Josep Borrell: Ucrania tiene que llegar a la mesa de negociaciones con Rusia «desde una posición de fuerza»

Ucrania tiene que llegar a la mesa de negociaciones con Rusia «desde una posición de fuerza«, declaró en una entrevista con FAZ el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell.

«Y la tarea ahora es poner a los ucranianos en esa posición», expresó el jefe de la diplomacia europea, agregando que esta cuestión se debatirá en la reunión de los ministros de Exteriores del G7 que se celebrará del 12 al 14 de mayo en Alemania.

Asimismo, sostuvo que la UE no podría ejercer como mediadora en las negociaciones de paz entre Kiev y Moscú. «Los rusos no lo aceptarían, al igual que nosotros no aceptaríamos a Rusia como mediador», dijo el alto funcionario, descartando también a China, que «tiende al lado ruso». «Turquía está haciendo un buen trabajo. Mantiene buenas relaciones con ambas partes», señaló Borrell, aunque «la mejor opción, por supuesto, serían las Naciones Unidas», aseveró.

El alto funcionario también aseguró que la UE seguirá suministrando armas a Ucrania y trabajará para debilitar la economía rusa y aislar el país euroasiático «internacionalmente», no obstante, recalcó que el bloque comunitario no quiere «hacer la guerra contra Rusia».

Al ser preguntado sobre un posible embargo europeo a las importaciones del gas de Rusia, Borrell señaló que la UE será capaz de «liberarse del gas ruso», pero esto «llevará un poco más de tiempo», que se necesitará para corregir los «errores» de «ponerse completamente en manos de Rusia y no tener [terminales de] gas natural licuado en las costas de Alemania».

Al mismo tiempo, reconoció que no todos los miembros de la UE pueden dejar de comprar gas y petróleo a Rusia «de la noche a la mañana», por ejemplo, países como Hungría, que no tienen costa para recibir petroleros ni oleoductos, así que se necesitaría «una solución que se adapte a todos«, concluyó.

«La UE prácticamente no tiene política exterior propia»

Este lunes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, criticó a Borrell por sus recientes declaraciones en las que afirmó que «la crisis de Ucrania debe resolverse únicamente por vía militar». Asimismo, calificó como «un robo» la propuesta del funcionario de confiscar los fondos de Rusia congelados para destinarlos a la restauración de Ucrania.

Lavrov también aseveró que «la UE prácticamente no tiene una política exterior propia, se solidariza plenamente con los enfoques impuestos por EE.UU.», por lo que sugirió que es posible que el cargo del jefe de la diplomacia europea desaparezca en un futuro.

Negociaciones de paz

La primera sesión de las conversaciones de paz entre las delegaciones de Ucrania y Rusia tuvo lugar el 28 de febrero, cuatro días después del inicio del operativo militar ruso. Desde entonces se han celebrado varias rondas de conversaciones, tanto en persona como por videoconferencia.

Aunque a finales de marzo tras una reunión en Estambul, Kiev afirmó su disposición a cumplir con las principales exigencias de Moscú, las negociaciones posteriormente «se estancaron», declaró el pasado 22 de abril el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov. No obstante, estas no se han detenido, sino que continúan llevándose a cabo en formato remoto, informó este lunes el líder de la delegación rusa, Vladímir Medinski.

Fuente RT