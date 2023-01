SQM, Litio y Salar de Atacama en voz del diputado de la Comisión de Minería, Sebastián Videla: Yo lo he planteado, tiene que ser una licitación pública

El Diputado Sebastián Videla, más conocido en redes como “Ciudadano Videla”, es un parlamentario que se abre camino en la política nacional con “fiscalización fuerte y en terreno”, lo que lo ha llevado a hacer importantes denuncias de faenas mineras en el norte de Chile buscando soluciones para la comunidad.

Preocupado por temas de seguridad su región, pero también por el lobby de SQM que busca perpetuar a Ponce Lerou para explotar el litio el Salar de Atacama sin una licitación, conversa con El Ciudadano, “Yo lo he planteado, creemos que tiene que ser una licitación pública y esperamos que sea de esta manera”, señala el parlamentario.

-Para iniciar diputado algo que está en la contingencia de la política, para enfrentar el proceso constituyente 2.0 qué cree es mejor para la izquierda, una lista o dos listas, a su parecer yo sé que usted es independiente. ¿Lista única o dos listas?

-Yo creo que la mejor manera serían dos listas y es algo que he mantenido y lo he conversado con algunos sectores políticos, pero claramente eso depende de las personas que están a cargo de los partidos que están en conversaciones, pero por su puesto y adheriré a lo que decida la bancada liberal.

-Respecto a los dolores más profundos de las personas que son el tema de la seguridad, de la economía, del bolsillo. ¿Cómo lo está viviendo en particular su región y qué soluciones se le ocurren en el ámbito legislativo en coordinación con el gobierno para atender a estas problemáticas?

-El tema de seguridad ha estado muy complejo hemos visto que las fronteras son vulneradas, siguen ingresando por las fronteras ciudadanos de manera irregular, gran parte de ellos involucrados en hechos de delincuencia, están llegando algunas bandas de crimen organizado. Antofagasta e Iquique son de los lugares más complicados. Hemos estado en terreno denunciando esto, yo me he reunido con familias que han sido lamentablemente extorsionadas, una familia cuyo hijo recibió un balazo en una pierna dejándola inmovilizada, son hechos graves que antes no se veían.

Lo que nosotros hemos propuesto es un “estado de excepción constitucional” que permita resguardar las fronteras y hacer un trabajo conjunto con las policías, descongestionando un poco su trabajo porque hoy están sobrepasados.

En el tema económico esperamos en que las próximas semanas se puedan hacer anuncios en la materia, se ha estado hablando por ahí de algunos Ifes, esperamos que se pueda anunciar algo en beneficio de la gente, marzo es un mes complicado para la gente.

-Hace unas semanas la ministra del interior estuvo en el norte justamente para atender esta situación, pero quiero preguntarle cree que la figura del estado de excepción pueda tener eco

No es la solución definitiva, pero ya que viene un proyecto de infraestructura crítica, que eso entiendo ya en los próximos días se debiese votar en la cámara, y con eso vamos a permitir que el ejercito pueda resguardar las fronteras, yo estado en Colchane viendo en terreno esta situación. Y de esa manera vamos a entregar las señales que las personas que vengan a nuestro país puedan hacerlo por la puerta que corresponde y no por lugares que no corresponde. Y lo segundo que se puedan resguardar carreteras algunos puntos conflictivos, yo he conversado con el subsecretario Monsalve y él ha planteado de ciertos puntos conflictivos donde el ejercito puede estar para entregar mayor seguridad y mayores facultades que pueda tener el ejército con este proyecto como es poder detener, reconducir, llevar a las personas a un cuartel de la Pdi , eso con este proyecto de infraestructura crítica sí lo va poder hacer.

-Una medida extraordinaria para un caso puntual y de preocupación para su región.

Diputado usted ha denunciado en zona la contaminación de la minera BHP Billiton esto en el cerro Jarón a 10 kilómetros de la caleta Coloso y a menos de 10 minutos de la playa Escondida , qué sucede específicamente en ese lugar, qué medidas ha tomado y cuál ha sido la respuesta que ha tenido tanto de la autoridad ambiental como de la minera.

-He hecho un trabajo extenso de fiscalización a todo el mundo minero, y en este caso me llegó un mensaje a través de Instagram de trabajadores de BHP, que en el cerrón Jarón que está a 10 minutos del sector de Coloso, que es un sector habitacional de Antofagasta, estaba abierto a tierra de nadie minerales ,que había daño al medioambiente y fuimos al lugar a verificar esto y nos encontramos que efectivamente era así.

El 2014 BHP solicitó cerrar esta faena pero hasta el día de hoy esto no ha sido como corresponde, de hecho el día de ayer se do a conocer por la Seremi de Salud, que le negaron el permiso para proceder al cierre como corresponde.

-Pero el cierre de este vertedero o de la faena

-No de la faena que en este caso ya no funciona, pero ellos han anunciado un cierre que en todos estos años no lo han hecho como corresponde. Debería haber hecho una revalidación del terreno.

