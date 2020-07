John Ackerman: en México la vieja clase política está destrozada

John M. Ackerman, director del Programa Universitario de Democracia y Justicia Social de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), editor en jefe de las revistas jurídicas de la UNAM, periodista, analista político y un hombre muy cercano al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, subraya que el país está viviendo increíbles transformaciones.

En entrevista en Voces Sin Fronteras, conducido por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk, analiza la relación del mandatario con su hómologo estadounidense, Donald Trump, la violencia mediática y el manejo de la pandemia, entre otros temas.

-DR: Durante la última visita, hemos visto un contraste muy fuerte en cómo Donald Trump ha tratado a otros líderes mundiales, especialmente a los latinoamericanos, y cómo ha tratado a AMLO. ¿A qué atribuye eso? ¿Al liderazgo de AMLO o Trump está jugando el partido de ajedrez a largo plazo?

JA: Creo que la dos cosas, pero creo que el verdadero jugador de ajedrez es AMLO. Siempre lo decía, desde un principio, López Obrador es efectivamente un jugador de ajedrez, Trump escribió un libro The Art of the Deal (El arte de vender), él es un jugador de póker, también tiene estrategia pero sus juegos son muy de corto plazo, juega aquí y allá con las barajas y las recoge otra vez. López Obrador es un ajedrecista, él está jugando la visión larga con una buena estrategia de victoria y no de que México domina, controla o destruye a los EE. UU., ni que recupera nuestro territorio perdido, que no estaría mal, pero de eso no se trata, no se trata de una cuestión agresiva sino de reconstruir la soberanía nacional, la cual ha sido pisoteada de manera terrible desde hace décadas.

En México, el famoso dicho tan lejos de Dios y tan cerca de EE. UU., hemos sufrido esta situación, también sacado algún provecho en estos años, y sobre todo durante la larga época neoliberal porque tienen que saber que México llegó muy tarde, demasiado tarde, a esta ola de transiciones hacia la izquierda, justo cuando se están revirtiendo, México llega y sufrimos mucho la subordinación a los EE. UU. durante todo ese período y es una increíble hazaña para los mexicanos que por fin tengamos un Presidente que nos representa, que nos defienda, pero la gran sorpresa es que esto no implica necesariamente pleitos estériles con el Presidente de los Estados Unidos.

Todos estábamos esperando el choque de trenes, no porque sean similares Trump y López Obrador, no, sino porque los EE.UU. no está acostumbrado bajo cualquier Presidente a tener un vecino que defiende sus derechos, su territorio, su economía y su prerrogativa a gobernarse.

Foto: web.

Antes de López Obrador, podemos poner casos específicos, México con Enrique Peña Nieto encabezó el Grupo de Lima, esta red de países bajo la tutela de los Estados Unidos a favor del derrocamiento de (Nicolás) Maduro en Venezuela. Llega México rompe con el Grupo de Lima, busca crear un nuevo grupo en Montevideo, Uruguay, que no se consolida totalmente, pero el papel de México en la crisis venezolana ha sido fundamental no porque se haya intervenido en la política interior venezolana o de los Estados Unidos, sino todo lo contrario, porque ha protegido el proceso político interno de Venezuela. Y esto no es nuevo, esto es recuperar una larga historia de no intervención, de respeto a la autodeterminación de los pueblos, que viene desde la revolución mexicana. México tiene una larga historia progresista en su cultura política, en sus instituciones.

El hecho de que hubiéramos estado en el más absoluto neoliberalismo en los últimos 40 años no significa que hayan podido borrar esa tradición, eso es muy interesante, que a pesar de todos estos años de neoliberalismo, hoy están resurgiendo muchas cosas, así como de política exterior también en cuestiones nacionales.

-DR: Es interesante el estilo de la visita de AMLO, una pequeña cosa que observé fue el uso de la corbata con los símbolos aztecas, el águila, esto genero un cierto nivel de admiración, por lo que hace de frente AMLO en lugar de otros Presidentes.

JA: Claro el simbolismo es profundo, no solo el tema de la corbata, sino la manera de todo el encuentro entre estos líderes, han circulado videos comparando los encuentros de Peña Nieto, el presidente anterior, con Obama, o con otros jefes de Estado, y este encuentro de López Obrador con Trump. Antes se gastaba mucho más dinero, había muchos más protocolos, cenas de gala, comitivas enormes, pero al final de cuentas no existía este respeto humano y esta vez fue mucho más austero (…) pero se notó el respeto.

