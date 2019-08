Rafael Correa, ex presidente de Ecuador: La Mala Prensa es Mortal

Encontramos a Rafael Correa en Bruselas, Bélgica. Los ecuatorianos en el extranjero hacen fila para abrazarlo y fotografiarse junto a él. Preparan una nueva emisión de Enlace Ciudadano, programa donde el ex Presidente da rienda suelta a sus ideas para sostener un discurso solo frente a las cámaras, el que incluso puede llegar a durar hasta dos horas y más.

Correa, como otros líderes sociales de la izquierda latinoamericana, se encuentra bajo persecución política y judicial. No existen pruebas claras en su contra, pero la estrategia de Estados Unidos, aliada a las derechas de este lado del mundo, es sacar del tablero del juego, mediante el lawfare, a toda persona que potencialmente pueda llevar a la izquierda nuevamente al poder.

La sala se va desocupando poco a poco y es el turno de prender nuestras cámaras. La presente entrevista que dejamos a ustedes en formato texto, también tiene su respaldo audiovisual. Vamos con el Play.

Rafael Correa es entrevistado por Bruno Sommer, Fundador El Ciudadano.

– Rafael Correa, hombre cuyas iniciales coinciden con las de Revolución Ciudadana, movimiento político y luego partido que lo llevó a la presidencia, fue propulsor de un proceso de Asamblea Constituyente para su país que concluyó con una Nueva Constitución y que incluso considera como sujeto de derecho a la Madre Tierra, si no me equivoco, bienvenido.

– Gracias Bruno, un abrazo a toda la audiencia de El Ciudadano. Me causaba gracia al principio pues fue una estrategia de campaña. RC, Revolución Ciudadana, Rafael Correa, porque yo era muy poco conocido y para que la gente retenga el nombre. Y luego fue una leyenda, ya es parte de la Historia, y finalmente fue mucho más allá de una persona. Pero cuando llega (Lenín) Moreno, fue lo que más le disgustó. ¿RC? ¿Revolución Ciudadana? Entonces, te lo digo textualmente: llamaron pendejada a cualquier revolución, cuando pocos meses antes decía que la revolución ciudadana era lo máximo, el mejor gobierno de la Historia, pero así son los traidores.

– Bueno, la Revolución Ciudadana ha inspirado a tantas personas y organizaciones a lo largo del mundo…

– Jean-Luc Mélenchon, un gran líder de la izquierda francesa, no en ésta, en la anterior elección, su propuesta se llamó Révolution Citoyenne, Revolución Ciudadana. Y algunas universidades en Europa y en Estados Unidos tienen cátedras sobre la Revolución Ciudadana, porque nuestras políticas impulsadas fueron muy exitosas.

“MORENO ES UN CRIMINAL”

– Pasando a un tema contingente, quiero preguntarle por la decisión del ministro del Interior británico, Sajid Javid, quien firmó la petición de extradición para Julian Assange. Quiero saber su parecer sobre esta decisión

– Crónica de una muerte anunciada; bueno, no quiero hablar de muerte porque puede aterrar. Pero mira, iba a pasar lo que hizo el gobierno ecuatoriano, Moreno es una vergüenza, una traición. Él pactó con los norteamericanos entregar a Assange, entre otras cosas, para que lo dejen en impunidad a él, ya que tiene gravísimos casos de corrupción, cuentas secretas identificadas y no le abren la cuenta porque se va preso y lo tienen que mantener ahí como títere entregando todo a los norteamericanos. Entonces, el objeto de cambio fue Julian Assange al permitir la entrada de la policía británica en la embajada rompiendo el Convenio de Viena, rompiendo el artículo 41 de la Constitución ecuatoriana, que expresamente prohíbe la devolución de un asilado. Esto saldrá 200 años después como un país que traicionó a su asilado; nos ha hecho quedar como vergüenza mundial. ¡Quién más va a pedir asilo en un país latinoamericano, no solo a Ecuador! Nos ha hecho un daño enorme. Y eso de que demos garantías de que no lo van a extraditar, nadie lo va a creer. Qué garantía va a poder exhibir un gobierno como el de Moreno. Sabíamos que lo iban a sacar de la embajada y no hay garantía de nada. Él puede ser extraditado, enfrenta pena de muerte, y si no es pena de muerte, los cargos que le están presentando -18 cargos- son 175 años de prisión.

– ¿Pero ve usted alguna posibilidad de frenar todo esto?

