Hugo Gutiérrez, constituyente electo: «Daniel Jadue ha encarnado los valores del estallido social»

El constituyente electo Hugo Gutiérrez considera que el candidato presidencial del Partido Comunista, Daniel Jadue, es una consecuencia directa del estallido social y responde muy bien a las inquietudes y demandas que surgieron en octubre de 2019.

«Creo que eso es una gran proeza, es decir, un político que la ciudadanía lo ve y lo reconoce como producto del estallido social y que él va a encarnar las demandas de ese movimiento del 18 de octubre (…) Él ha encarnado los valores del estallido social, creo que eso no hay que perderlo, y creo que ahí está la posibilidad de éxito en las próximas elecciones presidenciales y de que él llegue a ser presidente de Chile», dijo.

En entrevista en Voces sin Fronteras, conducido por Denis Rogatyuk, subrayó que detrás de Jadue no hay solo un programa de Gobierno, sino una demostración sólida, contundente, de eficacia y de eficiencia en la gestión como alcalde de Recoleta.

Por Denis Rogatyuk

HG: Gracias por la invitación a este programa, en un momento histórico de nuestro país, de Chile, que va a iniciar por primera vez en su vida republicana, es decir, por más de doscientos años las constituciones políticas que fueron otorgadas desde el poder hacia el pueblo, hacia la ciudadanía, por primera vez en más de doscientos años el pueblo chileno va a tener la oportunidad de redactar una Constitución chilena. Este nuevo acuerdo político que se va a plasmar en esta Constitución política sin duda es un gran desafío, que no solo lo están mirando los chilenos y chilenas sino también toda América Latina y el mundo entero.

DR: ¿Cuál es la visión colectiva de Apruebo Dignidad?

HG: Primero que todo decir que esta lista Apruebo Dignidad fue producto de la generosidad política de los partidos integrantes del Chile Digno, Verde y Soberano, fundamentalmente ahí hay dos partidos políticos, que son la Federación Regionalista Verde Social, cuyo presidente es el diputado (Jaime) Mulet, y el Partido Comunista de Chile. Ellos crearon este conglomerado junto a otros partidos políticos y variados movimientos sociales, y también el Frente Amplio que tenía y alberga otros partidos dentro de esa coalición, que fundamentalmente es Revolución Democrática, Convergencia Social y Comunes.

Bueno, estos dos conglomerados se unieron y dieron origen a la lista Apruebo Dignidad, que sin duda lo que queremos es dar cuenta de las reivindicaciones que la ciudadanía planteó a partir del 18 de octubre del 2019, queremos ser fieles representantes del ideario que se plasmó en esos días de estallido social, donde la exigencia fundamental fue de terminar con la Constitución de una dictadura, y con una racionalidad económica neoliberal que había generado una multiplicidad de abusos de toda índole, exclusiones, intolerancia, que ya no eran aceptadas por la ciudadanía, por el pueblo, y que el pueblo dijo basta, ya no queremos más estos abusos.

Básicamente, abusos del modelo neoliberal, pero también abusos históricos como todo el tema del patriarcado, el machismo, el sexismo, que venían también siendo denunciados de manera histórica, como también la exclusión por parte del Estado chileno de los pueblos originarios, es decir, había demandas históricas que más allá del neoliberalismo también querían expresarse y demandaban un reconocimiento y creo que lo que buscamos en este Chile Digno es justamente dar cuenta de cómo se dignifica este pueblo chileno, cómo se recupera el Estado de Chile.

El Estado chileno, como bien se sabe, después del golpe de Estado de 1973, las Fuerzas Armadas lo ponen a disposición de la oligarquía nacional y de los grupos económicos y son ellos los que lo han tenido hasta el día de hoy, marginando completamente al pueblo chileno de la gestión y control del Estado chileno, por eso yo creo que la demanda hoy es también de recuperabilidad del Estado, permitiendo que los recursos naturales que hoy están en mano de privados, Chile los pueda recuperar, igual sus empresas del Estado, y por lo demás también lograr subordinar a los grupos económicos a la gestión del pueblo, porque aquí el que ha estado marginado es el pueblo chileno y hoy lo que tienen que entender los grupos económicos, la oligarquía es que ellos tienen que subordinarse al poder político, es decir al poder del pueblo, y creo que eso va a ser la gran discusión que daremos en la Constitución, en este nuevo acuerdo que hay que construir, un nuevo acuerdo pero en función de los intereses del pueblo chileno.

