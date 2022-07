Primer ministro de Palestina, Mohammad Shtayyeh: Existe una “creciente militarización” en Oriente Medio

El primer ministro de Palestina, Mohammad Shtayyeh, advirtió en entrevista con la Voz de América contra una creciente militarización de la región mientras varias naciones sunitas e Israel discuten la cooperación contra Irán.

Shtayyeh es académico y economista de formación y fue nombrado para el cargo por la Autoridad Nacional Palestina en abril de 2019. Además, es un fuerte crítico del plan de paz propuesto en 2020 por el entonces presidente de Estados Unidos Donald Trump, al considerar que “no constituye la base para resolver el conflicto” en Oriente Medio.

La semana pasada el presidente Joe Biden participó de la cumbre de líderes árabes en Jeddah, Arabia Saudita, y prometió que Estados Unidos “no se alejará” se sus socios y seguirá buscando la estabilidad regional.

El martes, Shtayyeh dijo a la VOA que confía en que Arabia Saudita no reconocerá a Israel antes de que haya un acuerdo palestino-israelí. También aseguró que el presidente Mahmoud Abbas es sincero al hablar de esperanza ante la posibilidad de que se abra una nueva paz con Israel.

VOA: Estados Unidos en este momento está muy concentrado en la guerra en Ucrania. Y como parte de ese enfoque, el presidente Joe Biden está tratando de apuntalar alianzas en todo el mundo, incluida la creciente alianza, la creciente amistad entre las naciones árabes e Israel para contrarrestar a Irán. ¿Qué piensa sobre este calentamiento de las relaciones en términos de cómo podría impactar la causa palestina hacia una solución de dos estados?

Shtayyeh: Bueno, mire, Jordania normalizó las relaciones con Israel inmediatamente después de que Israel se retiró del territorio jordano ocupado. Egipto normalizó las relaciones con Israel después de que Israel se retirara del territorio ocupado por Egipto, que es el Sinaí.

Para nosotros, el factor común entre todos los países árabes fue que se diseñó una iniciativa de paz sobre la base de lo siguiente: los árabes normalizarán las relaciones con Israel asumiendo que Israel pondrá fin a su ocupación del territorio árabe y palestino ocupado. Esto es algo que no ha sucedido. Y por lo tanto, para nosotros, que estamos comprometidos con la Iniciativa de Paz Árabe porque disfrutó de un consenso árabe… ahora, para nosotros, lo que necesitamos es la coordinación árabe, y sea cuál sea la dirección, se supone que debemos ir a la guerra juntos o se supone que debemos ir a la paz juntos.

VOA: ¿Le preocupa que los sauditas puedan normalizar las relaciones con Israel?

Shtayyeh: No, no creo. Quiero decir que la posición saudita es muy clara. El príncipe heredero Mohammed bin Salman fue muy claro, y el ministro de Relaciones Exteriores fue extremadamente claro en más de una ocasión. Los sauditas no normalizarán relaciones con Israel a menos que Israel ponga fin a su ocupación de las fronteras.

VOA: ¿Cree usted eso?

Shtayyeh: Sí, por supuesto, creo que los sauditas son muy genuinos al respecto. Y creo que lo que escuchamos de ellos es importante. Y creo que lo que se dijo en la cumbre del G-7 en presencia del presidente Biden fue muy importante. Me refiero a todos los hablantes árabes, ellos enfatizaron la centralidad de la cuestión de Palestina y que la paz es un tema crucial en la región solo si se resuelve la cuestión de Palestina.

VOA: Hemos visto esa narrativa o ese principio desafiando los Acuerdos de Abraham, con los Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, reconociendo a Israel incluso sin ningún tipo de progreso diplomático.

Shtayyeh: Pero también, los Emiratos Árabes Unidos y Baréin dijeron en sus discursos que Palestina es un tema crucial y la Mezquita de Al-Aqsa es el tema central del conflicto y que una solución de dos estados es la única solución. Me refiero a todos los árabes, ellos creen en eso por nosotros. Como dije, el tema más importante es un compromiso con la Iniciativa de Paz Árabe. Estamos comprometidos con eso. Y desafortunadamente, es Israel quien rechaza la Iniciativa de Paz Árabe. Son los israelíes quienes no la compraron ni siquiera cuando se emitió en 2002. Esto fue hace años. Quiero decir, hace 20 años, después de la Iniciativa de Paz Árabe y los árabes que fueron genuinos cuando la presentaron, querían la paz en la región sobre la base de una fórmula de tierra por paz.

VOA: También hay una creciente asociación de seguridad entre las naciones árabes e Israel para contrarrestar la amenaza de Irán. ¿Se uniría la Autoridad Palestina a esa coalición, sería capaz de explicárselo al pueblo palestino?

