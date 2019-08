“Maduro ha evitado una tercera guerra mundial” así lo señala Arévalo Méndez embajador de Venezuela en Chile

En el marco de una manifestación de solidaridad internacionalista en el país andino, el diplomático, quien fuera secretario privado de Hugo Chávez dijo que, “En Venezuela existe un pueblo consciente, un pueblo politizado, un pueblo democrático»

La solidaridad chilena una vez más se hizo presente en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en el país de Allende, señalada en la comuna de Providencia de Santiago. La convocatoria de la Unión Bicentenaria de los Pueblos y del Capítulo Chile del Congreso de los Pueblos de Colombia en ella, entre otras agrupaciones y personas, se hizo eco del llamado internacional de este sábado 10 de agosto, en contra del reciente recrudecimiento del embargo económico y financiero de Washington sobre la nación caribeña. La intensificación del bloqueo de Trump y su administración busca ahogar al Gobierno chavista con el fin de precipitar su caída y quedarse con las más vastas reservas conocidas de crudo a escala mundial. Sin embargo, hasta el momento, la Casa blanca sólo ha conseguido que los efectos de sus agresiones dañen al propio pueblo venezolano en materia alimenticia y sanitaria.

En medio de cantos antiimperialistas, el embajador de Venezuela en Chile, Arévalo Méndez, salió del recinto diplomático a saludar a las y los solidarios. Méndez fue secretario privado del fallecido Presidente Hugo Chávez, y es general de brigada (r), además de haber realizado sus estudios junto a Chávez en la Academia Militar.

¿Qué pretende el Departamento de Estado de Estados Unidos con el incremento del bloqueo económico contra el pueblo y los dirigentes de Venezuela, y cómo evalúa la reacción del Presidente Nicolás maduro?

“Pareciera una exageración, pero si lo vemos en su verdadera dimensión y profundidad, yo afirmo que el Presidente Maduro ha evitado una tercera guerra mundial. Estados Unidos necesita mucho petróleo para detonar definitivamente una guerra en Medio Oriente y apropiarse los descomunales recursos energéticos que existen en esa región. Para esa guerra, Europa, la Europa segundona, la Europa rendida, pero que ha aceptado esa situación de avasallamiento estadounidense, requiere de mucho petróleo, también. Y ese petróleo ya no está ni en el Golfo de México ni en el Mar del Norte. Está en Rusia, Irán y Venezuela. La humanidad puede tener la seguridad de que, si llegan a derrocar al Presidente Maduro, no pasarán dos años y tendremos una tercera guerra mundial. Sólo acabando con nuestro Gobierno y su pueblo, Estados Unidos y Europa contarán con las reservas de petróleo venezolanas disponibles para esa locura. Se trata de una situación geopolítica que no sólo tiene que ver con la desesperación imperialista por el control del petróleo, sino que también del gas. Hay en Europa cinco grandes potencias petroleras ¡que no tienen petróleo! ¿Se lo van a quitar a los rusos, a los iraníes? No. Piensan en Venezuela. Pero se han equivocado permanentemente con Venezuela. En veinte años hemos aprendido, y no nos voltearán. En Venezuela existe un pueblo consciente, un pueblo politizado, un pueblo democrático. No vamos a dar un paso atrás. Ni para coger impulso.”

¿Le sorprende la solidaridad chilena y del continente con la Venezuela bolivariana?

“Hay consciencia plena en Latinoamérica, muy al contrario de lo que piensan las élites y las huestes ultra conservadoras. Y revive en cada circunstancia en que el imperialismo ataca a nuestros sufridos pueblos. Y el pueblo chileno es uno enterado y muy distinto a cómo lo ve la extrema derecha. Yo lo comprendí cuando me adentré en los procesos políticos y sociales de Chile. Es mentira que América Latina está perdida. Nuestros pueblos tienen un espíritu democrático encendido.”

Por su parte, el Presidente de la Unión Bicentenaria de los Pueblos, UBP, Juan Cuevas, manifestó que “según el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, es crimen de lesa humanidad, entre otros, ‘todo acto inhumano que cause grandes sufrimientos intencionales o atenten de gravedad contra la integridad física o la salud mental cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque’. Y eso es exactamente lo que Estados Unidos está haciendo contra el pueblo venezolano. Hermanados en la independencia definitiva de América Latina respecto de la tutela imperialista, una y otra vez acompañaremos al pueblo venezolano y a sus líderes frente a los ataques crecientes del matón de Washington”.