DR: Cuando analizamos los diferentes procesos constituyentes en la región, casi todos resultaron en alguna forma de la renacionalización o expropiación del sector de los recursos naturales… Sin duda, la recuperación de los recursos naturales parece fundamental en la nueva Constitución.

HG: Sí, creo que la recuperabilidad de los bienes comunes, cuya propiedad es de todos los chilenos y chilenas, es decir, de todos los pueblos de Chile, es vital para el día de mañana proveer los derechos que la ciudadanía está demandando, es decir, es muy complejo solo con cobrar más impuestos o eventualmente redistribuir recursos dentro del presupuesto de la Nación proveer derechos que son sin duda costosos, como son el derecho de la salud, de la educación, a la previsión social, el derecho que también la gente quiere que sea provisto por el Estado como el agua, la electricidad.

En consecuencia, es fundamental ponerse como objetivo la recuperabilidad de los recursos naturales, entre ellos, la biomasa marina que leyes corruptas dictadas durante el gobierno de Sebastián Piñera siguen vigente, o concesiones o arriendos que fueron entregados, tanto durante la dictadura, como posteriormente en gobiernos de transición, le entregaron bienes tan preciados como el litio. Creo que solo la recuperabilidad del litio podría permitirle a Chile proveer derechos sociales sin mayor inconveniente, como también recuperar el cobre que hoy casi en un 70 % de su producción emana de empresas privadas y solo el 30 % de la gran minería del cobre, de Codelco, que es la empresa estatal, creo que también es un tema que hay que plantearse, es decir, plantear la recuperabilidad de la biomasa marina, del litio, del cobre, es decir, creo que hay suficientes recursos naturales que podrían permitirle a Chile y al Estado chileno proveer de maneta justa ciertos derechos que la ciudadanía está demandando, así que yo creo que eso debe ser también uno de los propósitos de esta nueva Constitución política.

DR: ¿Usted cree que el Partido Comunista busca en alguna forma recuperar todas las reformas que fueron hechas en la presidencia de Salvador Allende, o tal vez empezar una transformación moderna?

HG: Creo que muchos de los temas relevantes para los chilenos y chilenas, para los pueblos de Chile, fueron propuestos en los tiempos del presidente Allende, creo que hay un proceso de recuperabilidad del Estado de Chile que se inició con el movimiento obrero allá a principios del siglo pasado que se fue potenciado y dándole fuerza al Gobierno Popular que encabezó el presidente Allende.

Creo que muchas de sus demandas, mucho de lo que él planteó quedó truncado, inconcluso, producto de un golpe de Estado feroz que dio la oligarquía chilena acompañada del imperialismo norteamericano, creo que son temas que nunca hay que olvidar. Lamentablemente yo sé que se tiene a veces la memoria corta, pero justamente el propósito del Gobierno Popular era la construcción del socialismo de manera democrática, es decir, un pueblo que hace una opción por construir un camino distinto al capitalismo y lo hace de manera pacífica, lamentablemente este capitalismo no da tregua ni concesiones y es por eso que prefiere dar un golpe de Estado en contra de las aspiraciones populares que cada día aumentaban para construir ese socialismo con empanadas y vino tinto como lo decía muy bien el presidente Allende, para dar cuenta que el socialismo que se iba a construir en Chile era un socialismo a la chilena, no a la venezolana, no a la cubana, sino que un socialismo construido por los chilenos y chilenas a su manera.

Eso, sin duda, fue contagiando a millones en este país y por eso vino el golpe de Estado que hizo sucumbir a ese proyecto político, que hoy lo que se quiere también es recuperar, porque al final del día la propuesta del presidente Allende era de un socialismo democrático, donde las libertades humanas estuviesen garantizadas, pero también estuviese garantizado el pan de cada día, el trabajo diario y que nadie estuviese excluido por el Estado chileno, sino que, por el contrario, incluido.