– En teoría tienen que decidir las cortes británicas, pero yo creo que eso ya está… Ojalá me equivoque. Y te insisto que lo vamos a enviar a un país con pena de muerte con tortura. ¿Qué peor pena que 175 años? ¿Qué mayor tortura que enfrentar una amenaza así por informar?

«Estamos viviendo dictaduras veganas, sin sangre, pero dictaduras»». Rafael Correa

– ¿Cómo ve la percusión constante por parte de Moreno en contra de Ola Bini? ¿Cree usted que Moreno podría ser incluso juzgado por crímenes de lesa humanidad?

– No de lesa humanidad, pero obviamente si regresa el estado de derecho a Ecuador tiene que ser juzgado. Entendamos, estamos viviendo dictaduras veganas, sin sangre, pero dictaduras. Totalmente fuera del orden constitucional. Pasó en Brasil, pero donde más se perfeccionó es en Ecuador. Porque han hecho lo que les ha dado la gana y nadie ha dicho nada porque tienen de cómplice a la prensa. Tal vez porque Ecuador no tiene la importancia relativa de Brasil o Venezuela, nadie habla de Ecuador. Y se tomaron por asalto el Estado, es una verdadera dictadura. Ecuador está totalmente fuera del orden constitucional, tiene cooptada a la Justicia, a la Corte Constitucional, cooptado el Consejo Nacional Electoral, todo tienen cooptado y de la forma más ilegal y abusiva.

También por la doble moral internacional. Si hubiese sido un gobierno de izquierda quien hacía la décima parte de esto, ya estaríamos en el Tribunal Penal de La Haya. Y una prueba es Ola Bini. Ecuador tiene presos políticos: Jorge Glas, Vicepresidente electo, reelecto, ya va a tener dos años de prisión y no le han encontrado un centavo. Y los verdaderos corruptos de Odebrecht ni siquiera fueron acusados. Hubo un pacto entre el Gobierno y Odebrecht para deshacerse de Jorge Glas, garantizando la impunidad de los verdaderos corruptos de Odebrecht y el gobierno actual. Ola Bini, primero te meto preso. Acusaron a Ricardo Patiño, alto dirigente nuestro, canciller histórico de Revolución Ciudadana, de ser cómplice de Assange y de trabajar con dos hackers rusos. Resulta que capturan a un supuesto hacker que dijeron era suizo, resultó ser sueco y el traductor norteamericano. Son un desastre. Y como no tenía nada que ver con Patiño, acusan a Patiño de incitar a la violencia por un discurso que dio en un encuentro con la militancia, y tuvo que refugiarse.

Pero para graficarte lo de Ola Bini: Te meto preso por asesino / ¿A quién asesiné? / Ya vamos a encontrar al muerto, pero eres asesino / Te meto preso por hacker / ¿A quién hackié? / No sé, pero te meto preso… Eso en un estado de derecho es imposible.

– Usted me dice que juzgarlo por lesa humanidad no, pero ¿qué pasa si se comprueba que Assange u Ola Bini han sido víctimas de tortura?

– Mira, no soy experto en derecho internacional, probablemente califique para lesa humanidad. Algunos dicen que la persecución descarada a los correístas puede ser. Pues te hablan con desparpajo: ‘Este es correísta, hay que sacarlo’. Dicen que esto también puede ser lesa humanidad, persecución a un grupo humano por su ideología. Pero no soy experto en el tema, ojalá se le pueda juzgar, porque realmente el tipo es un criminal.

EL MERCURIO, “PERRO GUARDIÁN” DE LA DICTADURA

– Ahora, respecto al caso Lava Jato y Lula y lo que hemos sabido los últimos días. ¿Cree que esto va a tener alguna repercusión en la persecución política y judicial que hay sobre Jorge Glas?

– Sí, ayuda al cambio indudablemente. Viene una arremetida de derecha brutal. Aprendieron de 10 o 12 años de derrota articularon discursos, recursos ilimitados, apoyo de Estados Unidos, coordinación entre prensa nacional e internacional, discursos únicos, para explotar las debilidades de gobiernos exitosos, pero no perfectos. No hay gobiernos perfectos, entonces el caso de corrupción que encontraban lo generalizaban, de la coma que faltaba hacían el mayor escándalo. Siempre cuando quieres hacer el mal, cuando tienes cooptada a la Justicia y tienes el apoyo de la prensa, puedes hacer escándalos de la nada. La realidad es que no han encontrado un centavo mal habido de Jorge Glas. Yo tengo 25 juicios penales, no pueden demostrar corrupción, entonces ahora es que soy represor, que he mandado a asesinar, que he mandado a secuestrar, ya no saben qué hacer. Entonces claro que lo de Lula ayuda.

