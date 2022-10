Li Hua, exdirectora del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica: «La gramática española es bastante complicada»

El Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica se fundó en noviembre de 2008 y es el primer Instituto Confucio de Centroamérica. En este caso, queremos presentar la historia de Sra. Li Hua, directora del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica desde 2018 hasta 2022, sobre la enseñanza de la cultura de los festivales y su experiencia de comunicación empática como profesora de idioma.

La Sra. Li Hua es profesora asociada de inglés en la Facultad de Lenguas Extranjeras de la Universidad Renmin de China y directora del Instituto Confucio de la Universidad de Costa Rica desde marzo de 2018 hasta marzo de 2022. La entrevista abarca su experiencia de trabajo en el Instituto, su vida en Costa Rica, la cultura del festival y la enseñanza del chino.

Viajar por el mundo y compartir la belleza de la lengua y la cultura chinas

P: ¿Cuál fue la razón por la que decidió ir al Instituto Confucio a enseñar chino?

Li Hua: Cuando me presenté al examen de acceso a la universidad en 1989, mi primera opción era especializarme en chino como lengua extranjera en el Instituto de Idiomas de Pekín (ahora Universidad de Lengua y Cultura de Pekín), pero fallé por unos pocos puntos y luego pasé a estudiar inglés. Cuando más tarde fui a estudiar a Estados Unidos, fui agasajado por muchos amigos estadounidenses y pensé que hicieron un gran trabajo como anfitriones. En 2006 regresé a China desde Estados Unidos y comencé a ofrecer clases de escritura creativa para estudiantes de inglés en la universidad. En 2016 y 2017 sentí que la escritura creativa se había desarrollado muy bien en China, por lo que quise explorar un nuevo campo. En ese momento, pensé que tendría más sentido si pudiera ir por el mundo y compartir nuestra lengua y cultura con más gente. Así que me inscribí en el puesto de directora china del Instituto Confucio en el extranjero por parte de la Universidad Renmin de China.

Empatizar con los alumnos chinos locales para superar las barreras lingüísticas

P: Usted estudia inglés, pero el idioma oficial de Costa Rica es el español, ¿cómo superó la barrera del idioma?

Li Hua: Después de decidirme a ir al Instituto Confucio de Costa Rica, estudié español en la Universidad Renmin de China durante dos o tres meses, así que tenía una base. Pero no fue suficiente cuando llegamos a Costa Rica, porque la gramática española es bastante complicada, por lo que el idioma fue un gran problema para mí y mis compañeros cuando llegamos. Pero esta experiencia nos ayudó a comprender lo que les cuesta a los estudiantes locales aprender chino. Cuando dábamos la clase de principiantes, los alumnos decían que chino era muy difícil y todos lo entendíamos muy bien porque a nosotros también nos parecía difícil el español.

P: ¿Cómo se enseña la cultura china a los alumnos cuando aún no se domina la lengua española?

Li Hua: Para los que sólo hemos estudiado español uno o dos años, no creo que sea posible explicar algunos conceptos culturales en español. Así que cuando necesitamos explicaciones especiales en el curso, seguimos utilizando el inglés. A partir de 2019, animo a mis colegas a que los profesores chinos se esfuercen por hablar español y los profesores nativos por hablar chino, para que puedan reflejar el intercambio y la integración de las culturas china y extranjera en el Instituto Confucio de Costa Rica.

P: A la luz de su experiencia en el Instituto Confucio, ¿cuáles cree que son las similitudes en la enseñanza del inglés y del chino?

Li Hua: Cuando enseño a los estudiantes, puedo apreciar especialmente la maravillosa sensación que tuve cuando estaba en la universidad. Cuando estudiaba inglés en China, un profesor estadounidense que enseñaba a escribir en inglés me dijo algo así como “You have enriched my life” (“Habéis enriquecido mi vida”). En su momento no entendí muy bien lo que significaba, pero ahora lo aprecio cada vez más. Nuestros alumnos realmente escriben historias que yo no podría escribir en mi vida. Puede que haya que mejorar su lenguaje, pero su creatividad es muy singular. En ese sentido, tanto si enseñamos inglés como si enseñamos chino, queremos que haya una profunda conexión entre los corazones de las personas y que empaticen entre sí.

P: ¿Cómo se enseña la poesía china antigua a los alumnos del Instituto Confucio?

Li Hua: Utilizamos poemas chinos en nuestros intercambios con estudiantes costarricenses, incluso cuando los compartimos con estudiantes locales de primaria y secundaria en el Día Mundial del Libro. Por ejemplo, enseñamos a los alumnos Pienso en la noche de Li Bai porque es un poema relativamente corto y se pueden explicar todas las palabras, y además es bastante pegadizo. También les enseñamos a cantar Pienso en la noche con música de la Sra. Gu Jianfen. La cantamos una y otra vez y los alumnos se mostraron muy interesados. Me emocioné mucho cuando hablé con los estudiantes de la escuela y la universidad locales sobre este poema en la lejana Costa Rica. Por un lado, la poesía parece ser muy difícil, pero, por otro lado, en realidad es muy fácil enseñarlo, ya que una vez que se lo explicas a los estudiantes, pueden relacionarse inmediatamente con él.

