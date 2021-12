Expresidente Samper: Grupo de Puebla busca luchar contra la desigualdad y acabar el modelo extractivista

El modelo de desarrollo solidario, propuesto por el foro político y académico de la izquierda latinoamericana Grupo de Puebla busca acabar con el modelo extractivista de América Latina, la desigualdad y defender la biodiversidad de América Latina, dijo a Sputnik el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998).

«El modelo propone no abandonar la lucha contra la pobreza, pero sí empezar una lucha contra la desigualdad. (…) además, busca acabar con el modelo extrativista (…) y defender la biodiversidad», afirmó Samper, quien es el que lanzó esta propuesta.

Desde el martes hasta este miércoles, el Grupo de Puebla realiza una cumbre con más de 150 líderes políticos de toda América Latina en la que uno de sus temas principales es la propuesta del modelo de desarrollo solidario.

📹 La inauguración de la cumbre del Grupo de Puebla contó con la participación del excandidato presidencial de Chile Marco Enríquez-Ominami, @MashiRafael, José Luis Rodríguez Zapatero, Ernesto Samper, Dilma Rousseff y Fernando Lugo



Una de las mesas de trabajo del martes debatirá este modelo para fijar un documento que resuma todas las ideas de los líderes del Grupo de Puebla.

El martes participaron del inicio de la cumbre el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Bolivia, Luis Arce, a través del servicio de video chat Zoom.Entre los asistentes se encuentran el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, (2004-2011), el exmandatario colombiano Ernesto Samper (1994-1998), el de Ecuador, Rafael Correa, (2007-2017), y la exmandataria brasileña Dilma Rousseff (2011-2016).

Desigualdad y modelo extractivista

Samper explicó a esta agencia que América Latina no es el continente más pobre del mundo, pero sí el más desigual.»Hay desigualdad de género, entre el campo y ciudad, digital, el 50% de los latinoamericanos no tienen formas de conexión. Yo creo que lo que se necesita es un salto social para comenzar a reducir estas desigualdades», agregó.Con respecto al modelo extractivista dijo que América Latina no puede vivir solamente de bienes básicos y materias primas, sino que debe comenzar a industrializarse.

«Tenemos que generar encadenamientos productivos, impulsar a las pequeñas empresas que son como la democracia económica. Este modelo es toda una propuesta que implica un cambio a la política económica», añadió.

Consideró que la política neoliberal «ha sido un desastre», ya que no generó equidad ni crecimiento.»La política social no puede seguir siendo la hermana menor de la política económica. Necesitamos una política que sea contra cíclica y soberana», expresó.

Biodiversidad e integración

Por otro lado, el expresidente afirmó que América Latina necesita una «transición ecológica».»América Latina está en el ojo del huracán de todas las dificultades climáticas que se avizoran como una de las grandes crisis después del COVID-19. Para enfrentarla, necesitamos tener capacidades creativas para la generación de nuevas energías, ir hacia las proteínas vegetales, la protección de la biodiversidad y de zonas como la Amazonía», agregó.Afirmó que como marco del proyecto está la integración regional que debería realizarse desde la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) o desde la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

«El modelo solidario es una apuesta por una propuesta en el cual se privilegie lo social, se genere valor y permita construir ciudadanía y región. Hay dos concepciones de la integración. Los que dicen que son acuerdos de libre comercio o los que pensamos que se debe construir región, compartir infraestructura y dar seguridad de movilidad entre las personas para que se sientan latinoamericanas», afirmó.

La Celac es un mecanismo de diálogo y concertación política que incluye a los 33 países de América Latina y el Caribe.Mientras tanto, la Unasur fue fundada en 2008 con la idea de incrementar el intercambio cultural, social y comercial en el sur de América Latina y desde esa región con otras del mundo.Inicialmente estuvo conformada por Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.No obstante, el bloque está en crisis desde 2018 por diferencias políticas entre sus países miembros y se encuentra paralizada desde abril de 2019, cuando Bolivia pasó la presidencia pro tempore a Brasil.

Cortesía Lucía Barrios