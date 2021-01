Ronny Aleaga, asambleísta de Ecuador: “Quien realmente ha estado cogobernando con Moreno estos años es Lasso”

Ecuador se prepara para los comicios generales previstos para el 7 de febrero de este año. Voces sin Fronteras, conducido por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk, preparó una edición especial y en su Capítulo V se entrevistó a Ronny Aleaga Santos, asambleísta de la nación sudamericana y candidato a la Asamblea Nacional desde el Distrito 2 de la provincia de Guayas.

Durante la conversación, Aleaga Santos afirmó que el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, es “solamente un títere de los grupos económicos de poder y de la banca”. “Quien realmente ha estado cogobernando con Moreno estos años es (Guillermo) Lasso”, acotó.

Por Bruno Sommer y Denis Rogatyuk

DR: Nos gustaría empezar hablando sobre este último intento de la Corte Nacional Electoral de complicar más la campaña de la Unión por la Esperanza eliminando a Rafael Correa y su imagen de todo el material electoral. ¿Por qué hay tanta paranoia sobre la presencia de Correa en el escenario político en Ecuador?

RA: Es muy interesante tu pregunta porque en la región latinoamericana no tenemos un referente político de la altura de Rafael Correa, y es increíble todo lo que han hecho, todos los mamotretos y argucias que se han orquestado alrededor de la imagen de Rafael, no solamente el tema del lawfare, la persecución política, han utilizado la justicia para perseguir a los adversarios políticos, a quienes en democracia hemos sido los que hemos levantado nuestra voz de protesta, pero nuestro principal líder, Rafael Correa, ha recibido el mayor impacto de todo este ataque.

Hoy en día sentenciado de manera espuria, una sentencia que no tiene validez (…) En este caso que no existía denuncia, en el caso offshore, no existía denuncia penal, no se acogieron las pruebas de descargo por parte de la defensa de Rafael Correa, a los 388 días ya había una sentencia en contra de estos personajes políticos, y hoy en día basándose en esa sentencia espuria de la pérdida por 25 años de los derechos políticos de Rafael Correa, el Consejo Nacional Electoral resolvió pedir que no se promocione las publicidades donde tenían la imagen de Rafael Correa, porque tienen miedo del retorno del Gobierno popular, de la Revolución Ciudadana, porque eso es lo que representa Rafael Correa, la Revolución Ciudadana, el trabajo de un Gobierno hacia las grandes mayorías, hacia la mayor parte de la población y no para unas cuantas élites como lo es ahora.

Entonces, como hemos recibido toda esta persecución y con todo el aparataje que ha tenido el régimen de Moreno, porque esto no es un Gobierno es un régimen, tiene todas las funciones del Estado, ya tiene la justicia, tiene el control electoral, tiene el Poder de Transparencia, tienen la Asamblea Nacional y ellos son el Ejecutivo, ellos lo que pudieron realizar es todo este bloqueo para impedir que el ciudadano se entere que Rafael Correa está en la Lista 1, hemos pasado por otras organizaciones políticas debido a que no han dejado que podamos inscribir la nuestra, la propia, así que hoy en día somos la Lista 1 del Centro Democrático y lo que tratan de hacer es impedir que el ciudadano escuche de qué lista es Rafael Correa. La mejor medición que nosotros tenemos es en el territorio, en las encuestas nos ponen primeros, en la papeleta estamos primeros, pero en el corazón de la gente estamos más arriba.

BS: Sobre la campaña de Unes, ¿qué tal es la acogida que ha tenido a lo largo del país?

RA: Muy bien el tema del trabajo en territorio, porque hoy en día la administración de quienes ostentan la presidencia de la República, de quienes se han aliado con el banquero, son los que dejaron abandonado a mi pueblo en medio de la pandemia, quienes lo dejaron a su suerte, quienes se involucraron en casos de corrupción, quienes a través de la administración municipal no pudieron ayudarnos ni protegernos.

Entonces, ese descontento trasladado al malestar que se ha generado por una profunda crisis económica, social y política sin precedentes, pues obviamente le ha dejado muestras claras al pueblo ecuatoriano de quiénes realmente como políticos hemos cumplido nuestra labor y sobre todo que hemos estado a la altura del pueblo ecuatoriano, de lo que ha merecido, de lo que siempre ha necesitado, de acceder a sus nuevas demandas ciudadanas, así que sectores, lo digo por mi Distrito que es uno de los más difíciles de mi provincia Guayas, que es el norte de Guayaquil, donde tienes la polarización de los estratos socioeconómicos, entonces tienes el norte donde vive gente con mucho recurso económico y tienes el mismo norte donde tienes los sectores populares, donde en este momento afuera hay calles con lodo, donde las aguas servidas corren por las calles y nuestros niños corren por esas calles con agua servida, entonces esa realidad hizo reflexionar mucho al ciudadano y dijo ‘pues bueno estos no pueden en lo poco, tampoco van a poder si quieren manejar el país’. En cambio nosotros hemos venido con nuestro mensaje claro, generamos diez años de progreso durante el Gobierno de la Revolución Ciudadana generando trabajo, salud, educación, devolviéndole la dignidad al pueblo ecuatoriano y si podemos en lo poco, podemos en lo mucho.