La epidemia inspira a la gente a aprender chino

P: ¿Cómo ha cambiado la forma de las clases en el Instituto Confucio tras la epidemia?

Li Hua: Después de venir al Instituto Confucio en 2018, descubrí que el potencial para enseñar chino en Costa Rica es muy grande. Incluyéndome, sólo había siete profesores de chino en total, lo que no era suficiente. Para 2019, le dije al director de exteriores que quizá tuviéramos que desarrollar clases online. En ese momento, dijo que no era el momento adecuado. Resultó que la repentina epidemia de 2020 nos hizo cambiar a las clases en línea a partir de marzo.

P: ¿Cómo ha afectado la epidemia a la matrícula del Instituto Confucio de Costa Rica?

Li Hua: Estamos muy satisfechos de que, en 2020, a pesar del grave impacto de la pandemia, nuestra matrícula en el Instituto Confucio no haya disminuido, sino que haya aumentado en un 38% en comparación con 2019. En 2021 el número de alumnos matriculados en los cursos que ofrecemos conjuntamente con la Universidad de Costa Rica sigue aumentando. Así que es muy posible que la pandemia haya inspirado a la gente a aprender porque creen que es importante.

El éxito de los eventos festivos radica en si llegan al corazón

P: ¿Cómo ha ajustado el Instituto Confucio su planificación y organización de actos festivos y culturales tras la pandemia?

Li Hua: No era realmente práctico realizar actividades fuera de línea en la situación de pandemia. Antes de la pandemia, un profesor se encargaba de planificar cada festival y este profesor compartía el programa con todos los profesores y luego nos asignaba el trabajo. Por ejemplo, para el festival del Día del Amor de 2019, me asignaron la lectura en voz alta de “Hada en el puente de las urracas” de Qin Guan. Tenía miedo de que la gente no lo entendiera, así que invité a May a que me lo tradujera al español. El día del evento, ambos nos vestimos con trajes chinos y yo leí la versión china y ella la española, que fue acompañada por una pieza musical de guqin muy hermosa.

Este tipo de actos contaban con una gran participación de los estudiantes. Después de la pandemia, nos preocupaba que pareciera un poco extraño celebrar un acto cultural a través de una pantalla. Más tarde descubrí que lo más importante de un evento cultural festivo es, en realidad, el significado que hay detrás. Por ejemplo, en 2020 planeamos un evento para la Fiesta del Doble Nueve, en el que invitamos a alumnos y padres a participar juntos, y también pedimos a los alumnos que prepararan un pequeño regalo para sus mayores. El cuidado de los ancianos que nos rodean es el verdadero significado de la Fiesta del Doble Nueve.

Creo que fue un entrañable evento. Debido a la pandemia, la gente está especialmente agradecida por la atención que el Instituto Confucio ha ayudado a transmitir. El éxito de un acontecimiento cultural no sólo viene determinado por la forma del mismo, sino también por el hecho de que el propio acontecimiento debe llegar al corazón de la gente.

La empatía puede lograrse mediante esfuerzo conjunto

P: Según su experiencia en la enseñanza de la cultura de los festivales, ¿cómo cree que se puede promover mejor el desarrollo de la enseñanza internacional de la lengua china desde la perspectiva de la empatía?

Li Hua: Creo que cuando hablamos el idioma, o hablamos la cultura, encontramos lo que todos tenemos en común y el efecto didáctico es definitivamente el mejor. Los costarricenses son muy románticos y se interesan especialmente por el amor romántico. Durante el proceso de enseñanza, nuestros profesores harán coincidir el tema de especial interés para los alumnos y pondrán la conversación en una situación concreta, como por ejemplo estar enamorado de alguien, querer invitarle a cenar y al cine, etc. Esto es muy eficaz, ya que el alumno sentirá que le estás ayudando a decir lo que quiere decir, en lugar de darle lo que tú quieres que diga. En segundo lugar, para lograr la empatía en la enseñanza de idiomas, debe ser un esfuerzo conjunto y bidireccional. No somos profesores que enseñan chino de forma unilateral y desde arriba. Tenemos que mostrar a los alumnos que queremos a Costa Rica y que los profesores también necesitan su ayuda. Por ejemplo, en el Día Nacional de Costa Rica, me ponía una gran falda con características costarricenses y les cantaba una canción en español durante la clase. Otro ejemplo es que a veces les leo historias que he escrito en español, y cuando después vuelvo a sus historias en chino, tienen más confianza. Esto se debe a que sentirán que el profesor es igual que ellos, que están aprendiendo a dominar una nueva lengua, y por lo tanto están dispuestos a compartir con el profesor.

He sido profesora durante muchos años y uno de mis alumnos me dijo una vez: “Creo que lo mejor que puede hacer, profesora, es decir que intente no enseñar”. Como profesor/a, no intentes “enseñar”, sino motivar a tus alumnos para que tomen la iniciativa de aprender.

