Ronny Aleaga, asambleísta de Ecuador: «Vamos a trabajar hasta al final de todas las instancias para que exista justicia para el pueblo ecuatoriano»

El nombre del presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, fue uno de los que apareció en los Pandora Papers, una de las mayores filtraciones de documentos financieros que fueron investigados por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con la participación de más de 650 reporteros.

En entrevista en Voces sin Fronteras, conducido por Denis Rogatyuk y Francisco Herrera, el asambleísta ecuatoriano Ronny Aleaga habló sobre la labor que adelanta la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad de la Asamblea Nacional del país para analizar las revelaciones que vinculan al mandatario con la existencia de compañías off shore y fideicomisos en paraísos fiscales.

Aclaró que labor de la Asamblea Nacional no tiene como objetivo un juicio político contra Lasso, sino hacer control político sobre lo que pudiese existir dentro de la información de los Pandora Papers. «Vamos a trabajar hasta al final de todas las instancias para que exista justicia para el pueblo ecuatoriano», dijo.

Por Denis Rogatyuk y Francisco Herrera

DR: Puede hablarnos sobre la iniciativa de la Asamblea Nacional que apunta a Guillermo Lasso y sus cuentas off shore.

RA: Sí, por supuesto. Es una iniciativa legislativa que la presenté yo dentro del pleno de la Asamblea Nacional, la cual tuvo muy buena acogida, imagínate que, de 137 legisladores, 105 votaron a favor de esta iniciativa que era llevar a la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad, que es una comisión permanente, para que se adelante el proceso de análisis de la información de la investigación periodística de Pandora Papers.

Sabemos que es algo que es a nivel global, que están involucrados no solamente el presidente de Ecuador, hay dos mandatarios en funciones que también están siendo investigados, así como exmandatarios, políticos, personajes de la farándula, empresarios que lamentablemente han incurrido en estas malas prácticas de llevar sus dineros que generan desde sus países y para evadir o eludir los impuestos los llevan a estas zonas que son denominadas como paraísos fiscales en estos países.

Entonces, acá en el Ecuador en el año 2017 fue aprobada una consulta popular, con el 52 % de aceptación ciudadana, en la cual se determinaba que los funcionarios públicos y los candidatos a una dignidad de elección popular no podían tener cuentas en paraísos fiscales. Es más, es una prohibición para poder ejercer sus cargos, lamentablemente hoy vemos con asombro como el presidente de la República al querer dar respuestas más vale se lanza con ataques hacia las organizaciones políticas, en este caso, ataques hacia la Revolución Ciudadana, cuando nosotros lo que hemos hecho es transparentar las acciones.

Así como él lo mencionó y tengo que reconocerlo, él lo mencionó en varias intervenciones en medios de comunicación, él decía que se deshizo, entre comillas, de estas cuentas off shore, de estos fideicomisos, pero la pregunta no era esa, las preguntas son las siguientes: ¿se deshizo de ellas?, ¿a quién se las dio?, ¿las vendió?, si las vendió, ¿en cuánto las vendió?, ¿qué pasó con esos recursos de la venta?, ¿pagaron tributos?, ¿los declaró en Ecuador?, si lo cedió o lo regaló, ¿a quién le regaló?, ¿le regaló a algún familiar?, ¿qué pasa con el producto de esta transferencia?, porque es una transferencia, recordemos que la sucesión o las gerencias también gravan valores.

Entonces, ¿qué pasó con el pago de este impuesto?, ¿lo pagó en el país donde tenía el fideicomiso?, ¿lo hizo en Ecuador?, ¿en dónde? Entonces, hay varias inquietudes que tiene que absolver, no solamente la Asamblea Nacional sino el pueblo ecuatoriano, porque recordemos que al final del día la Asamblea Nacional es solamente una herramienta democrática mediante la cual el pueblo recibe una representación en el Parlamento, entonces nosotros recogemos las demandas ciudadanas, las voces ciudadanas, y en este momento exigen respuesta por parte del presidente Guillermo Lasso.

FH: Si la ley ecuatoriana tiene esta prohibición y esta investigación ha dejado al descubierto que están estas irregularidades, ¿qué es lo que procede ahora?, ¿cuál es el camino a seguir?

RA: La comisión tiene 30 días para poder resolver, mejor dicho, analizar toda esta información y debe desencadenar en un informe, un informe que debe ser analizado por el pleno de la Asamblea Nacional, y este pleno sabrá tomar la mejor decisión que corresponda en base a los elementos, nosotros no podemos anticipar juicios de valor y le digo por qué. Mucho se habla de que se intenta desestabilizar, de que se intenta realizar un juicio político contra el presidente Guillermo Lasso y esa no es la intención, ese no es el espíritu del trabajo de la Asamblea Nacional, primero tenemos que recoger todos los elementos, primero tenemos que saber cuáles de estos elementos posiblemente pudieran incurrir en prohibiciones para el presidente de la República, y evidentemente tiene que ser un trabajo técnico y político bien desarrollado, sin sesgos políticos, sin rencores, aquí es de una manera imparcial y objetiva porque al final del día la respuesta no es para la Asamblea, es para el pueblo ecuatoriano.

