Marcela Holguín, asambleísta de Ecuador: “Estamos enfrentando una campaña que es absolutamente desigual”

Ecuador se prepara para los comicios generales previstos para el 7 de febrero de este año. Voces sin Fronteras, conducido por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk, preparó una edición especial y en su Capítulo 7 entrevistó a Marcela Holguín, asambleísta del país sudamericano, periodista y candidata a la reelección.

Durante la conversación, subrayó que en el Ecuador se juega una batalla por recuperar la esperanza y que los candidatos del progresismo están en “el corazón de la gente y eso es lo que teme la derecha”.

“Estamos enfrentando esta campaña que es absolutamente desigual, es una campaña en la que realmente tenemos un árbitro que ya sabemos que está del lado del candidato de la derecha y en donde tenemos la cancha absolutamente inclinada”, dijo.

Por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk

DR: Me gustaría empezar con una pequeña introducción sobre ti, sobre tu candidatura en Ecuador y un poco sobre tu vida profesional.

MH: En el Ecuador se juega una batalla por recuperar la esperanza, las oportunidades, por recuperar todo aquello que nos ha quitado este desgobierno en estos tres años y medio.

Yo estoy en la Asamblea como representante del Distrito Centro Norte de Quito y de la provincia de Pichincha desde hace tres años y medios que incursioné en el mundo de la política. Hasta hace tres años y medios yo era periodista, estuve trabajando en varios medios de comunicación durante 23 años que ejercí el periodismo y la comunicación básicamente en algunos medios televisivos y también en unos medios radiales. Tres años y medio atrás doy ese gran salto del periodismo a la política, para quedarme en la política porque esa es la opción que ya he escogido. Como periodista tú sabes que sería absolutamente anti ético si yo luego de la política regreso al periodismo, la comunicación es más amplia, es otra cosa, pero el periodismo digamos que siempre fue mi pasión, lo hice pero ya me entró como ese gusanito de la política y estoy aquí desde hace tres años y medio y ahora optando por la reelección, y muy feliz porque de verdad que yo concibo la política como concibo al periodismo, como un servicio social y como una forma de poder ayudar a la ciudadanía.

Así que eso es lo que hemos hecho durante estos tres años y medio.

DR: Bajo tu mirada, ¿cuál es el origen de las noticias falsas de ahora y cuáles son para ti las fake news más importantes en Ecuador?

MH: Las fake news siempre han sido utilizadas como una herramienta de política sucia, que se ha dado no solo en Ecuador sino también a nivel mundial en la región, pero probablemente ahora nos damos más cuenta que antes de aquello, y se evidencia de mejor forma porque evidentemente ahora el rol de las plataformas sociales es mucho más activo de lo que era antes, entonces evidentemente creemos que se ha agudizado aún mas esta guerra de la comunicación, esta guerra sucia de la política lo único que hace es lesionar la democracia.

Yo creo que es muy importante también que la ciudadanía del mundo entero se de cuenta que es así, nosotros no podemos guiarnos por noticias falsas porque estamos atentando contra el mayor principio que debemos nosotros respetar, que es el de la democracia.

Tenemos la oportunidad evidentemente de manifestarnos en el ejercicio de nuestra libertad de expresión, pero nunca hacer de la mentira el arma para contrarrestar a los opositores políticos y lamentablemente eso lo estamos viendo en esta campaña electoral del Ecuador, pero también lo hemos visto durante todos estos tres años y medio de desgobierno en el país, en donde se ha utilizado sobre todo el arma de las fake news para decir mentiras que varias personas o incluso medios la convierten en una verdad incontrastada, y esto realmente no perjudica a una persona, no ha perjudicado a determinado partido político alguno sino que insisto perjudica a la democracia del país porque la gente consume mentiras, y eso de verdad que está muy mal, no podemos aceptar que un país se construya sobre las bases de esas mentiras, y claro esto también se potencializa en la región por lo que hemos vivido en el avance en términos progresistas en los últimos años con el tema de Bolivia, de Argentina, también lo que está pasando en Ecuador y esa efervescencia que se nota en el ambiente por el retorno de la Revolución Ciudadana, de un Gobierno del pueblo, para el pueblo, del Gobierno de los humildes, entonces evidentemente ahora estas herramientas son también utilizadas también por la derecha precisamente para frenar ese gran avance que estamos nuevamente sintiendo como región.

