María Muñoz, dirigente social de Bolivia: “Las organizaciones sociales nunca nos vamos a rendir”

Estamos acá en el Departamento de Santa Cruz y al mismo tiempo como parlamentaria que represento también, como senadora suplente, estamos acá, nos toca la semana de sesión por eso estamos acá en La Paz.

–Para la gente que no conoce tan bien la situación de Bolivia, que no tiene tanto conocimiento sobre los movimientos sociales, puede explicarnos brevemente ¿qué es la organización Bartolina Sisa?, ¿qué significado tiene en el movimiento de las mujeres en Bolivia?

-Bartolina Sisa está organizada a nivel nacional en los nueve departamentos, como Departamento de Santa Cruz nosotras estamos organizadas en las quince provincias que componen el departamento, y la organización Bartolina Sisa nació para defender a la gente campesina, indígena, originaria hacia las mujeres.

La organización Bartolina Sisa es para defender los derechos de participación de las mujeres para que las mujeres sean autoridades departamentales, nacionales, provinciales, municipales, y también pueden ser dirigentas o autoridades en las comunidades donde ellas viven.

Entonces, eso es la organización Bartolina Sisa, y lo otro para que nos haga respetar como organización Bartolina Sisa en derecho de ser autoridad electa, porque las mujeres también tenemos nuestro derecho de poder participar, ser electa asambleísta, diputada, senadora, presidenta a nivel nacional, porque tenemos que manejar equidad de género.

Podemos ser alcaldesas, concejales, así, para poder ser autoridad electa porque todas las mujeres no solamente nos hemos organizado llamándose organización Bartolina Sisa, dentro de eso la Ley 348 ya tenemos el conocimiento para que nosotras tengamos el conocimiento que nos respeten nuestros derechos, el derecho de participación, el derecho de ser autoridad, de tener libre expresión de lo que siente, de lo que ve. Entonces es una organización muy amplia para que las mujeres puedan participar en ámbito político orgánico.

–Durante el golpe hubo un ataque directo a la wiphala, las destruyeron, las quemaron en las plazas públicas. ¿Cómo interpretan la wiphala usted y desde la organización?

-La bandera wiphala es un símbolo patrio, de patria, porque los símbolos patrios se deben respetar, porque los símbolos patrios que es wiphala el blanco es la paz para nosotras, para vivir bien, por igual, sin faltarnos respeto; el azul es el cielo que nos puede ver como un vivir bien desde arriba; el verde es el producto que nosotros podemos producir, porque muchos nombres que significa el símbolo patrio para nosotras en nuestro país y que nos representa a la gente indígena originaria a nivel nacional de la bancera wiphala.

Por lo tanto, aquel tiempo cuando nos han hecho el golpe los oligarcas que nosotras llamamos la derecha que siempre está en contra del proceso de cambio de nuestro país, han subido de la Casa del Pueblo, del Estado Plurinacional de Bolivia, han salido, sacaron, quemaron, y ellos no han valorado.

Para nosotras, para las organizaciones sociales es muy importante los símbolos patrios que nosotras hemos construido, por eso se trata Estado Plurinacional de Bolivia nuestro país, por eso conformamos nosotras los 36 pueblos en nuestro país, y por lo tanto se tiene que respetar nuestros símbolos patrios que es la wiphala, es importante para nosotras. Por eso hemos pedido nosotras las organizaciones sociales, los símbolos patrios se respetan, la bandera boliviana han trajinado como cualquier persona, no saben valorar, aquellas personas que tienen solamente intereses personales, la bandera del departamento manejaron como cualquier persona que es, para nosotras las nuestras banderas se tienen que respetar porque es un símbolo que nos representa a todas las bolivianas y a los bolivianos.

