la ESO en el colegio internacional de Sevilla San Francisco de Paula, aunque por haber nacido en 2008, debería estar en 1º de ESO. Siempre ha demostrado un talento innato para las matemáticas.

“No es que yo esté todo el rato pensando en cálculos y haciendo ejercicios en mi cabeza, solo que cuando se me presenta el problema soy más rápida”, nos cuenta.

49 segundos

La competición de este año se vio retrasada por el confinamiento y finalmente se ha realizado online. La cita tiene un diseño muy gamificado: a través de cartas combinas operaciones matemáticas de diferente complejidad, por cada resolución vas obteniendo una letra hasta completar la palabra SuperT. “Las operaciones son sencillas, te puede tocar un 8×4, por ejemplo, pero otras veces te toca un 99/3 + 35/7, la cuestión es no fallar y ser rápida”. Conseguir las cartas con todas las letras es cuestión de segundos.

FOTO : CAPTURA DE PANTALLA/SUPERTMATIK

Patricia Martínez Villalba, ganadora de la competición de cálculo mental SuperTMatik

Patricia resolvió las pruebas planteadas en 49 segundos. El segundo clasificado fue Sreyas Mundra, un alumno indio, casi dos segundos más lento, el tercero, otro alumno surcoreano perdía 3 segundos. En total, entre los diez primeros clasificados de esta categoría hay 4 españoles. “La verdad es que al principio si te lo tomas como un juego, pero a medida que pasas de fase se va notando la presión”.

El centro educativo de Patricia suele enviar a equipos a participar al evento, por ello el equipo tiene una hora semanal de “entrenamientos” que son más bien juegos y que permiten que los equipos interactúen y vayan creando comunidad. Por otro lado, el juego-entrenamiento está disponible a través de la web de SuperTMatik.

FOTO : CORTESÍA DE PATRICIA MARTÍNEZ VILLALBA

Patricia Martínez Villalba, joven sevillana campeona de cálculo mental

Ciencia futura

No duda ni un segundo, “me gustan las ciencias más que las letras”, no sorprende, a pesar de que esta joven apabulla con aficiones e inquietudes que quiere desarrollar. Y cuando preguntamos qué quiere ser de mayor, la campeona del mundo no se pone techo a la hora de soñar: “Me gustaría ser científica o matemática en el MIT y tener un laboratorio donde poder investigar y descubrir”. Con mentes tan ilusionantes, el espectro científico femenino de España tiene motivos para el optimismo.

“No entiendo porque no puede haber tantas mujeres como hombres en la ciencia, es como si hubiera un poco de favoritismo hacia ellos, me parece extraño, porque no hay motivo para ello”, reflexiona sobre la falta de referentes científicas femeninos. “Si faltan mujeres es porque alguien le ha dicho que no pueden hacer algo, porque ellas pueden perfectamente”.

El valor del cálculo mental

Patricia empezó a ejercitarse prácticamente desde que aprendió a contar, para ella estas prácticas han sido siempre parte de un juego contra sí misma y el tiempo. Sus maestras incentivaron su talento desde el principio.

La SuperTMatik organizada por Eudactica reúne a centenares de miles de alumnos de todo el globo en torno al cálculo mental. La idea es fomentar el desarrollo de esta habilidad mediante nuevas aplicaciones tecnológicas. “Es puro ejercicio mental, mantener la mente activa al final te da más capacidad, más autonomía, no tienes porque necesitar siempre una calculadora, por ejemplo”, dice Patricia.

El rol de la docencia en ejercitar el músculo mental es bien conocido. Las matemáticas, son de hecho, una materia especialmente bella pero especialmente difícil de enseñar. El problema de aprender mal las matemáticas y renunciar al cálculo mental es que podemos estar perdiendo muchas posibilidades futuras, “no debemos entender la matemática o las letras como compartimentos estancos, son simplemente lenguajes diferentes”, reflexiona María Ramos Castillo, una de las profesoras de Patricia.

Este 2020, su docencia durante el confinamiento le ha valido a esta profesora hacerse también con el premio de Educatividad que entrega la editorial Santillana.

“Trabajamos la magia de los números”, nos dice, “el cálculo mental debe ser la base del pensamiento de los niños. Cuanto antes lo tengan inculcado, antes podrán jugar con los números, aprender a descomponerlos y eso les llevará a crear patrones matemáticos”.

La “magia de los números” de esta apuesta docente no es aprender o memorizar sumas y restas, sino “que desde pequeños consigan dimensionar los números y todas sus combinaciones. Memorizar es el error, antes hay que dimensionar.

“Si saben descomponer números, en un futuro podrán crear algoritmos cada vez más complejos y serán capaces de, por ejemplo, buscar soluciones matemáticas como la vacuna del COVID-19”. Y es que, como señala Ramos, “todo en la vida puede ser leído e interpretado desde las matemáticas, la música por ejemplo es pura matemática”.

La irrupción de calculadoras en nuestros dispositivos móviles o la posibilidad de consultar todo en Google configura en gran medida las habilidades mentales de los estudiantes. Que la memoria y el cálculo mental son, en general, valores en receso, lo confirman docentes como María Ramos. Por eso, brillantes excepciones como Patricia son un pulso de esperanza en este 2020 que, como dicen los números, pronto pasará, tranquilos.