DR: ¿Se ha respetado la nueva Ley de Medios, impulsada por el presidente Correa y otros líderes, durante el Gobierno de moreno? ¿Qué queda por hacer?

MH: Han existido muchísimos retrocesos, primero decirte que la Ley Orgánica de Comunicación que fue expedida en el gobierno de Rafael Correa lo que buscaba era democratizar la comunicación y hacerla plural, por eso es que ahí se repartió por primera vez en la vida el espectro radioeléctrico que es de propiedad del Estado ecuatoriano, no es propiedad de un Gobierno, es propiedad de todos los ecuatorianos, y ese espectro radioeléctrico fue repartido digamos que de manera igualitaria 33% para los medios de comunicación privada, 33 % para los medios de comunicación pública y 34 % para los medios comunitarios.

Ese fue un gran avance sin duda en materia de democratizar la comunicación en el país porque se pretendía con ello dar el mismo espacio y participación a medios tan importantes que son emitidos desde la ruralidad ecuatoriana y que tienen una lógica comunitaria, una lógica distinta, una lógica de inclusión, y la idea era precisamente eso hacer de la comunicación un ejercicio absolutamente plural y democrático.

Entonces, eso en primer instante creo que es importante decirlo, tenía otras figuras que también eran importantes como por ejemplo la figura del linchamiento mediático, que no fue entendida de una forma correcta, con ella se pretendía dar el poder a los ciudadanos para que nunca más un medio de comunicación sea capaz de emitir algún tema en contra de una persona, de una organización, de una agrupación política, sin que sea debidamente contrastada y sin que se diga verdad, entonces aquí lo que se estaba haciendo era dándole a la ciudadanía una garantía precisamente para tener esa herramienta para que los medios de comunicación no cometan errores y no se carguen contra determinado partido político o contra determinado político simplemente porque no están de acuerdo con la ideología que profesa. Entonces está bien entendida era una herramienta precisamente para dotarle de esa garantía al pueblo ecuatoriano, a la ciudadanía, de que un medio de comunicación iba a presentar una noticia contrastada, real, que no vulnere la intimidad de una persona y que evidentemente sea entendida de esta manera.

Holguín. Foto: Wikipedia.

Pero bueno el tema del linchamiento mediático con las reformas presentadas por el Gobierno de Moreno fue eliminado y sacado de la Ley Orgánica de Comunicaciones, otra cosa que era importante era la defensoría de las audiencias que también fue eliminada por este Gobierno en la reforma a la ley. La defensoría de audiencias también iba en la misma línea, lo que se quería era que los medios de comunicación tengan, valga la redundancia, una audiencia que pueda interesarse por ver y a analizar los contenidos que están emitiendo los medios de comunicación para que no vulneren los derechos ciudadanos, era una ley que lo que pretendía era ponerse del lado del ciudadano común para defender los derechos de todos los ecuatorianos y no solamente los derechos de una minoría, pero eso fue mal entendido, fue utilizado políticamente para hablar de que en el gobierno de Correa no se estaba respetando la libertad de expresión cuando en realidad lo que se pretendía era dotar la comunicación de una pluralidad de voces que a mí me parece importantísimo.

Y una amenaza latente es que hoy existe una amenaza adicional, tu hablabas en un inicio de la importancia de tener este tipo de medios para de alguna manera romper el cerco mediático que hemos debido enfrentar aquellos que estamos de lado del progresismo, y eso no ha pasado únicamente en el Ecuador sino también en países de la región, insisto, como Argentina y Bolivia, en donde se pretende instaurar un solo relato y una sola verdad y esto es terrible porque hace daño a la democracia y a esa pluralidad de voces que deberíamos defender si es que vivimos realmente en una democracia, y ahora el gobierno de Moreno pretende amenazar a estos medios de comunicación alternativos, a las redes sociales, a los medios digitales, a través del Artículo 5 de la Ley Orgánica de Comunicación y Moreno, ojo porque esta es una amenaza que se cierne no solo contra los ecuatorianos sino que también puede ser trasladada a otros países, quiere implementar a través del Artículo 5 el hecho de que un medio de comunicación sea no solamente prensa, radio y televisión, sino que también el gobierno dictatorial de Moreno quiere incluir como medio de comunicación a las plataformas como la tuya, por ejemplo, para poder regularla.

