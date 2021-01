Gabriela Rivadeneira, ex asambleísta de Ecuador: “La derecha no tiene un contendor que esté a la altura para la disputa presidencial”

Ecuador se prepara para los comicios generales previstos para el 7 de febrero de este año. Voces sin Fronteras, conducido por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk, preparó una edición especial y en su Capítulo I, se entrevistó a Gabriela Rivadeneira, ex asambleísta de la nación sudamericana.

Durante la conversación, Rivadeneira resaltó que en este momento “la derecha no tiene un contendor que esté a la altura para la disputa presidencial”.

“Eso de alguna u otra manera exige al progresismo ecuatoriano que podamos buscar mayores y mejores mecanismos de unidad y de cohesión para poder realmente tener una disputa viable para la presidencial de 2021, es un reto no solo de la Revolución Ciudadana, no solo del Correísmo, es un reto del progresismo ecuatoriano si es que queremos realmente entrar a la nueva ola progresista de América del Sur”, afirmó.

BS: Una vez más, después de varias, ha sido nuevamente ratificada la candidatura del binomio Arauz-Rabascall. ¿Cuál es tu palpitar? ¿Crees que éste va a ser el último boicot para esta candidatura o no?

GR: Mira la candidatura de Andrés Arauz y de Carlos Rabascall, como el binomio de la Revolución Ciudadana, viene en el contexto de toda una serie de bloqueo sistemático electoral. Yo recuerdo y les recuerdo a todos los que nos pueden seguir que no es primera vez que sufrimos un bloqueo, o un boicot, ya son tres años prácticamente desde que se nos fue arrebatado, desde que se hurtó Alianza País y, en ese sentido, nosotros hemos venido pidiendo, por ejemplo, que se nos reconozca como Revolución Ciudadana y el CNE nos negó diciendo que era el slogan del Gobierno anterior, pedimos que se nos reconozca como Revolución Alfarista y nos dijeron que no porque (Eloy) Alfaro (era) un hombre liberal de su época y nosotros somos un movimiento anti neoliberal.

Después nos dieron casillero para recoger firmas, recogimos medio millón de firmas y un día antes de entregar las firmas dieron el mismo casillero a la gente de Lucio Gutiérrez, después participamos con Compromiso Social, ganamos dos de las tres prefecturas más grandes del país, en puertas de las candidaturas para este período suspendieron a Compromiso Social, que luego lo reactivaron después que hicimos acuerdo con Centro Democrático Lista 1 y ahora en la inscripción del binomio Andrés Arauz-Carlos Rabascall se han demorado un poco más de tres meses en aprobación dentro de una suerte de apelaciones permanentes que fueron aceptadas por el órgano electoral y que demostraba justamente que era un bloqueo sistemático.

Por lo tanto, empezamos jugando este partido en cancha inclinada, con indicios de fraude electoral, lo cual le hemos advertido a la comunidad internacional, porque no puede ser que en pleno período electoral cambien las normas de juego, amplíen plazos que no estaban previstos y que, incluso, ahora mismo en Ecuador se libra una batalla entre las dos instituciones del órgano electoral, que es el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Nacional Electoral, y ahora incluso con la participación de la propia Fiscalía General de la Nación, es decir, es prácticamente una muerte cruzada electoral lo que están haciendo entre los órganos electorales que nos tiene expectantes para ver en qué termina.

Estamos terminando el año 2020, el 31 de diciembre inició formalmente la campaña y hasta ahora no están claras las reglas del juego y sobre todo en la disputa interna del órgano electoral tenemos que ver qué es lo que pasa porque hay muchos sectores que están buscando la ampliación del proceso electoral, lo cual sería nefasto para el pueblo ecuatoriano.

Así que las alertas todavía no terminan y esto tenemos que seguirlo denunciando a nivel nacional e internacional.

DR: La otra anomalía que hemos observado en las últimas semanas ha sido la posibilidad de levantamiento de la candidatura de Álvaro Noboa, oligárquico y principal rival político de Rafael Correa durante las elecciones del 2006, pero al parecer el CNE también ha rechazado su candidatura o al menos por el momento. ¿Crees que eso significa algún tipo de tensión en las filas de la derecha?

GR: Uno de los panoramas que tenemos dentro del proceso electoral es justamente la debilidad con la que se ha presentado en las candidaturas presidenciales y parlamentarias por parte de la derecha ecuatoriana. Si bien es cierto, en un momento determinado (Guillermo) Lasso podría haberse considerado como la apuesta de la derecha ecuatoriana, ya todos los indicadores, las encuestas nacionales todas marcan un estancamiento en la candidatura de Lasso y una tendencia a la baja.

