Ministro Agustín Rossi: «Todo lo que determine la justicia en torno al caso ARA lo vamos a cumplir»

El ministro de Defensa de Argentina, Agustín Rossi, se comprometió a cumplir lo que resuelva la justicia en la causa que investiga las responsabilidades penales por el siniestro del submarino de la Armada (ARA) San Juan el 15 de noviembre de 2017.

«Todo lo que determine la justicia lo vamos a cumplir», aseguró el alto representante del Gobierno de Alberto Fernández.

La magistrada que lleva adelante la instrucción del caso, Marta Yáñez, procesó en febrero sin prisión preventiva a seis ex altos cargos de la Armada por el delito de estrago culposo, una figura que prevé entre un mes y cinco años de prisión, y rechazó investigar responsabilidades políticas.

Los familiares, que pidieron apartar a la jueza del municipio santacruceño de Caleta Olivia (sur) por parcialidad y mal desempeño, señalaron a Sputnik que el apoyo del ministro sería fundamental para tener avances en la causa.

Demandas de familiares

Los seres queridos de los 44 tripulantes que navegaban en el San Juan exigen en concreto la conformación de una fiscalía especial y la realización de nuevas pericias, lo que demandará un presupuesto que tendría que desembolsar la cartera de Defensa.

«Las cosas que me plantearon no dependen de mí, son decisiones de la justicia, y yo he tratado durante mi gestión de no tomar acción o declaración que entorpezca el accionar de la justicia», explicó el ministro.

Rossi admitió que la jueza Yáñez determinó en su causa «el nivel de responsabilidades penales por debajo del jefe de Estado Mayor de la Armada [que en ese momento era Marcelo Srur] y del ministro [por entonces Oscar Aguad], lo que no significa que estén exentos de responsabilidades políticas».

El funcionario también reconoció que el fallo de la magistrada «generó disconformidades y enojos de familiares que expresaron apelando el fallo en primera instancia, así que una vez se resuelvan esos recursos, se verá si se inicia el juicio oral de aquellos que la jueza procesó».

En el ámbito del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor, entre tanto, «se está llevando la ejecución de un juicio de instrucción y un juicio sumario para determinar cuáles son las responsabilidades militares, que no necesariamente tienen que condecir con las que determine la justicia», informó Rossi.

«Se terminó la parte de la instrucción sumaria, y una vez concluya y se presente el trabajo, tendremos que convocar el Consejo de Guerra para determinar responsabilidades que le cupo a aquellos que están siendo imputados desde el punto de vista militar», reseñó.

El ministro espera que el informe esté pronto antes de fin de año, aunque a más tardar «antes del primer semestre estará terminado».

Resoluciones políticas

Rossi, quien se reunió en varias oportunidades con los familiares antes de que las restricciones de la pandemia hicieran suspender los encuentros, recordó que el Gobierno de Alberto Fernández ha tomado varias medidas en reconocimiento a los 44 submarinistas.

Casi tres meses después de asumir, el presidente argentino ordenó el ascenso post mortem de todos los marinos que naufragaron junto al navío en el Mar Argentino, y cuyos restos se encuentran a 907 metros de profundidad.

La semana pasada el Ministerio de Defensa también inauguró una página web en memoria de los 44 tripulantes, y además proyecta realizar un memorial público y un homenaje a todos ellos cuando las condiciones sanitarias lo permitan.

«Tomamos una cantidad de disposiciones que tienen que ver con los compromisos asumidos con los familiares y tenemos cosas pendientes sobre las que estaban trabajando», sostuvo Rossi.

En su último contacto con tierra, el submarino dio a conocer a las 8:52 hora local (11:52 GMT) del 15 de noviembre de 2017 que había ingresado agua de mar por el sistema de ventilación, lo que provocó un principio de incendio.

Dos horas después, a las 10:51 hora local (13:51 GMT), se registró una explosión a 48,28 kilómetros de la última posición del buque, en coincidencia con el recorrido que cursaba hacia la ciudad bonaerense de Mar del Plata, donde estaba su atracadero habitual.

El San Juan era uno de los tres submarinos que poseía la Armada argentina.