-El cierre sería algo independiente de que estén botando materiales en un lugar…

– Igual están botando, es la gente que está sacando mineral ahí y eso es peligroso por lo que ahí es sulfato de cobre, entonces es un mineral altamente peligroso. Ese día cuando fiscalizamos, en la nota que usted también emitieron en su portal, fuimos con un experto en el área y el nos contó que era gravísimo todo el material que había ahí. De hecho, las imágenes son impactantes porque uno siempre habla de contaminación de las mineras, pero esto se trata de BHP una de las mas importantes mineras en el mundo que hoy tenga esto a tierra de nadie es realmente impresionante y llamó la atención de muchas agrupaciones e incluso ambientalistas que han apoyado esta fiscalización.

Lo que buscamos es que se haga un cierre perimetral rápidamente, que se coloquen guardias en el lugar y que se pongan mayores delimitaciones de letreros pues solo hay dos o tres y dicen BHP cerro Jaron, pero esto está en tierra de nadie.

-Eso como media inmediata. Pero a futuro qué la empresa debiese hacer cargo de remover el material del lugar y llevarlo a un lugar más seguro o qué ¿va quedar eso ahí como un vertedero para siempre?

-No eso debe ser a través de una planificación que permita ya tener el lugar que quede limpio y que permita que no exista ninguna contaminación para los vecinos y el lugar. No he tenido acceso al documento del Seremi de Salud, sí conversé con la Seremi de Salud y me dice que esto no se autorizó se negó, hay que mejorar algunas cosas y espero tener el documento para analizarlo. Pero esto es lo que minera tiene que ir mejorando. Entiendo se contrataron algunos abogados algunos expertos por parte de la minera para poder hacer frente y avanzar en esto que tiene preocupado a los vecinos.

Entiendo se presentó también un recurso de protección de los vecinos de Coloso que dan cuenta de la afectación. Incluso han llegado documentos reservados que dan cuenta desde hace carios años de esta contaminación y que aparentemente no se había hecho nada. Por eso nos preocupa muchísimo y a la gente le llama la atención que fiscalicemos de esta manera tan dura pero creo que es una labor fundamental de los diputados.

También hemos denunciado a faenas mineras como Mantos Blancos que también afecta la carretera la polución, y fíjate que por muchos años no se ha hecho nada, tenemos ahí la Municipalidad de Sierra Gorda que tiene uno de los presupuestos más altos y que esperamos también cumpla su rol fiscalizador como municipio para poder denunciar a estos proyectos mineros que muchas veces no cumplen sus estándares.

Entrevista con Bruno Sommer con Diputado Sebastián Videla

-EL norte de chile que a través de la minería aporta mucho al erario publico

-Tiene que tomarse la atención, no es solo BHP y es importante la fiscalización y medidas para esto.

-Quiero preguntarle pues usted integra la comisión de minería en la cámara de diputados y está en ciernes la creación de la Empresa Nacional del Litio. Como El Ciudadano hemos realizado una investigación periodística que da cuenta de un lobby feroz de la empresa SQM para que en el fondo el Salar de Atacama, principal reserva de litio del mundo, vuelva a quedar en sus manos después el 2030 sin licitación alguna, por secretaria, como valora usted esta información y si cree que se debiese abrir un proceso transparente de licitación para ver quién explota el mineral

-Sí nosotros hemos planteado incluso en la comisión que esto debiese ser una licitación pública, creemos que debe ser de esa manera. Quiero ser transparente, hace poco conversé con la gerencia de SQM, pidieron una reunión por lobby para conversar conmigo plantear sus proyectos. No he tenido mayor información de parte del gobierno si lo que tu me comentas es lo que más o menos manejamos, pero yo lo he planteado, creemos que tiene que ser una licitación pública y esperamos que sea de esta manera.

-Pero si esto no sucede de esta forma ¿qué va hacer la comisión de minería?

-Habría que analizarlo, creo que obviamente vamos hacer una sesión especial respecto a esto, tenemos que analizarlo con el equipo jurídico, y cuál va ser esta adjudicación directa como sería bajo qué parámetros, porque se hizo así y ahí revisarlo para que el ejecutivo pueda tomar las acciones. Entiendo esto no se ha confirmado netamente, pero espero que pronto se pueda hacer y transparentar algo que nos preocupa muchísimo.

-Hay una multiplicidad de actores interesado en el litio, chinos, australianos, estadounidense, pienso que para el gobierno sería mucho más beneficioso y transparente abrir una licitación que pueda dejar una buena cantidad de recursos por el simple hecho de abrir una licitación

-Totalmente de acuerdo contigo, de hecho ya sabemos que todo lo que se produce a través del litio deja recursos importantes para el país y el norte, pero esto necesitamos que sea a través de una licitación publica transparente, donde como decías tu, todos puedan postular.