Hoy el futuro se ve promisorio. Tendremos un Presidente que se preocupará por la salud, la educación, el empleo, la seguridad y la producción.

¡Con más razones vamos a votar #TodoTodito1! @ecuarauz @rabascallcarlos #AndresCapacidadYFuturo #SeTrataDeTodos pic.twitter.com/TOaLqESRVx — Ronny1🩳 (@RonnyAleagaS) January 18, 2021

Así que el pueblo se muestra muy agradecido (…) no es por hacerle publicidad, Rafael Correa no la necesita, es lo que nos dice la gente en las calles, en sus casas.

En mi ciudad, en Guayaquil, no se construía un hospital hace treinta años atrás y aquí construimos dos grandes hospitales, además de las escuelas de milenio, de que ya no somos ese Ecuador de los apagones sino que somos el Ecuador de ocho hidroeléctricas, que somos el país de los puertos, de los aeropuertos, de los centros integrales del buen vivir, de las carreteras, de las unidades del milenio, y nuestro logro más importante creo yo, más de 17 mil becarios en las mejores universidades del mundo, becarios ecuatorianos enviados por la Revolución Ciudadana a prepararse para que ese talento humano retorne al país y lo haga tan grande como lo vamos a hacer.

DR: Puedes contarnos brevemente sobre el escándalo de los “INA Papers” y qué dice sobre la corrupción en el Gobierno de Lenín Moreno.

RA: Que la comunidad latinoamericana entienda que acá en el Ecuador estamos gobernador por grupos fácticos, Moreno es solamente un títere de los organismos multilaterales, de la histórica y rancia partidocracia del país, de los grupos económicos de poder y de la banca, sobre todo. Ellos lo manejan a su antojo y obviamente en complicidad de ciertos medios de comunicación que son los que cogobiernan con él, que son los que le han permitido, y hasta le han impulsado muchas de las cosas.

Los medios de comunicación fueron los que le encubrieron el caso de los “INA Papers”, el caso de corrupción más grande de la historia del país. Hay todas las pruebas contundentes, el caso de los “INA Papers”, el caso de corrupción más grande de la historia del país, denunciado en cuatro países Panamá, España, Suiza y Ecuador, con toda la información, con las transacciones financieras, hasta los cheques de quienes recibieron, y todavía no tenemos una respuesta.

Aleaga. Foto: web.

Acá en Ecuador pronto, el 20 de febrero, se cumplen dos años desde la denuncia, y todavía no tenemos ninguna respuesta, así que todo esto ha sido parte de los medios cómplices que han permitido la impunidad de Moreno, pero no perdemos la esperanza.

En Ecuador ya tenemos la asistencia penal internacional de Suiza, de Panamá y de China, la información la tiene la Fiscalía General del Estado, estamos esperando que pueda resolver dentro del marco del derecho.

BS: ¿Cómo crees que se pueda utilizar la Ley de los Paraísos Fiscales, aprobada en 2017, para acabar con la corrupción en un eventual triunfo de Andrés Arauz?

RA: Las leyes que tenemos acá en el Ecuador son muy buenas, que se la pueden hacer mejores, por supuesto, que se las debe aplicar, claro, eso es lo que no se ha hecho en el régimen de Moreno, existe la ley, como Revolución Ciudadana nosotros somos muy respetuosos a la independencia de funciones del Estado, la justicia se tiene que manejar independiente del Ejecutivo, así que más vale cuando llegue un nuevo Gobierno, que va a ser el de la Revolución Ciudadana y de eso tenemos la plena seguridad todos los hermanos ecuatorianos que este 7 de febrero vamos a vencer, va a haber respeto a la independencia de funciones, la justicia debe ser imparcial y objetiva y ellos sabrán responder y deberán aplicar todo el rigor de la ley para las personas que han hecho tanto daño al país, quienes tanto han mentido al Ecuador, de manera descarada y flagrante para satisfacer sus ansías y sus aspiraciones personales (…).

Desde la Asamblea impulsaré una Ley de Transparencia llamada "La Urna de Cristal" 🔍. De esta forma aseguraremos que todas las licitaciones de contratación pública superiores a USD 100.000 se publiquen en redes sociales 🌐 para promover la lucha contra la corrupción 🥊.#Ronny1🇪🇨 pic.twitter.com/O2zVhqRktH — Ronny1🩳 (@RonnyAleagaS) January 18, 2021

DR: Guillermo Lasso es tan famoso por tener cuentas bancarias en varios paraísos fiscales y su nombre ha aparecido muchas veces en los Panamá Papers. ¿Cómo es legal que su candidatura fuera aceptada por el CNE, mientras que la de Rafael Correa fue rechazada sistemáticamente?

