Rodrigo Dupouy, Presidente Latam Sorcia Minerals, experto en Litio : La forma en que se explota el Litio en Chile no es sustentable

Rodrigo Dupouy, abogado de la Universidad de Los Andes, empresario tecnológico en el litio y su forma de extracción para carbonato de litio, señala que la forma en que SQM extrae el litio no es sustentable pues el mecanismo que ocupa para ello son el de piscinas de evaporación, que procesan a gran velocidad, y no restituyen el agua al salar por tanto afectan su ciclo hídrico: La forma en que se explota el Litio en Chile no es sustentable.

He aquí nuestra conversación y entrevista con nuestra casa editorial de El Ciudadano, el lugar de las noticias que importan, a semanas de el anuncio de la Empresa Nacional del Litio, dónde Dupouy es claro respecto al Salar de Atacama «si la pertenencia pertenece al Estado, por transparencia debería ser licitado” .

El empresario de la industria y sus tecnologías, respecto a la pregunta sobre Abermarle y SQM y por qué uno paga el impuesto específico al litio por su explotación en el salar de Atacama. Abermarle. Pero para el 2019-2020-2021, SQM no ha pagado el impuesto, el abogado nos dice:

«Entiendo yo que SQM está con un juicio con el Estado por ese impuesto específico y me imagino yo que está esperando que determine la justicia al respecto. Yo no soy un representante de SQM y no le puedo responder. Pero tiene la razón, Abermarle está pagando y SQM no».

El abogado entiende que el precio del litio y su super ciclo no será eterno, aunque auspicia un buen año en momentos en que el corporativismo de la industria presiona a los países y estados del triángulo del Litio poseedores del recurso, haciendo descender el precio en un 53 % en cosas de meses de forma abrupta.

Por Bruno Sommer Catalán

-¿Por qué hoy el litio vale tanto y por qué representa una oportunidad para los chilenos?

-El precio del litio llegó a los 80,000 dólares o más, rozó los 90,000 dólares el año pasado. Ha tenido una pequeña baja, pero se espera que el primer semestre se mantenga sobre los 65,000 dólares la tonelada de litio. Eso es producto de la transformación, de la pandemia, que el mundo decidió hacer un cambio por el calentamiento climático hacia la electromovilidad.

Todos los autos quieren ser eléctricos, y eso significa que se necesita el litio para las baterías para poder almacenar esta electricidad para que los autos puedan andar.

La demanda en día es muy fuerte y la oferta es baja. Es bueno para Chile porque el precio del litio está muy alto. Porque hay menos oferta que la demanda, por lo tanto, tenemos esos precios tan altos.

-Es cierto que SQM es la única empresa que cuenta con la tecnología para extraer de la manera más sustentable y eficiente el litio en Chile.

–Nosotros no estamos de acuerdo con esa afirmación. Las cosas que SQM y Abermarle ambos funcionan con piscina de evaporación. Ellos extraen a cierta velocidad. SQM extrae a una velocidad de 1,700 litros por segundo, y en el caso de Abermarle a 442 litros por segunda salmuera, lo que es mucho.

Entre ambos extraen 2200 litros por segunda salmuera, más de dos metros cúbicos por segundo, y eso hace que llenen una piscina de evaporación y eso logra que evapore el 100% de la salmuera y saquen el producto de litio y que después va a refinación a una planta química.

-¿Entonces no son lo más sustentables?

–Todo lo contrario. No tienen una extracción directa donde puedan sacar con mayor eficiencia y reinyectar la salmuera en las mismas condiciones para mantener el salar como estaba anteriormente y no tener este desbalance hídrico que muchas veces se ha gatillado con las alertas tempranas en el Salar de Atacama.

-Con la tecnología que trabaja lo que hace es ¿reinyectar ?

–Nosotros tenemos una extracción directa, que es por absorción selectiva, John Barbour en 1986. En los 90 va a trabajar con el quinto productor de litio en el mundo en Argentina. Él instala la única planta que existe en absorción selectiva.

Él arma su propia empresa en Canadá y desarrolla unidades modulares muy pequeñas sin impacto y al ser más eficiente, tienen que extraer a menor velocidad y reinyecta sobre el 92% la salmuera en las mimas condiciones.

-En términos sencillos lo que hace es devolver el agua, el elemento vital al salar y quedarse con el litio, mientras que esta otra tecnología que dice SQM, que es la más sustentable, es la de evaporación, esa agua ¿se pierde?

–Esa agua se pierde, no vuelve al salar, no hay ningún tipo de reinyección, está 18 meses en esa piscina de evaporación y solo queda el producto que es el litio concentrado que luego va a la planta a refinarse.

