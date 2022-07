¿Quienes son @BotCheckerCL?: El grupo de profesionales que develan las #FakeNews de Twitter

🤖 BotChecker



Es un esfuerzo independiente de ingenieros chilenos.

Un servicio de utilidad pública que mediante el análisis de grandes volúmenes de información de la plataforma Twitter, te explica de forma gráfica y amigable cómo operan las campañas de fake news, July 13, 2022

Desde las elecciones en Estados Unidos donde Donald Trump se convirtió en presidente, las analíticas de Google y los Trending Topics de Twitter se convirtieron en un nuevo factor a considerar en la influencia electoral de uno u otro candidato.

Chile en el mismo periodo no se quedó atrás y al igual que en el país del norte, la actividad en redes sociales, menciones y palabras clave que se repetían miles de veces en estas plataformas, lograban manipular – o generar- un tipo de opinión pública.

Uno de los recursos más utilizados por estos “lideres de opinión” han sido las cuentas organizadas y automatizadas para amplificar comentarios que se replican millones de veces en todas las redes sociales. Esta herramienta de difusión maliciosa es a lo que hoy en día conocemos como Bots.

Estos discursos, que por lo general son de odio, son escritas por un grupo limitado y privilegiado de personas que buscan hacer tendencia sus ideales, viéndose favorecidas por el algoritmo de Twitter: Mientras más menciones se hagan, más visibles son estas ideas.

Comentarios y afirmaciones racistas, xenofóbicas, machistas y de corte facista, abundan en las redes debido a que este grupo crea de manera artificial cuentas falsas que tienen comportamientos sumamente calculados para mantener estas ideas en relevancia, como publicar a ciertas horas y ciertos días desde distintas cuentas, para que todos los días de la semana y a cada hora, un perfil esté publicando un mismo contenido.

Ante esta realidad que ya ha sido reconocida y visibilizada por los internautas más perspicaces; y ad portas de un nuevo periodo electoral, la actividad de estos grupos minoritarios para difundir información, ha vuelto a proliferar del mismo modo que en elecciones pasadas.

Es en este contexto que entra un grupo de ingenieras e ingenieros chilenos de entre 19 y 45 años. Algunos aficionados a la informática, otros con años de experiencia en la materia, que, una noche, entre cervezas y ganas de exponer a estos trolls mafiosos, deciden crear @BotCheckerCL.

Esta cuenta, creada en Julio de este año, comenzó a hacer catastros de comportamientos y publicaciones en la red social de Twitter. El primer Hashtag malicioso catastrado fue el de #MerluzoInepto el cual tuvo 661 interacciones por parte de 319 cuentas identificadas como bots.

Y desde ahí, comenzaron a compartir gráficos de analíticas que muestran como los temas en tendencia surgen de limitadas cuentas conectadas a cientos de otras falsas.

En entrevista con El Ciudadano, este grupo de informáticos nos solicitó hacer envío de nuestras preguntas a través de una plataforma anónima, para evitar ser rastreados e identificados por temor a represalias.

Con mucha amabilidad y buen humor, el grupo de informáticos, profes y un arquitecto, nos resolvieron todas las preguntas que les planteamos.

¿Cuántas personas son en @BotChekerCL? ¿Hay alguna clase de financiamiento a este proyecto?

«Actualmente somos seis personas: Dos profesores de ed. básica, un ingeniero civil, un arquitecto y tres ingenieros informáticos.»

«Aprovechamos de pasar el dato, que buscamos un ilustrador, alguien como Kurt de Mala Imagen (diosito nunca te pedimos nada daños algo) (risas) para hacer algunas láminas informativas de cómo opera BotCheker, ya que el concepto aún no se entiende por completo por todos.»

«Sobre las lucas, por el momento somos autofinanciados, trabajando piola en nuestras pegas en los tiempos libres o colación y juntandonos por las noches para coordinar el material para el día siguiente.

Con el dinamismo que está tomando algunos están pensando tomarse licencia médica hasta mediados de agosto al menos para dedicarle más tiempo al proyecto.

Como verán somos todos chilenos (muchas risas).»

¿Hay algún evento en particular que los motivó a crear BotChecker?

«Si, hubo un evento particular que por decirlo nos “sacó los choros del canasto”, uno de nuestros miembros, ingeniero informático de profesión, nos comentó muy enojado que había ocurrido una nueva filtración del padrón electoral por parte del SERVEL.

Nos explicó algo que muchos no saben: estos datos son vitales para alimentar al “cambridge analytica” criollo: INSTAGIS.»

«Esta empresa cada cierto tiempo requiere la inyección del un padrón electoral fresco y actualizado.

INSTAGIS junto a SOSAFE son la piedra angular del negocio de las campañas políticas del país.»

«Así como a modo resumen, con SOSAFE conocen tus miedos e incertidumbres, con tus redes sociales (IG, FB, Twitter) conocen tu comportamiento y tendencia política y con INSTAGIS conocen la votación histórica y pueden cruzar facilmente en qué sector viven los indecisos, permitiendo bombardearlos con fake news y contenido basura para manipular su opinión.