Entonces, se supone que este que nos habían vendido como el Gobierno de las libertades, de la libertad de expresión y demás, todo lo contrario, quiere a través del Artículo 5 poner como medio de comunicación también a las plataformas sociales coartando el derecho de la libertad de expresión de muchos medios como por ejemplo el tuyo. Y esto lo hacen porque ya no les basta solamente con el cerco mediático que nos han impuesto a nosotros, a los de la Revolución Ciudadana, sino que como ahora tenemos la oportunidad de expresarnos a través de plataformas democráticas y digitales como la tuya, pues entonces ahora sí nos quieren coartar ese derecho porque nos quieren impedir el derecho de participación.

Nosotros lo hemos vivido en carne propia durante estos tres años y medio de este régimen de censura del presidente Lenín Moreno, en donde hemos tenido no solamente un linchamiento mediático todos quienes formamos parte orgullosamente de la Revolución Ciudadana, empezando por nuestro líder y expresidente Rafael Correa, a quien han atacado desde todos los flancos de una manera absolutamente inmisericorde sino también la persecución que hemos sentido todos quienes hemos estado liderando este proceso político de transformación de la Patria, y evidentemente eso como no le gusta a la derecha pues han aprovechado para censurarnos, para imponernos un cerco mediático, para imponer únicamente una sola verdad que es la verdad de ellos, pero no necesariamente es el relato del pueblo ecuatoriano, entonces lo hemos vivido en carne propia y ahora esa censura que también se ve trasladada a la propia campaña electoral.

Nosotros difícilmente tenemos el espacio como candidatos aunque democráticamente deberíamos tener el mismo espacio en tiempo todos los candidatos, por ejemplo, difícilmente tenemos ese espacio a través de los medios de comunicación tradicionales, es muy complicado que un medio de comunicación nos de ese espacio para nosotros proponer a la ciudadanía nuestros planteamientos de campaña junto con Andrés Arauz, el candidato a la presidencia, y junto con Carlos Rabascall, nuestro candidato a la vicepresidencia, y todos los candidatos de la Lista 1 de Centro Democrático que es la lista de Rafael Correa, pero adicionalmente a eso la censura es tan vergonzosa y descarada que, por ejemplo, impiden que sean publicados spots de campaña en donde sale la imagen de nuestro líder Rafael Correa, eso es otra de las censuras que estamos nosotros enfrentando en esta campaña que es absolutamente desigual, es una campaña en la que realmente tenemos un árbitro que ya sabemos que está del lado del candidato de la derecha y en donde tenemos la cancha absolutamente inclinada, pues resulta que a nosotros nos impiden hacer propaganda electoral con la imagen de nuestro máximo líder Rafael Correa, pero el candidato banquero Guillermo Lasso sí puede hacer la propaganda electoral con el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot.

A nosotros nos dicen que Correa no puede salir en la propaganda electoral porque él no es candidato, pero a Lasso no le dicen que deje de utilizar la imagen de Jaime Nebot porque tampoco es candidato y él sí lo puede hacer pero nosotros no.

Entonces, de verdad que nosotros ya estamos curados de espanto porque en tres años y medio hemos enfrentado una censura terrible, inmisericorde, en contra de quienes estamos del lado correcto de la historia, quienes estamos del lado del pueblo que somos los de la Revolución Ciudadana, estamos acostumbrados, afortunadamente pensamos que ya estamos en la recta final, la gente además lo ve con esa misma perspectiva, sabemos que nos falta poco para recuperar el Gobierno, la patria de todos los ecuatorianos y que eso lo vamos a hacer este 7 de febrero en una sola vuelta porque estamos en el corazón de la gente y eso es lo que teme la derecha, que estamos no solo primeros en la papeleta, estamos también primeros en las encuestas, estamos primeros en el corazón de la gente y eso es lo que hace que cada vez tengan más temor de nosotros y evidentemente la censura cada vez se hace más grande.

