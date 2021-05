Paty Ortiz, candidata a la alcaldía de Magdalena Contreras: «En esta elección se están jugando dos proyectos, el de los que destruyeron a este país y el de la transformación»

México se preparara para las elecciones del próximo 6 de junio en las cuales se renovará la Cámara de Diputados, a nivel federal, y se elegirán 15 gubernaturas, 30 congresos locales y las alcaldías en 30 estados. En este contexto, El Ciudadano presentó el primer episodio del programa México decide 2021, conducido por Denis Rogatyuk y Francisco Herrera.

En esa edición, entrevistaron a la candidata a la reelección a la alcaldía Magdalena Contreras (Ciudad de México) por Morena, Paty Ortiz, quien destacó que en estos comicios se están jugando dos proyectos, el de los que destruyeron a este país y el de la transformación.

Por otro lado, aseguró que espera seguir teniendo buena comunicación y buena coordinación, como siempre ha ocurrido, con los grandes proyectos que ha mantenido el gobierno de la Ciudad de México desde el inicio de su administración.

Por Denis Rogatyuk y Francisco Herrera

FH: ¿Cómo inicias en el partido Morena? ¿Qué es lo que te lleva a ti a meterte en este proyecto, en este movimiento convocado por Andrés Manuel López Obrador originalmente en 2012 paralelo a las elecciones de aquel año y qué es lo que te lleva después a integrarte ya de lleno a este partido y a meterte a la vida política de la Ciudad de México?

PO: Pues toda la vida he sido de izquierda y de muchos años antes mi familia y yo habíamos siempre seguido los pasos del presidente de la República, la primera vez que voté fue en 2006, pues obviamente fue por él, y siempre tuve la inquietud primero de estudiar política, estudié política y gestión social en la universidad, ahí empezó mi activismo y terminando la universidad me llaman para ser parte del Consejo Consultivo de Morena que se hace el 2 de octubre de 2011. Terminando la elección del 2012 es cuando Morena decide que nos vamos a hacer partido político y ya no va a ser asociación civil.

Ese proceso fue muy importante y muy interesante porque los otros partidos, particularmente el PRD en el que había estado el presidente pues dejó de representarnos, dejó de ser de izquierda, yo nunca milité ahí, pero había un desencanto ya generalizado dentro la izquierda por ese partido político, y me llamaba mucho la atención poder estar en un proyecto desde su fundación, en un proyecto en el que nos planteábamos cómo queríamos hacer política, que queríamos que la política fuera una herramienta de transformación social y no fuera solamente una herramienta para que todo el mundo se hiciera millonario y se dedicara a saquear el país como muchos lo hicieron.

Fue un proceso muy padre, muy interesante, mucho aprendizaje. El hecho de haber fundado Morena me abrió las puertas a conocer el país, a conocer la militancia de gente de izquierda en estados sumamente complicados que son particularmente del centro-norte del país, y eso me hizo seguir adelante y quedarme.

Nuestro mayor interés en #Morena es preservar la unidad con las y los jóvenes de la alcaldía; seguir preparando e incorporándolos a cargos de elección popular para seguir transformando a nuestro país con convicción y compromiso.#ContrerasPrimero

Primero Pa'ti pic.twitter.com/RadQoUzCM2 — Paty Ortiz Couturier (@Paty_OrtizC) May 3, 2021

Fui secretaria nacional de jóvenes en esa primera etapa, la verdad que el trabajo con las juventudes creo que es de lo que más me gusta y me apasiona, todavía y ya hasta acá hemos llegado en este andar de un proceso de transformación y de recuperación de este país.

DR: ¿Cómo Morena ha cambiado desde ser un movimiento relativamente pequeño hasta llegar a la presidencia de este país y también tener una mayoría para gobernar? ¿Cómo ha evolucionado esta organización durante estos últimos ocho años?

PO: Las cosas han cambiado muchísimo evidentemente, de ser un partido que nace en el 2012, que compite por primera vez en 2015, que compite todavía contra ciertos grupos de izquierda que estaban acostumbrados nada más a ser oposición y a no querer asumir lo que implica el compromiso de ganar, de tener el poder y poder transformarlo.

Ha cambiado mucho en el sentido de que con la elección del 2018 nos convertimos en el partido no nada más más grande de México sino que me parece de América Latina y de muchos lugares. Es un partido que realmente aglutina a mucha gente, no solamente, me agrada decirlo, a gente de izquierda sino gente que se incorpora al proyecto de la Cuarta Transformación por la gran suma que se tuvo que hacer en el 2018.