Por supuesto, Trump lo está usando para su juego, pero insisto es un juego de corto plazo, electoral, y López Obrador ha sido muy claro, él no se va a meter en las campañas, él no va para a apoyar a Trump, algunos guardan esa esperanza y quieren que López Obrador se meta de lleno a la campaña de (Joe) Biden y qué dice López Obrador, dice que todos son iguales, que Biden no va a ser mejor que Trump hacia México (…) Con cualquiera México tiene que tener una relación de respeto y de locución horizontal entre los países, así como va con Trump, si Biden gana pues también irá, no va a caer en esos juegos políticos.

Declaración Conjunta con Donald Trump, presidente de EE. UU., desde Washington. https://t.co/Z5Fj1CBqbS — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 8, 2020

Por otro lado, y esta es la gran hazaña de López Obrador en su propio juego de largo plazo, en México la oposición golpista ha estado deseando, buscando el apoyo de Trump para tumbar a López Obrador, entonces este encuentro fue una cubeta de agua fría para esta oposición golpista, se quedaron pasmados, era su gran esperanza el pleito, parta poder convocar a los Estados Unidos a invadir o incidir en la política interior mexicana así como lo han hecho con Venezuela, con Bolivia, con Ecuador. Esa es la gran jugada maestra de López Obrador desde un punto de vista de política interior.

– BS: ¿Cómo lo está haciendo López Obrador dentro de México con los empresarios, sobre todo con las empresas tecnológicas?

JA: En general, la relación con los empresarios es muy tensa a veces y después fluye (…) Ahora con la crisis del COVID-19 hubo mucha presión desde el sector empresarial para que AMLO organizara un gran rescate que perdonara los impuestos e incluso financiara, salvara a los grandes empresarios y él dijo que no, que no va a rescatar a nadie, que eso es una herencia del periodo neoliberal. Él mismo, una parte importante de su carrera política fue organizar al pueblo mexicano en contra del gran rescate bancario después de la crisis económica del 94, esa fue una de las veces más importantes donde se lanzó al escenario nacional en contra de la utilización de fondos públicos para rescatar grandes empresas y bancos en particular, a partir de una crisis económica, entonces hoy él insiste que no va a hacer lo mismo, va a utilizar todos los recursos posibles para financiar a los más pobres a los más necesitados, a partir de becas, hospitales, y escuelas.

Ahí se generó una tensión muy importante con el sector empresarial pero simultáneamente algunos de los muy grandes empresarios (..) algunos de ellos sí han apoyado, ellos han dicho ‘mira yo sí quiero apoyar’, López Obrador les responde: ‘está bien si quieres apoyar pero siempre y cuando cumplas con las leyes, yo no voy a estarte dando contratos a lo oscurito, no voy a perdonarte los impuestos’.

Por ejemplo, recientemente el sistema de administración tributaria ha logrado recuperar millones de dólares de Wal-Mart, de Coca Cola, de IBM, que no habían pagado de hace años, y que ahora al revisar las cuentas mira deben un poquito o procederemos de acuerdo con la ley. Han llegado a negociaciones y están recuperando recursos.

Siempre y cuando los empresarios colaboren, López Obrador dice que no los va a atacar, esto va también históricamente, no está en contra de la propiedad privada, no va a expropiar, ni siquiera ha cancelado los contratos petroleros que fueron dados por Peña Nieto, no ha dado nuevos por supuesto, ha frenado esa privatización, pero tampoco los ha cancelado. Sí canceló el gran aeropuerto que era un elefante blanco, un nido de corrupción, ese sí lo canceló, pero su discurso es pro un verdadero libre mercado, que los empresarios puedan invertir y trabajar pero siempre y cuando no lo estén haciendo al amparo y con los favores del poder público, separar lo público de lo privado.

Ahora específicamente el tema del comercio electrónico, sí efectivamente hay nuevas reglas fiscales, lo también interesante es que él ha dicho que no va a aumentar impuestos lo que también sonaría conservador, (…) pero lo primero es cobrar los que ya están, que no se habían cobrado de hace muchos años, y esto por ejemplo del comercio electrónico no sé si es estrictamente nuevo o simplemente está aplicando las reglas que existían, pero lo nuevo es que ya se está cobrando. Esto ha generado cierta histeria, preocupación, porque claro el mercado digital tiene muchos diferentes sectores, tiene las grandes empresas como Amazon, y los que venden Mercado Libre o cualquier sitio de intercambio, entonces esos pequeños comerciantes pues están preocupados porque de por si ganaban muy poquito y ahora van a tener que pagar impuestos, pero el verdadero blanco de esta nueva normatividad son las grandes empresas internacionales como Amazon, que cada día están más presentes, ahora más que nunca con el COVID-19, y están vendiendo sus productos en territorio nacional, y deberían tributar, deberían hacer también su contribución a la economía nacional.