En el golpe quemaron, no valoraron, los policías sacaron de su vestimenta que era wiphala, que era del indio, pero todos los bolivianos somos indios, porque todos los bolivianos merecemos esa bandera que nos representa a nosotros, a todos los bolivianos. El año pasado ha habido el golpe que nosotras nunca podemos olvidar, del Departamento de Santa Cruz inicio ese golpe de Estado a la cabeza de Fernando Camacho, utilizaron los policías, utilizaron las fuerzas armadas, utilizaron también a los militares y dentro de eso se han prestado aquellas personas que no han valorado el trabajo, la gestión de nuestro hermano Evo Morales Ayma en esos catorce años que se han podido lograr muchas cosas para nosotras como organizaciones sociales, como indígenas.

Nunca habíamos podido nosotros lograr de ser autoridad, de ser electa, de ser una organización porque a nosotros no nos respetaban, gracias a nuestro hermano Evo Morales Ayma ha habido ese respeto para las mujeres, para la gente campesina, indígena, originaria. Lo otro, nosotras como mujeres no teníamos esa libertad de ser, de participación en reuniones hacia las mujeres, gracias a la gestión de nuestro hermano presidente a las mujeres nos ha hecho respetar.

Los campesinos no teníamos el ingreso a las oficinas a nivel nacional, hacia la presidencia, hacia la asamblea, porque usábamos una manta y, por lo tanto, no teníamos el derecho de ingresar. Eso se ha respetado en estos catorce años, y lo otro es que nosotras no teníamos de participación para poder proponer nuestros criterios, nuestras ideas, para poder construir este Estado Plurinacional, nuestra democracia que nosotras llamamos y para hacerlo crecer y fortalecer, empoderarse como campesinas indígenas originarias y a nivel nacional. Ese trabajo se ha avanzado gracias al hermano Evo Morales Ayma y ellos no valoraron eso y, por lo tanto, nos han hecho la masacre, el golpe de Estado, y nos han dicho “ha habido fraude”, pero fraude no hubo, más bien ellos nos han hecho el golpe, y a nosotros nos achacaron. Nosotros, el socialismo hemos sido consecuentes, hemos sido la conciencia del pueblo, han votado para el proceso y somos del proceso y, por lo tanto, somos de una sola idea, con una sola mentalidad, de poder hacer respetar nuestros votos, el voto popular que definió el pueblo, eso hemos hecho respetar.

Entonces es muy preocupante que nos han hecho el golpe, sigue siendo para poder confrontar a nuestro país entre nosotros, entre bolivianos, por intereses personales, porque ellos tienen solamente de saquear. Tenemos una buena lección que ellos nos han dejado en poco, económicamente no tenemos estabilidad, que asumió nuestro hermano presidente Luis Arce y también nuestro hermano vicepresidente David Choquehuanca, y gracias al golpe estamos sufriendo económicamente en los municipios, en los gobiernos municipales, en los gobiernos departamentales, solo ellos manejan en número pero en la realidad para poder desembolsar, para darles lo que les corresponde no hay plata, pero solo saben criticar.

La verdad desde donde nos ha hecho el golpe de Estado, desde noviembre de 2019 hacia acá, en esos once meses han hecho total lo que han querido, han manejado familiares al Estado Plurinacional y a nosotros nos criticaban que era nepotismo, que estaban trabajando sus hijos, y ellos han manejado, la señora Jeanine Áñez ha manejado toda su familia, sobrina, primos, tíos, ha podido llegar a nivel nacional para poder gobernar y saquear a nuestro Estado Plurinacional.

-Hubo mucha desinformación, censura, cerraron medios comunitarios. En este ámbito de la censura y de represión, ¿cómo pudieron ustedes y otras organizaciones sociales comunicarse entre ustedes para organizar la resistencia?

-Dentro de la comunicación cuando nosotros sabíamos que era con un presupuesto del Gobierno, tanto los periodistas de los canales televisores, quienes están a nivel nacional, nunca han valorado que había un presupuesto para que ellos puedan funcionar en los nueve departamentos, cuando ha habido golpe no habíamos sido ningún periodista, ningún canal, había sido del Estado sino había sido todo de la derecha, pero nosotras como organizaciones sociales ahora con toda la experiencia que tenemos, que tenemos que valorar a nuestras comunicadores comunitarias que representan a las organizaciones sociales, se han formado a nivel nacional en cada departamento, tenemos que valorar, esos tienen que asumir en cuanto de comunicación, porque de nuestras organizaciones nuestros hijos se han capacitado, han fortalecido, esos tienen que retomar a la comunicación desde las nacionales y departamentales y así a nivel municipales donde las comunicaciones periodistas que están funcionando. Y eso es lo más importante.