Han cambiado muchas dinámicas sí, me parece que ahora muchos de los que estábamos no nada más en el partido sino en el movimiento estamos compitiendo ahora en candidaturas, pero muchos estuvimos en gobierno, otros legislando y me parece que hay muchas cosas que hacer, incluso que recuperar, pues del partido movimiento. Las cosas sí han cambiado bastante, pero me parece que se sigue creciendo muchísimo y esperamos muy buenos resultados para junio de este año.

FH: Con tanta gente llegando de otros lugares, de otros partidos, ¿se puede hablar realmente de Morena como el partido de izquierda de México?

PO: Morena en sus documentos básicos, en sus principios no ha cambiado, lo importante es que la gente que se sume tiene que adoptar los principios que nos unificaron en su momento y que, al final, son los estatutos y los documentos básicos los que rigen al partido. Me parece que tiene que haber un proceso de concientización, de formación política para evitar que mucha de la gente que se ha sumado siga con las viejas prácticas políticas que al final, por lo menos a mi generación y a muchos que nos unificó el movimiento desde el 2011, pues que no sean contras a lo que hicimos desde un inicio y me parece que eso se tiene que trabajar mucho más.

DR: Me gustaría ahora hacer unas preguntas sobre tu candidatura. Magdalena Contreras está conocida como el pulmón de la Ciudad de México. ¿Cuáles son tus planes, de Morena, para preservarlo así?

PO: Fíjate que desde la alcaldía empezamos con diferentes proyectos coordinados con el gobierno de la Ciudad de México, pero particularmente con los grupos de comuneros y ejidatarios de acá de la Magdalena Contreras.

Primero era importante trabajar el campo para evitar que los ejidatarios vendieran las tierras y siguiera creciendo la mancha urbana, y para eso la alcaldía hizo diferentes programas, por ejemplo, entregas de semillas y de tener las herramientas suficientes para poder trabajar el campo. Me parece que ese tipo de cosas tienen que continuar, incluso se tienen que incrementar.

Hablando particularmente del río, la alcaldía junto con el gobierno de la Ciudad de México empezó un proyecto del rescate del río desde el año antepasado, iba a empezar el año pasado, pero por la pandemia tuvieron que parar muchos proyectos que están por iniciar en este año, que es hacer la división del agua del río de las aguas negras, que ya había muchas conexiones al río y tienen que limpiar muchas áreas del mismo. Ese creo que es uno de los proyectos más ambiciosos que se tienen y los otros tienen que seguir trabajando con los programas tanto federales como locales, junto con los comuneros, tanto en San Nicolás Totolapan, como en la Magdalena, como en San Bernabé, para cuidar el bosque, para evitar incendios, para evitar las invasiones y que la mancha urbana siga creciendo. Ese es uno de los puntos más importantes.

FH: ¿Cómo se puede combatir este crecimiento de la mancha urbana?

PO: Primero es monitoreando y trabajando el campo, hablando mucho con la gente, repitiendo mucho las zonas límites para que se evite construir.

Justo el tema de trabajar la tierra, de poder sembrar, de poder tener resultados del trabajo de la tierra en diferentes ejidos permite muchísimo que la mancha urbana siga creciendo porque al final es una zona trabajada y eso permite que los dueños, que los propietarios de la tierra lo vendan. Entonces eso es uno de los puntos más importante.

DR: ¿Cómo ves la relación con el gobierno de Ciudad de México y qué proyectos ustedes esperan desarrollar juntos?

PO: Bien, muy bien, la verdad es que la relación desde la alcaldía siempre fue muy buena, de mucha comunicación, de mucha coordinación, al final el hecho de unir proyectos es lo más importante para el desarrollo de cada una de las alcaldías.

Entonces sí se espera seguir teniendo buena comunicación y buena coordinación como siempre con los grandes proyectos que ha mantenido el gobierno de la Ciudad de México desde el inicio de su administración.

FH: Es la primera vez que se va a permitir la reelección inmediata, ¿Qué tanto favorecen estos planes?, ¿Qué tanto permite gobernar de otra manera la posibilidad de un período de seis años?

