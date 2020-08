Político Dmitri Rogozin: Roscosmos no tomará parte en los proyectos de exploración lunar Artemis y Gateway lanzados por Estados Unidos

Rusia planea desarrollar un lanzador espacial para 100 misiones, diez veces más de las que puede realizar el cohete Falcon 9 de la empresa estadounidense SpaceX, dijo el jefe de Roscosmos, Dmitri Rogozin.

«Vamos a reemplazar el Soyuz-2 con un cohete que usará el metano. Se concibe desde un principio como cohete espacial de uso múltiple, no a medias como en el caso de SpaceX, sino múltiple», señaló Rogozin.

El jefe de la corporación espacial rusa afirmó que «será un cohete del siglo XXI», capaz de realizar 100 misiones.

El lanzador Falcon 9, de SpaceX, está programado para 10 lanzamientos.

En septiembre de 2019, Roscosmos evaluaba en torno a los 40,5 millones de dólares el costo de cada lanzamiento del futuro cohete que usará el gas metano como combustible.

Según las previsiones, el nuevo lanzador podría elevar una carga útil de nueve toneladas a órbitas bajas, y de 2,2 toneladas. a órbitas de transferencia geoestacionaria.

Vuelos anuales a la Luna

Rogozin propuso que cada año se envíen naves automatizadas a la Luna para poner a punto las tecnologías de alunizaje antes del lanzamiento de una misión tripulada.

«Deberíamos lanzar aparatos automatizados a la Luna cada año para que podamos ajustar todas las tecnologías relacionadas al alunizaje y convencernos de la seguridad de un vuelo tripulado», dijo Rogozin.

Rusia tiene previsto enviar al satélite natural de la Tierra su primera sonda Luna-25 en 2021. Tres años después el aparato Luna-26 y en 2025, la sonda Luna-27. Además está programado el lanzamiento del aparato Luna-28 para recoger muestras del suelo y llevarlas a la Tierra, así como la sonda Luna-29 con un rover pesado. Los dos últimos proyectos de momento no están incluidos en el programa lunar.

El país europeo planea enviar su primer astronauta a la Luna en 2030.

Rogozin aseguró que el programa lunar no será una carga pesada para la economía del país.

«La aportación de Rusia al proyecto será razonable y no socavará la economía (…) No creo que el programa lunar, reitero, socave nuestra economía», enfatizó.

El alto ejecutivo señaló que Roscosmos hallará variantes que permitan abaratar los programas de exploración de la Luna y Marte.

En particular, dijo, se usarán los cohetes espaciales superpesados Soyuz-5 y Soyuz-6 de estructura modular que tienen menor costo que los aparatos estadounidenses similares.

Rogozin sugirió, además, el lanzamiento de algunas cargas a la Luna con el cohete pesado Angara, cuyo costo es mucho menor que los Soyuz superpesados.

Por otro lado, indicó el director general, para ahorrar recursos Roscosmos tiene previsto promover la cooperación con otros países que también cuentan con programas de exploración de la Luna.

Proyectos de EE.UU. de exploración de la Luna

Roscosmos no tomará parte en los proyectos de exploración lunar Artemis y Gateway lanzados por Estados Unidos, ya que los dos no prevén una plena asociación, señaló Rogozin.

«Los proyectos estadounidenses de aterrizaje en la Luna, Artemis, y de creación de la estación lunar Gateway son programas claramente estadounidenses, donde otros participantes juegan un papel secundario (…) no es lo que se establece en el formato de cooperación internacional en la Estación Espacial Internacional. Ahora los programas Artemisa y Gateway no son internacionales en absoluto, lo que, por supuesto, no podemos aceptar», dijo Rogozin.

La Administración del presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció antes los planes de reanudar vuelos de sus naves a la Luna en el año 2024.

El nuevo programa lunar, Artemis, tiene por objetivo llevar a «la primera mujer y el próximo hombre utilizando tecnologías innovadoras para explorar más que antes la superficie lunar», según informó la NASA.

Además EE.UU. tiene la intención de crear una plataforma orbital lunar Gateway para estudiar la Luna y el espacio profundo, y más tarde usarla como una estación de transferencia para los astronautas que se dirigen a Marte.

Programa espacial ruso

El programa espacial de Rusia para el período 2021-2030 se someterá a la aprobación del Gobierno antes del fin de 2020, destacó Rogozin.

«El programa estatal unificado de actividades espaciales de Rusia debe presentarse al Gobierno en su totalidad antes del fin de este año, para tener fondos confirmados a partir de 2021», dijo.

Antes de eso, el Gobierno acordará los subprogramas que conforman el programa.

«Este mes presentamos las secciones restantes más importantes del programa para la aprobación del Gobierno», añadió.

El programa espacial incluirá los planes para el desarrollo del sistema de satélites Glonass y de cohetes superpesados.

También prevé la creación de la flotilla orbital de satélites Sfera, los proyectos relacionados con la creación de infraestructura espacial terrestre en el cosmódromo Vostochni, así como las inversiones en el desarrollo de nuevos complejos industriales e instalaciones de producción avanzadas.

Rogozin afirmó asimismo que no puede precisar la cifra definitiva de la financiación, lo puede hacer solo el presidente ruso.

El jefe de Roscosmos señaló que el programa espacial de Rusia será aprobado por 10 años con ajustes cada cinco años.

Cortesía de Sputnik