-DR: tradicionalmente los Gobiernos de izquierda en América latina se convirtieron en sacos de boxeo para los medios privados y las administraciones estadounidenses, ¿qué está haciendo AMLO diferente a otros líderes de izquierda en términos de gestión de medios y su imagen pública?

JA: En México, López Obrador sí es una pera de boxeo de los medios privados, por supuesto, a nivel internacional se ha hecho muy buen manejo aunque también tenemos problemas todavía. Empezamos con lo nacional, es increíble esto ha pasado en todos los países de América latina donde han ganado Gobiernos de izquierda, los medios privados que controlan 80% del mercado, los mismos que antes le quemaban incienso y aplaudían cualquier frase del Presidente de la república, hoy son los mismos que le atacan por cualquier cosa, por como habla, por como camina, (…) lo atacan terriblemente, inventan noticias falsas, los que apoyamos su Gobierno desde los medios, desde la academia, somos pocos y también somos víctimas.

La manera en que él ha respondido nacionalmente es a partir de sus famosas mañaneras, es muy interesante, el todos los días a las siete de la mañana en punto ofrece una conferencia de prensa que dura muchas veces hasta dos o más horas. Estas conferencias de prensa, se convierten rápidamente en clases magistrales sobre la historia de México, sobre políticas públicas, invita a integrantes de su Gabinete, a ciudadanos, preguntan medios más formales pero también blogueros, ciudadanos comunes también participan en estos intercambios.

A Andrés Manuel le encanta hablar (…) es un modelo similar, es lo que hacía, distancias muy tomadas, lo que hacía en Venezuela Chávez con su Aló Presidente, que es muy diferente, esto es muy diferente pero a fin de cuentas tiene el mismo efecto, en términos de compensar este ataque mediático, mantener clara la posición del Gobierno pero es muy diferente porque es un diálogo, toma preguntas muy incómodas, muy agresivas.

Avanzamos en establecer el Estado de bienestar en el país. Conferencia matutina. https://t.co/VnnPgpoUO1 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 23, 2020

Eso al hacerlo todos los días, a las siete de la mañana, marca la pauta informativa de todo el día (…) Ahora todo el mundo si quiere saber qué está pasando en el país pues prende las mañaneras porque no es solamente el Presidente hablando, es el Presidente respondiendo a los periodista sobre los grandes temas del día. Entonces él marca la agenda todos los días y esto ha generado un gran espacio más libre para la discusión y compensar este ataque porque el ataque es brutal y en Twitter en particular están contratando muchísimos bots (…) Estos bots mexicanos participaron también en el golpe de Bolivia, tienen financiamiento de la Red Atlas de Estados Unidos, ellos están muy activos con esta agenda anti AMLO, las redes ya no son la utopía alternativa si es que lo fueron alguna vez.

Ahora internacionalmente esta visita con Trump fue esencial para eso, era callarle la boca a quienes querían generar esta histeria de que AMLO era una amenaza para los intereses de los Estados Unidos (…) Hay una doble función de este ataque mediático: uno es presión política y otro es que también hay intereses internos, le conviene a los republicanos tanto a los mismos demócratas tener ese enemigo externo, no puede ser siempre Putin y China, necesitan también su enemigo latinoamericano, entonces eso lo ha evitado López Obrador, la prensa internacional es muy dura y crítica con AMLO, no ha ganado esa batalla, yo digo que tiene que hacer mas pero ha sido muy cuidadoso y no cae en las trampas que le ponen.

-BS: ¿Está en la discusión dentro de Morena, de Regeneración, de los grupos de pensamiento político de México y de AMLO el modificar o el hacer alguna reforma a la ley de medios dentro de México?

JA: No hay planes explícitos al respecto, más bien la propuesta y eso es muy típico de AMLO, es que deberíamos aquí en México rebasarlos por la izquierda, en el sentido de no quitarles a los que ya tienen pero ya no apapacharlos y darles los subsidios a los cuales estaban acostumbrados. Antes con Peña Nieto se gastaban miles de millones de dólares en propaganda gubernamental, la compra de espacios para difusión que se cobraban en cantidades millonarias y fue realmente el Gobierno el que financiaba, el que subsidiaba las grandes cadenas nacionales, nosotros tenemos tres cadenas nacionales (…) en la radio son como siete familias que controlan casi todas las frecuencias, entonces hay un control absoluto sobre ellos, pero AMLO dice: si entro a quitarles a ellos para darle a otros lo único que voy a hacer es generar una enorme conflictividad y una guerra civil por lo menos a nivel mediático. Mejor lo que vamos a hacer es reconocer que el espectro mediático está cambiando, en primer lugar vamos a cortar todo estos subsidios del Estado para las grandes televisoras, ellos están en una crisis financiera terrible posiblemente porque ya no cuentan con estos subsidios públicos, y con ese dinero que ahorramos vamos a invertirlo en un programa nacional de internet para todos.