PO: Permite darle continuidad, seguimiento y que muchas de las cosas se puedan estabilizar y se hagan costumbre. El problema de los tres años es que no da tiempo de nada, y mucho de lo que queremos es fortalecer y fomentar la participación ciudadana. Es decir, si logramos a través de la revolución de las conciencias, que muchas de las dinámicas sociales, particularmente en una demarcación tan pequeña como Contreras, cambien, creo que muchas de las situaciones normales pueden ir cambiando.

Entonces el hecho de cambiar de proyectos, de cabeza, cada tres años, pues no te permite generar estabilidad en diferentes proyectos que sí pueden cambiar la vida de diferentes sectores de la Magdalena Contreras.

DR: ¿Cuáles son los proyectos más claves que ustedes quieren desarrollar para este nuevo período 2021-2024?

PO: La recuperación de espacios públicos, la dignificación del espacio público. Al final, Contreras está muy alejado del centro de la Ciudad de México, entonces el tema de accesibilidad a servicios, a la cultura, al deporte, pues siempre ha estado en las peores condiciones. Entonces el hecho de que le podamos dar continuidad a cada uno de los trabajos que se han hecho en eso me parece que lo vamos haciendo costumbre. Y el hecho de que lo público siempre sea lo mejor es empezar a generar igualdad, y para mí eso es uno de los temas más importantes, que los servicios públicos puedan ser de lo mejor para absolutamente todas las zonas, y generar estabilidad en eso no es sencillo, se necesita tiempo, orden, se necesitan recursos, entonces es por eso que el tema es darle continuidad al tema de recuperación y de transformación de Contreras.

Queremos seguir con dos proyectos bien importantes que empezó a hacer la alcaldía que es el de los senderos seguros, queremos por lo menos un sendero seguro en cada una de las colonias, queremos que la ciclo pista que atraviesa casi toda Magdalena Contreras sea toda un sendero seguro, porque de repente hay zonas más cuidadas que otras. Ya la alcaldía recuperó muchas zonas de estas, pero hace falta que podamos seguir teniendo proyectos grandes en Contreras.

La recuperación de los andadores, que es dignificar el paso y movilidad de muchas colonias, andadores que estaban en unas condiciones que ni se imaginan, condiciones en donde la gente llega de la peor forma, entre la tierra, lodo, escalones completamente inseguros, cuando los hay, de rampas o tierra nada más.

Entonces el hecho de poder generar espacios de movilidad dignos para la gente es sumamente importante para nosotros.

Seguir fomentando la cultura, el deporte, ahora que la pandemia lo permita, me parece que son de las cosas clave que se tuvieron que parar para que la cultura, para que el deporte pudiera llegar a Magdalena Contreras y sobre todo de manera gratuita.

Entre más mujeres nos apoyemos, más fuertes nos volvemos y más logros obtenemos.

Me encontré con Doña Evangelina Gonzalez en la Col. Los Padres con esta pancarta y no pude resistirme a tomarme una foto con ella y recordarles: la #4T será feminista o no será.#VotoMasivoPorMorena pic.twitter.com/jm8CEtrneF — Paty Ortiz Couturier (@Paty_OrtizC) May 3, 2021

Hay otro tema bien importante al que le tenemos que dar continuidad que es el trabajo con las mujeres, combatir la violencia contra nosotras, hablar de empoderamiento, de seguridad, queremos que los proyectos continúen, han dado muy buenos resultados y eso es algo que a nosotros nos da mucha satisfacción, la verdad es que en ese sentido se han logrado muchísimas cosas y tener un gobierno con perspectiva de género pues es lo mejor que podemos hacer para combatir la violencia contra las mujeres.

El hecho de en cada uno de los espacios que se tienen visibilizar la violencia, explicar desde la niñez, desde la adolescencia, desde la juventud, qué es la violencia creo que nos permite empezar a romper brechas para parar la violencia contra las mujeres.

FH: ¿Cómo se puede trabajar en este asunto de las ciclovías o de una movilidad alternativa para un espacio como este?

PO: Justo por eso queremos que la ciclo pista sea un sendero seguro para que pueda funcionar de mejor manera. El tema de movilidad acá es muy difícil, es imposible por el tamaño de las calles hablar de segundo piso, de Metrobús, etcétera, implica el trabajo constante con las rutas, con los camiones, hay mucha coordinación y mucha comunicación con Seduvi.