Lo otro, hay una ley indígena campesina de comunicación que se ha trabajado a nivel de las organizaciones sociales, también hay un comunicador que está apoyando a nivel nacional y departamental, y eso se tiene que probar en la asambleísta para que retomen las organizaciones sociales verdaderamente que nosotros llegamos a empoderarse también en cuanto a comunicación. Eso nosotras ya con toda esa experiencia que hemos tenido, tenemos que trabajar y valorar a nuestros comunicadores porque la comunicación es muy importante que nos acompañe a las organizaciones sociales donde nosotras tenemos nuestro plan de trabajo de cada dirigenta en cada departamento, su gestión de una dirigenta, que acompañe, visibilice el trabajo. Por eso nosotras valoramos a cada comunicación que han trabajado con las organizaciones sociales y, por lo tanto, nosotras vamos a sugerir en la asamblea tenemos que aprobar lo más pronto posible para que esa ley que se ha trabajado y funcione legalmente según las propuestas que se han trabajado conjuntamente con las organizaciones sociales a nivel nacional.

-Durante el régimen de Áñez, ¿ustedes se comunicaron entre ustedes a través de internet, de móviles? ¿Cómo transmitieron todo lo que estaba pasando aquí a nivel nacional?

-Nosotras como Santa Cruz tenemos una comunicación Radio Bartolina Sisa, ahí hemos creado varias aplicaciones por internet, y otro era por Facebook, Twitter, WhatsApp, habíamos publicado nosotros, porque tenemos un compañero mediante de esas aplicaciones teníamos que publicar porque no había otra opción, porque de esas aplicaciones se podía aplicar para poder contrarrestar la derecha que estaba mintiendo al pueblo y nosotros teníamos que desmentir de esas aplicaciones que nosotras habíamos manejado en la Federación Departamental de Santa Cruz.

-¿De qué manera los derechos y logros del gobierno de Evo Morales fueron amenazados o reducidos durante el régimen de Jeanine Áñez?

-Cuando asumió la derecha, nosotras hablamos de la derecha porque la señora Áñez asumió el 2019, desde el 10 de noviembre hacia adelante, el 13, 14, asumió ella, desde ese momento nosotras hemos recibido una discriminación fatal porque no había una organización, no había una mujer como mi persona así de pollera, no teníamos el respeto porque nos han dicho que éramos como animales para la señora Áñez, a nosotras nos han perseguido a las dirigentas de pollera, a las dirigentas que torturaron, la amenazaron de unos animales del campo, animales silvestres nos decían, porque ha habido una persecución fatal, una discriminación fatal para nosotras y no ha habido ese derecho para nosotras.

Estábamos en esos once meses como que estábamos en la cárcel, que no podíamos por una palabra abrir nuestra boca, si abríamos ya éramos acusadas de sedición, éramos terrorismo, porque para nosotras si hablábamos ya éramos el terrorismo, si nosotros alguna cosa protestábamos ya era sedición, entonces para nosotras no era esa libertad de poder hablar, de poder ir a defender, si vamos a hablar tenían que venir a tomar nuestras oficinas, si vamos a caminar en la movilidad que nosotras teníamos era una persecución fatal.

Entonces, ¿qué hacíamos nosotras? Teníamos que cambiar nuestra ropa para que no nos conozcan y de esa manera seguir luchar y trabajar para que nos hagamos respetar y tomar nuevamente nuestra democracia que nuevamente que hemos podido trabajar y esa era la meta.