Entonces ha creado una nueva empresa, que depende del Consejo Federal de Electricidad, una empresa pública, del Estado, que está trabajando con inversión privada en generar redes de fibra óptica en todo el país (…) Ahora lo que se quiere hacer es que todo el mundo tenga la red y ya desde la red la gente podrá decidir cuáles noticieros quieren ver y cuáles canales.

-BS: Acortando la brecha digital…

JA: Así es, es muy típico de AMLO eso, frenar los abusos pero no estar provocando a los oligarcas sino simplemente generando otro contexto ciudadano para que los oligarcas terminen en su lugar y ya no dominen hegemónicamente todo a partir del apoyo del Estado, sino que se queden en su lugar y mientras el Estado dedique todo su tiempo y su esfuerzo a llevar lo que haga falta al pueblo. Entonces esa es la gran reforma en materia de medios, es en primer lugar cortar a la tercera parte el subsidio para los medios privados y en segundo lugar acortar la brecha digital y asegurar internet libre y gratuito para todos.

-DR: Hemos visto últimamente una campaña de violencia contra Morena, no solo de acoso en los medios, cosas como el atentado al Secretario de Seguridad de Ciudad de México, ¿qué papel tienen los medios en la promoción de la violencia contra Morena y contra líderes y funcionarios?

JA: Hay una enorme responsabilidad de los medios privados, están desesperados porque ya no tienen los recursos que tenían antes, también están con mucho miedo, porque estos medios, y no solo los medios como empresas sino los periodistas de manera individual, tienen mucha complicidad con este viejo régimen neoliberal violento y corrupto.

Periodistas como Carlos Loret de Mola, que era el vocero del Gobierno de Peña Nieto y Calderón, vocero en el sentido metafórico, pero él era de los periodistas más importantes que daba la línea gubernamental desde la pantalla televisiva, se involucró de manera muy directa, por ejemplo, en un montaje creado desde el Gobierno en contra de unos supuestos secuestradores (…) Es un delito fabricar, presentar falsamente una situación así, entonces tienen mucho miedo de que ahora vayan saliendo las cosas a la luz pública.

Atentado contra el secretario de seguridad de Ciudad de México. Foto: web.

Esa es la otra parte de las relaciones internacionales de AMLO que es muy importante porque lo que permite es un flujo internacional de información entre agencias de seguridad. Por ejemplo, se logró la deportación desde España del ex jefe de Petróleos Mexicanos (Pemex), una persona acusada de corrupción y desfalcos millonarios y se logró gracias a las buenas relaciones institucionales de España y México y él al parecer ha llegado a un acuerdo para confesar y compartir mucha información.

También tienen al Chapo Guzmán en la cárcel, también tienen a Genaro García Luna quien era el jefe de policía de Felipe Calderón (2006-2012), el que inició la guerra contra las drogas y él estaba en la cárcel también y le están sacando información.

Y por supuesto hay vínculos entre los medios y este viejo régimen, entonces están golpeando muy fuerte, tienen mucho miedo, mucha desesperación y son violentos. Por supuesto que promueven la violencia y simultáneamente se tiran al piso como esos jugadores de fútbol que primero meten el codazo y luego se hacen las víctimas gritando libertad de expresión. Yo soy el primero que está a favor de la libertad de expresión, yo soy periodista y académico, pero sí hay una enorme responsabilidad. Lo ha dicho claramente Rafael Correa mas que nadie, el expresidente de Ecuador, que el principal partido de oposición en muchos países donde Gobierna la izquierda pues son los medios corporativos, capitalistas.

En México esto se suma a que la clase política vieja está destrozada, a partir de la victoria de López Obrador, los tres partidos grandes (PRD, PAN y PRI) que eran supuestamente centro, izquierda y derecha, esos tres partidos no sé si van a seguir existiendo en un par de años porque han perdido todo su apoyo, entonces no hay una oposición política partidista democrática. Entonces esa oposición tiene que buscar otras vías y el único lugar donde tienen su cabeza en la playa es entre los medios privados del viejo régimen.

