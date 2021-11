Territorio Digno: La apuesta de Matías Toledo por el distrito 12

El próximo domingo 22 de noviembre, se llevará a cabo un nuevo proceso eleccionario donde conoceremos a los nuevos representantes que legislarán para el país durante los próximos siguientes años, quienes tendrán la tarea particular de crear el marco legal para el desarrollo de la nueva constitución.

En el caso de las candidaturas a diputación resuena el nombre de Matías Toledo, quien es un joven dirigente territorial de Puente Alto y que en las pasadas elecciones de alcalde disputó al edil Germán Codina (RN) obteniendo una considerable segunda mayoría de votos (55.710) en la comuna más grande del país. Hoy es candidato a diputado por el distrito 12, división que agrupa a las comunas de La Florida, La Pintana, Puente Alto, Pirque y San José de Maipo.

A construir Territorio Digno ha sido la consigna que ha impulsado desde su campaña y que busca instalar una forma de hacer política distinta a la que hacen tradicionalmente los partidos políticos del régimen institucional, la cual busca proyectar el trabajo y estrecho vínculo que ha generado durante años con las organizaciones sociales del territorio, el mismo que busca representar.

¿Cómo es el trabajo en un territorio tan diverso como el distrito 12?

M: El distrito 12 tiene una característica en común, que es un distrito periférico, cordillerano, de gente trabajadora que se ha visto golpeada estos últimos treinta años, o por no decir históricamente, por las nefastas políticas públicas, por la exclusión, la segregación, por ser comunas dormitorios, barrios obreros o populares. Por lo tanto, un candidato o candidata quien hace un trabajo por la comunidad, primero debe conocer su territorio, que sepa identificar cuáles son sus problemáticas y demandas más sentidas, para poder desarrollar una sensibilidad, la conocida empatía.

M: Es muy distinto, al final del día, volver a tu casa cómodo, pegarte una buena bañá’, comer rico y olvidarse de los problemas hasta cuándo tienes que ir de nuevo, a estar viviendo en el mismo espacio en el cual hay fuegos artificiales, balazos y hechos de violencia, ya que no existe ese lapso de descanso y tampoco se desarrolla un sentido de urgencia para la persona, esa urgencia tan necesaria que te moviliza a querer cambiar las condiciones de vida de tu entorno más cercano. Entonces, creo que es super importante trabajar la política desde la guata, desde la urgencia, desde los sentimientos, desde el amor, desde el cariño, desde la conciencia, desde el resentimiento. Necesitamos proyectar todo ese ímpetu en movilización, en iniciativas que busquen ante todo, un bienestar colectivo para nuestras comunidades.

¿Cómo surge y qué busca el concepto de Territorio Digno?

M: El concepto de Territorio Digno surge porque, durante todos estos años de trabajo, de organización y movilización, diferentes colectivos e individualidades han levantado consignas que tienen que ver con la construcción de comunidad, con la reconstrucción del tejido social, con la movilización social, con la construcción de poder popular, con que la dignidad se haga costumbre, con levantar la dignidad más alta que la Cordillera de Los Andes, etc., y hablar de Territorio Digno tiene que ver justamente con eso, con proponer en el horizonte un valor utópico que nos movilice para caminar, para construir hacia él.

M: Entonces, quisimos rescatar en un concepto toda la experiencia acumulada de años de trabajo en el territorio, ¿Y cómo se construye? Para nosotros, la construcción de un territorio digno pasa por el desarrollo de factores subjetivos y objetivos, como por ejemplo la toma de conciencia, la generación de espacios de discusión y de formación, donde los pobladores, nuestros vecinos y vecinas, tengan una opinión crítica de lo que estamos viviendo, de lo que necesitamos, del por qué nos estamos movilizando. Por ejemplo, no es lo mismo ver a un parlamentario impulsar la idea de nacionalizar el cobre a que exista un movimiento social que impulse la nacionalización del cobre. No nos tenemos que perder en el reformismo pequeño y solitario, sino que tenemos que alcanzar a través de la organización y la lucha común de diversos actores una salud digna, una educación digna, una vivienda digna, finalmente, un país digno donde nuestras futuras generaciones, nuestros hijos e hijas, puedan y encuentren un buen vivir en sus propias comunidades.

¿Cómo se podría seguir trabajando este ámbito comunitario desde la perspectiva de la diputación?

M: Yo creo que el trabajo que se realiza en el territorio ha sido súper importante, porque ha implicado no solamente posicionar una forma de ver las cosas más colectivamente, sino que se han construido redes, se han fortalecidos lazos con diferentes vecinos y vecinas organizadas, se han establecido confianzas, instancias super necesarias al momento de generar respuestas a las problemáticas que surgen en los mismos territorios. En este sentido, nuestro trabajo ha crecido un montón por eso mismo, no es algo gratuito ni que se nos haya regalado porque somos artistas, porque salimos en la tele, si no que es porque finalmente estamos haciendo realmente el trabajo en el territorio, porque estamos solucionando las problemáticas, porque estamos donde las papas queman y creo que eso nos posiciona desde un punto de vista súper distinto, en un lente que repente no ve o no quiere abordar la institucionalidad, ni menos los medios de comunicación.

M: En relación a esto, para nosotros, el eje colectivo y la participación vinculante son valores transversales e independientes de cualquier cargo, sobretodo entendiendo que para generar iniciativas cada cargo tiene presupuestos distintos, funcionalidades distintas, y de repente, un territorio particular o en un cargo particular como lo es la alcaldía, te permitía poner a disposición todos los recursos para que la toma de decisiones se realice de manera colectiva. Entonces hoy, estamos abiertos a seguir con eso, a seguir con la presentación de los proyectos y de las discusiones, pero entendiendo que hoy estamos legislando no solamente para la comuna de Puente Alto, si no que ahora será para todo el país.

M: Para eso, es super importante tener en cuenta quienes están construyendo en el territorio, quienes están construyendo para las comunidades, a quiénes elegiremos en estas próximas elecciones, quiénes serán nuestros próximos dirigentes. Estamos en tiempos de cambios, donde hay gente joven que ve las cosas de una forma, como también hay gente que es más vieja y ve de otra manera, pero finalmente, en este proyecto que llamamos “Territorio Digno” necesitaremos de todos y de todas.

M: Así que hago el llamado a trabajar en sus comunidades, a volcarse a los vecinos y vecinas, a entender que los tiempos los ponen ellos y que nosotros ponemos las manos al servicio de la comunidad, sin tener la intención de conducir los procesos, ni acaparar el movimiento. Hay que dejar de lado, de una vez por todas, todo tipo de mala forma organizativa que existan en nuestros espacios. Ya han sido años de aprendizajes, de varios desencantos y que hoy tenemos la experiencia necesaria para asumir que la lucha por la justicia de este país la debemos alcanzar con sinceridad, compromiso y lealtad. ¡A construir territorio digno!