RA: Es porque ellos tienen comprado al país, él es parte de esos grupos fácticos que yo mencioné que manejan a Moreno como una marioneta, los banqueros ellos han comprado, tienen la Asamblea Nacional, son tan descarados que ellos hasta votaron por una ley supuestamente humanitaria que era para el rescate de las familias ecuatorianas postpandemia y fue abrir el apocalipsis para los derechos laborales de los trabajadores y eso permitió el despido de miles de empleados ecuatorianos con liquidaciones irrisorias.

Entonces, ellos como están cogobernando con Moreno hacen lo que les da la gana, las disposiciones que dan, y lo han dicho también descaradamente, en materia económica por parte de Lasso son acogidas por el Gobierno.

Recordemos que dentro del plan vencedor en las urnas no existía hacer una consulta popular, la consulta popular fue planteada por Lasso y lo hicieron y de ahí nació el Trujillato, entonces quien realmente ha estado cogobernando con Moreno estos años es Lasso (…)

Debemos retomar la senda del progreso, bienestar y desarrollo, necesitamos recuperar el futuro y la dignidad del pueblo ecuatoriano y eso viene de la mano de un Gobierno popular, de un Gobierno donde quien está dando las directrices es el pueblo y en base a las necesidades que tiene en el territorio, porque las autoridades deben ser de territorio, no solamente de escritorio.

Pregunta del periodista Patricio Mery Bell, de Hechos Ecuador: ¿Cuál va a ser el papel que cumpla Rafael Correa y Jorge Glass en el Gobierno de Andrés Arauz y Carlos Rabascall?

RA: Yo creo que tendríamos dos asesores de lujo, dos políticos tan relevantes que nos ayudaron a construir el país que tenemos en este momento (…) Si es necesario que podamos, desde la óptica de ver lo que hicimos durante diez años de Revolución Ciudadana, cómo mejorarlo, y sobre todo acceder a las nuevas demandas que yo siempre menciono, porque la injusticia y la inequidad es el pan diario durante estos cuatro años de desgobierno de Moreno, se han incrementado muchísimo los índices de pobreza, de desempleo, de cierre de negocios, entonces yo sí creo que va a ser necesaria esa experiencia, Rafael como economista y de Jorge, recordemos que éste fue promotor del cambio de la matriz productiva para poder sacar adelante al país, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo agropecuario, la innovación en la tecnología con Jorge se tenía ese plan, lamentablemente quedó truncado con todo este tema de la persecución política, pero se realizaron temas relevantes, recuerdo presentación de nuevas semillas para producción de arroz que aumentaba el rendimiento 50 % por hectárea, es decir, optimización del espacio, y yo creo que esa es la senda de bienestar y progreso que desea el pueblo ecuatoriano, así que asesores de lujo que necesitamos realmente en el Ecuador.

Pregunta del periodista Patricio Mery Bell, de Hechos Ecuador: ¿Qué tanto afecta el sistema Webster? ¿Cuál va a ser la cantidad de asambleístas que se van a perder si se mantiene la misma cantidad de votantes? ¿Cómo podrías comparar el sistema Webster con lo que teníamos en Chile que era el sistema binominal en donde un tercio al final terminaba valiendo lo mismo que el 50 % de los votos? ¿Es un riesgo para la democracia ecuatoriana este sistema?

RA: Claro, el tema del método de Webster fue direccionado también para partir las mayorías dentro de la Asamblea Nacional, tratando de, en este caso, favorecer a esas pequeñas organizaciones políticas que son las de ellos mismos, que son las que se han constituido durante este régimen de Moreno para hacer esa Asamblea de mayorías móviles, para que ahí nuevamente vuelva a ocurrir como ha venido ocurriendo esa hemorragia de corrupción, de legisladores involucrados en la compra de conciencias, porque va a coger a los legisladores independientes y qué le van a ofrecer para que les den los votos.

Entonces, realmente son las cosas que lo hicieron para tratar de afectar una organización política, pero lo que están afectando a futuro es la gobernabilidad. De ahí que dentro de la Revolución Ciudadana, con la mayoritaria votación que vamos a tener por parte del pueblo ecuatoriano, nosotros vamos a tener al menos no menos de 50 legisladores, y nos volvemos a mantener como la primera fuerza política del país.

En este momento, la bancada de Revolución Ciudadana con 30 legisladores es la primera fuerza política dentro de la Asamblea Nacional siempre disciplinados, siempre orgánicos y siempre dando cumplimiento irrestricto al plan de Gobierno vencedor en las urnas.