Esto no es nuevo, Ciper y algunos activistas de los derechos digitales lo denunciaron hace más de 5 años.»

Cabe destacar que para las elecciones parlamentarias, todos quienes contrataron el servicio de INSTAGIS, salieron electos.

«Así fue como de la rabia, impotencia y muchas cervezas, comenzamos a pensar en la idea del BotChecker.»

¿Qué tipo de publicación en particular los animó a iniciar este proyecto?

«Comenzamos analizando hashtags simples, entendiendo un poco la data que teniamos en frente (que a todo esto, es toda publica) solo fue coincidencia pero partimos con el #MerluzoInepto que aludía a Boric por algún motivo que extrañamente nunca investigamos (risas).»

¿Hay alguna organización o grupo similar al suyo que los inspiró a crearlo (nacional o internacional)?

«Nos gusta mucho el trabajo de FastCheck, en cierta medida nos inspiraron a dar el salto, dado que llegaron en un momento muy necesario y pese a que su difusión aún es limitada, movieron la aguja y forzaron a que se hablara del check de fake news.

Ahora puedes ver hasta a Daniel Matamala en CHV dando los fact check del día, nos pareció hermoso.

Esperamos que en algún momento nos sigan en Twitter y por qué no, poder compartir información en beneficio de la transparencia y la verdad.»

Respecto a su relación personal con esta red social, ¿cómo perciben el ambiente de Twitter? ¿creen que su proyecto pueda mejorarlo?

Lo sentimos por don Elon Musk pero no. No es nuestra intención mejorar Twitter ni volvernos una herramienta de verificación oficial (muchas risas), además las fuentes de información como comentábamos antes, son casi todas públicas así que no estamos inventando la rueda de ningún modo. Como diría avello “lo tomamos con mesura”.

¿Hacen este análisis en Twitter por el tipo de contenido y discursos que hay o porque es más fácil analizar estos datos? ¿O es por ambas razones?

En Twitter es más fácil entender el comportamiento de una cuenta, la información es más simple de obtener y existen herramientas ya construidas que nos permitieron avanzar rápido sin partir de cero, algo que habría sido imposible.

Además hay un tema con Twitter, que la mayoría de los políticos y lideres de opinión tienen una cuenta, lo que nos permite estudiar el entorno “real” en el que se mueve una opinión o discurso.

¿Buscan ampliarse a otras redes sociales?

Sí, pero sólo a modo informativo de lo que hacemos en Twitter, esta será nuestra base de operaciones.

¿Cómo han considerado la recepción de la página por la comunidad twittera?

«Son bakanes los usuarios de Twitter. En general, sentimos su buena recepción desde el inicio ya que en internet -y en especial en Twitter- impera la ley de la selva y se hacía muy “deseada” nuestra pega dada la ausencia de “algo o alguien” que visibilice al menos cómo y dónde operan las cuentas bot.

Se siente un aire de esperanza que es muy positivo tanto para nosotros que invertimos tiempo en esto, como para ellos que vemos cómo esperan ansiosos a ver con que nueva info les vamos a caer.»

¿Han recibido alguna clase de ataque o amenaza vía redes o fuera de ellas?

«Sí, como siempre en estas cosas, estás expuesto a ofender a alguien o a un grupo de personas. Hemos recibido amenazas de todo tipo, pero por suerte tenemos un excelente ingeniero en ciberseguridad y ex hacker de nuestro lado, así que trabajamos tranquilos y confiados enque nos cuida bien a todos.»

Ya lo anticipan sus publicaciones, pero solo para tener una respuesta certera y fundada en base a sus estudios, ¿los bots vienen más desde el sector político de derecha o de izquierda?

«Para ser justos, hemos detectado bots en ambos sectores. Diariamente analizamos la mayoría de los trending topic y como habrán podido ver hasta ahora, cuentas ligadas a sectores de la derecha son las que concentran la mayor cantidad de bots, es por esto que nuestras publicaciones casi siempre son hacia ese lado.

De todos modos, si detectamos un avance en el número de bots ligados a cuentas de izquierda no hay duda que los vamos a poner en evidencia con mucho gusto.

Igualmente para darle transparencia tratamos de sacar comparativas entre trending topic zurdos y diestros y la diferencia es abismal.»

¿Estiman alguna cifra respecto al financiamiento o costes de producción tanto en horas de trabajo como en términos materiales para generar estas redes de bots?

«La verdad es que no, la literatura habla de modos de calcularlo pero no es nuestro foco, sería interesante poder sacar algún número en el futuro, de cara al plebiscito por ejemplo, pero por ahora no tenemos capacidad ni experiencia en dichos cálculos.»

¿Qué precauciones deberíamos tomar a la hora de consumir redes sociales para poder identificar un bot? ¿qué tipo de perfil tienen?

«Ese es de los mayores problemas y es ahí dónde reside la impunidad que se vive actualmente, a una persona le tomaría mucho tiempo detectar un bot por su cuenta, la precaución es igual que al salir a la calle, mantener los ojos muy abiertos y la boca lo más cerrada posible» (risas).