-¿Por qué es tan difícil que entren nuevos actores al mercado del litio en Chile?

–Porque está prohibido, por ley. Aquellas concesiones anteriores al 79, tienen derechos adquiridos como en el Salar de Maricunga, pero todo el resto de los actores que tengan pertenencia posteriormente al 79, el material fue declarado como material estratégico, entonces solo el Estado, las empresas del Estado, o contratos especiales de operaciones, podrían los privados a través de lo último, poder explotarlo.

Y eso es lo que tiene Codelco en Maricunga, un contrato especial de operación, que fue entregado en el último día por el gobierno de Bachelet a Codelco para que desarrollará la industria.

-Hay dos actores que por la figura del arriendo hoy día explotan.

–Corfo tiene su concesión está constituida desde 1977 anterior de la fecha de declaración del material estratégico y eso le permite arrendar el salar y se lo arriendan a SQM y a Abermarle. Solo dos actores se permiten por contrato, no permiten que entren un tercero a explotar en esas pertenencias.

Estamos todos esperando con ansias el anuncio que hará el presidente en las próximas semanas.

-Usted ha señalado que el Estado no cuenta con las capacidades para explotar el litio y se necesita asociar con privados. Esto lo ha sostenido el subsecretario de Minería y parece que será el diseño de la Empresa Nacional del Litio ¿Cuál cree usted que es la mejor forma que los privados participen en la extracción del litio en Chile?

–En Chile tenemos que aprovechar el litio, no podemos seguir esperando eternamente, para que se forme la Sociedad Nacional del Litio, que tenga que hacerse por ley, que pase por el Congreso, dotarlo con gente que sepa del litio, y posteriormente vendrá la asociación con los privados.

Creemos que es bueno que se produzca la compañía nacional del litio, pero será un actor más de nosotros. Nosotros pensamos que hay diferentes formas, como asociarse con una empresa del Estado, o que la empresa privada pueda desarrollar sus diferentes proyectos de litio en Chile, siempre y cuando lo hagan de forma sustentable y creo que el presidente ha sido enfático con esto, que él quiere una industria del litio sustentable.

Puede ser como dijo el subsecretario de Minería, podría ser un cobro sobre las utilidades como el royalty, por ejemplo, o una asociación con diferentes empresas del Estado ya constituido.

-La forma de entrar a participar en el Salar. En el Salar de Atacama, SQM lo tiene como un arriendo, pero no hay una licitación para participar. Debiesen ser licitaciones públicas donde los distintos actores privados puedan competir en igualdad de oportunidades

–Sí, si la pertenencia pertenece al Estado, por transparencia debería ser licitado.

-Tengo entendido lo siguiente. Y es que en los procesos de licitación de extracción de litio, las empresas interesadas hacen dos ofertas que tienen dos componentes: Por una parte, está el derecho a llave, como cuando un arrienda un restaurante; y por otra parte, está el valor que paga mes a mes o anualmente, dependiendo del monto de las ventas que tenga la empresa y se le cancela al Estado ¿Cómo funciona?

–No sabemos cómo va a funcionar esto. Si creemos que lo que usted dice, en su segundo punto, es el royalty, que se cobra sobre el valor de las ventas. Si vamos al salar de Atacama, y vemos ese royalty que se le cobra a SQM y a Abermarle, por el precio sobre los 10,000 dólares la tonelada, está por el 40%, por eso el Estado ha recaudado tanto en estos momentos.

Puede haber un fin de entrada, puede que lo haya no lo sé.

Yo no sé cómo lo hará el gobierno, si decide licitar diferentes pertenencias, o solo decide licitar SQM o Corfo que se vence en 2030, y en el resto va a permitir que los privados desarrollen sus proyectos que ya tienen experiencia minera, por ejemplo, y cobrar un royalty sobre eso, por las utilidades que tenga la empresa, o sobre la venta que tenga la empresa.

-Si se abriera una licitación por el Salar de Atacama ¿Cree que habría diversos actores interesados?

–Nosotros por lo demás estaríamos interesados, pero sí, habrá una pelea bastante grande por ganar esas licitaciones y me imagino que esa licitación de SQM habrá varios actores y no solo uno. SQM no será el único.

-¿Cuánto debiese valer un derecho a llave para el llamado licitación en el Salar de Atacama?

–Es mucho dinero, en general, más que un derecho de llave va a depender cómo un explote. Hoy día se explota con un sistema arcaico con una eficiencia bastante baja, y un daño ambiental bastante fuerte. Si sopesábamos todo esto, sería un monto muy alto.

