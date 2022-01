Ministro de Hacienda Alejandro Zelaya: «El mercado está carísimo para El Salvador»

Recientemente el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo en una entrevista televisiva que una de las alternativas para financiar la brecha presupuestaria era con «bancos de inversión del exterior para obtener créditos directos», aunque esperan que fuera con organismos multilaterales.

Además que han recibido ofertas de bancos de inversión para financiar los $800 millones para pagar el eurobono que se vence en enero de 2023.

«Tenemos conversaciones con el FMI, también los organismos multilaterales… hemos tenido ofertas institucionales de varios bancos de inversión, no puedo revelar los nombres, pero hemos tenido ofertas para financiar», dijo Zelaya.

Pero la banca de inversión no trabaja a tasas diferentes al mercado, además no presta directamente dinero, explica Samuel Quirós, presidente de The Network Company (TNC), que comparte su visión sobre la situación fiscal que atraviesa el país y la necesidad de lograr un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para facilitar obtener fondos frescos de otras instituciones.

¿Cómo evalúa la estrategia de financiamiento del país y cómo se puede financiar con un banco de inversión? ¿Es más barato que el mercado?

La banca de inversión tradicional hace sus evaluaciones sobre la base de lo que sus inversionistas le indican y el país hoy en día tiene una situación de calificación de riesgo bastante deteriorada.

Si un banco de inversión va a levantar plata fresca al Gobierno para refinanciar deuda o dinero fresco para sus planificaciones, el inversionista se da la vuelta y dice ¿dónde está el mercado? y el mercado está 15 %, 16 %, 17 % de tasa. Entonces, si se encuentran gente, pero nadie va a invertir al 8 %, cuando el mercado está de 16 %.

Creo que una estrategia, un poco desordenada de financiarse, no es la ruta correcta. Creo que el Gobierno tiene, más allá de un tema político, que yo no me quiero meter en eso, mostrar ante la comunidad que va invertir en El Salvador, disciplina fiscal. Orden. Ese orden no está tan evidente, hoy día.

¿Cuál es la diferencia de ir con un banco de inversión o ir al mercado internacional de valores?

Los bancos de inversión no son bancos, los bancos de inversión son intermediarios, los bancos de inversión lo que hacen es unen al que tiene superávit de caja y con el que tiene déficit… Un banco inversión para su propia cuenta no va a tomar ninguna decisión de inversión a menos de que sea al mercado y el mercado está carísimo para El Salvador.

Cualquier operación que haga un banco de inversión hoy en día en El Salvador o en cualquier parte del mundo va a ser a mercado.

Siempre va a haber gente dispuesta a tomar riesgos de El Salvador, no me cabe la menor duda, la pregunta es cuál es la tasa, cuál es el rendimiento que exige, y hoy en día en el mercado está muy por encima del 15 %, 16 % .

O sea, ¿ las opciones reales que tiene el país de buscar un financiamiento sería vía las entidades multilaterales y, tal vez, el bono bitcóin?

El primer paso que tiene que dar el Gobierno es llegar a un acuerdo con el FMI, sin un acuerdo yo dudo mucho que hayan inversionistas dispuestos a entrar en El Salvador, porque el Fondo lo que hace es establecer una disciplina fiscal monitoreada; de hecho, el dinero que le están pidiendo al Fondo no es desembolsado, si no es contra cumplimiento de ciertos objetivos. Con el visto bueno del FMI, entra el BID y el Banco Mundial, que ahorita están cerrados. El único que le puede estar prestando algo de plata es el BCIE.

El primer paso que creo que el Gobierno tiene que pensar en su tema financiero es el punto de vista estratégico. Yo no estoy cuestionando de que quieran hacer obra, me parece maravilloso… pero lo tiene que hacer con una estrategia financiera razonablemente coherente y esa no existe hoy. O por lo menos lo que están mandando en mensajes hacia fuera son bastante contradictorios. Lo primero que tendría el Gobierno que reconocer que si quieren hacer su plan de gobierno como ellos lo quieran, es que van a necesitar plata… Lo que yo haría es negociar mejores términos y condiciones con el FMI.

¿Y qué pasa con los inversionistas, con la caída de precios y las altas tasas?

La tasa del rendimiento de los títulos de El Salvador… digamos la explicación de eso es que nadie quiere invertir en El Salvador, porque si todo el mundo quisiera invertir las tasas serían de 8 % no serían de 20 % pues. ¿Cómo es posible que Guatemala se financia el 3 % y que Honduras se financia al 6 % y nosotros no nos podamos financiar por menos de 20 %? Somos vecinos.

Si la gente creyera de que El Salvador va a pagar las tasas estuviera en el 6 % no en el 15 %. Cuando hay un descuento importante sobre un título valor en particular puede ser porque las tasas internacionales subieron, o por el riesgo relacionado con el título valor. En el caso de El Salvador, la tasa es el riesgo de impago.

Fuente La Prensa Gráfica

Te puede interesar