Claro, hay muchas cosas que se pueden modernizar en términos de eficacia, de hacer mejor las cosas, pero todo esto en función y en beneficio del pueblo, es decir, la modernidad no debe ser solo para hacer crecer los bolsillos de unos pocos, sino que tiene que ser para desarrollar un país y para permitirle que el desarrollo de ese país, desde un punto de vista económico, científico, cultural, social, sea en beneficio de los que viven en ese territorio, es decir, no es un crecimiento de la economía solo para que vaya en beneficio de unos pocos en perjuicio de las grandes mayorías.

Esa fue la centralidad del Gobierno Popular, que era un gobierno para las grandes mayorías, y esas grandes mayorías son los vulnerados históricamente en el país y que hoy nuevamente se empiezan a reconocer, porque yo creo que lo que reaparece después del 18 de octubre de 2019 es el pueblo de Chile exigiendo que le respeten su dignidad y sus derechos, y creo que al margen de los tiempos que han pasado, y por supuesto hay una serie de tecnologías nuevas que nos pueden permitir un mejor desarrollo de los medios de producción, de las fuerzas productivas, pero sin duda todo lo que signifique modernidad, eficacia, eficiencia, es con un solo objetivo: proveer de mejor calidad de vida a todos los habitantes del territorio de nuestro país.

DR: Usted personalmente también ha sufrido represión, acoso por parte del Estado chileno, de los grupos de extrema derecha, entiendo que ha sido víctima de lawfare…

HG: Así es, efectivamente la derecha pretendió ver en mí una especie de líder del estallido social, así al menos lo planteó en una presentación, en un requerimiento que se hizo ante el Tribunal Constitucional chileno, planteando que yo era el autor de la quema de un regimiento en la ciudad de Iquique. En el levantamiento popular que hubo en mi país ellos me vincularon a la quema de un regimiento, también a la agresión a funcionarios de la policía uniformada chilena, además insistieron que yo era el que promovía el alzamiento ciudadano en contra de los poderes constituidos y que era el que estaba instando a la desobediencia civil. Eso es lo que ellos plantearon ante un requerimiento y pidieron que fuese destituido de la Cámara de Diputados, por varios meses fui víctima de ese acoso, también presentaron una serie de acciones penales en mi contra, básicamente por injuria a las Fuerzas Armadas, también pretendieron sacarme a través de acciones penales, judiciales, me tuvieron con orden de arresto y prácticamente persiguiéndome, acosándome permanentemente para impedir que yo fuese elegido posteriormente constituyente.

Gutiérrez. Foto: Agencia UNO.

Es un largo recorrido que he tenido que hacer para llegar a ser constituyente en este país, pero creo que acá el pueblo de Chile con la lucidez que tiene ahora en estos tiempos me ha permitido sobrevivir y ahora ser un constituyente dentro de aquellos que van a hacer la nueva Constitución política de Chile.

DR: ¿En qué manera la nueva Constitución realmente puede cambiar de manera fundamental y sistémica estas partes del Estado que se han dedicado a la represión de los movimientos sociales y sindicales en los últimos cincuenta años?

HG: Yo tengo conocimiento de todos, o en gran medida de los procesos constituyentes que se han dado en el resto de los países, y sin duda con lo que ha ocurrido en países como Colombia, que tiene una muy bella Constitución política pero que mantuvo todo un sistema económico neoliberal con Fuerzas Armadas totalmente patrocinadas, adoctrinadas por Estados Unidos, uno se da cuenta que no saca nada uno con tener una bella Constitución política si es que en definitiva uno sigue entregando los bienes comunes, la materia prima, los recursos naturales a los privados, y la Fuerza Armada no tiene el deber de proteger a sus ciudadanos, y es por eso que hoy los ciudadanos colombianos siguen siendo asesinados, maltratados por sus Fuerzas Armadas, y eso es lo que también ha ocurrido en este país, por eso es fundamental en el día de mañana cambiar esas Fuerzas Armadas.

Yo, con un profundo pacifismo, diría que ya llegó el momento de que estas Fuerzas Armadas no existan en nuestro continente, y que ojalá tuviéramos solamente las policías necesarias para el combate de la delincuencia, y policía especializada en la delincuencia en los grupos organizados de poder, pero creo que las Fuerzas Armadas latinoamericanas para lo único que han servido es para ser el ejército colonizador enviado por el imperio de turno, hoy Norteamérica.