Shtayyeh: No hay coalición. Todos sabemos que escuchamos las declaraciones ayer y hace unos días en Jeddah de que el problema iraní necesita una solución política. Y creo que Washington está negociando, Europa está negociando con los iraníes. Hubo un acuerdo con Irán, y creo que los sauditas también están hablando con los iraníes, todo el mundo lo está. Emiratos Árabes Unidos ha anunciado explícita y claramente que no formarán parte de ninguna coalición contra Irán, etc. Entonces, el tema para nosotros no se trata de coaliciones o polarización de la región. El problema es que necesitamos una región pacífica y para que podamos tener paz en la región, todos tienen derecho a ser soberanos dentro de sus propias fronteras, incluidos los palestinos.

VOA: Solo para entrar en ese tema, puede que no haya un tipo de coalición formal de seguridad de la OTAN en el Oriente Medio, pero hay una asociación creciente y una cooperación creciente, por ejemplo en esta área, en un sistema de defensa antimisiles que Estados Unidos está tratando de alentar a las naciones árabes y a los israelíes a construir juntos. ¿Cómo se siente la Autoridad Palestina al respecto?

Shtayyeh: Quiero decir, a nosotros no nos gusta ver una militarización de la región. Me gustaría ver una desmilitarización de la región, esta acumulación de armas, no nos lleva a ninguna parte. La región ya está sangrando. Ya sabes: Yemen, Siria, Irak, la mayor parte de la región está sangrando. No es necesario desarrollar capacidad militar en la región. La región necesita una solución pacífica, la región necesita desarrollo económico y para que podamos ir en esa dirección, creo que las inversiones deben ir en esa dirección. Es una lástima que se gasten miles de millones de dólares en armas; si estos miles de millones de dólares se gastaran en países pobres, podríamos haber evitado un estado fallido en Yemen o una situación en Siria o en Irak y así sucesivamente. Eso es lo que necesita la región. Necesita desarrollo económico, esperanza para el futuro, la generación joven… y también prosperidad porque sin eso, basado en la paz, lo más importante de la historia es que no hemos visto los frutos de la paz. No hemos visto que el proceso de paz termine en un producto y resultado exitoso.

VOA: Y eso comienza con el diálogo político, y entiendo que el presidente Mahmoud Abbas habló recientemente con el primer ministro israelí Yair Lapid y con los líderes de Hamas. ¿Cree que esta apertura puede conducir a algo más constructivo y más permanente?

Shtayyeh: Bueno, me refiero al presidente en su conferencia de prensa en presencia del presidente Biden, fue explícito. Él dijo: ‘Extiendo mi mano a los israelíes. Sentémonos juntos y resolvámoslo’. Estamos listos para eso.

VOA: ¿Es eso realista?

Shtayyeh: Es muy realista porque nuestro presidente fue un verdadero defensor de todo el proceso de paz y cree en él de verdad. Y creo que todos lo hacemos. Todos lo hacemos, simplemente porque sabemos que para el éxito de las negociaciones de paz, es en beneficio de los palestinos. Nosotros somos los que estamos bajo ocupación. No son nuestros tanques los que están rodeando Tel Aviv. Son los tanques israelíes los que están ocupando Ramallah y todas las demás partes de Palestina, incluida Jerusalén. Entonces, nosotros, quiero decir que también somos realistas, somos personas muy realistas. Sabemos que no hay gobierno en Israel, pero incluso cuando hubo un gobierno en Israel. ¿Recuerdas lo que decía [el ex primer ministro Naftali] Bennett? Los tres no: no a las conversaciones con el presidente Abbas, no a las negociaciones con los palestinos y no a la solución de dos estados. Cuando no tengas un socio en Israel, ¿con quién hablaremos?

VOA: Escuchamos al Primer Ministro Lapid confirmar su apoyo a la solución de dos estados. Solo quiero volver a lo que mencionó porque creo que esto es importante. En el caso de la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, ¿cree en la conclusión de los investigadores estadounidenses de que la bala probablemente era una bala israelí, pero no tenían motivos para creer que fue intencional?

Shtayyeh: Bueno, mira, en primer lugar, no hay forma de que puedas decir que fue intencional o no intencional antes de preguntarle al soldado quién disparó. Al soldado nunca se le ha preguntado. Entonces, si la conclusión de que era del lado del ejército israelí, entonces alguien debería haberle preguntado al soldado. ¿Cómo es posible que usted llegue a la conclusión de que es intencional o no intencional sin preguntarle a la persona o al comandante quién estuvo en la región? Por lo tanto, no compro este argumento ni esta conclusión en absoluto. Shireen Abu Akleh fue asesinada por los israelíes. Punto final.

VOA: ¿Cree que Estados Unidos está evitando que los israelíes asuman toda la responsabilidad?

Shtayyeh: Bueno, sé que hubo un informe técnico, un informe de seguridad, pero lo que se emitió fue un informe político. Y sé que hay una brecha entre un informe técnico y un informe político, y creo que el informe político se quedó corto en la realidad. No se puede decir que no fue intencional sin preguntarle al soldado que, en realidad, disparó.

Fuente Voz de América