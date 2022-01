Presidente Nicolás Maduro: se requieren grandes cambios en el caso de Saab para volver al diálogo

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que se requieren grandes cambios en el caso del empresario colombiano, Alex Saab, extraditado a Estados Unidos, pese a estar acreditado como diplomático de Venezuela.

«Ahora Alex Saab está secuestrado en una cárcel de Florida (…) acusándolo de mil elementos falsos. Sigue siendo Alex Saab representante ante la mesa de México, y tendría que haber grandes cambios en el asunto que tiene que ver con el secuestro de Alex Saab para que nosotros volviéramos al diálogo en México, veremos qué sucede en enero, febrero», señaló el mandatario en una entrevista transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión.

El diálogo entre el Gobierno y la oposición comenzó en agosto y concluyó en noviembre, luego de que el Estados Unidos extraditó a Saab, quien llevaba 491 días detenido en Cabo Verde por petición del país norteamericano, que lo acusa de lavado de dinero asociado con Venezuela.

Maduro sostuvo que las conversaciones iban por buen camino cuando fueron suspendidas, y consideró que se trató de una acción premeditada de Estados Unidos.

«Los diálogos iban muy bien, estábamos entrando ya en profundidad de grandes temas de la reinstitucionalización de Venezuela, de la economía, de las sanciones criminales, de la vida del país y una vez más cuando ya entrabamos en grandes temas, el Gobierno de los Estados Unidos hace una acción que ellos sabían iba a provocar la ruptura del diálogo», afirmó.

El mandatario dijo no tener dudas de que la extradición de Saab «fue un sabotaje del Gobierno de Estados Unidos contra los diálogos en México».

«Nos dieron garantía de que no iban a llevarse a Alex Saab para que los diálogos siguieran fructíferos», reveló.

Las autoridades venezolanas han informado que Saab apoyaba al Gobierno en la compra de alimentos a Irán y a Rusia para su país, como medida para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Durante la entrevista que ofreció al politólogo español Ignacio Ramonet, Maduro indicó que las sanciones de Estados Unidos contra su Gobierno golpearon fuertemente la vida de la población y de los empresarios.

«La experiencia de Venezuela quedará como uno de los crímenes más crueles que se haya intentado cometer contra un pueblo, porque se ha hecho de todo, debe saber el mundo (…) la persecución que ha habido contra cuentas», dijo.

El Estado venezolano, aseguró Maduro, no puede tener cuentas internacionales ni financiamientos.

«Venezuela no puede tener una cuenta bancaria en el sistema financiero internacional para pagar vacunas, medicinas, insumos, materia prima, lo que se necesite. Venezuela no tiene derecho a importar los repuestos, la maquinaria que necesita la industria petrolera, sus refinerías, y petroquímicas, su industria en general», reiteró.

Más crudo

De igual forma, Maduro recordó que las sanciones impiden la libre comercialización del petróleo, el oro y otros productos.

«Venezuela está llegando a un millón de barriles diarios de producción petrolera, nos planteamos 1.200.000 barriles para este año (…) pero es un logro tremendo (…) sin dinero prácticamente. La producción petrolera es una actividad económica de alto uso de financiamiento, de alta inversión para recuperar pozos, meter tecnología y se recupera muy rápido, nosotros estamos recuperando la producción petrolera con inversión venezolana», añadió.

El presidente dijo que, a pesar de las sanciones, la meta de producción petrolera para 2022, es llegar a 2.000.000 de barriles diarios.

«Este año recuperamos la capacidad de producción de cuatro refinerías del país, a pesar de los intentos de sabotear con terrorismo (…) avanzamos en la recuperación de más del 90% de la petroquímica», afirmó.

La mayoría de maquinaria para la producción petrolera de Venezuela, destacó el jefe de Estado, es de Europa y Estados Unidos, lo que explicó ha afectado el proceso productivo, «porque si se daña la dependencia con el exterior es 100%, y eso lo saben, y por ahí atacaron durante años».

Sin embargo, el presidente indicó que pese a esta situación la economía de su país en el segundo semestre de 2021, el país tuvo un crecimiento económico de 7,5%.

Fuente Sputnik