Por otro lado, otra parte de la derecha, una derecha más anclada a los organismos internacionales y me refiero al oenegísmo, USAID, etcétera, también está promocionando la candidatura de Yaku Pérez, el cual tampoco ha despegado ni tenido ese despliegue como esperaba la derecha ecuatoriana.

Frente a esta realidad entonces quieren meter a un cuarto candidato en la disputa, que supuestamente es un candidato que podría mejorar los números de ambos, eso significaría que lo aniquila a Lasso prácticamente.

Un pequeño dato, son 18 candidaturas presidenciales que tenemos inscritas actualmente en el Ecuador, de esas 18 candidaturas, tres son las que están en este momento digamos en los indicadores de observación electoral: la que lidera Andrés Arauz, sigue Lasso y sigue Yaku Pérez, pero muy por debajo.

Por lo tanto, también la derecha ecuatoriana ha querido maniobrar y jugar para tener un contendor que pueda entrar a esa disputa por la presidencia. Sin embargo, también aquí hay muchísimos intereses económicos, ha habido muchas denuncias fuertes a nivel país en contra de los miembros tanto del CNE como del Tribunal Electoral y, en ese sentido, insisto, al no tener reglas claras entonces días antes de comenzar la campaña electoral todavía estamos hablando de que podríamos tener otra candidatura presidencial, esa es la inestabilidad.

Sin embargo, la apreciación que se hace es esa, la derecha está muy debilitada frente al proceso electoral, eso les ha complicado mucho el tema de posesionar una candidatura viable, pues entonces cualquier intento puede ser real y factible, vemos que a Álvaro Noboa le ganó Rafael Correa en 2006 la candidatura presidencial, por lo tanto es un candidato que ya sería su sexta presentación a la candidatura presidencial, pero todavía estamos expectantes de cuáles son las resoluciones del órgano electoral.

BS: Tú has desempeñado un rol histórico muy importante que el Ecuador difícilmente va a olvidar que fue tu rol como presidenta de la Asamblea Nacional del país. ¿Cuál es el rol que le gustaría desempeñar a Gabriela Rivadeneira en un eventual regreso al poder de la Revolución Ciudadana? ¿Desde qué lugar te gustaría contribuir con tu país?

GR: Desde el lugar que he servido siempre, son 13 años de militancia en el proyecto político de la Revolución Ciudadana, antes de eso mis años de militancia dentro del mundo cultural y también de la primera organización política en la que yo empecé mi militancia que es Pachakutik.

Prácticamente 13 años destinados a fortalecer las bases del proyecto popular y nacional de la Revolución Ciudadana, así que yo espero seguir aportando desde ahí, yo trabajo y creo muchísimo en el poder popular, en el empoderamiento de la ciudadanía frente a las acciones del Estado, de tal manera que para nosotros eso es un tema clave para seguirlo fortaleciendo.

Ya institucionalmente o de funciones preferimos no tener ningún tipo de apuntalamiento, hay muchísimos hombres y mujeres, hoy Andrés Arauz ha presentado dentro de su propuesta de trabajo incorporar a la acción del Gobierno a muchísimos jóvenes becados por el Gobierno ecuatoriano y en este momento se encuentran prácticamente con la posibilidad de quedarse en los países donde tuvieron las becas ante la falta de oportunidades en el Ecuador, perdiendo una gran proporción de talento humano.

De tal manera que Andrés Arauz ha dicho que va a incorporar a todos estos jóvenes dentro quehacer del Gobierno, justamente para ponerle mayor dinamismo.

Así que nosotros apostamos justamente a eso, a una renovación muy importante de esas filas. Sin embargo, creo que mi aporte fundamental va a ser el que he hecho estos años que es sostener la parte organizativa de la militancia, de la gente que militamos en el proyecto de la Revolución Ciudadana.

DR: ¿Por qué a tu parecer la ciudadanía no votará por el rival más fuerte de la Revolución Ciudadana, en este caso estamos hablando de la candidatura de Guillermo Lasso?

GR: Lasso está directamente identificado con una de las más grandes crisis económicas que ha vivido el Ecuador, fuera de esta, obviamente ahora estamos viviendo una crisis económica sin precedentes en la historia ecuatoriana, producto justamente de la falta de liderazgo, planificación, ordenamiento y de prioridad de la gente que ha tenido justamente el gobierno del presidente Lenín Moreno y de sus aliados.