Con tecnología como la nuestra, que tenemos extracción directa, que tenemos un nivel de eficiencia mucho mayor, que cuidamos el medio ambiente, que nuestras plantas pueden ir fuera del salar y no dentro del salar, que el impacto al Salar sería muy bajo, y estamos reinyectando sobre el 92% de la salmuera, creemos que, en ese sentido, podemos producir más, con una menor extracción, sin dañar el salar, traer agua desde fuera del salar, eso podría ser considerado de un premio para la empresa.

Nosotros con este tema de la reinyección, permite mantener el balance hídrico, y evitar estas alertas tempranas, eso con estas tecnologías apuntamos a vencer este problema que tiene el salar y mantener la biodiversidad.

No estar sobre el salar mismo, sino en un costado del salar, y así también tener y evitar un impacto visual que puede afectar el turismo, o los lugares religiosos para los pueblos originarios.

Si no usamos las aguas dulces del salar, se puede usar para la ganadería o agricultura.

-Una estimación de las toneladas del salar.

–Hoy día se produce 200,000 toneladas de carbonato litio. Nosotros pensamos que solamente con eso 230,000 litio de extracción que están autorizados a empresa en conjunto, se podrían producir sobre 650,000 toneladas al año, tres veces más por lo menos.

-¿Eso cómo se logra? ¿Dejando entrar un nuevo actor al Salar?

-Más que un nuevo actor al salar, es dejando entrar tecnología sustentable, eficiente, y cuidando al medio ambiente. Creo yo que eso son los tres factores, que el Gobierno me imagino está trabajando sobre eso para el anuncio que ellos han dicho que harán. Y creo que es la única manera de desarrollar la industria, porque no sacamos nada en desarrollar una industria para el litio, si destruimos todos los salares de Chile.

Me parece que el presidente Boric ha anunciado esto en su campaña.

–Si no cuidamos nuestro planeta no habrá litio que podamos explotar en el futuro. Hay que cuidar el presente.

-Es super importante poder desarrollar esta industria. Porque es justamente lo que dijiste, si no cuidamos el medio ambiente, con estos agentes de calentamiento global, no va a haber un mundo prontamente para las futuras generaciones, es importante desarrollar esta industria de manera responsable.

-Abermarle y SQM. Uno paga el impuesto específico al litio por su explotación en el salar de Atacama. Abermarle. Pero para el 2019-2020-2021, SQM no ha pagado el impuesto.

–Entiendo yo que SQM está con un juicio con el Estado por ese impuesto específico y me imagino yo que está esperando que determine la justicia al respecto. Yo no soy un representante de SQM y no le puedo responder. Pero tiene la razón, Abermarle está pagando y SQM no.

-La tecnología que nos habla ¿Lo ha probado en algún lugar?

–La primera unidad a nivel industrial la construimos en pandemia, pero la pandemia, el tema que hizo más largo el proceso de construcción, pero en abril del año pasado, comenzamos a alimentar la planta con salmuera norteamericana, nada que ver con la salmuera chilena de muy mala calidad, es decir, 260 partículas por millón…. Si vemos la de Atacama tiene dos mil partículas por millón, y contaminada con calcio sobre 65000 partículas por millón. Alimentamos esta planta y hubo un tercero independiente.

Emitió un informe, y dijo que nosotros teníamos hasta el 89% de eficiencia en la separación del litio del cloro del resto de la salmuera y nuestra reinyección en el fondo, no tiene ninguna traza de contaminante adicional a la salmuera adicional, así que se permite la reinyección.

Esta unidad no está conectada a ningún salar hoy en día. Esta tecnología fue desarrollada por John Barbour y el principio es el mismo que la tecnología que está funcionando en el Salar del Hombre Muerto en Argentina.

Ahí está siendo probada, que tiene menor eficiencia, y esta, por ser la primera, no tiene la reinyección.

-Empresa Nacional del Litio. Este anuncio estaba pronosticado que se iba a hacer en enero, no se hizo, se postergó. El ministro Marcel nos señaló que el anuncio se iba a hacer en marzo. Estamos por finalizar marzo y no se ha hecho el anuncio ¿En el marco de un anuncio tan importante, debería haber un debate más abierto, académico?

–El tema litio es muy técnico y la mayor parte no la va a entender. La Empresa Nacional del Litio va a ser un actor más en esta industria, me parece que es muy bueno que exista, que se alíe con privados, para poder desarrollar la industria, pero la industria hay que echarla a andar hoy en día, porque el único que va a perder somos nosotros, todos los chilenos, porque no podemos capturar esos recursos de manera rápida, porque este precio no será eterno.

El Ciudadano