– ¿Para el caso Arroz Verde va a ser lo mismo?

– Si para el caso de Jorge Glas y para el caso de lo que me acusaron a mí hubiera una filtración como lo que ocurrió en Brasil, se podría demostrar que hasta Moreno se reunió con el supuesto secuestrado para planificar todo en abril de 2018, que su ministra de gobierno se reúne permanentemente con Carlos Calun y levantan falsos testimonios, etcétera. En el caso de Lula siempre se supo que era una persecución política, pero no había cómo demostrarlo. Ahora está demostrado que el Gobierno se puso de acuerdo con el fiscal, que el Gobierno asesoraba al juez (Sergio) Moro, que lo quisieron poner como la madre Teresa de Calcuta; un pillo, politiquero, que estaba conspirando contra Lula y el Partido de los Trabajadores, que no solo le robó la libertad a Lula, sino que le robó la democracia a Brasil, porque si Lula era candidato como tenía el derecho a serlo, derrotaba a Bolsonaro. Se pusieron de acuerdo. El caso Lula sirve, pues se demuestra que no se estaba buscando la justicia, sino que era una confabulación para perseguir a los líderes progresistas.

– Y a su juicio, ¿quiénes son hoy los enemigos de la democracia en América Latina?

– El mayor enemigo de la democracia -para mí al menos, sin duda alguna- son los medios de comunicación, los medios de comunicación burgueses. Y dicen lo contrario -’somos el pilar de la democracia’-, cuando esa es la buena prensa. La mala prensa es mortal para esa misma democracia. Dicen “somos los ‘watch dog’ de la democracia”, y en América Latina han sido los ‘watch dog’ de las dictaduras, está demostrado. El Mercurio en Chile, El Comercio en Perú… Te insisto, tenemos dictadura vegana, pero dictadura al fin y al cabo; el mayor enemigo para la democracia es la mala prensa que tiene América Latina.

– Y haciendo un mea culpa, dígame cuáles son los peores errores que cometió la izquierda latinoamericana, teniéndolo todo, estando Lula en el poder, Kirchner, usted, Evo, Chávez… Y dígame, ¿cuáles son las lecciones aprendidas?

– Siempre se habla de errores; como qué, si no hicimos nada.

– Hicieron muchas cosas positivas y estamos claros, pero…

– Es que se hizo lo que se pudo, y no estamos peleando contra la madre Teresa de Calcuta, estamos peleando contra 200 años de explotación, estamos peleando contra lo que se llama los factores reales de poder. Tú dices qué hemos aprendido, pues bien, que el poder popular no es suficiente, son los mitos de la izquierda. No es suficiente para captar el poder en América Latina. Son suficientes los factores reales de poder. Puedes tener 200 mil personas en la calle, 500 mil, un millón de personas, pero si los medios de comunicación siguen protegiendo al gobierno de turno, si las Fuerzas Armadas siguen protegiendo al gobierno de turno, si el poder económico sigue protegiendo al poder de turno, que si los Estados Unidos… Entonces, cuando los factores reales se articulan para proteger a un títere, el poder popular no es suficiente, es uno de los grandes errores de la izquierda y su romanticismo.

– ¿No habrá sido uno de los grandes errores de la izquierda el no construir medios de comunicación para dar la batalla cuando se pierde el poder?

– Es que los construimos, nosotros ganamos todas las elecciones. Cambiaron las circunstancias porque fuimos traicionados. Quién puede prever una traición de esta índole, de esta magnitud. De un tipo que es un mentiroso profesional, que decía antes de ser electo que yo era el mejor Presidente de la Historia. Fuimos el mejor gobierno del mundo, la Revolución Ciudadana ya es leyenda; ahora somos los corruptos, los asesinos, todo lo hemos hecho mal y colabora con eso la prensa económica. No sería nada sin la prensa. Alguien de izquierda que no entiende que el verdadero adversario es la prensa, no entiende nada. O sea, en Argentina se perdió democráticamente, pero realmente se perdió contra el grupo Clarín; en Brasil no hubiera sido posible lo que ocurrió sin O Globo; en Ecuador este gobierno no hubiera durado dos meses sin la complicidad abierta de los medios de comunicación. Sin prensa honesta, profesional, independiente, no tendremos democracia ni desarrollo. Y sí, hicimos medios, pero nos traicionaron y se entregaron esos medios públicos a la prensa burguesa.