Nosotras nunca habíamos pensado como mujeres ir a sentarse con la derecha, nosotros en Departamento de Santa Cruz habíamos dicho en un ampliado “hasta que no tomemos la democracia con nuestro proceso de cambio, no vamos a ir a reunirnos jamás con la derecha”. Paralizamos nuestras actividades departamentales de Santa Cruz y después que hemos tomado nuevamente el 18 de octubre de 2020 y a de hoy pa delante otra vuelta ya, nosotras somos libres. El día domingo cuando habíamos ganado las elecciones nacionales nos hemos sentido libres, que ya no teníamos esa boca cerrada, ya no estábamos amarrados las manos, sino éramos libres, libres, ya teníamos ese derecho de ir a enfrentarse con la derecha, ya teníamos ese derecho de aclarar, desmentir a la derecha porque si no hubiésemos ganado ahorita estuviéramos los dirigentes quizá ya muertos, nos hayan botado en el monte, no sabíamos que destino teníamos si no ganábamos, pero gracias a Dios, gracias al pueblo boliviano nuevamente tenemos la democracia, estamos en el poder nuevamente y tenemos que prepararnos con un proyecto de largo plazo como ellos gobernaron 180 años, nosotros también tenemos que llegar a eso, no solamente catorce años sino este proyecto de largo plazo, tenemos que prepararnos con una lucha, con ese golpe que hemos tenido, con esa discriminación, con ese racismo que nos han tenido, las organizaciones sociales nunca nos vamos a rendir, sino que tenemos que ayudar a trabajar, de preparar ese proyecto a nuestro hermano presidente que está ahorita asumiendo nuestro hermano Lucho.

Entonces, las organizaciones sociales estamos para poder ayudar, para poder trabajar y empoderarnos legalmente en todo ámbito político, orgánico, y también empoderamiento económico hacia las mujeres en tema producción porque no habíamos tenido el poder, porque no habíamos estado nosotras como organizaciones proponiendo, haciéndonos respetar, ahora sí con el golpe nos hemos dado cuenta para poder trabajar con una decisión porque las mujeres jamás nos hemos rendido y no hemos traicionado al proceso de cambio y vamos a mantener con esa mentalidad, con ese principio de valor que las mujeres tenemos un poder, digamos un poder de decidir, y mantener las decisiones.

Yo creo que eso a nivel nacional todas las mujeres, la organización Bartolina Sisa la pilar fundamental, y la pilar fundamental del proceso para hacerlo respetar, yo creo que en los nueve departamentos nosotras las mujeres vamos a mantener con esa decisión.

-¿De qué manera las organizaciones sociales se organizaron para que la democracia volviera a Bolivia? ¿Cómo se organizaron durante las marchas masivas de agosto del año pasado? ¿Cómo se organizaron durante la campaña de Lucho?

-Nosotros hemos hecho como un cronograma, teníamos nuestra hermana de la Confederación Nacional, la compañera Segundina Flores, que nos representaba a nivel nacional y de esa manera había una coordinación con los nueve departamentos para que nosotras salgamos a una marcha, salgamos a una manifestación, había una coordinación, para eso era este teléfono, teníamos por los grupos que manejábamos, esa era la comunicación para nosotras para poder coordinar y defendernos y retomar nuevamente la democracia. Eso era de las mujeres, que nosotras habíamos trabajado, coordinando con nuestros compañeros varones, siempre ha habido esa coordinación hombres y mujeres, y los jóvenes que nuevamente hemos retomado para poder hacer respetar a esta democracia y no ha sido fácil porque en la campaña del 2020 para poder retomar de nuevo la democracia hemos sido perseguidos, hemos sido maltratados haciendo la campaña porque no nos dejaban ingresar en algunos municipios que eran de la derecha, ellos querían ser dueños de los gobiernos municipales, pero aun así hemos hecho la campaña, gracias por la unidad del pueblo, gracias por la unidad de todas las organizaciones sociales, del pueblo boliviano se ha logrado la democracia.

Entonces ahora tenemos que cuidar, tenemos que fortalecer la democracia y trabajar en la unidad, sé que tenemos pensamientos diferentes, pero ahí tiene que haber una propuesta para poder construir nuestro proceso de cambio.