En este sentido, Lasso está identificado claramente con el feriado bancario, fue uno de los promotores y de los actores fundamentales en la trama del feriado bancario, pero además Lasso ha sido gobernante con Moreno durante estos ya casi cuatro de Gobierno, es decir, mientras Moreno le ganó en las urnas a Lasso con el viraje que da Moreno en el Ecuador lo que hace es posicionar y ejecutar el plan de Gobierno de Lasso, es decir, del candidato perdedor.

Por lo tanto, Lasso ha sido directamente responsable de todo lo que está pasando en el Ecuador, incluyendo el tema de la debacle económica que estamos viviendo en este momento. Si nos ponemos a ver quiénes han sido los ministros del área económica, pues vamos a identificar a Richard Martínez que es mano derecha de Guillermo Lasso y que ha sido parte de su equipo durante muchísimos años. ¿Quién es él entonces? El ex ministro de Finanzas que ahora tiene que confrontar un proceso de juicio político en la Asamblea Nacional por pagar más de tres millones de dólares a tenedores de bonos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en plena pandemia, mientras la gente moría en las calles Richard Martínez prefirió pagar, y el Gobierno de Moreno y de Lasso prefirió pagar deuda externa.

Y, en este sentido, no es solamente una co gobernanza, sino es una gobernanza colectiva que han tenido entre Moreno, Jaime Nebot y Guillermo Lasso, los cuales ahora se muestran como aliados, entonces ahora se cierra cualquier tipo de duda que hubiéramos podido tener sobre las alianzas de quiénes eran quienes gobernaban.

Ahora la gente entonces identifica, compara, y la gente lo que está viendo es perfecto si nosotros teníamos diez años de desarrollo, de una creciente economía en Ecuador, si tuvimos diez años de estabilidad política y jurídica que trajo inversiones nacionales y extranjeras y en estos tres años prácticamente estamos cayendo al fondo del barranco, entonces se ponen a identificar cuáles son los actores recurrentes dentro de este Gobierno, con Moreno, Nebot y Lasso. Entonces, ahora la gente dice ‘no queremos votar por quienes han sido los responsables de la debacle en la que estamos viviendo ahora en el Ecuador, por lo tanto Lasso definitivamente no es una opción’.

Además, está bastante complejo digamos en su salud, ha tenido unas salidas en escena bastante complejas que evidencian su estado de salud bastante complicado, de tal manera que eso tampoco genera confianza en la población ecuatoriana.

Podemos evidenciar entonces que la derecha en este momento no tiene un contendor que esté a la altura para la disputa presidencial, y eso de alguna u otra manera exige al progresismo ecuatoriano que podamos buscar mayores y mejores mecanismos de unidad y de cohesión para poder realmente tener una disputa viable para la presidencial de 2021, es un reto no solo de la Revolución Ciudadana, no solo del Correísmo, es un reto del progresismo ecuatoriano si es que queremos realmente entrar a la nueva ola progresista de América del Sur que se está gestando, bueno desde México, ahora Argentina, nuevamente en Bolivia, Chile con el proceso Constituyente y ahora toca a Ecuador ese reto fundamental de esta ola, así que hoy es una tarea del progresismo en su conjunto.

BS: El FMI ha vuelto a entregar al Ecuador un préstamo por $2.000 millones, ¿crees tu que la intención de Moreno es entregar al Gobierno entrante un país con alta deuda externa?

GR: Sí, por supuesto. Ya la tiene. Nosotros cuando acabamos el Gobierno, o cuando entregamos el Gobierno en el 2017, nos acusaron prácticamente de dejar el país sobre endeudado, Ecuador tiene una característica y es que en la Constitución el máximo techo de endeudamiento externo es del 40 % en relación al Producto Interno Bruto, de tal manera que todo lo que venga después de eso es inconstitucional.

En ese marco y bajo esa lógica, nosotros justamente preservamos y entregamos el país con una deuda externa del consolidado de 38%.

Sin embargo, hoy estamos llegando, por los mismos datos que publica el FMI, cerca al 50% de endeudamiento externo. ¿Qué quiere decir entonces? Que Moreno lo que hizo fue endeudar al Ecuador en estos últimos tres años, mucho más de lo que el Ecuador se endeudó en los diez años de la presidencia de Rafael Correa, esas son las inconsistencias que tenemos dentro de las voces oficiales y de los datos que quiere dejar como oficiales dentro del Ecuador.