Por eso es fundamental hoy abocarse a cómo hacemos de esta Fuerza Armadas una que se dedique a la defensa del pueblo de Chile y sus reivindicaciones, y no a combatir el pueblo como lo han hecho hasta el día de hoy. Y yo no tengo la menor duda que el día de mañana hay que terminar con el adoctrinamiento de parte de la Fuerza Armada por Estados Unidos, que ese imperio es el que ha adoctrinado a las Fuerzas Armadas de América Latina, del mundo entero, y también por supuesto de Chile, en que el pueblo chileno es el enemigo, es su enemigo, y por eso es que aquí se han dedicado a matar exclusivamente a los trabajadores, a todos los que se han dedicado a luchar en contra de la dominación capitalista en estos países.

Por eso creo que hay que abocarse directamente a terminar con esta Fuerzas Armadas puestas a disposición del imperio norteamericano.

DR: Eso es algo fundamental no solo para el cambio sistemático en la sociedad sino para prevenir cualquier futuro intento de golpe de Estado como lo que hemos visto en Bolivia en el año 2019…

HG: La Escuela de las Américas fue una forma de adoctrinamiento de las Fuerzas Armadas latinoamericanas, son las que han estado detrás de los golpes de Estado, son las que han adoctrinado a los golpistas en América Latina, las que han estado permanentemente pauteando el desarrollo de las, entre comillas, democracias latinoamericanas, son las que han estado también orientando las transiciones democráticas en América Latina.

Todo este adoctrinamiento que da Estados Unidos, lo da con el propósito claro de que las Fuerzas Armadas locales, las de cada uno de los Estados, sigan manteniendo la colonización de América Latina para que cumpla el fin que ellos han destinado para nuestros países, que es surtir de materias primas a Estados Unidos, ese es el rol, esa es la misión que cumple Latinoamérica. Lamentablemente hemos estado llenos de traidores que han estado disponible para cumplir esos fines para Estados Unidos, los dólares han sido siempre muy atractivos para muchos traidores latinoamericanos que no han titubeado en venderse al capital imperial con tal de ser mantenidos en sus buenas vidas, eso a pesar de que esas traiciones implican la muerte de miles y miles de sudamericanos, latinoamericanos, la desaparición por doquier, ahí están las cifras en Guatemala, trescientos mil ejecutados, detenidos, desaparecidos, en Chile también las cifras altísimas de ejecutados, detenidos, desaparecidos, torturados, presos políticos, lo mismo en Argentina, Brasil, y tantos países, y todo eso inspirado en la doctrina de seguridad nacional que implementaron esas Escuelas de las Américas en la subjetividad de estos criminales latinoamericanos, que después vuelven a sus países a ejecutar los planes que le ha metido en sus cabezas esta Escuela de las Américas.

DR: Entonces, sería absolutamente fundamental fundar una nueva escuela militar, tal vez con otros Gobiernos de América Latina. Se debería llamar la Escuela de la Abya Yala.

HG: Muy bien, estoy de acuerdo contigo, un muy buen nombre, una verdadera escuela de las Américas, una Escuela Abya Yala, pero con la doctrina de Simón Bolívar, que creo que ha sido el gran libertador de América Latina, y por supuesto un hombre reconocido por su generosidad, por su entrega, por entender que aquí lo importante es la emancipación de los pueblos y no mantenerlos encadenados a ciertas doctrinas imperiales como ha ocurrido hasta el día de hoy.

Lamentablemente, las Fuerzas Armadas regionales, nacionales, han sido Fuerzas Armadas totalmente entregadas al capital trasnacional, y van a seguir siéndolo mientras no instauremos una doctrina militar latinoamericana, es decir, una doctrina de defensa de los intereses de los latinoamericanos y las latinoamericanas.

DR: Me gustaría discutir el tema de la campaña presidencial de Daniel Jadue y de qué manera va a coincidir con el desarrollo de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo debería de presentarse Daniel para ganar este nivel de apoyo y cariño que ha ganado, por ejemplo, Pedro Castillo en Perú?