De igual manera lo haremos una vez que triunfemos el 7 de febrero, así que a tener mucho cuidado de quiénes en este momento ostentan de ser autoridades de la Asamblea Nacional pero deben mantenerse en cumplimiento al voto, que cumplan ese encargo que les va a dar el pueblo ecuatoriano en las urnas.

BS: ¿Cómo ves el equilibrio de las fuerzas anticorreistas al interior de la Asamblea? ¿Los ves unidos? ¿Qué porcentaje, a tu parecer, de la actual Asamblea sigue siendo fiel al proyecto de la Revolución Ciudadana?

RA: Dentro de la Asamblea tenemos 30 legisladores que son fieles a la Revolución Ciudadana. De lo que tú hablas de las fuerzas anticorreistas, el pez muere por su boca, entonces mientras están en la Asamblea y están aprovechándose que estamos en una campaña electoral, se dedican a aprobar cuanta cosa que pasen (…) sin entender que el ciudadano está atento y sabe que le están mintiendo, que dicen una cosa en el territorio y están haciendo otra en la Asamblea Nacional.

Además, hay peleas de compadres, está peleado el banquero Lasso con el otro líder del Partido Socialcristiano, con (Jaime) Nebot (…) si no tienes unidad a la interna cómo la puedes mostrar al exterior, sin embargo hemos visto videos que han trascendido en las redes sociales donde entre los mismos candidatos se bajan o se empujan de los camiones o tarimas para hacer sus actividades políticas, porque más les puede el ego, estos de aquí la concentración de poder es lo que buscan.

Nosotros no estamos buscando concentración de poder, nosotros estamos buscando recuperar el futuro, rescatar la patria, devolverle la dignidad al pueblo ecuatoriano, y que retome la senda de bienestar, progreso.

Pues al final del día el gran beneficiado no es la Revolución Ciudadana, sino el pueblo ecuatoriano que ya ha identificado quiénes tienen intereses personales y no quienes están planteando una agenda colectiva de construcción del poder popular y del bienestar ciudadano.

Aleaga. Foto: Notimundo.

Dentro de este tema de los “INA Papers”, ahí también se pudo ver la degradación de la política ecuatoriana, de que no quieran hacer bien las cosas porque deben hacerlo sino que responden a los intereses de turno.

Yo llegué a la Asamblea Nacional como un joven legislador, creyendo que todos tenían las buenas intenciones, obvio desde sus orientaciones políticas, de poder cumplir con la ciudadanía, pero no solapar a los corruptos, no solapar a la gente que le hace tanto daño al país, y realmente causa repugnancia que en este momento una Asamblea Nacional ecuatoriana sea muy cuestionada, tiene menos del 2 % de aceptación del pueblo ecuatoriano, los índices más bajos de cualquier institución del Estado, y 60 legisladores siendo investigados por presuntos delitos como tráfico de influencias, es decir, quienes juraron defender, fortalecer y ampliar los derechos ciudadanos han sido los que han estado dilapidando el erario nacional.

Por eso, nacemos una nueva generación de políticos, somos jóvenes políticos preparados, que la vieja partidocracia a nosotros nos llama pueblo porque somos de frente, somos decididos, somos honestos y somos leales con nuestra gente, porque venimos de los sectores populares, porque conocemos las necesidades.

Hay que hacer una limpieza total en esa Asamblea Nacional y esa responsabilidad es del pueblo ecuatoriano, que va a premiar o a castigar en las urnas en estas elecciones.

BS: ¿Qué nos puedes contar sobre lo que se dice que Arauz-Rabascall pretenden desdolarizar el Ecuador?

RA: Es una patraña, es una mentira, son videos mutilados, lo que ha dicho Andrés es que vamos a fortalecer la dolarización, vamos a proteger la producción nacional, aranceles, salvaguardas, para poder tener divisas dentro del país, asimismo beneficios, incentivos para los buenos empresarios porque no todos son malos, hay muy buenos empresarios con responsabilidad social, que creen en construir un Ecuador mejor, en generar con el talento humano aquí en el país y esas ganancias reinvertirlas y no sacarlas a paraísos fiscales, con todo este gran conglomerado de la sociedad vamos a trabajar de la mano de Andrés Arauz y de Carlos Rabascall porque este año Ecuador es uno y uno somos todos.

Comentarios finales sobre su candidatura:

RA: Desde el Ecuador, Ronny Aleaga vamos a rescatar la patria ecuatoriana, por una política ética, honesta, de propuestas, sin el afán de hacer daño a nada ni a nadie, pero que busca el bienestar del ser humano por encima del capital, para construir esa patria justa y equitativa que todos merecemos y añoramos. Este año Ecuador es uno y uno somos todos, venceremos.