Ministra Camila Vallejo respecto a deuda de SQM al Servicio de Impuestos Internos: “Si hay deuda en materia de impuesto específico tienen que cobrarse”

La ministra vocera de gobierno, visitó El Ciudadano para hablar de diferentes temas de interés central para la política y economía del país, entre ellos el litio.

A solo días del anuncio de la política nacional del litio, la principal empresa explotadora del mineral en Chile, mantienen una deuda vigente con el Servicio de Impuestos Internos por 745 millones de dólares.

La ministra Vallejo ha sido clara “hay que citar al director del Servicio Internos para responder esta pregunta, y claramente si hay deuda en materia de impuesto específico tienen que cobrarse”.

La ministra que no quiso entrar en detalle de la política a anunciarse, pero como hemos advertido anteriormente desde El Ciudadano, SQM tendría rodeado al gobierno y existiría un acuerdo especial que se desconoce a la fecha.

Respecto al aplicar tecnología al litio, y obtener valor agregado, la ministra Vallejo dice “No queremos caer en la misma lógica que hemos tenido por mucho tiempo con el cobre donde vendemos casi la roca”.

Por Bruno Sommer

-Ministra en las próximas semanas se va a anunciar la política nacional del litio y en sectores de la sociedad civil y de la izquierda existen preocupaciones por el anuncio y que se beneficie a una empresa clave del litio que corrompió prácticamente al espectro completo de la política nacional, con excepción del Partido Comunista.

Tengo que señalarlo. Está ese temor de que el litio termine, en manos de los nietos de Pinochet. La información que nosotros manejamos, es que para el Salar de Atacama, cuyo contrato le vence el 2030 con SQM, no está considerado para llamar a una licitación donde después de 2030 todos los actores interesados puedan participar de el litio que éste salar contiene.

¿Le parece a usted que no se quiera abrir una licitación para este salar clave de manera pública y transparente?

-Yo voy a plantear como algunos criterios generales, porque el anuncio sobre la estrategia nacional del litio va a venir del Presidente de la República. Pero para aclarar un poco lo que está en discusión, lo primero es la creación de una Empresa Nacional del Litio y eso requiere un proyecto de ley y un trámite legislativo. Cierto, porque no se crea por decreto una empresa, hay que tramitarlo y hay un compromiso programático y no basta tampoco con una empresa nacional del litio si no creamos instituciones que nos permitan ir desarrollando tecnología, innovación, cierto, para ir incorporando el valor agregado a la explotación de este recurso mineral, que es fundamental.

No queremos caer en la misma lógica que hemos tenido por mucho tiempo con el cobre donde vendemos casi la roca. Queremos tener mayor valor agregado, fortalecer la industria manufacturera con la explotación del litio, porque estamos hablando de generar bases para un nuevo modelo desarrollo y en este caso es fundamental. Entonces esta es la empresa nacional del litio, que es una empresa pública más instituciones de educación y actores privados. Eso ya se ha dicho.

Nosotros tenemos dos empresas que actualmente explotan el Salar de Atacama, la mayor parte el dueño es SQM y el que es canadiense Albermarle tienen sus contratos de arrendamiento uno vence antes que otro. Y ahí está el principal foco de la explotación y empresas que tienen esta tecnología, y que son privadas.

Ministra Camila Vallejo en Entrevista Ciudadana junto a Bruno Sommer

–No es muy avanzada la tecnología que ocupan eso si

-Es que hay que incorporar tecnología en esto. Entonces esta es la discusión que hay, y cómo nosotros ya creamos empresas nacionales, pero también empezamos a aprovechar el litio. Ahora, después también, no con una empresa, etc, con asociaciones donde siempre hay que abogar porque seamos mayoritarios, no, pero las asociaciones son obviamente necesarias, eso no quita soberanía al Estado.

-¿Puede ser un plus?

-Te pueden dar plus en incorporación tecnológica en algunas funciones, etc nosotros no tenemos ningún reparo, por cierto, además hay que hacer exploraciones en otros salares ¿no? Porque una cosa es el Salar Atacama, pero hay otros.

-Otros salares tienen poquito litio ministra. El 90% del litio en Chile está en el Salar de Atacama

-Está claro, por eso está ahí. Ahí es donde nosotros tenemos que aprovechar hoy el litio y la mayor atención está puesta en ese gran salar y vamos preparando las condiciones para otro. Y. Entonces requiere tecnología y fórmula de explotación distinta, que también es muy importante saber.

-Ministra regreso a la pregunta del inicio, al 2030 a esta empresa se le vence el contrato, se divisa llamar a una licitación para que post 2030 todos los actores interesados, chinos, los alemanes, los franceses, todos los que quieran participar, incluida esta empresa, participen y se vean quién hace la mejor oferta.

-Por eso yo no me voy a adelantar a la estrategia que se va a seguir, porque se requieren hacer, obviamente, conversaciones de cómo nosotros podemos introducirnos ahora también, sin tener que esperar muchos años más para la explotación del litio desde el Estado.

-Hoy día hay un contrato de arriendo, que le está dando, está aportando al Estado creo más que Codelco, algo de 5 mil millones de dólares, según la empresa

-No me puedo adelantar más, eso va a ser parte del anuncio

-Ministra un antecedente clave a días del anuncio del litio. Es parte de una investigación nuestra, y se mantuvo en silencio. Recién la replicó La Tercera el domingo, sin citarnos también después la replicó Cooperativa y esta empresa, SQM, por el impuesto específico a la minería, debe 745 millones de dólares al servicio impuesto interno para los años 2020 y 2021. Y la pregunta que nos hacemos nosotros, es si el Servicio de Impuesto Internos le va a hacer este cobro a la empresa?

-Buena pregunta. Ahí vemos que hay que citar al director del Servicio Internos para responder esta pregunta, y claramente si hay deuda en materia de impuesto específico tienen que cobrarse.