Algo que hablaba ahora con los vecinos, que parecen cosas que pueden sonar muy pequeñas pero son cosas que te resuelven el día a día, hacer acuerdos por calles, porque la estacionada, la cantidad de coches que hay o la falta de repente de respeto entre unos y otros ocasionan que pues todo el mundo se estacione donde quiera y la movilidad se ve completamente afectada, entonces el hecho de poder trabajarlo con los vecinos para tener muchas mejoras en temas de movilidad pues creo que nos va a ayudar a cambiar mucho esta situación.

DR: ¿Cómo esperan ustedes ayudar en la reactivación económica en la Magdalena Contreras? ¿Cómo esperan ayudar en el proceso de la vacunación?

PO: La economía de Contreras funciona de manera muy local, es comercio local, mucho el tema de pequeños productores, tienditas, fondas, restaurantes pequeñitos, entonces el hecho es poder ayudar a los establecimientos mercantiles, a las familias, a que puedan seguir con sus negocios. Ese es un proyecto que la alcaldía ya hizo, se estuvo trabajando mucho para que regularizaran sus negocios, para que pudieran evitar que cerraran por el tema de la pandemia, entonces la alcaldía empezó a crear programas para que pudieran pagar por lo menos lo básico y que los negocios pudieran sostenerse a pesar de la crisis y pues justo eso generando economía circular. En ese sentido, seguir trabajando con los programas que tiene el gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal.

FH: Son una de las primeras delegaciones que va a terminar con la vacunación de adultos mayores. ¿Cómo va a impactar esta vacunación en los próximos tres años de la alcaldía?

PO: Al final esperemos que ayude a contener todo el tema de la pandemia, eso para nosotros es absolutamente importante, para absolutamente todos, ahí todo mi reconocimiento, respeto a la gran organización que está haciendo la jefa de Gobierno en el tema de la organización de la vacunación.

Vemos ejemplos de otros estados que la verdad que es un tema terrible y aquí la verdad es que se ha organizado de manera muy correcta, creo que el impacto a nivel Ciudad de México es buenísimo porque se va a muy buena velocidad para que, por lo menos, otras actividades se puedan seguir abriendo y pues activando la economía, eso es bien importante.

DR: Para ti como líder joven, ¿Qué significado tiene la Cuarta Transformación? ¿Cómo puede incorporar las ideas y opiniones de nuestra generación?

PO: Hay que seguir ganando y conquistando espacios, me parece que la lucha de las y los jóvenes es de todos los días, todavía existen muchos estigmas contra las juventudes, pero creo que muchos hemos demostrado que cuando hay lealtad, compromiso, convicción, capacidad y preparación creo que podemos ocupar muchos de estos espacios.

Es el momento de demostrar que las y los jóvenes somos el presente y está en nuestras manos buscar una mejor vida para todas y todos en La Magdalena Contreras.



Juntos, pondremos a #ContrerasPrimero.#VotoMasivoPorMorena

2/2 pic.twitter.com/0XicSgBuwn — Paty Ortiz Couturier (@Paty_OrtizC) May 3, 2021

Me parece que la juventud tiene que formarse políticamente, se tiene que organizar, no es nada más quítate tu porque voy yo a ocupar los espacios, al contrario. Me parece que la juventud también tiene que ganarse sus espacios y es un tema de mucha responsabilidad, muchos de los que hemos logrado conquistar estos espacios tenemos que actuar siempre con mucha responsabilidad frente a todas nuestras acciones para poder ser un ejemplo y siempre tratar de abrir puertas a que muchas y muchos compañeros puedan seguir creciendo y que puedan hacer política de una manera correcta.

FH: Nos gustaría una opinión general sobre esta elección en la que no solo se definen las alcaldías, sino que hay una lucha importantísima por mantener el control del Congreso y que tiene que ver con la aprobación de reformas que pueden impactar no solo en el futuro inmediato sino a largo plazo del país.

PO: En esta elección se están jugando dos proyectos, a los que destruyeron a este país y ahora dicen que su único proyecto es sacar a Morena, o sea no tienen un proyecto para sumar, para abonar a lo que ellos ya destruyeron; y el proyecto de la transformación, de poder seguir trabajando, de poder seguir haciendo reformas, de poder seguir trabajando por recuperar este país. No es una lucha de dos o tres años, es una lucha constante, de toda la vida, y hay que darla y el compromiso para esta elección es muy grande.