De tal manera que ahora sí vamos a tener un país muy complejo, digamos dentro de la gobernanza porque es un país y es un Gobierno que va a tener que enfrentar una altísima deuda externa, segundo va a tener que enfrentar una crisis económica que según los últimos informes de la Cepal establece que podría el Ecuador estar cerrando el año 2020 con menos de 12% de decrecimiento, eso quiere decir que estamos en la peor y más grande crisis económica registrada en la historia ecuatoriana, va a tener que enfrentar todos los rezagos resultado del mal manejo de la pandemia del COVID-19, somos el segundo país a nivel mundo con mayor muerte en el Ecuador producto de la pandemia, de tal manera que la situación es muy compleja.

De tal forma que ahora el gobierno de Arauz y Rabascall debe volver a la planificación del Estado, debe retornar el Estado de derecho y debe realmente volver la mirada hacia la prioridad que es el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la gente de manera inmediata y emergente, y para eso hay 10 futuros que se han marcado dentro del plan de Gobierno.

A todas y todos, invitarles a que revisen justamente el WikiPlan, que es toda la plataforma digital de la propuesta de campaña, pero además de recuperar también y de convocar a la ciudadanía ecuatoriana a participar de las propuestas emergentes que tenemos que llevar adelante dentro del Gobierno de Arauz y de lo que van a ser al menos los 100 primeros días que serán días de reorganización, de reestructuración, de reinstitucionalización del Estado para poder realmente cumplir con las demandas de la ciudadanía.

Así que el trabajo es fortísimo y la realidad es bastante compleja.

DR: ¿Cuál es el rol del feminismo dentro de esta coalición Unión por la Esperanza y cuáles son las propuestas del feminismo en el programa de Gobierno para acotar la brecha económica que existe entre hombres y mujeres en el Ecuador?

GR: Gracias Denis por esta pregunta porque además es muy interesante escuchar y sobre todo apostar a un Gobierno feminista. Andrés Arauz lo mencionaba con absoluta claridad vamos a ser un Gobierno feminista y, en ese sentido, qué quiere decir un Gobierno feminista, significa justamente ver cuáles son los datos y cuál es la realidad de los sectores más vulnerables y más profundos que están afectando las realidades de las mujeres.

Entre esas nos encontramos con todo un abanico de problemáticas, primero el tema de la falta de trabajo y de trabajo digno, el desconocimiento, la invisibilización que se tiene nuevamente de las mujeres trabajadoras del hogar a las cuales dentro del período de la Revolución Ciudadana se generó incluso hasta la seguridad social obligatoria para las amas de casa, trabajadoras remuneradas del hogar y para las no remuneradas el tema de la afiliación voluntaria a la seguridad social, el tema de las jubilaciones que siguen siendo preocupantes porque cuando hablamos además de la pobreza, cuando vemos cuál es el rango de la pobreza y cómo se divide la pobreza entre hombres y mujeres, nos damos cuenta que las cifras siguen siendo nefastas y mucho más dolorosas para las mujeres.

Las mujeres no solamente padecen dentro del tema del rango de la pobreza sino dentro de esa pobreza padecen de violencia y dentro de esa violencia, incluso una de las tipificaciones que tenemos en el Ecuador, el feminicidio.

Entonces, cuando nosotros nos ponemos a ver temas de seguridad social, temas de jubilación, temas de trabajo digno, de autonomía económica, de generar condiciones para la autonomía económica de la mujer, entonces estamos apostando a una independencia que permita el no soportar y el parar los indicadores de violencia que se ejerce muchas veces en las familias ecuatorianas por esa dependencia, principalmente económica, que tienen las mujeres frente a los hombres.

Entonces hay que atacar los problemas de raíz y para atacarlos de raíz necesitamos ver dónde está el origen del problema y seguimos recayendo en los temas de los indicadores de pobreza. De tal manera que dentro del plan de Gobierno con Andrés Arauz tenemos toda una amalgama de proyectos y programas que van a seguir con las campañas permanentes para erradicación de la violencia porque no puede pasar, y también una política de proyección, de prospectiva de qué es lo que queremos en cuanto a autonomías del cuerpo, autonomía económica, autonomía de pensamiento, libertad y ejercicio laboral, y en ese sentido estamos hablando de todo un compendio de este tipo de políticas.

Así que a nosotros que esta segunda etapa del proyecto político nacional y popular de la Revolución Ciudadana, liderado por Andrés Arauz y Carlos Rabascall, se declare como un Gobierno feminista, es decir, entonces estamos en sintonía con todo lo que está pasando a nivel mundo, cuando estamos hablando que el sector de las mujeres debemos tener un sector de política prioritaria.