– BS: Así como existe la SIP. ¿Será que la prensa progresista, independiente, alternativa, se tendrá que dar en algún momento alguna institucionalidad que pueda contrarrestar estos ataques?

Hagámoslo, por favor. Vamos a firmar nuestro acuerdo, muy necesario, hemos tenido un crecimiento, el fortalecimiento de los medios públicos en México también ha sido un giro muy interesante. Yo, por ejemplo, estaba vetado de todos lados durante los Gobiernos anteriores y ahora tengo un par de programas de televisión.

-DR: el manejo de la pandemia, los medios lo han usado como arma mediática, como una manera para destruir la imagen del Gobierno, realmente cómo ha manejado AMLO la pandemia.

JA: lo primero, yo quisiera resaltar es el eje político, democrático, la tentación para muchos Gobiernos de izquierda, de derecha, de muchos tipos diferentes, ha sido utilizar esta crisis para imponer toques de queda, controles sobre el movimiento de la gente, de manera muy radical. Ahora en los lugares de Gobiernos progresistas si en esos países hay tradiciones históricas en que el pueblo está acostumbrado, por lo menos tolera eso del encierro obligatorio, ha ocurrido. Hablo por ejemplo de España y Argentina y no es una crítica a sus presidentes correspondientes. En España y Argentina hubo durante un periodo declaratorias oficiales de resguardase en sus casas obligatoriamente, que solamente con permisos podías salir a las calles, España tiene décadas en que se vivió bajo una dictadura, Argentina también, en México sería muy difícil hacerlo, lo intentó hacer Calderón en su momento durante la H1N1, no se pudo hacer, López Obrador no solo no lo ha querido hacer sino que se afirma negado a hacerlo.

En México no hemos impuesto ningún toque que de queda, no ha habido ningún encierro obligatorio, no se han utilizado los policías ni los militares para obligar a la gente a estar en su casas, en algunos estados, por ejemplo, en Jalisco, de derecha, el sí mando a los policías a multar a la gente o incluso llevarlos a la cárcel si no traían tapabocas, pero esa es una cuestión muy aislada, del gobierno local, a nivel federal no ha habido ninguna orden de impedimento ni de obligación de usar el tapabocas.

Seguimos enfrentando dos crisis: la pandemia de #COVID19 y la caída de la economía. Saldremos adelante.https://t.co/H3t4j99bps pic.twitter.com/AqC6cim7g4 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 12, 2020

A pesar de los gritos clasistas de la oposición, porque son gritos horrorizados por los pobres que tienen que salir a la calle ahora en este contexto a trabajar, que quisiera a todo el mundo encerrado para que ellos pudieran estar tranquilos con sus vidas. Pero López Obrador no ha caído en esta tentación, ha apelado siempre al convencimiento, él siempre ha dicho nada por la fuerza, todo por la ley y el convencimiento y ha funcionado en general, se logró el famoso aplanamiento de la curva, darnos tiempo e ir generando nuevos hospitales nuevos centros de atención.

Mediáticamente hemos tenido una especie de milagro en México con Hugo López Gatell, es el subsecretario de prevención en la Secretaría de Salud, el empezó yendo a las conferencias mañaneras con el Presidente para explicar la situación y fue tan convincente y claro en las instrucciones que daba que el Presidente le habilitó su propia conferencia diaria, en la noche a las 7:00 pm.

Todos los días para informar pues por un lado sobre las estadísticas pero también ir examinando cuestiones médicas, históricas, sociológicas, psicológicas, cada conferencia es una especie de clase de los elementos diferentes alrededor del COVID-19 y López Gatell tiene una fantástica manera de comunicar y tiene un prestigio ahora nacional.

Objetivamente, seguimos hoy con un nivel inaceptable de muertos e infectados, ya no está subiendo de manera explosiva, hemos llegado a una especie de plató, pero sigue muy alto, todos los días son cinco, seis mil nuevos casos de enfermos y 500, 600, 700, nuevos muertos.

Esto tendría que bajar pronto, pero lo importante es que no ha habido una sobresaturación del sistema hospitalario gracias a los nuevos hospitales, nuevos ventiladores, el apoyo internacional, China ha ayudado con millones de tapabocas, los Estados Unidos también ha mandado ventiladores, ha habido una buena gestión internacional ahí, no hay escenas de las personas rompiendo las puertas de los hospitales (…) en general no hay una crisis del sistema sanitario, y eso es un milagro también porque heredamos, este Gobierno, un sistema de salud público destrozado.