DR: Este ciclo electoral en Ecuador debería ser llamado el ataque de los clones, porque aparte de Andrés Arauz el resto de los candidatos tienen las propuestas que parecen las de Guillermo Lasso.

MH: Estoy completamente de acuerdo contigo, la nuestra, la campaña de Andrés Arauz y la Lista 1 del Centro Democrático, de la lista de Rafael Correa, es una campaña primero absolutamente propositiva, como tu bien lo señalas la única que existe y la única que está pensada en función de las necesidades de las grandes mayorías del pueblo ecuatoriano, y esto nace de lo que nosotros estamos hechos, la Revolución Ciudadana está hecha de pueblo, de gente humilde, y nosotros trasladamos precisamente esas inquietudes, esas ganas que tiene la gente de recuperar el Ecuador de la dignidad, del progreso, de los derechos, del trabajo, y los trasladamos también a porpuestas. Además, Andrés es el único candidato joven, preparado, que tiene propuestas innovadoras que van en beneficio precisamente de los más humildes.

Yo siempre digo cuando estamos en recorridos en los barrios, con los vecinos, siempre les digo ‘mira veci, usted tiene que saber que cuando uno es candidato propone lo que sea’, porque los candidatos suelen ser así, suelen ser tan irresponsables que proponen cosas que incluso saben que no pueden cumplir, pero así son los candidatos de demagogo, la diferencia de los candidatos de la Revolución Ciudadana, empezando con Andrés Arauz y Carlos Rabascall, es que nosotros propusimos y ya cumplimos, nosotros hemos sido los únicos que ya cumplimos y lo hicimos durante la década del Gobierno de la Revolución Ciudadana.

Entonces, el Ecuador tiene la garantía de que nosotros lo que proponemos es algo que sabemos que podemos hacer, tenemos la experiencia para hacerlo, los 10 años de la Revolución Ciudadana, y ahora evidentemente con esa experiencia a cuestas vamos a hacerlo muchísimo mejor porque sabemos cómo hacerlo. Esa es la diferencia con los candidatos de la Revolución Ciudadana, y la tengo te digo que está absolutamente convencida de eso.

Probablemente sí hay un voto oculto todavía, un voto indeciso, pero cada vez se siente con más fuerza ese apoyo ciudadano a los candidatos de la Revolución Ciudadana porque nosotros representamos esa esperanza que el pueblo ecuatoriano ya la veía perdida con estos tres años de desgobierno de Lenín Moreno, que además ha sido el Gobierno de los banqueros, de los grandes capitales, porque quién ha gobernado este país ha sido no solamente Moreno sino también el propio banquero Lasso, y eso hay que decirlo.

Nosotros, en la Asamblea Nacional hemos evidenciado eso en muchísimas de las leyes que han sido aprobadas, el 80 % de las aprobadas en este período han sido leyes enviadas por el presidente Lenín Moreno y aprobadas por todas esas fuerzas políticas que han cogobernado con este régimen, en donde está CREO, los del banquero Lasso, en donde está Socialcristiano que apoyan ahora a Lasso, en donde está Pachakutik, que supuestamente es de izquierda, cuyo candidato ahora es Yakú Pérez han sido los que han aprobado las leyes neoliberales de Moreno. Eso fue lo que ha pasado en este régimen.

Ahora se quieren bajar de la camioneta porque están en campaña electoral y quieren ser los primeros que se dicen ser opositores de este Gobierno, pero la realidad es absolutamente clara, ellos durante estos tres años y medio han cogobernado con el régimen de Moreno, ellos fueron, por ejemplo, los que aprobaron con sus votos la mal llamada Ley Humanitaria que fue una propuesta de Moreno y que en la práctica lo que significó es que los trabajadores ecuatorianos reciban liquidaciones de miseria y aquellos que tuvieron la suerte de conservar su sitio de trabajo se les restó el 50% de su salario, ellos fueron los que aprobaron esa ley, los únicos que nos opusimos fuimos los legisladores de la Revolución Ciudadana que hemos sido los únicos que durante estos tres años y medio hemos hecho una oposición democrática y responsable con el pueblo ecuatoriano.