HG: Creo que son realidades muy parecidas, las que enfrenta el profesor Pedro Castillo y las que enfrentará el día de mañana Daniel Jadue, que son las mismas sin duda que enfrentó en su oportunidad Evo Morales, Lula Da Silva, Kirchner, y que son obstáculos que pone primero el imperio norteamericano, que por supuesto no se quiere privar de los recursos naturales de este continente, segundo una oligarquía nacional traidora, vende patria, que está entregada totalmente a los requerimientos de este imperio norteamericano, y también de una entre comillas clase política histórica en el país que se ha acostumbrado a vivir de las migajas que le da esa oligarquía y esos grupos económicos a cambio de permitirle tener a ellos una buena vida.

Creo que lo fundamental aquí es cimentarse como lo hizo Pedro Castillo, como lo ha hecho Evo Morales, como lo ha hecho Lula da Silva, y como nosotros entendemos que hay que hacerlo, hay que cimentar un respaldo popular importante, relevante. Esto debe ser, sin duda, un Gobierno de las grandes mayorías, y esas grandes mayorías son mayorías populares que no me cabe duda que están detrás de Daniel Jadue, más allá de que sean militantes de un partido político.

Hoy si Daniel está tan bien posicionado en las encuestas, en las cifras, en la intención de votos, es porque su candidatura está basada en el apoyo popular, son justamente ellos, ciudadanos y ciudadanas, los que ven en él una persona que puede interpretar sus intereses y con la capacidad y la eficacia que ha demostrado como alcalde en una comuna de Santiago también se estima que podría hacerlo excelentemente bien cuando sea presidente de Chile.

Gutiérrez. Foto: Agencia UNO.

Es decir, detrás de Daniel Jadue no hay solo un programa de Gobierno, lo que hay es una demostración sólida, contundente, de eficacia, de eficiencia en la gestión, en el control, que él ha logrado dotar a su comuna de esta farmacia popular, de esta óptica popular, de una inmobiliaria popular, es decir, ha puesto como centralidad el pueblo de su comuna y eso ha sido lo que la gente valoriza y es lo que hoy le permite a Daniel decir yo puedo ser presidente de la República porque cuento con el apoyo del pueblo y eso es sin duda lo que le va a permitir a él ser presidente de Chile.

DR: ¿Cree que Daniel puede ganar la presidencia incluso si empieza esta avalancha mediática en su contra?

HG: Yo no tengo la menor duda de que todo lo que hemos visto internacionalmente como el fake news, es decir, noticias falsas, inventadas, sobredimensionadas, por ejemplo la que se instalaba sobre el vehículo que manejaba Daniel, que no sé qué características tiene, pero que era un vehículo de 2014 que ya había comprado usado, pero desatan una serie de cuestionamientos sobre el automóvil que maneja Daniel Jadue.

Entonces, es pura fake news, pero del fake news sabemos que saltan posteriormente con mucha rapidez al lawfare y ahí es donde está lo que le ha dado éxitos a la política norteamericana de los golpes blandos, que han dado en varios países y que le han dado muchos resultados. Hay que reconocer que después todas estas mentiras que son judicializadas le han dado resultado a la política norteamericana, política que por lo demás también viene de Estados Unidos, también son inventadas, ya no en las Escuelas de las Américas, sino que ahora son inventadas en los cursos que se le dan a los fiscales, a los jueces, son otras escuelas, pero que sirven para el mismo fin que es adiestrar para la defensa del sistema.

Y, en ese sentido, Estados Unidos también adiestra a jueces, ministros, fiscales. La idea es justamente tener una gama de personajes que puedan «salir en defensa» de la institucionalidad, y acometer en contra de los líderes básicamente populares, progresistas, inventándoles una serie de engaños, de mentiras, asociándolos fundamentalmente a la corrupción y así lograr desprestigiarlos.

Creo que eso también ya lo han intentado con Daniel, han intentado de todo, lo mismo que han intentado conmigo de encarcelarme, de destituirme, de impedirme que el pueblo me elija, porque a uno también lo han visto como un enemigo del sistema, en consecuencia, han pretendido hacer de todo con tal de impedir que uno siga con la representación popular, pero eso no les ha resultado y eso, por supuesto, me tiene a mí muy contento, pero no me cabe duda de que todos los esfuerzos que va a hacer el imperio, la oligarquía nacional y los grupos económicos va a ser para impedir que Daniel Jadue cuente con el apoyo popular, y van a recurrir a todas las recetas que ya las han implementado en diversos países, y aquí no me cabe duda que lo van a hacer igual, por eso hay que estar siempre pendiente de por dónde están yendo, porque también no es tampoco tan difícil de saber qué derroteros o qué caminos va a tomar la oligarquía local para tratar de golpear la candidatura de Jadue.