– Quedaron con más medios finalmente

– Así es. Ya tenemos dos años de un discurso único.

“CON UN POCO DE ESFUERZO, TODA SUDAMÉRICA PODRÍA TENER UNA MONEDA COMÚN”

-Hablemos un poco de economía. ¿Cree usted que el dólar goza de su posición actual, de su precio, gracias al trato preferencial que le dan algunos países de América Latina, mientras que ellos proporcionan economía real, materias primas para su soporte, entre otros?

– (Saca su billetera, la abre y toma un billete de 20 dólares que luego estrella contra la mesa) Mira, aquí está mi billetera, la billetera de un economista, un desastre. Aquí tengo 20 dólares. ¿Para qué sirve este papel?

– Acá en Bélgica para poco, porque está todo muy caro

– No te sirve para nada, me refiero a su valor intrínseco. Si vinieran marcianos a conquistar la Tierra, tendríamos que escondernos en cavernas. ¿Qué prefieres: llevarte un saco de estos billetes o un saco de papas?

– Un saco de papas

– Claro, pues no tiene valor intrínseco. El valor que tiene esto es por un acuerdo social; que los gringos tengan ese acuerdo está bien, pero por qué el mundo tiene que tener ese acuerdo. Más tarde se rompe ese acuerdo y esto no tiene valor. Tiene valor que estamos aceptando como medio de cambio un papel cualquiera.

– Pero ese valor está dado también por el respaldo que le dan los Estado-Nación en Sudamérica

– Aceptamos esto como medio de cambio, pero mañana podríamos cambiarlo. Por eso siempre en Unasur propusimos una moneda regional. Es un absurdo que el intercambio regional se maneje con un papel extra regional, porque además este papel le da riqueza real a Estados Unidos. Y si mi silla vale 20 dólares -la ecuatoriana, la peruana, la chilena-, emito 20 dólares, la compro y me la apodero. Es lo que se llama señorial, como los señores feudales que emitían sus propias monedas duras y emitiendo eso capturaban producción real.

– Siguiendo en la economía, ¿pensó usted alguna vez en desdolarizar el Ecuador, tuvo algún plan para ello?

– No es imposible, pero para un gobierno como el mío hubiese sido una catástrofe social económica y política. Sí puedes mitigar los efectos de la dolarización y en eso trabajamos; como mitigar aumentando la velocidad de circulación. La economía ecuatoriana es tan vulnerable que nosotros necesitamos ir a buscar en aviones estos papelitos a Estados Unidos. Si Trump bajara el pulgar y decidiera no dar más papelitos, nos quebraba. Pero por qué no lo hizo Obama ni Trump, porque quieren que más países adopten el dólar para dominarlos. Esto te demuestra lo vulnerable que son las economías dolarizadas.

– ¿Cómo es lo de aumentar la velocidad de circulación?

– Nosotros mitigamos los efectos de la dolarización, aumentando la velocidad de circulación con dinero electrónico, que lo trató de boicotear y lo logró la prensa diciendo que era lo peor. Ahora este negocio fue a la banca privada y dicen que es lo mejor. Ponían un costo por adquirir, porque la dolarización ecuatoriana fue tan mal hecha, que hicieron dólares sobre todo la banca, pero era responsabilidad del Banco Central del Ecuador garantizar los dólares. En Panamá tienes dolarización, nació así Panamá, pero son los bancos privados los que tienen que garantizar la cantidad de dólares. Acá era el Banco Central. Nos pusimos un costo para esa liquidez y eso disminuyó la demanda física de billetes.

Pero no fue suficiente. El principal rol de la moneda, peor en países en vía de desarrollo, cuyo Talón de Aquiles es el sector externo, es el tipo de cambio, pues con eso regulas el sector externo. Sube el tipo de cambio, se deprecia la moneda, más sucres por dólares. Cuando teníamos Sucre, se encarecen las importaciones, se abaratan las exportaciones, vendes más, compras menos, se aumenta la actividad nacional de producción, el empleo nacional, y acumulas divisas. Ya no tenemos ese tipo de cambio. ¿Cómo mitigar ese problema?

– Usted dijo a Unasur hace poco la idea de una moneda regional, quizá sin cometer el error de la Unión Europea que eliminó las monedas locales. ¿En Latinoamérica ve alguna posibilidad cercana de tener una moneda regional sin eliminar las monedas nacionales?

