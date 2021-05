Gustavo Petro: La estrategia de Uribe siempre fue usar el miedo de la gente para obtener votos

Las verdaderas razones de la protesta y el estallido social

Las políticas públicas de Duque terminan de colmar la paciencia de la sociedad colombiana en casi todos sus estratos. Está llegando al final un modelo neoliberal profundo que solo vive de extraer petróleo y carbón. Esto los lleva a desfinanciar el Estado y a endeudarse para salvarle las utilidades al sistema financiero, entonces la gente entra en extrema pobreza, sobre todo en las grandes ciudades como Bogotá que llega a tener un millón de pobres. Cuando llega la reforma tributaria con impuestos a la comida e impuestos a los que trabajan, la situación estalla. Hay una primera fase de movilización popular que derrota al proyecto del gobierno. Después viene una segunda fase generada por Uribe con una represión bárbara y la transformación de los jóvenes manifestantes urbanos en “objetivos de guerra”.

La estrategia de plebiscitar sobre la guerra

Es una estrategia electoral que no tiene en cuenta al joven que están asesinando, El objetivo es aterrorizar a la gente que había expresado intención de voto por Petro, encerrarla en su casa para sobrevivir en medio de un campo de batalla. La estrategia de Uribe siempre fue usar el miedo de la gente para obtener votos, lo hizo en tiempos de las FARC y lo quiere reproducir ahora: El miedo lleva a votar por la extrema derecha.

Sobre la situación del progresismo colombiano

La última encuesta me entregó el 40% del electorado en primera vuelta y en una segunda vuelta yo le gano a todos los candidatos, hoy por hoy de acuerdo a esa encuesta el presidente de Colombia sería yo. Esto desata un gran temor en el gobierno porque el uribismo quedaría en tercer lugar por eso llegaron a la conclusión de que son necesarias acciones dramáticas para reconquistar el electorado.

Escenarios posibles de la estrategia electoral uribista

Una opción dura sería el golpe de estado, impedir que haya elecciones el año próximo, este escenario de zozobra les permitiría el Estado de Conmoción Interior porque la cúpula militar y policial actual es profundamente uribista.. El hombre que tiene hoy el poder en Colombia se llama Alvaro Uribe Vélez, sacrificar a Duque no es un problema para ellos pero el escenario internacional los acobarda.

Otro escenario es que un núcleo de población pasiva vote a la derecha dura por miedo. También intentaron sacarme del medio por el lawfare pero por suerte eso pude evitarlo.

El Pacto Histórico como frente heterogéneo

Conseguir la mayoría electoral tiene dos caminos:

Profundizar en lo popular, ahí estoy en competencia con el uribismo que está construyendo un sistema neoclientelar con el dinero público alrededor de la política anticovid. Ellos perdieron el apoyo de las Comunas Populares de Medellín que siempre fueron uribistas vía terror.Allí las movilizaciones son inmensas, es un hecho emocionante para quien conozca Colombia, una sociedad popular liberándose de las mafias.

El otro campo en disputa es la clase media, ahí los liberales son más fuertes, fueron los que le dieron el triunfo a Duque, hoy una alianza progresismo – liberalismo sería la victoria en primera vuelta.

Proyecto internacional de Gustavo Petro

Tenemos una buena relación con el progresismo dentro del Partido Demócrata lo cual permite un diálogo con el gobierno. También están los núcleos duros que quieren mantener sus negocios y no me ven con buenos ojos. El hecho de que el gobierno norteamericano haya tomado la decisión de vanguardia de no proteger patentes abre un escenario para defender a la humanidad del virus y yo lo aplaudo.

Tiki taka

El principal diario que consultas por la mañana: Miro todo en las redes, veo también los estados de ánimo de la población y también me informo en la prensa internacional

Un libro para recomendarle a Uribe: Un libro de Laclau sobre la emancipación para que le de un shock intelectual.

Te acuerdas de lo que sueñas: De niño soñaba que caía por un abismo que no tenía fondo.

Ahora sueño pedazos de la realidad.

Antonella Petro: mi amor

Sofía Petro: otro amor

Claudia López: doble

Papa Francisco: nuevo guía

Alberto Fernández: nos está apoyando

Donald Trump: la nueva barbarie

Covid19: el capitalismo

La paz: el sueño

Palabra escrita en la Pizarra: poder y esperanza