-¿Qué le gustaría ver en este proceso de justicia que se lleva adelante ahora en el país? ¿Cuál debería ser el resultado final?

-En cuanto de justicia quizá en Bolivia todavía no tenemos una justicia que pueda acompañar al proceso porque siempre han sido de aquellas personas que no piensan en su país, en Bolivia todavía no tenemos una justicia que podía acompañar a la gente humilde que no tiene presupuesto, y ahora tenemos que ver la forma cómo tenemos que trabajar en cuanto de justicia, porque la justicia es para el que tiene plata, la justicia es la que no tiene plata puede entrar a la cárcel y no pueden digamos hacerlo liberar en cuanto lo que dice, según el cometimiento que hace la persona, porque la persona hace algún problema pero según lo que tiene el problema se debe resolver, se debe ayudar, pero eso no ha habido.

Entonces, eso todavía en Bolivia tenemos que preparar porque aquellos profesionales, jueces, fiscales que han entrado no hay todavía una conciencia que pueden hacer la justicia según las problemáticas que se enfrentan hacia ellos, entonces eso hay que cambiar todavía, yo creo que eso tenemos una tarea de poder trabajar y aquel persona que tiene que entrar, que siempre ha estado con las organizaciones sociales desde el inicio de este proceso con la persecución, con el maltrato, todas aquellas personas sí pueden hacer una justicia tranquila, una justicia transparente porque esa justicia transparente todavía nos falta aquí en Bolivia.

Entonces eso, la asamblea tanto legislativa, cámara arriba, cámara abajo, tenemos que trabajar todavía en Bolivia y también recibir de las organizaciones sociales porque esa tarea sí tenemos todavía, no hay justicia.

Imagínese de nuestro hermano presidente que por cualquier cosa le insultan, le faltan el respeto, quién dice que como ellos han actuado, aquel tiempo cuando han asumido ellos los golpistas, cuando una palabra le fallábamos ya era la justicia, ya la persona tenía que entrar a la cárcel. Ahora las organizaciones sociales no estamos actuando de esa manera, no estamos haciendo respetar a nuestro hermano presidente a nivel nacional, también a los dirigentes hay insultos. ¿Quién lleva de una vez, inmediato a la cárcel? ¿Quién trata de terrorismo, sedición? No hablamos nosotros, sino la justicia. Nosotros hemos dicho que haya la justicia, que según la nueva constitución política que nosotros tenemos, y también según la ley de justicia qué se tiene que hacer, pero como ellos nosotros no estamos asumiendo, el socialismo no actuamos sino estamos pidiendo que haya la justicia, pero demostrando siempre nuestra capacidad, que nosotros somos el socialismo muy diferente en construir o trabajar en nuestro país del Estado Plurinacional.

-¿Cree que personas como Carlos Mesa y Fernando Camacho deberían estar en la cárcel?

-Sí, todos los que han insultado, uno Murillo tanto ha hecho persecución a los dirigentes, ha hecho matar con los policías, con la fuerza armada, los militares, ellos han hecho un equipo al lado de ellos, han armado, para que ellos nos persigan, nos puedan maltratar a todas la gente campesina, indígena, originaria, porque ellos han encabezado, Murillo y Camacho, entonces ellos deberían estar en la cárcel, ellos sí merecen de ir a la cárcel.

Pero a nosotros más bien nos están criticando, que estamos haciendo persecución política. ¿Dónde estamos persiguiendo? Eso es mentira, la justicia tiene que perseguir lo que ellos han cometido en nuestro país, de los 36 muertos tienen que pagar lo que han hecho ellos, de los que han entrado presos y heridos que han salido, aun hasta ahora algunos compañeros están con la bala en el cuerpo, no podemos todavía ni eso podemos liberar, con esos compañeros, tenemos muchos heridos en Departamento de Santa Cruz, en Cochabamba, en La Paz, en los Valles, porque todas las organizaciones sociales a cambio de nada por defender al proceso nos hemos enfrentado.