DR: ¿Quién cree que sería el probable candidato de la derecha chilena? ¿Puede la derecha llegar incluso a la segunda vuelta?

HG: Creo que el problema que tiene la derecha es designar al cuadro más calificado para poder enfrentar al que todos presumen va a ser el candidato de la izquierda, que es Daniel Jadue, es cierto que tiene que pasar primero por una primaria que va a ser ahora el 18 de julio, que es una primaria interna de la izquierda, digámoslo así, y si Daniel logra superar ese escollo, sin duda va a ser el candidato de la izquierda y el que estaría pasando a segunda vuelta si es que no se elige en primera vuelta.

Yo tengo hasta la confianza de que Daniel pueda salir hasta en primera vuelta, pero la derecha tiene que resolver el problema interno, quién es el mejor candidato para enfrentar a Jadue, por supuesto, ellos tienen sus candidatos propios, creo que se las van a jugar con ellos, van a hacer el esfuerzo para elegir al mejor de ellos, por ahora, aparece que (Joaquín) Lavín, exalcalde de Las Condes, pareciera ser el candidato que ellos prefieren, pero eso también tendrán que dilucidarlo en una primaria que también se va a hacer el 18 de julio junto con la primaria de la izquierda porque son primarias legales y son convocadas el mismo día.

Ahí van a tener que resolver por cuál se inclinan, sin duda, la derecha va a poner todo su capital, fundamentalmente su capital económico, humano, para apoyar a Lavín, pero si eventualmente hay una segunda vuelta y no son ellos los que pasen, no me cabe dudas que ellos también van a ser una opción por el candidato que les asegure sus prebendas, sus privilegios, que le asegure la mantención del orden neoliberal, porque aquí hay que recordar que la derecha se la va a jugar tanto en la Constitución política, es decir en la Convención Constitucional, como en las elecciones presidenciales y parlamentarias por lograr mantener este consenso neoliberal que se fraguó en tiempos de la dictadura, y que lamentablemente se prolongó durante toda la transición democrática y que fue el pueblo el que tumbó.

Lo que creo que es fundamental ahora es concentrarse en dar todo el apoyo a Daniel Jadue para que logre superar las primarias y se instale después el día 21 de noviembre, que gane ojalá en primera vuelta y si no es así asegurar la segunda vuelta.

La derecha primero va a hacer su apuesta por un candidato propio, pero si eventualmente ese candidato propio no es el idóneo para ganarle a Jadue, ellos van a hacer la apuesta por aquel candidato que les asegure sus privilegios y que le asegure el orden neoliberal que ellos quieren mantener en el tiempo en nuestro país.

DR: Jadue tiene una ventaja sobre la derecha y sobre otras fuerzas y es que él ha estado en esta lucha por la Asamblea Constituyente, por el nuevo Chile, durante mucho tiempo…

HG: Jadue tiene muchas ventajas, primero que todo su candidatura responde a las inquietudes populares que son las que provocaron el estallido social, es decir, Daniel es una consecuencia directa del estallido social, cuando surge esta rebeldía ciudadana en contra del abuso a quien se pensó de inmediato que debía ser el que se alzara como una especie de presidente provisorio de Chile era Daniel Jadue, en consecuencia, creo que él responde muy bien a las inquietudes y demandas del estallido social, y creo que eso es una gran proeza, es decir, un político que la ciudadanía lo ve y lo reconoce como producto del estallido social y que él va a encarnar las demandas de ese movimiento del 18 de octubre.

Entonces, creo que ahí está una gran ganancia que es muy difícil que otros políticos puedan encarnar con tanta fuerza y potencia, lo que significó ese movimiento, por eso es que más allá de que él pertenezca o sea militante de un partido político, él ha encarnado los valores del estallido social, y creo que eso no hay que perder, y creo que ahí está la posibilidad de éxito en las próximas elecciones presidenciales y de que él llegue a ser presidente de Chile.