– Si algún día llegamos a tener una moneda regional, deberíamos explicar por qué nos demoramos tanto. Hay mucha teoría de esto. Una parte de mi tesis la hice en política monetaria internacional, precisamente cuando estaba haciendo mi doctorado en Estados Unidos, que es cuando dolarizan Ecuador. Te desesperaba ver esa estupidez técnica. Uno de mis paper de disertación fue una moneda común para el Pacto Andino y los estudios salieron positivos. La unión monetaria más perfecta son los Estados Unidos. Para tener unidad monetaria qué requieres: tener coincidencia de ciclos económicos, y cuando hay ausencia de coincidencia de ciclos económicos, qué requieres, pues teoría OCA (Optimal Currency Areas). Esto es conocido, teoría de áreas monetarias óptimas. Entonces qué necesitas: movilidad de fuerza de trabajo. Si tienes la misma política monetaria con ciclos diferentes, Texas entra en expansión, necesita restringir un poco la emisión monetaria para evitar la inflación; Illinois está en recesión, necesita aumentar crédito para reactivar la economía: necesitan cosas contradictorias, no lo puedes hacer, entonces mantienes la misma política monetaria y lo que se mueve es la fuerza laboral, el ajuste viene por el sector real. Los trabajadores desempleados de Illinois pueden ir a trabajar a Texas o viceversa. Entonces para tener una moneda común necesitas coincidencia de los ciclos económicos o movilidad de la fuerza laboral.

Imagínate Ecuador, tiene exactamente ciclos económicos opuestos a Estados Unidos; sube el precio del petróleo, nos va bien, en Estados Unidos se prodiga o viceversa. Y la fuerza laboral, sí, si cruza el río Bravo con las espaldas mojadas.

Por si acaso desde ese punto de vista lo de Europa también fue muy forzado. De acuerdo a ellos, obviamente Grecia y Alemania no tienen los mismos ciclos económicos, pero por ser parte de la Unión, en teoría, hay movilidad de fuerza laboral entre Grecia y Alemania, pero hay griegos que van a trabajar con diferentes idiomas y cultura, por eso los problemas. Pero al menos el Banco Central europeo sabe dónde está Grecia; anda a preguntar a la Reserva Federal dónde está Ecuador y te dicen en África.

Nosotros tenemos una moneda extranjera, dependemos totalmente de la política que se les ocurre y necesite los Estados Unidos. Técnicamente fue una brutalidad la dolarización. Por el contrario, para una moneda regional, tenemos estructuras económicas muy parecidas en Latinoamérica, con sus diferencias. No es lo mismo Nicaragua que Argentina, pero tampoco es un diferente idioma, hay muchas cosas comunes. Probablemente, centroamérica sea otra clase de economía, pero a nivel de Sudamérica, Conosur por ejemplo, se podría tener una moneda común; la Región Andina, una moneda común, y con un poco de esfuerzo, toda Sudamérica podría tener una moneda común. Y te aseguro que los factores técnicos son más razonables que en Europa, pero se necesita voluntad política.

– Ecuador actualmente ha pedido prestamos millonarios al FMI. ¿Habrá capacidad de pago, cree que el país pueda ir a un default en manos de Lenín Moreno?

– Puede haber una crisis muy grave como la de los ‘90. Porque en el dogmatismo de toda esta gente el problema es el sector fiscal. Es falso. Eso no es política económica, eso es economía política. Es la visión, la ideología de las relaciones de poder que dominan un país. Como el país lo están dominando los grandes negocios, el capital financiero, los grandes importadores, te dicen que el problema es fiscal. Reduzca el gasto fiscal, deje todos los negocios al sector privado, bote empleados públicos; eso sí, suba las tasas de interés, baje salarios, porque el problema es el costo laboral. El problema no es que suban 40% las utilidades en un país en recesión, el problema es el costo laboral. Nunca dicen que son demasiadas las utilidades o que el costo financiero es muy alto, porque es en función de los intereses del gran capital y sobre todo el financiero.

(Risas) ¿Cuál era la pregunta exactamente?

