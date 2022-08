Josep Borrell: «La ciudadanía de Europa tiene que estar dispuesta a pagar un precio para mantener el apoyo a Ucrania y la unidad de la UE»

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, declaró que Europa debe estar dispuesta a «pagar un precio por apoyar a Ucrania».

El jefe de la diplomacia europea afirmó durante una entrevista con el diario El País, publicada este jueves, que «hay que explicar a nuestros ciudadanos que la de Ucrania no es una guerra de los demás». «La ciudadanía tiene que estar dispuesta a pagar un precio para mantener el apoyo a Ucrania y la unidad de la UE. Estamos en guerra: esas cosas no son gratis, aunque sí hay que tratar de repartir los esfuerzos de forma equitativa«, indicó, agregando que el conflicto «nos afecta directamente, aunque nuestros soldados no mueran allí».

Tras un comentario de que pareció que anteriormente EE.UU. y Europa le suministraban armas a Ucrania «para combatir con Rusia en pie de igualdad, pero que ahora la están armando para negociar», Borrell destacó que «todas las guerras se acaban con una negociación». «Nuestro objetivo es que cuando llegue la hora de negociar, Ucrania llegue en las mejores condiciones. Y eso pasa por la defensa de su territorio», manifestó en ese contexto.

Además, el político español afirmó que «los europeos tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos a un conflicto de larga duración, buscando soluciones políticas». «Cuando alguien me dice que dejemos de ayudar a Ucrania porque así duraría menos la guerra, mi pregunta inmediata es si nos da igual cómo acabe esa guerra», agregó.

Crisis energética

El presidente finlandés, Sauli Niinisto, declaró la semana pasada que, ante una inminente crisis energética y una posterior recesión económica, los países de la Unión Europea tendrán que acostumbrarse a que sus economías dejen de crecer año tras año.

Por su parte, el propio Borrell advirtió anteriormente que existe una «verdadera incertidumbre» sobre el volumen requerido de gas en los países del bloque para este invierno y la capacidad de los ciudadanos para pagar por él. Debido a esta alza de los precios, junto a la ralentización del crecimiento económico y la proximidad de la temporada de frío, el alto cargo europeo admitió que los países del bloque se enfrentan a «una tormenta perfecta«. «Debemos prepararnos para un posible corte del gas, principalmente a través del ahorro, la diversificación y la solidaridad entre nosotros», indicó.

Fuente RT