Así que estamos muy entusiasmados con esto, muy contentos de recibir tanto en el WikiPlan como en las visitas territoriales de Andrés Arauz diferentes propuestas y permanentemente propuestas, sobre las políticas que deberían ejecutarse para conseguir un Gobierno feminista, y que este proyecto de Revolución Ciudadana tenga rostro de mujer definitivamente para nosotros ha sido importante.

BS: Andrés Arauz ha definido que en su primera semana de Gobierno, luego de obtener el triunfo, va a llevar adelante un programa que me llamó bastante la atención porque él pone una entrega focalizada y de manera directa a la población de mil dólares por familia. Quiero saber un poco más de ello, si tú sabes cómo funciona, quiénes van a ser los beneficiarios, de dónde él ha pensado obtener estos recursos.

GR: Sí, porque además esto ha sido bastante polemizado, digamos, o hay sectores que quieren polemizar una propuesta que ya viene analizándose en Europa y que incluso en Estados Unidos se está considerando, pues es el tema de estos apoyos o ayudas emergentes a los ciudadanos y ciudadanas que no solamente permitan sobrevivir en un momento como el que están viviendo nuestros países sino además iniciar en la lógica de la reactivación económica emergente.

No es un bono en sí mismo, sino es un tema de una entrega directa de mil dólares que se estará haciendo justamente a todas las personas que constan en el registro social. ¿Qué es el registro social? El registro social lo fortalecimos en la Revolución Ciudadana y son todas las personas que son parte del quintil 1 y 2 de pobreza, esto quiere decir las personas que están en los indicadores de pobreza y pobreza extrema. Cuando nosotros hablamos del registro social estamos hablando entonces de que a estas personas les llegarían mil dólares con los que entran prácticamente, no solamente a pagar y puedan tener acumuladas, sino directamente a reactivar en las compras en la tienda de la vecina, en el mercado, en pagos de servicios básicos, en temas de medicinas, es decir, inyectas dinero directo a la reactivación económica, esto no es reembolsable, no es un crédito, por lo tanto, esto va en la apuesta de la reactivación económica del país.

El país, como decía hace un momento, ha incrementado los indicadores de pobreza en estos últimos años, tenemos más de un millón de personas que en el 2020 perdieron su trabajo, es decir, un millón más de desempleados a la cifra de desempleo que ya venía trayendo el Ecuador, de tal manera que la situación es complicada. Cuando nosotros nos enfrentamos a esa realidad, profundizada por la pandemia, entonces tenemos que ver mecanismos de reactivación emergente, incluso hay una propuesta muy interesante que está en análisis en el sentido de que esto esté anclado en un porcentaje pequeño a la compra directa de los alimentos directamente de los proveedores, es decir, de los productores, eliminar esa barrera que tenemos de los tercerizadores de alimentos, ir directamente a los productores y que los productores puedan abastecer de canastas básicas de alimentos, por un determinado monto, a estas familias de los quintiles 1 y 2 que son los que van a recibir principalmente el tema de los mil dólares de apoyo inmediato para la reactivación económica.

Entonces hay muchas propuestas alrededor del tema de la propuesta de los mil dólares y nosotros apostamos a eso, no es una dádiva como se ha querido vender por parte de la derecha ecuatoriana, pero esa misma derecha es la que no da alternativas ni da oportunidades para la reactivación económica real, es la derecha ecuatoriana, anclada a la candidatura de Lasso que tiene sus dineros en paraísos fiscales, en empresas offshore, que sacan divisas del país, que están atentando contra la dolarización, mientras Andrés dice ‘necesitamos dólares circulando en la economía del país porque los dólares sostienen a la dolarización’, entonces nosotros estamos diciendo ‘vamos a sostener la dolarización’, vamos a hacer reactivación económica inmediata, porque están son apuestas a esa reactivación económica inmediata, y que realmente las familias ecuatorianas puedan sobrevivir en un momento de crisis tan profunda como tiene el Ecuador, producto de la ineficiencia y la mediocridad del presidente Moreno.

De tal manera, que a eso se refiere la propuesta de los mil, todavía se sigue alimentando de otro tipo de propuestas complementarias para lograr realmente que sea reactivación económica, porque no sacamos nada si es que llegan los mil dólares a la familia y solamente con eso va al pago del banco o lo guardamos como ahorro por lo que pueda pasar, necesitamos que realmente ese dinero entre a la reactivación económica, así que esta es una de las apuestas que se está haciendo dentro del plan de Gobierno de Arauz y Rabascall.