– Si Ecuador puede ir a un default

– El verdadero problema no es el sector fiscal, es el sector externo, pero no han controlado nada del sector externo para garantizar el negocio de los grandes importadores. Nosotros pese a que tuvimos un terremoto que nos costó más de 3 puntos del PIB, pese a que se desplomaron las exportaciones, el 2016 acabamos con 64% de las exportaciones del 2014; pese que el mismo tiempo se apreció el dólar en un 30% en vez de depreciarse -le llamamos a eso la tormenta perfecta-, dejamos al país con superávit comercial en 2017, en 2018. Ya el 2019 tenemos déficit.

Un país petrolero con recuperación del precio del petróleo, con déficit comercial total, incluyendo el petróleo, es gravísimo. Si siguen en ese camino, salen divisas y no entran y colapsa la dolarización. Pero en su dogmatismo todo el problema es fiscal y nadie te habla del problema externo. Ellos creen que resuelven las dos cosas al mismo tiempo atacando al sector fiscal. Pues obviamente si reduces gastos, actividad económica, ingresos, algún día importas menos; pero los efectos son mucho más graves y con eso no equilibras el sector externo. Primero, si lo equilibraras, el sector es muy alto y el fin de la política económica es resolver los problemas con el menor costo. Pero, además, pierde dinamismo, tiene efectos sobre el sector exportador, también no lo resuelves, pero dicen sí, esta vez va a funcionar, y finalmente lo que van a hacer es quebrar el país.

“SALVADOR ALLENDE DEMUESTRA COHERENCIA DE DEMÓCRATA”

– ¿Quién es para usted Salvador Allende y qué le inspira?

– Obviamente me inspira muchísimo, era un hombre extremadamente coherente, una referencia para toda América Latina, víctima de la hipocresía, de la doble moral. O sea, la democracia era buena hasta que ganó la izquierda; luego empezaron a boicotear a su gobierno, pese a eso ganó las elecciones parlamentarias poco antes del golpe de Estado, y cuando da el golpe de Estado (Augusto) Pinochet, no solo lo aplaude la prensa, sino que El Mercurio prepara el golpe y protege a Pinochet, no solo esos 17 años de dictadura, sino que también después, hasta que murió de viejo, cuando debió morir en una cárcel por corrupto y por criminal. Salvador Allende demuestra coherencia de demócrata, de progresista, pero también muestra la doble moral internacional.

– Finalmente, quiero preguntarle algo personal. ¿Cómo ve usted su regreso a la presidencia del Ecuador, o dónde se ve Rafael Correa en 10 años más?

– Yo me veo con mi familia, cocinándole a mi hijo que come como náufrago, que está en plena adolescencia y ya está más alto que yo .

– Pero si el pueblo se lo pide

– Mira, ojalá que lo pueda hacer alguien más. Si hubiera querido ser Presidente me hubiera lanzado a la reelección el 2017, tenía dos tercios de la Asamblea, se hizo la reforma para reelección indefinida porque yo creo en eso, pero para evitar que digan que fue para beneficiarme y aprovecharme del poder, dije ‘pongan una transitoria que prohíba que sea reelecto el Presidente y que sea luego de que pase un periodo para evitar conflictos de interés’. Quise recuperar mi patria, creo que lo hice con todo cariño, creo que lo hicimos bien, solo un necio puede negar la transformación histórica del país que sorprendió a América Latina y al mundo entero. Y obviamente conozco mis responsabilidades, y si es necesario estaré donde debo estar, pero ojalá lo pueda hacer en Bélgica. Aquí la discusión siempre se reduce a si quiero hacer posible mi regreso a mi país. Quién ha dicho que yo quiero regresar. Yo le dije al pueblo ecuatoriano que mi vida los próximos años estaba acá, mi esposa es belga, 25 años viví en el Ecuador y es justo vivir acá. ¿Que mi futuro político? ¡No me interesa! Perdónenme la expresión: me importa un bledo.

– Y si el pueblo decide llevar adelante una Asamblea Constituyente…

– Ahí sí participaría, porque para recuperar la patria se requiere una Asamblea Constituyente. Pero no es el futuro político de nadie, es el país de todos, el futuro de todos.

– Así es, pero entonces para ello sí estaría disponible

– Sí.

– Para cerrar, quiero invitarlo a un pin pong. Le voy a decir una palabra y usted dice lo primero que piense

– Por qué tengo que jugar a ese juego. Uno dice las cosas sin pensar y puede meterse en líos.

– Vamos, va a ser sencillo: Dios

– Ser supremo.

– Vladimir Putin

– Líder.

– Amor

– Sublime.

– Trump

– Peligro.

– Deporte

– Bueno.

Por Bruno Sommer Catalán / Fundador El Ciudadano