DR: Sin duda, Daniel tiene muchas ventajas. Lo que ha pasado en Perú ha sido como un sino de este regreso de la nueva ola de izquierda al poder. Daniel sería el próximo dominó de la nueva izquierda…

HG: Lo que estás acotando es sumamente importante. Creo que lo que hizo Estados Unidos con los Gobiernos progresistas que hubo en América Latina, que digamos no eran Gobiernos de izquierda radical, eran Gobiernos progresistas que lo que buscaban era, dentro de los márgenes de la misma y propia institucionalidad vigente, darle una vida más digna a sus pueblos, pero no era un recambio institucional, un cambio de las estructuras de dominación, pero a Estados Unidos no le gustaron ni siquiera esos Gobiernos progresistas, ni siquiera el Gobierno de (Rafael) Correa, de los Kirchner, de Lula, no le gustaron esos Gobiernos que uno podía pensar eran Gobiernos que ponían su centralidad en darle mejor calidad de vida a sus ciudadanos. Creo que el caso de Lula es el caso más paradigmático, Lula saca a millones de millones de habitantes de Brasil de la extrema pobreza y con un proyecto, por supuesto, que no procuraba ir ni siquiera al socialismo, pero tampoco le gustó a Estados Unidos, tampoco le gustó a la oligarquía brasileña e impidieron que el Gobierno de Dilma Rousseff, que era un Gobierno que también lo que buscaba era darle mejor calidad de vida, más igualdad a los habitantes de Brasil, pero a la oligarquía y a los Estados Unidos no les importó nada.

Entonces, ahora se encuentran con que viene una segunda oleada, pero ya la gente, el pueblo dice queremos más, lo poco que nos estaban dando Estados Unidos no lo quiso, pero ahora lo queremos todo, y esto es también responsabilidad de los gringos, es lo mismo que pasó en Chile, con los Gobiernos de transición democrática, que algunos se dirían socialistas pero no eran Gobiernos socialistas, en algunos casos eran Gobiernos progresistas pero también anclados dentro de la lógica neoliberal, y creo que ahora la ciudadanía, los pueblos, lo que están pidiendo es avanzar más, porque no logramos cautelar, impedir que este imperio norteamericano con sus oligarquías nacionales traidoras les permitiera al pueblo disfrutar de lo mínimo, es decir, ni lo mínimo quisieron dárselo, y ahora los pueblos dicen no me quisieron dar ni siquiera lo mínimo, ahora lo exigimos todo.

Pero esto pasa justamente por la codicia de los grupos económicos locales, de la impudicia, de quererlo todo para ellos, de las oligarquías nacionales, y de un imperio que, por supuesto, quería impedir, en esta confrontación internacional que Estados Unidos tiene con China, que ni siquiera pudiéramos tomar los países latinoamericanos decisiones en el ámbito de las relaciones internacionales, de poder negociar con China mejores condiciones de intercambio económico. Estados Unidos también se opuso a eso, porque los Gobiernos progresistas tenían eso de decir que si Estados Unidos nos compra los productos, el cobre en 20 dólares, por ejemplo, y China lo compra en 30, por qué no se lo podemos vender a China, pero Estados Unidos no quiere tampoco eso, y todo los recursos naturales lo quieren ellos y a bajo costo.

Entonces, yo creo que aquí también hay un cansancio, un aprendizaje que hizo el pueblo de que los Gobiernos progresistas bien, pero ni siquiera esos Gobiernos progresistas fueron capaces de abuenarse con Estados Unidos para permitirle que le dieran buena calidad de vida a su gente. Entonces, ¿qué ocurrió en definitiva? Que el pueblo ha puesto sus esperanzas, su confianza, en aquellos sectores de democracia más radical, que digamos de una vez por toda Estados Unidos no queremos ser más colonia de ustedes, porque en definitiva ustedes nos están impidiendo el progreso como país, como pueblo, y de ahí que en estos últimos tiempos vamos a ver incluso más radicalidad en América Latina porque ya ni los Gobiernos progresistas fueron aceptados por Estados Unidos, entonces definitivamente ahora queremos recuperar nuestra soberanía continental.