Entonces, y ellos nos han encerrado, nos han encarcelado, imagínese a una dama que se llama Patricia Hermosa la han amarrado de su pie en la cárcel, una mujer embarazada, para ellos no había una mujer embarazada, ahora para ellos hay justicia y quieren que tenga justicia, para nosotros en ese momento cuando habían asumido no había justicia, no había ley de trabajo, ellos han entrado a las instituciones a barrer, no les importaba nada, ahora ellos están lamentándose al Ministerio del Trabajo, que no le corresponde, tienen sus hijos, están embarazadas, pero para nosotros cuando ellos asumieron no había nada y por qué se quejan ahora. Deben aguantar, porque la justicia que llegue al que llegue según lo que ellos asumieron, tiene que llegar no más, tiene que llegar, porque ellos han matado, ellos han correteado, ellos no tuvieron ese corazón de poder evaluar, analizar, para ellos no había nada solo entraron de una vez a llegar al poder y saquear nuestro Estado Plurinacional, era pues el interés, el presupuesto de nuestro país era el litio, el litio era la riqueza de nuestro país, ellos han trabajado con esa mentalidad de saquear y dejar en la pobreza, como aquellos años que nos han dejado de esa manera.

Entonces, gracias todas las organizaciones más bien no hemos dejado que ellos nuevamente que lleguen, ahora el pueblo dijo nuevamente a retomar la democracia, eso es lo que se ha trabajado.

-La oposición dice que el Gobierno de Lucho y David es autoritario con todo este proceso de detención de Áñez y de otros miembros del régimen. ¿Qué opina de esas declaraciones?

-No, hermano Lucho más bien es un compañero de muy amabilidad, que tiene al pueblo, yo he sentido que es un compañero que escucha al pueblo, es un compañero que está recibiendo del pueblo las propuestas, como hemos hecho la campaña escuchando al pueblo.

Yo creo que el hermano Lucho está escuchando al pueblo, en cuantas veces que nosotras nos hemos reunido siempre nos ha dado la palabra a todas las organizaciones, a toda la participación en las reuniones que nosotras participamos.

Creo que ningún autoritario el hermano presidente, sino es trabajar en conjunto, analizando toda la situación y todas las debilidades que tenemos en nuestro país, cómo podemos mejorar, cómo podemos trabajar en cuanto de producción, cómo podemos trabajar en cuánto de salud, cómo podemos trabajar en cuanto de educación, o sea, hay una palabra que nos da a nosotros, está esperando la propuesta que nosotros podemos sugerir para poder él asumir y de esa manera gobernar a nuestro país.

Yo en ningún momento he visto de esa manera que la derecha critica, porque no dicen que ellos han sido autoritarios, que ellos han manejado de esa manera, sin consultar al pueblo gobernaron, persiguieron, eso deben analizar. Ellos sí han sido autoritarios, ellos sí no han respetado al pueblo boliviano, sea mujer o sea hombre, sea joven, ellos han discriminado, ellos han sometido, eso deben recapacitar ellos cómo hemos hecho nosotros al pueblo boliviano.

Entonces, no tienen ni palabra para que puedan criticar a nuestro hermano presidente diciendo que es autoritario, ellos deben tragarse lo que han hecho, lo que nos han perseguido al pueblo boliviano y ellos nunca van a aceptar porque para ellos lo que han hecho es aceptable, pero nosotros como bolivianos, como campesinas, como somos del proceso de cambio del Estado Plurinacional quienes conformamos los 36 pueblos indígenas en nuestro país somos pues de Bolivia, somos una Bolivia de poder construir para nuestros hijos, para nuestros bisnietos, que tenemos que dejar trabajando porque nosotros somos ya abuelas, bisabuelas vamos a ser, entonces el trabajo que hacemos nosotros como organizaciones sociales es para que aquellas personas que vienen, la nueva generación. Eso es lo que estamos haciendo como organizaciones sociales.

Denis Rogatyuk