Entonces, vuelvo a insistir, esto no tiene como objetivo un juicio político, esto tiene como objetivo el análisis de la información de la investigación periodística y revisar si pudiese existir algún tipo de causal o incumplimiento por parte del presidente de la República, ya será el pleno de la Asamblea Nacional quien decida las acciones posteriores luego del análisis y la presentación de este informe.

DR: ¿Cree que tal vez esta ley debería ser reivindicada de alguna manera popular o democrática como otra consulta o algo así?

RA: No creo que debería ratificarse lo que ya fue decidido por el pueblo ecuatoriano, al final del día el presidente Lasso ha anunciado en varias ocasiones que estaría pensando en hacer una consulta popular, pues yo le sugeriría que también incluya nuevamente el tema de paraísos fiscales, yo no le vería nada de malo, para ver qué le responde el pueblo ecuatoriano.

Aquí somos más de 17 millones de ecuatorianos, hay que preguntarse cuántos de los ecuatorianos que humildemente generan y producen desde su país recursos y riquezas sacan estas utilidades o estos beneficios a otros países para no pagar sus tributos en Ecuador.

La gente ecuatoriana es muy cumplida con sus obligaciones y con sus responsabilidades, así que yo creo que la respuesta la tendrá mediante la votación popular en las urnas.

Ronny Aleaga. Foto: Twitter Asamblea Nacional.

Además de aquello, yo creo que es muy importante que en los próximos días se ha anunciado que van a remitir nuevamente el proyecto de ley económico urgente, que ya lo van a dividir tal como la Asamblea lo había sugerido, en la parte económica y en la parte laboral y tributaria. Así que entendemos que ya al menos están analizando técnicamente, tal como lo hacemos nosotros, que con la ley no se juega, que todos debemos ser respetuosos de la ley, que nadie está por encima de la misma, y que el objetivo final debe desencadenar en beneficio y bienestar para los hermanos ecuatorianos.

FH: ¿Qué está sucediendo con los demás implicados? Porque sabemos que esta investigación nada más en México, por ejemplo, involucra cerca de tres mil nombres, aunque todavía no se conocen todos. ¿Cuál sería la reacción después de esta revelación con el resto de los personajes importantes que aparecen en este listado?

RA: Recordemos que en otros países ha iniciado acciones la fiscalía general del Estado en esos países, esperemos acá que, de igual manera, también se inicie una investigación porque se pudiesen haber cometido delitos, entonces creo que tienen que actuar las autoridades competentes. En nuestro caso, la Asamblea Nacional no investiga delitos, investiga incumplimientos y hace control político, en este caso nuestra intención es hacer control político sobre lo que pudiese existir dentro de esta información.

Esta semana fue aprobado un cronograma de comparecencias de autoridades para que vayan subsanando de manera técnica las inquietudes que pudiesen tener cada uno de los legisladores. Esperemos, vuelvo a insistir, que se desarrolle con la normalidad requerida, con la sensatez y la coherencia necesaria y que al final del día el pueblo ecuatoriano esté satisfecho con el resultado que arroje el análisis de esta información.

DR: Lo que me indigna más es que hay millones de ecuatorianos fuera del país que cada semana mandan dinero a sus familias a Ecuador, mientras tanto hay cientos de millones o miles de millones que escapan del país a paraísos fiscales, este desequilibrio me parece indignante.

RA: Sí, por supuesto. Este es un tema ético y moral, no podemos tener al primer mandatario de la nación que mientras por un lado nos está diciendo tenemos que atraer la inversión extranjera, tienen que venir a invertir en nuestro país, él por otro lado había estado sacando sus recursos del país e invirtiéndolos en paraísos fiscales para no pagar los impuestos, eso creo que no es ético, no es moral.

El que confía en el país se mantiene en su país y realiza su trabajo en el país, como los millones de ecuatorianos que nos encontramos aquí en el territorio, yo creo que comparto tu indignación como mencionas, pero de esto saldrá mayor información una vez que realicemos la investigación dentro de la comisión.

DR: Esta historia de Pandora Papers me hace recordar otra iniciativa durante el gobierno de Lenín Moreno, la de los INA Papers. ¿Crees que esta es una evidencia de que Lasso está siguiendo los pasos de Moreno?

RA: Creo que una cosa no tiene que ver con la otra, porque en el caso de Pandora Papers se habla de posible evasión tributaria por parte del en ese entonces candidato a presidente de la República, y en el caso de los INA Papers se habla de corrupción por recibir recursos, coimas, en la contratación de una obra pública, que era la Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair.

Así que pienso que no es lo mismo, lo de Moreno era que armaron una estructura criminal dentro del Estado para cobrar coimas, dinero a cambio de favores y que al final del día estamos en una investigación previa que ya lleva más de dos años siete meses y que seguimos esperando respuesta por parte de la fiscal general del Estado.

Tengo entendido que la señora fiscal va a tener información de asistencia penales internacionales de otros países, la que más próxima está por llegar es la de España y esperemos que haya resultados positivos y sobre todo que haya información que robustezca la denuncia que yo realicé contra el presidente Moreno, no solo en Ecuador sino en Panamá, España y Suiza.

Que por el bien del pueblo ecuatoriano una persona como Moreno que le hizo tanto daño al país y que, sobre todo, dilapidó el erario nacional, los recursos de todas y todos los ecuatorianos no quede en impunidad. Vamos a trabajar hasta al final de todas las instancias para que exista justicia para el pueblo ecuatoriano.