DR: ¿Quiénes son realmente los dueños de los medios de comunicación en el Ecuador y cómo hace la Unión por la Esperanza para poder romper este cerco mediático? ¿Qué crees que debería ser cambiado para que no permanezca en Ecuador?

MH: Sin duda, y es innegable, que el poder mediático está también relacionado con el poder económico, evidentemente es así, no podemos generalizar tampoco y decir que todos los medios de comunicación están en manos de los grandes emporios económicos, no podemos hacerlo porque nosotros precisamente estamos hablando en función de la transparencia y eso es lo que queremos hacer.

¿Qué hacer para poder tener una comunicación plural, democrática? Apoyar, por ejemplo, entre otras cosas, esta asignación de frecuencias en donde le damos una especial importancia no solamente a los medios privados, que sí tienen que existir pero hacerlo a través de un periodismo responsable, pero también deben tener espacio si es que nosotros queremos darle una proyección democrática a nuestro Gobierno, pero también debemos tener medios públicos que sean realmente públicos, no al servicio de un Gobierno en particular, y también tenemos que tener esta tercera pata que es tan importante que es la de los medios comunitarios y dotarlos del 34 % de la asignación de frecuencias que por ley les corresponde.

El problema es que eso no se está cumpliendo en el Ecuador en este momento y lo que debemos hacer, entre otras cosas, para hacer de la comunicación un libre espacio de ejercicio de la libertad de expresión responsable, es precisamente también dar cabida a los otros medios, a los medios no tradicionales, a las plataformas, los medios comunitarios que juegan un papel importantísimo dentro del rol democrático de un Gobierno.

Holguín. Foto: @marcelaholguin.

Garantizar el respeto a la libre expresión, a expresar ideas e ideologías que probablemente sean contrarias a las del resto de la población o a las de un número importante de la población, pero que tengamos esa misma oportunidad y en definitiva que la gente pueda tener no un solo relato, que es un poco en lo que se ha empecinado este Gobierno en estos últimos tres años, sino que exista pluralidad de voces que es importante, cuando haya pluralidad de voces podremos hablar de una verdadera democracia, y eso es lo que nosotros queremos.

DR: ¿Hay una posibilidad de una ley de medios 2.0 o algo que también pueda incluir reformas y leyes en contra de distribución de noticias falsas?

MH: Nosotros lo que queremos, y lo que instauraba Andrés Arauz también es precisamente esta comunicación 3.0 en donde vamos a una nueva era no solo de la comunicación sino de la forma de hacer Gobierno. A través del WikiPlan toda la ciudadanía puede ser parte de las propuestas de este nuevo Gobierno, tenemos una plataforma informática, digital, de avanzada en donde las personas mayoritariamente están ingresando precisamente para dejar las inquietudes, hacer sus propuestas que son muy bien recibidas por Andrés e incorporadas al plan de Gobierno que ya tenemos y que hemos presentado y propuesto a los ecuatorianos.

Para nosotros el tema digital está desde ahora presente y eso es muy importante porque también estamos sintonizándonos con la nueva era informática, digital, con los más jóvenes y eso nos parece importante.

Lo de las reformas habrá que hacerlo, hay una Ley Orgánica de Comunicación que esta vigente que no es verdaderamente democrática en este momento, habrá que hacer las reformas que correspondan pensando en función de los derechos ciudadanos de la libre expresión, en donde no existan las fake news, que ha sido una herramienta utilizada para desacreditar a los líderes de la Revolución Ciudadana e imponer una mentira como verdad. Eso no lo podemos seguir tolerando porque eso nos hace daño a todos, le hace daño al Ecuador entero, y debemos dejar de hacer esa política sucia, de la mentira, del desprestigio, por eso es que la gente esta tan habida de esta esperanza que nosotros representamos precisamente porque le hablamos a la gente con la verdad y sobre todo porque ya lo demostramos en los 10 años de la Revolución Ciudadana, lo que somos capaces de hacer en función de las necesidades de la gente.

Ya tuvimos un Gobierno del pueblo y la idea es volver a tenerlo para recuperar todo lo que nos han quitado durante estos tres años y medio, y en ese rol y en ese papel estamos todos y la mayoría de los ecuatorianos que ya quiere un cambio y que ve en nosotros la esperanza que creía había perdido.